Монополия на правду? Почему Facebok блокирует новости украинских медиа и что с этим делать

Как Meta изменила политику по контенту из Украины во время войны, можно ли в соцсети публично оскорблять военных РФ и почему могут заблокировать страницу – ниже в материале РБК-Украина.

Во время войны России против Украины, кроме вооруженной агрессии со стороны врага, усилились и информационные атаки. Россияне массово жалуются на украинских блоггеров и медиа в Facebook. Это заставляет модераторов соцсети рассматривать ежедневно тысячи жалоб от пророссийских ботов. Часто даже обычное упоминание полка "Азов" кардинально снижает страницу украинского медиа в выдаче, а соцсеть не учитывает, что жалобы шлют из страны-агрессора.

Во многих СМИ заявляют, что охват публикаций сильно упал, и все это ограничивает людей в доступе к информации о преступлениях и бесчинствах РФ. Вместе с тем администраторы соцсети игнорируют или в лучшем случае не спешат с рассмотрением заявок от СМИ относительно разблокирования страниц, чем откровенно играют на руку интересам государства-агрессора.

РБК-Украина спросило экспертов, как изменилась политика компании Meta относительно контента из-за войны в Украине и почему медиа сталкиваются с блокировкой.

Забанить могут всех. Как работают алгоритмы Facebook

В сентябре Facebook заблокировал страницу издания "Хвиля", где было более 1 100 000 подписчиков. Позже ее восстановили, но из-за этого упали просмотры самого сайта. С такой же проблемой столкнулось издание "Украинская правда". Летом их Facebook-страница была забанена на неделю.

“Наконец-то вывели страницу УП из бана. Суммарно не в бане с начала лета мы были около недели. С каждым разом выводить все труднее и труднее. Сейчас, работая с локальными медиа, вижу, что в некоторых изданиях страницы месяцами находятся в бане (значительно ограничены охваты), но они даже не знают об этом, потому что сообщение о том, что страница "влетела" в бан, теряется среди других нотификейшенов”, – писал исполнительный директор "УП" Андрей Бобрыкин.

Остальные медиа, с которыми поговорило РБК-Украина, жалуются на блокировку отдельных постов. Многие страницы понижают в выдаче, и количество просмотров снижается.

Невозможно точно определить, сколько во время войны было подобных ситуаций, но с 24 февраля их точно стало больше, рассказывает РБК-Украина эксперт по вопросам цифровой безопасности ОО "Интерньюз-Украина" и консультант Школы цифровой безопасности DSS380 Павел Белоусов.

"Понятно, что Россия нас постоянно атакует. Ведет борьбу как на военном фронте, так и на информационном. К спланированным атакам профессиональных ботоферм добавились и граждане РФ, которые не сидят на зарплате, а делают это по своим собственным убеждениям – хотят всячески "насолить" украинцам. Поэтому как минимум из-за этого количество таких случаев растет", – говорит он.

Фото: Страницы многих локальных медиа находятся в бане Facebook по несколько месяцев (unsplash.com)

Правила блокировки контента в Meta одни для всех: блоггеров, медиа, обычных персональных страниц, верифицированных аккаунтов и для тех, кто не прошел процедуру верификации. Исключений в блокировке неприемлемого контента нет, объясняют РБК-Украина в Министерстве цифровой трансформации.

"Нет такого алгоритма, который проверяет все бесконечно. Модератор физически проверяет, если приходит жалоба. Если видят нарушение правил сообщества, то блокируют. Если определенный контент (например, картинку) модератор обозначил как нарушающую правила сообщества, то любые посты, которые использовали этот контент даже в распространении в сториз, будут блокировать. Поэтому прежде всего нужно следить за тем, что вы распространяете, чтобы вам не "прилетело" за чужой контент", – рассказывает эксперт по инновациям, инвестициям и стартапам Минцифры Антон Мельник.

К примеру, если кто-то разместит на платформах Meta видео убийств или издевательств, то понятно, что пользователи начнут жаловаться на такое сообщение, комментирует РБК-Украина IT-аналитик, доцент школы журналистики и коммуникаций УКУ Надежда Баловсяк.

“Большое количество жалоб означает, что контент действительно является проблемным. И если число жалоб активно увеличивается, алгоритмы Meta автоматически блокируют его. А уже потом модераторы смогут посмотреть содержимое и понять, действительно ли опубликованное стоит убрать с платформы”, – объясняет эксперт.

Именно такие действия еще до войны предпринимали российские боты – полуавтоматические аккаунты, которыми управляли сотрудники компаний, похожих на известную российскую фабрику троллей. Большим количеством жалоб они запускали автоматическое срабатывание системы модерации Meta в виде блокировок аккаунтов.

"Во время войны Meta сделала много исключений для Украины" – Минцифры

В Минцифры часто продолжают обращаться медиа, блокируемые в Facebook, говорят в ведомстве. Особенно часто обращались после 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину. В то время многим было мало понятно, за что может "прилететь" жалоба и как правильно писать об ужасающих бесчинствах и преступлениях врага так, чтобы потом не заблокировали.

Фото: Во время войны к спланированным атакам профессиональных ботоферм против Украины присоединились и отдельные граждане РФ (unsplash.com)

"Мы с большинством изданий уже проговаривали этот вопрос. Объясняли, как и что следует публиковать, как верифицировать страницу, если она не верифицирована. С самого начала полномасштабной войны, когда у Meta изменялись правила модерации контента в Украине, удалось разблокировать несколько страниц украинских изданий. Страйки убирали, и медиа работали дальше. Сейчас правила модерации Meta уже структурировались", – отмечает Антон Мельник.

В начале войны с Россией компания Meta анонсировала ослабление правил языка ненависти и заявила, что соцсети Facebook и Instagram будут временно позволять украинцам желать смерти Путину и призвать к насилию над россиянами. Такие посты и комментарии позволили размещать, если они имеют отношение к войне России против Украины.

Таким обновлением правил платформа упрощает жизнь на самом деле не украинцам, а собственным модераторам, которые просто не справились бы с обработкой большого количества контента с языком ненависти к захватчику, считает Надежда Баловсяк. Но такому нововведению, конечно, обрадовалось множество украинцев.

"Хочу отметить, что на Facebook можно оскорблять российских военных преступников и всех, кто участвует в этой войне. К сожалению, нельзя писать "русня", "кацапы" и "москали", но можно писать "рашисты", – говорит Антон Мельник.

Через несколько дней после разрешения желать смерти врагу Meta сузила политику модерации контента для украинских пользователей – запретила публично желать смерти диктаторам Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Компания также заявила, что выступает против русофобии, призывов к геноциду, этническим чисткам и другой дискриминации.

"Причина заключалась не во влиянии условного российского офиса, который модерирует украинцев, а в простом желании компании зарабатывать – рекламодатели не любят тексты "на грани", фото сожженных танков или снимки трупов или тексты с языком ненависти. Реклама на фоне такого контента невозможна: Facebook зарабатывает на рекламе, поэтому им не нужны проклятия в адрес россиян. Поэтому алгоритмы Facebook оказались не готовы к адекватному распространению информации о войне в Украине", – объясняет принцип работы Facebook Надежда Баловсяк.

Facebook во время войны сделал по контенту для Украины много исключений, говорят в Минцифры. В частности, это стало возможным, потому что министерство за последние несколько месяцев провело с офисом Meta минимум десяток официальных звонков. Также были и неофициальные разговоры.

Фото: Цель Facebook – зарабатывать деньги на рекламе, и Meta не заинтересована в распространении новостей о войне, говорят эксперты (unsplash.com)

"К сожалению, мы не можем говорить об этих исключениях для украинцев публично, поскольку эта возможность для нас может закрыться, и многие страны сразу же попросят для себя такие же правила. Но сейчас точно стало гораздо меньше блокировок и в целом разного негатива вокруг Facebook и Instagram. Потому что эти исключения для Украины работают", – говорит Антон Мельник.

В этом можно убедиться, когда вы увидите “заблюренные” фотографии с примечанием, что это sensitive content (чувствительный контент). По правилам Меtа, эти фото и видео вообще не должны быть на Facebook и Instagram – их удаляют. Но в Украине такие фото в основном позволяют публиковать, объясняет представитель ведомства.

"Также Украине позволяют публиковать определенные видео. Их даже не обозначают как чувствительный контент, просто эти видео есть, и не блокируются. Я всем советую читать правила Меtа, они есть на украинским языке. Там написано, что на фото не должно быть оторванных частей тел, документов пленных, и вообще любых документов частных лиц. Одному медиа "прилетел" страйк за то, что те опубликовали документы судьи-коррупционера. Поэтому на таких изображениях надо зарисовывать персональные данные", – добавляет собеседник.

Деньги – главное. Почему Facebook блокирует упоминания об "Азове"

Позиция Меtа – строить некий идеальную красивую вселенную, где все живут в мире. И придумали для этого правила: там не должно быть агрессивного и противоречивого контента, обид по национальному признаку, говорит Антон Мельник:

"Если мы в компании друзей говорим, что россияне и буряты, которые совершают ужасные преступления в Украине – это кацапы и русня, и я напишу об этом в Facebook, пост заблокируют. В Twitter такое пропустят. Но не потому, что там не модерируют контент . Там просто больше это позволено".

Фото: Администрация Facebook ограничила выдачу контента со страницы РБК-Украина после жалобы, вероятно, российских пользователей на публикацию, в которой упоминался полк "Азов"

Такое мнение разделяет и Павел Белоусов. Не случайно в Facebook есть лайки, а дизлайков нет. Это концепция соцсети – развлекать пользователя, создавать хорошее настроение, без конфликтов и вообще какого-либо негатива, говорит собеседник:

"Пользователя пытаются держать в таком себе пузырьке: все хорошо, вокруг один позитив. В идеальном мире Facebook пользователь интересуется, где заказать стрижку собачке или куда пойти на маникюр. А фото из плена или призывы убивать оккупанта – такой контент потенциально отталкивает. Человек уходит из соцсети, компания не зарабатывает средства".

У многих медиа появляется множество проблем с Facebook из-за одного только упоминания полка "Азов". Иногда целая дилемма – как написать о наших защитниках так, чтобы не прилетел страйк. Страницу РБК-Украина резко снизили в выдаче на Facebook из-за новости о том, что "Азов" зашел в Херсон, где военных встречали дети. Часто на такие посты жалуются из страны-агрессора, но соцсеть этого не учитыывет. Такая же ситуация вскоре произошла в издании "НВ":

"Не любит Фейсбук упоминания полка Азов. Вернее, российские боты, которые тут же жалуются на украинские СМИ. Мы получили за это страйк от ФБ, а до этого – РБК-Украина. Забастовка означает, что ФБ понижает СМИ в выдаче контента и уменьшает его охват”, – написал Виталий Сыч, главный редактор медиадома “НВ”.

У врагов, которые пришли в Украину с войной и одновременно запускают на украинские страницы ботов, в определенный момент могут совпасть интересы. Условно, россиянам мешает "Азов", потому что они якобы "нацисты и фашисты", говорит Павел Белоусов.

Фото: Соцсеть регулярно блокирует посты об "Азове". Даже новости о том, что военные заходят в Херсон и там их встречают дети с цветами (Getty Images)

"Facebook тоже может считать, что им мешает "Азов". Но не по тем же причинам, что и россиянам. А потому, что из-за этого ведутся хейт-спичи, это влияет на эмоциональное состояние людей. Фейсбуку по большому счету безразлично мораль. и на то, что рекламировать. Главное, чтобы это приносило деньги. Я лично много раз видел там и рекламу наркотиков, и финансовых пирамид. А во время войны так совпало, что и они, и россияне, выступают за блокировку одинакового контента. Это выглядит как зрада, хотя мотивы у них разные. Хочу верить, что у Meta нет общих прямых интересов с россиянами", – высказывает мнение эксперт.

"Ни один способ не помог решить проблему"

Есть несколько способов, как можно убрать страйки на Facebook-странице. Однако ни один из них не помог решить проблему, говорит Андрей Гирчук, руководитель направления SMM РБК-Украина.

Во-первых, можно написать в чат поддержки Facebook. Во-вторых, написать на электронную почту менеджерам, отвечающим за медиа в Украине.

Фото: Один из примеров переписки со службой поддержки Facebok (скриншот РБК-Украина)

"Первый способ довольно сомнительный, поскольку там обычно отвечают на русском языке и ничем помочь не могут. Второй кажется более действенным, но достаточно бюрократическим и тоже ничего не гарантирует: специальный отдел анализирует поступающие на страницу страйки, и после этого принимает решение, насколько они оправданы. Пока ни один из этих методов нам не помог решить проблему на трех страницах РБК-Украина”, – рассказывает он.

Судя по общению со службой поддержки, он делает вывод, что поддержка в чате отстаивает российские интересы: "А когда пишу на почту, то там все происходит довольно медленно, и тоже никто не занимает какую-то конкретную позицию", – отмечает Гирчук.

Практически лотерея. Можно ли восстановить заблокированную страницу

Если вы ведете страницу в Facebook и столкнулись с блокировкой, можно подать апелляцию. Модераторы рассмотрят ее и решат, разблокировать ли пост или страницу. Или, оказывается, могут и не рассматривать. Представитель одного из украинских медиа рассказал, что его апелляцию отказались даже рассматривать, поскольку "в Facebook из-за пандемии COVID мало сотрудников". Пост оставили заблокированным, количество просмотров страницы резко упало.

В том, как именно Facebook реагирует на жалобы и апелляции, мы можем видеть только определенные закономерности, а точных алгоритмов Meta не раскрывает. Поэтому будут только предположения, говорит Павел Белоусов.

Он предполагает, что верифицированные страницы будут иметь большее влияние – есть шансы, что такую страницу быстрее восстановят. А на страницу с меньшим охватом обратят внимание позже или могут вообще не обратить. К верифицированным страницам со стороны Facebook обычно больше внимания и более высокое доверие.

Также, вероятно, есть корреляция с количеством подписчиков. Скорее всего, на страницу с миллионами читателей Facebook отреагирует быстрее. Но так это или нет – тоже точно неизвестно. С другой стороны, если страница – с большим количеством подписчиков жаловаться на нее могут чаще.

"Боты жалуются преимущественно на крупные страницы. Когда есть задача навредить, россияне собирают 10 тысяч ботов, бросаются жаловаться, и контент удаляют. Маленькие страницы их интересуют редко. Нет смысла тратить большой ресурс на потенциально маленький эффект. То есть это может работать в обе стороны: популярному паблику несколько проще восстановиться, но и жалобы могут "прилетать" чаще. От этого не застрахован никто", – рассказывает Павел Белоусов.

В Минцифры обращают внимание, что медиа могут обращаться в польский офис Meta, где общаются с украинскими изданиями по таким вопросам.

Facebook обычно не удаляет контент на странице с первого раза: сначала предупреждает. Но и здесь закономерность тоже относительна: кого-то не блокируют и после 100 предупреждения, а другим для полной блокировки хватит два-три.

Фото: Точно неизвестно, как работают алгоритмы соцсети. Поэтому можно только догадываться, как модерируется контент (unsplash.com)

Какой политики придерживаться медиа в Facebook – четкой инструкции нет, говорит Павел Белоусов. К слову, 9 ноября Meta прибегла к массовому сокращению в своей компании. За один раз уволили 11 тысяч человек. После этого добиться разблокировки может быть еще сложнее, предполагает эксперт: "Это будет проблемой в контексте модерации контента и повлияет на ее качество. Контент будут больше модерировать алгоритмы, а алгоритмы – несовершенны".

Он дает общие советы, как медиа уменьшить шансы на блокировку в Facebook:

Не использовать хейт-спич и так называемые стоп-слова – триггеры, на которые срабатывают алгоритмы: русня, хохол и т.д. За такое жалобы прилетают чаще всего;

Начать строить связи с официальным представительством Meta, которое ответственно за Украину. Так можно добиться более быстрого рассмотрения вопроса о блокировании (на момент публикации материала запрос РБК-Украина менеджеру по публичной политике Facebook по Украине остался без ответа);

Переходить на децентрализованные сервисы – условные альтернативы Facebook и Twitter, где пользователи сами выстраивают правила взаимодействия.

"Можно либо полностью переводить, либо хотя бы дублировать контент на децентрализованные сервисы. Даже если это будет не основной вашей платформой, можно в качестве резервного варианта направлять вашу аудиторию на ресурс, где нет цензуры и где действует саморегуляция. Это запасная площадка, которая может служить для медиа с пользой", – советует Белоусов.

Например, недавно СМИ писали, что в Украине приобретает популярность Mastodon – децентрализованная соцсеть, где каждое локальное сообщество строит свои правила самостоятельно. Ее уже назвали альтернативой Twitter.

Mastodon – распределенная и федеративная социальная сеть, подобная сервису микроблогов Twitter, но управляемая как децентрализованная федерация независимых серверов с установленным на них соответствующим свободным программным обеспечением. Ограничение на длину сообщения по умолчанию составляет 500 символов. Сеть запустилась в октябре 2016 года. Ее основатель – немец Евгений Рочко, пишет Dev.ua.

Можно сделать вывод, что Facebook во время войны в Украине Meta предприняла шаги, чтобы упростить работу украинским медиа и в целом пользователям Facebook. Но проблемы с блокировкой страниц СМИ все еще регулярно появляются. В ответ на апелляции служба поддержки может и вовсе никак не отреагировать, от чего у СМИ существенно падают охваты, и сайты теряют аудиторию.