Для города и путешествий: ТОП-5 гибридных кроссоверов украинского рынка

За статистикою продажів, на початку 2026 року гібриднікросовери зайняли ключовий сегмент українського авторинку. РБК-Україна підібрало ТОП-5 автомобілів цього класу, які стануть у нагоді як у мегаполісі,так і у подорожі за містом.
Плагін-гібридний кросовер Chery Tiggo 7 – це справжній трансформер, який може пересуватись як на бензині, так і суто на електриці. Машина довжиною 4553 мм й з колісною базою у 2670 мм має достатньо місця у салоні для п'ятьох дорослих та багажний відсік об'ємом до 1305 літрів.
"Серце" кросовера – це 1,5-літровий бензиновий турбомотор, що розвиває 143 к.с. Але у більшості режимів руху авто приводиться у рух електродвигуном на 150 кВт, але на великих швидкостях вони працюють паралельно.
Головна особливість плагін-гібридної версії – це встановлена під підлогою літій-залізо-фосфатна тягова батарея на 18,3 кВт*год, що дозволяє машині проїжджати виключно на електротязі до 90 кілометрів. На відміну від більшості "плагінів" на ринку, Chery підтримує швидкісну зарядку батареї потужністю до 43 кВт*год.
Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Екстер'єр
З "фішок" оснащення варто відзначити аудіосистему Sony на 8 динаміків, панорамний дах, систему кругового моніторингу, адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, системи допомоги при русі з гори та ін. Підтвердженням надійності гібридної системи становить тривалий термін офіційної гарантії – 7 років, або 200 тисяч кілометрів.
Ціни на плагін-гібридний кросовер Chery Tiggo 7 починаються з позначки 1 399 000 гривень, але можна помітно зекономити, скориставшись програмою "Chery Велком Бонус".
Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Інтер'єр
Потужність: 143 к.с. (ДВЗ) + 150 кВт (Електро).
Практичність: Багажник до 1305 л, база 2670 мм.
Тип: Plug-in (PHEV) — заряджається від розетки.
Батарея: 18,3 кВт*год (LFP).
Запас ходу на електриці: до 90 км.
Унікальна фішка: Швидка зарядка до 43 кВт.
Гарантія: 7 років або 200 000 км.
Ціна: від 1 399 000 грн.
Chery Tiggo 4 – це компактний кросовер, який добре знайомий українському ринку. Але нещодавно модель отримала суттєве оновлення, головною родзинкою якого стала гібридна силова установка. Під капотом авто встановлений 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 95 к.с.
Гібридна система авто складається з тягового електромотора на 150 кВт та генератора піковою потужністю 71 кВт, також у машині встановлено невеликий тяговий акумулятор 1,8 кВт*год. Більшість часту ДВЗ живить генератор, що передає тягу на електромотор і відповідно на колеса. На великій швидкості бензиновий двигун також може безпосередньо обертати колеса, а на парковці – навпаки, авто перетворюється на електромобіль.
За замовчуванням у комплектації авто є 6 подушок безпеки, кілька електронних асистентів, інтелектуальне управління дальнім світлом, система кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, мультимедіа з 12,3-дюймовим екраном і підтримкою Android Auto/Apple CarPlay та ін.
Chery Tiggo 4 Hybrid - Екстер'єр
Серед ключових переваг моделі – це габарити, які значно спрощують маневрування у місті та парковку, а також рекордно низька витрата палива серед героїв нашого огляду. На одному баці, який вміщує 51 літр бензину, авто може проїхати понад 1000 кілометрів з середньою витратою у 5 літрів на 100 км пробігу.
Ціни на Chery Tiggo 4 Hybrid за програмою "Chery Велком Бонус", а саме при купівлі в кредит, починаються від 1 049 000 гривень.
Chery Tiggo 4 Hybrid Інтер'єр
Потужність: 95 к.с. (ДВЗ) + 150 кВт (Електро).
Особливість: Компактні габарити для міста, 12,3" екран мультимедіа.
Тип: HEV (Самозарядний гібрид).
Батарея: 1,8 кВт*год.
Економічність: 5 л / 100 км (запас ходу > 1000 км на баку).
Ціна: від 1 049 000 грн (за спецпрограмою).
Діюча генерація Toyota RAV-4 випускається вже 8 років, та добре знайома українським автомобілістам, у 2021 році модель пережила оновлення. Більшість версій моделі на нашому ринку – гібридні. Робота електрифікованих авто типова для японського бренду: спереду працює ДВЗ з тяговим електродвигуном, сполученим з безступеневою трансмісією, ззаду може встановлюватись окремий електромотор.
Toyota RAV-4 - Екстер'єр
Базовий гібрид оснащений 218-сильною силовою установкою у складі атмосферного бензинового мотора на 2,5 літра та електродвигуна. Крутний момент передається на колеса від ДВЗ через безступеневий варіатор Е-CVT, що використовувався і на минулому RAV4 Hybrid.
Ціни на базовий гібрид в українських автосалонах марки стартують з позначки у 1 583 550 гривень та перевищують 2 млн гривень за 222-сильну версію.
Toyota RAV-4 - Екстер'єр
Потужність: 218 к.с. (базова) або 222 к.с. (4х4).
Трансмісія: Варіатор E-CVT.
Тип: HEV (Гібрид).
Двигун: 2.5 л атмосферний.
Особливість: Перевірена часом конструкція, на ринку вже 8 років.
Ціна: від 1 583 550 грн до понад 2 млн грн.
Nissan Qashqai третього покоління продається на українському ринку вже близько шести років. Сьогодні японський кросовер доступний українським споживачам одразу в трьох гібридних варіантах. Базовий – це MHEV-гібрид з силовою установкою на 140 к.с., механічною трансмісією та переднім приводом. Ціна такого авто – від 1 103 350 гривень.
Nissan Qashqai - Екстер'єр
Наступний варіант – це дещо потужніша модель, яка має у своєму арсеналі мотор на 158 сил та безступеневий варіатор, і може бути як з переднім, так і повним приводом. Ціни за "монопривід" починаються від 1 376 670 гривень, а за версію 4х4 прийдеться заплатити щонайменше 1 466 940 грн.
Топовий за технологічністю гібрид має приставку E-Power у назві, та оснащений силовою установкою на 190 к.с. Варто зазначити, що автомобіль, що може похвалитись можливістю їзди на електротязі, буває лише передньопривідним. Цінник на Nissan Qashqai E-Power починається з 1 482 990 гривень.
Nissan Qashqai - Екстер'єр
Варіанти потужності: 140 к.с., 158 к.с. або 190 к.с. (E-Power).
Привід: Передній або повний (4х4).
Тип: MHEV (М’який гібрид) / E-Power.
Особливість: Версія E-Power дозволяє їздити на електротязі (тільки 2WD).
Ціна: від 1 103 350 грн (база) до 1 482 990 грн (E-Power).
Один з найдоступніших плагін-гібридів вітчизняного авторинку дебютував в Україні минулого року. MG HS оснащується 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та одним електромотором на 183 к.с., і сумарно видають 272 к.с.
MG HS PHEV - Екстер'єр
Варто зазначити, що у машині встановлена 21-кіловатна тягова батарея, яка за офіційними даними здатна гарантувати машині близько 100 кілометрів пробігу виключно на електротязі.
На українському ринку модель доступна в єдиній комплектації, яка коштує 1 538 870 гривень. У цій комплектації присутні шість подушок безпеки, моніторинг втоми водія та сліпих зон, безключовий доступ, камера огляду на 360 градусів та ін.
MG HS PHEV - Екстер'єр
Потужність: 272 к.с. (сумарна).
Оснащення: камери 360, моніторинг сліпих зон та втоми водія.
Тип: Plug-in (PHEV) — заряджається від розетки.
Батарея: 21 кВт*год.
Запас ходу на електриці: до 100 км.
Ціна: від 1 538 870 грн в базовій комплектації.