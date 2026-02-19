RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Для города и путешествий: ТОП-5 гибридных кроссоверов украинского рынка

Автор: Спецпроект
Для міста та подорожей
ДЛЯ МІСТА ТА ПОДОРОЖЕЙ
ТОП-5 ГІБРИДНИХ КРОСОВЕРІВ
УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ
PROMO
10.02.2026

За статистикою продажів, на початку 2026 року гібриднікросовери зайняли ключовий сегмент українського авторинку. РБК-Україна підібрало ТОП-5 автомобілів цього класу, які стануть у нагоді як у мегаполісі,так і у подорожі за містом.

Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid

Плагін-гібридний кросовер Chery Tiggo 7 – це справжній трансформер, який може пересуватись як на бензині, так і суто на електриці. Машина довжиною 4553 мм й з колісною базою у 2670 мм має достатньо місця у салоні для п'ятьох дорослих та багажний відсік об'ємом до 1305 літрів.

"Серце" кросовера – це 1,5-літровий бензиновий турбомотор, що розвиває 143 к.с. Але у більшості режимів руху авто приводиться у рух електродвигуном на 150 кВт, але на великих швидкостях вони працюють паралельно.

Головна особливість плагін-гібридної версії – це встановлена під підлогою літій-залізо-фосфатна тягова батарея на 18,3 кВт*год, що дозволяє машині проїжджати виключно на електротязі до 90 кілометрів. На відміну від більшості "плагінів" на ринку, Chery підтримує швидкісну зарядку батареї потужністю до 43 кВт*год.

Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Екстер'єр

З "фішок" оснащення варто відзначити аудіосистему Sony на 8 динаміків, панорамний дах, систему кругового моніторингу, адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, системи допомоги при русі з гори та ін. Підтвердженням надійності гібридної системи становить тривалий термін офіційної гарантії – 7 років, або 200 тисяч кілометрів.

Ціни на плагін-гібридний кросовер Chery Tiggo 7 починаються з позначки 1 399 000 гривень, але можна помітно зекономити, скориставшись програмою "Chery Велком Бонус".

Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid - Інтер'єр

Потужність: 143 к.с. (ДВЗ) + 150 кВт (Електро).

Практичність: Багажник до 1305 л, база 2670 мм.

Тип: Plug-in (PHEV) — заряджається від розетки.

Батарея: 18,3 кВт*год (LFP).

Запас ходу на електриці: до 90 км.

Унікальна фішка: Швидка зарядка до 43 кВт.

Гарантія: 7 років або 200 000 км.

Ціна: від 1 399 000 грн.

Chery Tiggo 4 Hybrid

Chery Tiggo 4 – це компактний кросовер, який добре знайомий українському ринку. Але нещодавно модель отримала суттєве оновлення, головною родзинкою якого стала гібридна силова установка. Під капотом авто встановлений 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 95 к.с.

Гібридна система авто складається з тягового електромотора на 150 кВт та генератора піковою потужністю 71 кВт, також у машині встановлено невеликий тяговий акумулятор 1,8 кВт*год. Більшість часту ДВЗ живить генератор, що передає тягу на електромотор і відповідно на колеса. На великій швидкості бензиновий двигун також може безпосередньо обертати колеса, а на парковці – навпаки, авто перетворюється на електромобіль.

За замовчуванням у комплектації авто є 6 подушок безпеки, кілька електронних асистентів, інтелектуальне управління дальнім світлом, система кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, мультимедіа з 12,3-дюймовим екраном і підтримкою Android Auto/Apple CarPlay та ін.

Chery Tiggo 4 Hybrid - Екстер'єр

Серед ключових переваг моделі – це габарити, які значно спрощують маневрування у місті та парковку, а також рекордно низька витрата палива серед героїв нашого огляду. На одному баці, який вміщує 51 літр бензину, авто може проїхати понад 1000 кілометрів з середньою витратою у 5 літрів на 100 км пробігу.

Ціни на Chery Tiggo 4 Hybrid за програмою "Chery Велком Бонус", а саме при купівлі в кредит, починаються від 1 049 000 гривень.

Chery Tiggo 4 Hybrid Інтер'єр

Потужність: 95 к.с. (ДВЗ) + 150 кВт (Електро).

Особливість: Компактні габарити для міста, 12,3" екран мультимедіа.

Тип: HEV (Самозарядний гібрид).

Батарея: 1,8 кВт*год.

Економічність: 5 л / 100 км (запас ходу > 1000 км на баку).

Ціна: від 1 049 000 грн (за спецпрограмою).

Toyota RAV-4

Діюча генерація Toyota RAV-4 випускається вже 8 років, та добре знайома українським автомобілістам, у 2021 році модель пережила оновлення. Більшість версій моделі на нашому ринку – гібридні. Робота електрифікованих авто типова для японського бренду: спереду працює ДВЗ з тяговим електродвигуном, сполученим з безступеневою трансмісією, ззаду може встановлюватись окремий електромотор.

Toyota RAV-4 - Екстер'єр

Базовий гібрид оснащений 218-сильною силовою установкою у складі атмосферного бензинового мотора на 2,5 літра та електродвигуна. Крутний момент передається на колеса від ДВЗ через безступеневий варіатор Е-CVT, що використовувався і на минулому RAV4 Hybrid.

Ціни на базовий гібрид в українських автосалонах марки стартують з позначки у 1 583 550 гривень та перевищують 2 млн гривень за 222-сильну версію.

Toyota RAV-4 - Екстер'єр

Потужність: 218 к.с. (базова) або 222 к.с. (4х4).

Трансмісія: Варіатор E-CVT.

Тип: HEV (Гібрид).

Двигун: 2.5 л атмосферний.

Особливість: Перевірена часом конструкція, на ринку вже 8 років.

Ціна: від 1 583 550 грн до понад 2 млн грн.

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai третього покоління продається на українському ринку вже близько шести років. Сьогодні японський кросовер доступний українським споживачам одразу в трьох гібридних варіантах. Базовий – це MHEV-гібрид з силовою установкою на 140 к.с., механічною трансмісією та переднім приводом. Ціна такого авто – від 1 103 350 гривень.

Nissan Qashqai - Екстер'єр

Наступний варіант – це дещо потужніша модель, яка має у своєму арсеналі мотор на 158 сил та безступеневий варіатор, і може бути як з переднім, так і повним приводом. Ціни за "монопривід" починаються від 1 376 670 гривень, а за версію 4х4 прийдеться заплатити щонайменше 1 466 940 грн.

Топовий за технологічністю гібрид має приставку E-Power у назві, та оснащений силовою установкою на 190 к.с. Варто зазначити, що автомобіль, що може похвалитись можливістю їзди на електротязі, буває лише передньопривідним. Цінник на Nissan Qashqai E-Power починається з 1 482 990 гривень.

Nissan Qashqai - Екстер'єр

Варіанти потужності: 140 к.с., 158 к.с. або 190 к.с. (E-Power).

Привід: Передній або повний (4х4).

Тип: MHEV (М’який гібрид) / E-Power.

Особливість: Версія E-Power дозволяє їздити на електротязі (тільки 2WD).

Ціна: від 1 103 350 грн (база) до 1 482 990 грн (E-Power).

MG HS PHEV

Один з найдоступніших плагін-гібридів вітчизняного авторинку дебютував в Україні минулого року. MG HS оснащується 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та одним електромотором на 183 к.с., і сумарно видають 272 к.с.

MG HS PHEV - Екстер'єр

Варто зазначити, що у машині встановлена 21-кіловатна тягова батарея, яка за офіційними даними здатна гарантувати машині близько 100 кілометрів пробігу виключно на електротязі.

На українському ринку модель доступна в єдиній комплектації, яка коштує 1 538 870 гривень. У цій комплектації присутні шість подушок безпеки, моніторинг втоми водія та сліпих зон, безключовий доступ, камера огляду на 360 градусів та ін.

MG HS PHEV - Екстер'єр

Потужність: 272 к.с. (сумарна).

Оснащення: камери 360, моніторинг сліпих зон та втоми водія.

Тип: Plug-in (PHEV) — заряджається від розетки.

Батарея: 21 кВт*год.

Запас ходу на електриці: до 100 км.

Ціна: від 1 538 870 грн в базовій комплектації.

