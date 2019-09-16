Міністр перехідного періоду: як Арсен Аваков залишився главою МВС при Зеленському

"Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове", – філософськи зауважив співрозмовник РБК-Україна в команді президента, говорячи про терміни роботи Арсена Авакова в новому уряді. В ході спілкування з усіма зацікавленими сторонами склалося враження, що відповіді на це питання на даний момент немає ні в кого. Маса чинників і навіть випадковість може похитнути крісло під міністром внутрішніх справ, та й сам він занадто часто натякає, що може піти.

Залишити не можна звільнити

У перший день роботи Верховної ради IX скликання Володимир Зеленський особисто переконував фракцію "Слуги народу" підтримати новий склад Кабінету міністрів, в який потрапили двоє представників минулого уряду. Кандидатура Оксани Маркарової на пост міністра фінансів особливих питань не викликала, але багато депутатів монобільшості виступили проти збереження Аваковим посади глави МВС.

"Президент говорив, що ніхто з інших кандидатів, з якими йшли переговори, не довів, що готовий за це взятися. По-друге, пообіцяв, що ми повернемося до цього питання через півроку. Також йшла мова про заміну заступників", – згадує один з учасників зустрічі.

Найактивніше міністра захищала група харківських депутатів "Слуги народу". За їх словами, саме йому вдалося зупинити сепаратистські рухи в місті на початку російської агресії. Деякі нардепи також стверджували, що він користується великим авторитетом серед співробітників силових відомств і без нього система може впасти.

В той день громадські активісти запалили під Радою фаєри, вимагаючи відставки глави МВС. До їхніх аргументів апелювали і противники перепризначення Авакова під куполом. Насамперед йому закидають провал реформи органів внутрішніх справ, в тому числі переатестації колишніх міліціонерів. Приміром, двоє із них – потрапили в нову поліцію і їх підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі. Також до міністра накопичилася маса питань через проблеми в розслідуванні резонансних злочинів і нападів на активістів.

Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, у свою чергу, напередодні голосування опублікував список причин, за яким Аваков повинен залишитися на чолі відомства. Серед іншого він зазначив, що міністерство продовжує розпочаті в 2015 році реформи, а рівень довіри суспільства до поліції зростає.

"Нульова толерантність до правопорушників у погонах. Принцип "скоїв злочин – відповідай за законом". Ніхто не відмазує і не покриває своїх. Непримиренне викриття корупціонерів у своїх лавах", – додав Шевченко.

За ширмою спорів про ефективність "Авакова-реформатора" для Зеленського, очевидно, залишалося гострим питання лояльності. З одного боку, за оцінками міжнародних спостерігачів, в Україні відбулися чесні демократичні вибори, не в останню чергу завдяки поліції.

З іншого – протистояння Авакова з минулим президентом показало, що силовики можуть діяти по-різному в залежності від обставин. У ході зустрічі з виборцями в Черкасах, наприклад, тільки держохорона не дала націоналістам дістатися до кортежа Петра Порошенка.

Але навіть цей епізод, по суті, зіграв на руку Зеленському у виборчій гонці, продемонструвавши вразливість колишнього глави держави. У команді останнього неодноразово звинувачували міністра внутрішніх справ в тому, що він якщо і не допомагає опонентам, то напевно працює проти Порошенка. Там натякали, що переможець виборчої гонки розрахується з Аваковим посадою в новому уряді.

Розділилися думки і в найближчому оточенні Зеленського. Ще в середині літа стало відомо про конфлікт керівника Офісу президента (ОП) Андрія Богдана з Аваковим. А от з першим помічником президента Сергієм Шефіром у міністра, навпаки, дружні стосунки.

Після перемоги Зеленського на президентських виборах олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що Аваков один з небагатьох "пристойних людей" у минулій влади і має всі шанси не тільки залишитися, але, можливо, піти на підвищення.

"Аваков буде, напевно тією людиною, яка зможе збалансувати. Мінімум залишиться міністром внутрішніх справ, мінімум. І чому його міняти, він же показав на виборах, і я сподіваюся ще покаже, що ніхто нікому не підігрує, а поліція – це найважливіша річ", – пояснив Коломойський.

Компромісом повинно було стати обмеження впливу глави МВС на силову вертикаль і політичне життя країни. Тим більше, що Порошенко при всьому бажанні не міг звільнити Авакова, адже голоси за відставку не давав коаліційний "Народний фронт". Але монобільшість "Слуги народу" в парламенті розв'язала Зеленському руки в будь-яких кадрових питаннях. І, врешті-решт, він переконав фракцію дати Авакову зелене світло під свою персональну відповідальність на "перехідний період".

"Моє враження, це шість місяців. Він повинен найняти повністю нових заступників. Заступники повинні почати працювати, отримувати досвід. Почати контролювати це міністерство, почати робити ту реформу, яку нам обіцяли. Пам'ятаєте, після патрульної поліції, наступна реформа була всієї поліції. Як ви вважаєте, ця реформа була проведена? Відповідь очевидна. Хтось повинен це зробити", – пояснив в день голосування голова фракції Давид Арахамія.

При цьому за відлунням переговорів з Банкової складалося враження, що сам глава держави хоче зберегти Авакова у владі, а випробувальний термін, про який розповідали депутатам, вельми умовний. На різних етапах переговорів йому нібито пропонували посаду голови РНБО і крісло віце-прем'єра з силового блоку. Однак міністр захотів залишитися на своєму місці.

Пояснити виборцям незамінність Авакова виявилося завданням не з легких. Тим більше, що деякі депутати "Слуги народу" з числа колишніх активістів до цього роками розповідали про необхідність позбутися його. Листування Лізи Богуцької в сесійній залі з цього приводу вже стало мемом. Нардеп переконувала адресата по імені "Оленка", що іншого шляху немає, мовляв, Аваков залишиться до кінця року, бо "на грудень Порошенко серйозно готує путч".

Боротьба за самостійність

На першій зустрічі з журналістами новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевнив присутніх, що команда президента ретельно зважила всі плюси і мінуси, але вирішила залишити Авакова. У тому числі тому, що в країні війна, а він відповідає за блок безпеки в молодому уряді.

"Рішення по Авакову дискутується і є складним. Але справа, якою я і моя команда займається, взагалі не має простих рішень. Єдине що я можу сказати: ми дуже чітко позначили червоні лінії, поговорили серйозно", – пояснив глава Кабміну і уточнив, що при першій вагомій претензії на адресу міністра внутрішніх справ той залишить свій пост.

"Було чітко сказано спочатку, що будь-яке питання до роботи підшефних міністру органів призведе до його політичної відповідальності. Паралельно триває робота з пошуку людини, яка могла би його замінити. Думаю, якщо буде знайдено таку людину і продовжаться питання, в тому числі у громадськості, до діяльності міністра Авакова – він буде звільнений. Як швидко це станеться, сказати складно. Може через місяць, може через три, хто знає", – уточнив РБК-Україна голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

На першому ж засіданні Кабміну глава МВС продемонстрував готовність йти на поступки у співпраці з новою владою. В той день уряд вирішив ліквідувати Департамент захисту Національної економіки поліції. Бізнес не раз скаржився на тиск з боку цього органу, в той час як активісти заявляли про масштабну корупцію всередині відомства. Сам Аваков раніше повідомив, що департамент буде розформовано, а його місце займе незалежна Служба фінансових розслідувань.

Проте вже незабаром у відносинах міністра з керівництвом держави намітилася криза. У пакеті невідкладних ініціатив, поданих від імені Зеленського в Раду, опинився документ про перепідпорядкування Національної гвардії від МВС безпосередньо президентові. В профільному комітеті РБК-Україна розповіли, що це єдиний законопроект, який депутати не бачили до реєстрації. До його підготовки в ОП нібито мав відношення нині генеральний прокурор Руслан Рябошапка, який вважається близьким до Андрія Богдана.

За інформацією ZN.UA у середу, 4 вересня, пройшла годинна зустріч Зеленського та Авакова, за участю Шефіра і Богдана. Тоді глава МВС нібито категорично відмовився віддавати Нацгвардію і не прийняв запропонованих йому заступників. За словами джерел видання, в ході дискусії він навіть погрожував відставкою. Мабуть аргументи міністра подіяли на президента, законопроект був знятий з розгляду.

"Законопроект невеликий, але тягне за собою величезні наслідки. Поки що вирішується питання щодо його доопрацювання, оскільки виникло багато питань щодо доцільності передачі Нацгвардії президенту. Такі рішення не повинні прийматися швидко, а ми казали, що перший пул законопроектів буде нагальним. Перепідпорядкування Нацгвардії таким не є. Це питання має бути добре продумане", – пояснив РБК-Україна Денис Монастирський.

Питання заступників Авакова теж зависло у повітрі. На даний момент з їх числа був звільнений тільки Вадим Троян, незабаром його призначили заступником голови Нацполіції. У міністерстві він займався, в тому числі, комунікацією з Верховною радою. Крісло Трояна повинен зайняти давній соратник Авакова – колишній нардеп Антон Геращенко. Однак Кабмін досі не затвердив це призначення. "По всім кандидатам йдуть процедури узгодження. Поки все", – повідомив виданню сам Геращенко.

У той же час в середу, 11 вересня, з керівництва Нацполіції пішли близькі до міністра чиновники. У відставку подали перший заступник голови НП В'ячеслав Аброськін і два заступники – Віталій Невгад та Ігор Купранец, останній у зв'язку з ліквідацією департаменту захисту економіки. Їх місця зайняли молоді "нові обличчя" зі структури поліції: слідче управління тепер очолює Максим Цуцкірідзе, а кримінальну поліцію – Євген Коваль.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна генеральний прокурор Руслан Рябошапка зазначив, що для роботи йому більше потрібен глава Нацполіції, а не профільний міністр. Хоча й додав, що не знає, наскільки може затягнутися "перехідний період Авакова".

“Я не думаю, що міністр буде політично перешкоджати розслідуванню якихось справ. В принципі, Генеральна прокуратура має можливість бачити будь-які втручання або перешкоди і реагувати на це. Поки у мене таких ризиків не було, навпаки, Аваков сам дзвонить і звертає увагу на пріоритетні справи, з перших днів, коли я зайшов в офіс", – розповів генпрокурор.

Увечері після перестановок в Нацполіції з'явилася інформація про те, що Арсен Аваков написав заяву на звільнення. Витримавши невелику паузу, міністр підтвердив чутки, правда в своєрідній манері: "У цього президента моя заява про відставку буде завжди на столі", – сказав він у коментарі theБабель.

"Аваков вередує. У нього є всі шанси стати членом команди, влитися в неї. Нацгвардію відкликали і демонструють лояльність і розуміння. Але він поки вередує", – пояснило РБК-Україна джерело, близьке до керівництва Банкової.

Судячи з подій останніх тижнів, глава МВС не збирається так просто розлучатися зі своєї суб'єктністю. У той же час в Офісі президента на даний момент не бачать людини, яка могла би його замінити. Однак, незважаючи на особисті симпатії чи побажання, джерела з різних сторін конфліктного союзу сходяться в одному: у разі серйозного скандалу по лінії МВС, Зеленському доведеться пожертвувати Аваковим на догоду особистій популярності.