Николай Удянский и Артем Ющук: Работаем, чтобы Украина стала мировым лидером в оборонной промышленности

Киевское конструкторско-производственное предприятие ООО "ИНГУАР" разрабатывает легкий бронеавтомобиль INGUAR класса MRAP по стандартам НАТО. Финансирование проекта осуществляет украинский предприниматель Николай Удянский.

Идея производить украинские броневики принадлежит молодой команде "ИНГУАР". В основном, ребята – выпускники Киевской политехники. Участникам команды от 22 до 30 лет и широкомасштабной войны они занимались тюнингом и ремонтом авто, а также создавали гоночные автомобили для различных видов соревнований. Параллельно молодые инженеры дооснащали бронемашины, изготовляли отдельные узлы и детали.

– Как возник проект "ИНГУАР", сколько людей работает в проекте?

Артем Ющук (основатель "ИНГУАР"): Идея создания собственной бронемашины у нас появилась еще три года назад. Именно тогда еще 20 октября 2020 года была основана компания и началась постепенная работа над проектом.

После 24 февраля 2022 года работа над проектом перешла в новую фазу, да и уверенность в актуальности проекта не нуждалась в подтверждениях. В дословном переводе название компании означает "на страже", то есть на страже рубежей, на защите Родины. А сам логотип был нарисован мной на одной лекции в КПИ в обычной тетради. Позже перенес его в программу, в которой мы создавали чертежи. С тех пор он не менялся.

В настоящее время в команде работает 15 человек, от молодых инженеров до мастеров с большим опытом в сфере машиностроения. Сейчас мы регистрируем собственную торговую марку "Ингуар", но есть определенные проблемы. Недавно получили официальное замечание, что название нашей компании созвучно с другой – компанией "Ягуар". Отстаиваем свои права, поскольку названия имеют кардинально разное содержание, а деятельность компаний – совершенно разную направленность. Занимаемся бюрократией, которая отнимает кучу полезного времени.

– На какой стадии находится сейчас разработка машины?

– Сразу после создания компании мы начали заниматься разработкой проекта банально на маркерной доске. Долго обсуждали концепцию, были в поисках отличий, которые бы сделали машину уникальной и действительно лучше конкурентов. Когда уже стало ясно, что это будет за машина и как она будет работать, мы начали искать инвесторов. Познакомились с известным украинским бизнесменом Николаем Удянским, обсудили все детали и договорились о трех этапах инвестиций. Первый этап инвестиций включает 20 млн грн на разработку прототипа авто, именно в этой точке мы сейчас и находимся. Прототип собираем на своих производственных мощностях.

Эти 20 млн грн – разработка прототипа машины, то есть затраты на один первый экземпляр. В серийном производстве себестоимость будет составлять меньше – 10 млн грн. Серийное производство – это 500 рабочих мест, а не 15-20, как сейчас. При выходе же на международный рынок количество рабочих мест должно увеличиться до 800 – 1000.

– Чем уникальна ваша машина?

– Мы отличаемся от большинства своих конкурентов тем, что не покупаем готовую машину и переоборудоваем ее, а тем, что покупаем отдельные запчасти и собираем свой собственный автомобиль.

Часто, чтобы было проще, компании покупают готовые шасси и на них устанавливают бронированную капсулу. У нас своё шасси и своя капсула. Мы так делаем в первую очередь для унификации, поскольку хотим создать "семейство" четырех (для перевозки личного состава легкого вооружения) и шестиколесных машин (например для РСЗО). Таким образом, задняя часть машины может быть переменная (одна ось или две).

Производство пытаемся организовать так, чтобы как можно больше необходимого приобрести именно в Украине, основные узлы заказываем в Европе.

Прототип планируем представить до конца этого года и выйти на муниципальные испытания.

– Что может машина, которую вы разрабатываете? Для каких войск ее можно применять, насколько она надежна и мощна?

– Техника, которую мы разрабатываем, может использоваться для разных родов войск. в частности, мы консультируемся со спецподразделением Альфа и отдельными частями ГУР МО, общаемся с сухопутными войсками. Пытаемся делать не по техническим задачам, написанным 20 лет назад. Сейчас требования к технике совсем другие. Они, к сожалению, еще не прописаны на бумаге нашим Минобороны, поэтому требования записываем непосредственно из уст наших военных.

Машины производятся для защиты личного состава. Мы делаем их по стандартам НАТО по бронированию и защите военных. Этот стандарт определяет, сколько какой взрывчатки, попадающей под колеса, может выдержать машина и какого рода пули может выдержать броня. Этот стандарт на уровень выше, чем то, что сейчас делают в Украине. Мы консультируемся и со специалистами научно-исследовательского института при Минобороны Украины. Параллельно проводим испытания, все ли мы правильно делаем.

– Сколько стоит производство одной такой машины? Планируете ли вы прийти к серийному производству, или это будут какие-то разовые индивидуальные заказы?

– Одна машина стоит около 20 млн грн. Хотим прийти к серийному производству. Второй этап инвестирования – до 100 машин. Среднегодовые мощности аналогичных производств – 200 машин в год. К этому и будем стремиться.

– Финансирует ли государство разработки такого рода? Есть ли у вас государственное финансирование?

– Государство не финансирует оборонные разработки частным предприятиям. В военное время вообще не производятся научно-исследовательские разработки такого типа. Поэтому все делается на средства частных инвесторов. Часть – собственные средства нашей компании (мои и моего партнера – Александра Воволки), заработанные в мирное время. Часть – средства Николая Удянского.

Работать с Николаем легко. Познакомились мы через Интернет. Я написал Николаю, прислал презентацию. Он набрал меня через несколько часов. Мы быстро нашли общий язык. Единственное, что мы долго согласовывали – место производства. В конце концов, решили, что это должна быть Украина. Если в дальнейшем возникнет необходимость, то как варианты будем рассматривать Арабские Эмираты или Европу.

–​​ Николай, что побудило Вас поверить этим ребятам и вложить средства в их идею?

Николай Удянский: Прежде всего, я – украинец, и второе, я – бизнесмен. Я анализирую современные потребности нашего государства и вижу, что оборонный рынок сейчас перспективен и востребован. Хочется, чтобы украинцы были среди лидеров в производстве современного вооружения, поэтому я принял решение инвестировать в производство военной техники. поэтому, когда мне написал Артем, я долго не сомневался.

– Нескромный вопрос, сколько денег вы планируете вложить в этот проект?

– Наше финансирование будет проходить в три этапа: первый этап – 20 миллионов гривен на разработку прототипа. Они уже поступили к ребятам. Второй этап – 200 миллионов на организацию серийного производства в год. Третий этап капиталовложений будет включать до миллиарда гривен.

Что я хочу еще сказать. Конечно, каждая инвестиция должна приносить прибыль не без этого. Но сейчас для меня важнее, кроме обеспечения фронта, конечно, есть поддержка именно молодежи и именно в Украине. Смотрите, эти ребята – молодые и талантливые. Если у них нет поддержки здесь, то быстро найдут себе место за границей и Украина снова потеряет свои лучшие мозги, это раз.

Второе: производство техники – это и новые рабочие места, а они так необходимы Украине, и налоги в украинский бюджет. Третье: такие производства – наукоемкие, а значит, есть где развиваться и работать украинским ученым. ну и четвертое: эти ребята – первые, но, я думаю, не единственные, кого я буду поддерживать. Я рассматриваю еще несколько перспективных, по-моему, украинских оборонных проектов, куда тоже вкладывать деньги.

Юридическое сопровождение проекта осуществляет Евгений Пронин, управляющий партнер АО "Пронин и партнеры", одной из ведущих юридических фирм в Украине.

Евгений Пронин: Мы "за" украинский милитарный рынок, за его развитие и продвижение. Поэтому наше объединение всячески поддерживает ребят из "ИНГУАРа". Мы уверены, что они своевременно и полностью выполнят все обязательства перед своими деловыми партнерами, сделать проект окупаемым и выйти с ним на международные рынки. Мы же, со своей стороны, будем и дальше поддерживать компанию и помогать решать юридические проблемы.