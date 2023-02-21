Мы не были мудрыми по отношению к Украине в НАТО. Мы - западные страны

РБК-Украина публикует тезисы из выступления на Kyiv Jewish Forum-2023 французского философа, писателя и кинорежиссера Бернара-Анри Леви, лично проведшего несколько месяцев на передовой с украинской армией.

Я никогда не видел Украину такой сплоченной

Во Франции, Германии, Испании есть люди, которые верят, что война – это вопрос исключительно Украины и России, что это внутренняя война. Карл фон Клаузевиц, автор труда "О войне", разделял внутренние и абсолютные войны. Между Украиной и Россией – абсолютная война, и будет правильно, если мы все будем привлечены.

Есть люди, которые повторяют: зачем нам этот Донбасс? Это так же, как их деды повторяли когда-то: зачем нам этот Данциг? Понимаете? Они просто не способны понять экзистенциальную угрозу, касающуюся всех нас.

До 2014 года некоторые могли говорить, что существует две разные Украины: одна разговаривает на украинском, одна на русском, Восток и Запад (еще, возможно, Юг). Я давно знаю украинцев и никогда не видел Украину такой сплоченной, с таким чувством нации, как с начала войны.

Украина сейчас переживает момент "1948", как когда-то Израиль. Под давлением войны происходит мощное национальное самосознание. В Украине есть очень разные этносы, говорящие на разных языках, и это создало своеобразный плавильный котел, из которого зародилась нация. И это чувство сильной нации исходит из мультикультурности, многоязычия, мультиидентичности. Это делает нацию сильной. Подобное явление не так часто случается.

Армию Украины невозможно победить

В 2014 году армия в Украине была слабой. Вспомните, как это было. Армию разбили в Крыму без боя. Потребовалось несколько лет, чтобы построить сильнейшую армию в Европе. Сильнейшую не только из-за оружия и техники, но из-за отваги и воли.

Я знаю некоторые страны, в том числе мою Францию, которые находились перед экзистенциальной угрозой, но не воевали и даже подчинялись. Имею в виду 1940 год. Мы во Франции, поколение моего отца, имели экзистенциальную угрозу над головой. Некоторые люди, как мой отец, боролись и сопротивлялись, но многие из них потерпели поражение. То есть бывают страны под угрозой выживания, которые выбирают развалиться, совершить самоубийство и умереть. Поэтому нет абсолютной корреляции между угрозой и храбростью. Если храбрости нет в вашей ментальной ДНК, в вашей истории, вы не сможете импровизировать ее.

В случаях Израиля и Украины есть вещи, которые делают две армии непобедимыми. Я действительно верю, что израильский Цахал сейчас непобедим. То же можно сказать об Украине. Думаю, они выиграют войну. Они должны победить, и они победят.

Я провел месяцы на передовой, документируя украинскую армию. И знаю по своему опыту, что они победят. Почему? Потому что, как и Израиль, они защищают две вещи: свою Родину и высокие ценности. Все солдаты, которых я встречал в Харькове, Херсоне, Изюме, на всем фронте, говорили две вещи. Первое: мы воюем, потому что защищаем свои семьи. Во-вторых, мы боремся, потому что защищаем определенную идею Европы, означающую демократию, правовое государство и так далее.

Вы можете бросать эти "мясные волны", как делает Россия сегодня, вы можете бомбить… Конечно, будут огромные потери, но выиграют те, кто защищает свою землю и высокие ценности. Их невозможно победить.

Мы платим цену за то, что не приняли Украину в НАТО

Я считаю, что именно потому, что мы не впустили Украину в НАТО, произошло самое плохое – тотальная война в сердце Европы. Мудрое решение было бы с самого начала начать процесс вступления Украины в ЕС и НАТО. Мы не были мудры. Мы – западные страны. И мы сегодня расплачиваемся за это, а Украина платит самую высокую цену.

Украина является частью НАТО де-факто. Но не потому, что страны НАТО защищают Украину в соответствии со статьей 5, а потому, что Украина защищает Запад. Потому что играет роль границы Западной Европы с нашим оружием.

По поводу ЕС. Украинцы говорят то же, что и десять лет назад на Майдане. Они уже говорили, что они европейцы. Они уже говорили, что желают присоединиться к европейской конституции. Они уже умирали с европейским флагом в руках. Единственная разница между тем временем и сегодняшним заключается в том, что мы не послушали. Сейчас мы наконец-то их услышали. Но так поздно, так поздно. После стольких смертей мы решили услышать. И теперь мы должны ускориться, мы должны наверстать потерянное время.

Инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Впервые форум прошел в 2019 году в Киеве и собрал более 500 участников со всего мира. В последующие годы форум перешел в онлайн-режим, его аудитория на 2021 год достигла почти 1 млн человек.