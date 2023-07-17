Металлурги на фронте: как украинская сталь работает для победы

16 июля украинские металлурги отмечали профессиональный праздник. Более 8 тысяч сотрудников группы "Метинвест" встречают его в рядах ВСУ. Предприятия компании в это время производят военную помощь.

В автомастерской Запорожстали кипит работа: специалисты ремонтируют огромный "Урал" защитного зеленого цвета. Чем быстрее они закончат – тем быстрее грузовик отправится на фронт.

"Помогаем нашей армии в ремонте автотехники: приходим коллективом и приводим в порядок машины, которые после боевых действий нужно восстановить", – объясняет один из мастеров, Игорь Портнов. Он и другие его коллеги производят такие ремонты постоянно. Это их вклад в сопротивление противнику.

До войны металлургия была ведущей экспортной отраслью украинской промышленности и вносила существенный вклад в ВВП страны. В первые месяцы вторжения русские войска уничтожили в Мариуполе меткомбинат им. Ильича и Азовсталь, принадлежащих группе "Метинвест". Заблокировали морские порты. Атаки на энергосистему ограничили работу. В результате производство стали в 2022 году упало на 70%.

Несмотря на столь значительный ущерб, "Метинвест" с первых дней войны включился в военную помощь защитникам страны.

"Мы начали помогать, как и все волонтеры: вести какое-то оборудование, автомобили, тепловизоры, дроны. Даже бронетехнику мы передавали для ВСУ. Но параллельно с этим мы начали думать, что нам нужно производство здесь дома для того, чтобы наша армия была обеспечена изделиями именно наших предприятий. И мы за этот период открыли 24 новых продуктов на наших предприятиях, которые связаны так или иначе с военной темой", – вспоминает СЕО компании Юрий Рыженков.

В конце концов, сегодня украинские металлурги вносят большой вклад в изготовление помощи для армии. И поэтому инициатива бизнесов Рината Ахметова с помощью ВСУ называется именно "Стальной фронт".

Бронежилеты

В первые дни великой войны украинские защитники испытывали весомую нехватку бронежилетов. Бронепластины стали первым изделием из собственной бронированной стали: металлурги специально экспериментировали над тяжестью пластин, чтобы сделать их как можно легче. В конце концов получили бронежилеты весом 8 кг класса защиты 4+. В первые полгода войны передали ВСУ, спасателям, медикам и журналистам более 150 тыс. бронежилетов.

Стальные тайники

Укрытие из стали – это еще одна собственная технология металлургов. Собственно, похожие металлические капсулы создавали еще в советское время, но специалисты "Метинвеста" значительно переработали старые схемы, посоветовавшись с военными.

Главная идея была создать безопасное полевое жилье, которое быстро собиралось бы и транспортировалось. Так сделали модульную конструкцию, легко смонтированную в полевых условиях. В середине есть полки, на которых можно спать, печка, место для вещей, стоки для воды, запасный выход. Если правильно установить эту стальную капсулу, она даже защитит от артобстрела. В настоящее время "Метинвест" изготовил и отдал бойцам от имени "Стального фронта" уже более 200 таких тайников.

Другие изделия из металла

Недавно на передовую отправили очередную партию багги: быстрых и маневренных вездеходов, которые нравятся бойцам из-за простоты конструкции и надежности. Металл для их изготовления регулярно передает "Метинвест".

Багги могут комплектоваться разными видами вооружения, в том числе пулеметами или гранатометами.

Кстати, для защиты бойцов, управляющих техникой, металлурги разработали специальные щиты, устанавливаемые на боевые машины. Уже передано 200 таких конструкций – это примерно 150 тонн бронестали.

"Бронированная сталь для авто толще, чем та, которую мы используем для бронежилетов. Она будет обеспечивать более надежную защиту от больших калибров и попаданий", — объясняет операционный директор "Метинвест" Александр Мироненко.

Кроме этого, с начала великой войны металлурги от имени "Стального фронта" изготовляют фортификационные сооружения (в частности, противотанковые ежи) и полевые печки. А в мастерских заводов идут ремонты и бронирование военной техники. Вся эта работа проходит в непосредственной близости к фронту.

К тому же более 8 тысяч работников металлургических предприятий "Метинвеста" сейчас служат в рядах ВСУ. 1,5 тысячи сотрудников и членов их семей погибли из-за российского вторжения.

Напомним, группа "Метинвест" направила на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.