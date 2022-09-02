Масова корупція в регіонах: що робити та хто винен

У регіонах України розквітає корупція: крадіжка гуманітарки чиновниками у Запоріжжі сколихнула країну. Попри злагоджену роботу правоохоронців, які регулярно викривають факти здирництва, місцеві хабарники все нахабніше продовжують наживатися на українцях. Зважаючи на війну, необхідно якомога швидше визначити відповідальних та зробити висновки. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Господарство Кирила Тимошенка

Відповідальним за координацію роботи місцевої влади традиційно є заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який прийняв цей напрям у 2020 році.

До війни координація передбачала політичний контроль над діяльністю місцевої влади, а також забезпечення потреб громад щодо боротьби із COVID.

Після початку повномасштабної агресії робота з регіонами значно розширилася та почала містити опікування десятками тисяч вимушених переселенців та сотнями тонн гуманітарної допомоги.

"До Запоріжжя з початку війни гуманітарним коридором евакуювали 114 125 людей, з них 29 405 дітей. За період війни Укрзалізницею сюди надійшло понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги", - заявив Кирило Тимошенко під час візиту до Запоріжжя ще у квітні.

Однак така кількість матеріальних благ стала нездоланною спокусою для багатьох місцевих влад та реальною проблемою для ОП, який, здається, все більше втрачає контроль у регіонах.

Чернівецька ОВА – перша ластівка

Першим дзвінком мав стати Чернівецький кейс.

У червні там вибухнув корупційний скандал, який зрештою призвів до зміни керівництва регіону. У кабінетах на той момент голови Чернівецької ОВА Сергія Осачука і його заступника Богдана Ковалюка пройшли обшуки.

Як писали ЗМІ, процесуальні дії були пов’язані з порушеннями надання дозволів на виїзд за кордон та внесення осіб в систему "Шлях". Тобто, по-простому, чиновники за гроші видавали дозволи всім бажаючим.

Цей випадок не залишився непоміченим, і вже в середині липня Сергія Осачука терміново звільняють, а на його місце призначається Руслан Запаранюк.

Проте це не загасило корупційну пожежу, яка неконтрольовано спалахнула в інших регіонах.

Крадіжка гуманітарки у Запоріжжі

Буквально днями, 30 серпня, співробітники НАБУ та САП спільно з управлінням контррозвідки СБУ провели понад 20 обшуків у Запоріжжі через можливе незаконне привласнення гуманітарної допомоги топпосадовцями.

Правоохоронці пояснили, що слідчо-оперативні дії відбувалися за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Обшуки проводилися у міськраді, обласній військовій адміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

СБУ та НАБУ розслідують можливе незаконне привласнення гумдопомоги топ-посадовцями у Запорізькій області (фото: ssu.gov.ua)

Під час обшуків зокрема було виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, велику кількість готівки та речовини, схожі на наркотичні засоби.

"Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України. Слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом", – заявили у СБУ.

У свою чергу ЗМІ, з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, повідомляли, що йдеться про заступницю голови ОВА Злату Некрасову і секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

І цей випадок – лише краплина у "корупційному морі" українських регіонів.

Краплина у морі регіональної корупції

Ще один факт корупції на Запоріжжі було викрито в середині серпня, коли ДБР припинило масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування у Запорізькій області. Окремі "ділки" Запорізької ОВА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за "швидкий" та позитивний розгляд заявок на перетин.

Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання. Зокрема, з однієї автівки неправомірна вигода могла складати до 800 доларів США. Щоденний незаконний прибуток корупціонерів складав 2 мільйони гривень.

Корупційний скандал розгорівся й на Львівщині, де податківців викрили на махінаціях з відшкодуванням ПДВ. Так, серед 135 суб’єктів підприємницької діяльності, яким від початку року було відшкодовано загалом понад 1 млрд 165 млн грн ПДВ, є 13, які не мають жодного працівника. У ОВА м’яко прокоментували, мовляв, обласна податкова служба "не забезпечила прозорий механізм відшкодування ПДВ". Але згідно з масовими скаргами бізнесу, маємо чергову корупційну схему "заплатив кому треба – отримав відшкодування".

А от у Бердичеві на Житомирщині заступника мера відсторонили від посади через підозру у розкраданні 31 тонни пального, яке відносилось до стратегічного запасу громади. Від посади на період слідства судом також відсторонено начальника міської комунальної аварійно-рятувальної служби Павла Котика. Паливо на понад мільйон гривень мало б піти на потреби оборони, проте було "роздерибанено" між певними фірмами, підприємцями і невідомими громадськими формуваннями.

Також у серпні Державне бюро розслідувань провело обшуки у службових приміщеннях Вінницької міської ради та в її окремих департаментах у справі про законність будівництва низки об’єктів. Наразі правоохоронці перевіряють схему незаконного збагачення посадовими особами Державної інспекції архітектури та містобудування та чиновниками міськради на угодах з будівництвом у місті.

І подібних випадків по всій країні, на жаль, дуже багато – всіх не перелічити. На закінчення згадаємо лише нещодавнє викриття ДБР масштабної корупційної схеми, яка діяла одразу у 11 областях України. Вона полягала у системному отриманні посадовцями ДСНС хабарів від підприємців за погодження дозвільної документації без необхідних перевірок систем безпеки.

Таким чином, можна стверджувати, що просто під час війни регіони буквально захлинаються у корупції, що викликає обурення у місцевих громад. Тож Офісу президента потрібно швидко визначити відповідальних та робити висновки.