Марко Ткачук: Наша задача — поддерживать IDS Ukraine в лучшей бизнес-форме

По его словам, сейчас наступает решающий этап в истории компании. Государство по решению ВАКС может получить высокоэффективный бизнес-актив высокой инвестиционной ценности с остатками на счетах 1,2 млрд грн. и налоговыми поступлениями около миллиарда.

Или Украине достанутся уничтоженные и опустошенные остатки рыночного флагмана, если в процесс вмешается управляющий. Сейчас компания призывает государство, а именно его институции АМКУ и Минюст, остановить "растягивание" компании в интересах управляющего, который является ключевым конкурентом IDS Ukraine и имеет противоположные государственные интересы — уничтожение крупнейшего конкурента и перераспределение его рыночной доли около 40% в свою пользу.

— Что происходит с компанией после иска Министерства юстиции в ВАКС?

Ситуация по менеджменту IDS Ukraine не изменилась. Наша основная задача — обеспечение бесперебойной работы компании. Вопросы национализации и иска к ВАКС есть в компетенции акционеров и не влияют на нашу операционную деятельность. Как и все предыдущие 28 месяцев с момента ареста корпоративных прав компаний группы, локальная команда менеджмента сфокусирована на сохранении коллектива из трех тысяч человек, устойчивой деятельности производств в Моршине и Миргороде, наличии на полках магазинов самых известных брендов воды Украины.

Эффективное операционное управление позволяет компании оставаться крупнейшим налогоплательщиком в своей отрасли - по нашим оценкам, бюджеты разных уровней получат от компаний группы IDS Ukraine около миллиарда гривен налогов благодаря возвращению довоенных объемов выручки. Как видим, все вызовы вокруг компании не помешали нашей команде сохранять стабильность и даже добиться роста. Локальная команда управленцев сфокусирована на том, чтобы сделать все возможное для сохранения непрерывности бизнеса, его стабильной работы и развития. Так же и иск Министерства юстиции к ВАКСу не повлиял на операционные показатели и деятельность компании. Мы ставим перед собой задачу поддерживать рыночный флагман IDS Ukraine в лучшей бизнес-форме до момента принятия решения ВАКС.

– Как изменилась ситуация в компании с момента наложения ареста на корпоративные права?

Кроме вызовов войны и экономических факторов, с которыми столкнулся весь украинский бизнес, наша компания столкнулась с дополнительными вызовами. Среди них отсутствие доступа к внешнему кредитному или инвестиционному финансированию именно по причине ареста корпоративных прав, постоянное противостояние посягательствам конкурента на сохранение бизнеса, преодоление токсического информационного фона вследствие спекуляций вокруг того, что среди акционеров компании есть доля российских граждан. Несмотря на все эти факторы, менеджмент компании не просто обеспечил сохранность операционной деятельности. Мы обеспечили капитальные инвестиции на сотни миллионов гривен и устойчивое развитие компании.

Рост стоимости чистых активов с 2 млрд грн до 3 млрд грн - лучшее свидетельство бизнес-эффективности компании, даже несмотря на ограничение арестами и отсутствие доступа компании к внешнему финансированию. Менеджмент нарастил рыночную долю компании и вернул объемы продаж на довоенные показатели, невзирая на большой отток населения из страны.

Несмотря на все, компания открыла для себя два новых продуктовых сегмента, в которые вошла с линейкой сокосодержащих напитков "Лимонады" и энергетических напитков "Воля". Производственные подразделения в Миргороде и Моршине компания обеспечила альтернативными источниками энергии — так мы инвестируем доступные средства в устойчивость производств, которые имеют критическое значение для устойчивой деятельности компании, а также ключевые доноры бюджетов и крупные работодатели в общинах присутствия.

Как видите, у нас есть устойчивая мотивация удерживать лидерские позиции компании и ее брендов, особенно осознавая, что IDS Ukraine является еще и производителем стратегического продукта. Наша вода поддерживает воинов, мы обеспечиваем ею спасателей, передаем на юг Украины, который в условиях летнего зноя и разрушения инфраструктуры страдал от жажды. Но мы сомневаемся, что такую же мотивацию сохранить бизнес IDS Ukraine будет иметь потенциальный управляющий.

— Как проходит рассмотрение вопроса о концентрации в АМКУ?

Мы уже озвучили свою позицию по этой концентрации, и она получила поддержку от участников рынка. Концентрация в пользу нашего прямого конкурента является самым плохим вариантом развития событий. АМКУ сам указал, что "при рассмотрении дела установлено, что заявленные концентрации могут привести к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке первичной реализации фасованной воды".

Мы все еще надеемся, что сохранение конкуренции возобладает в мотивациях АМКУ при принятии решения относительно этой концентрации. Кроме того, учитывая рассмотрение у ВАКС дела об изъятии корпоративных прав всех семи компаний группы IDS Ukraine в доход государства, выглядит достаточно нелогичным "отрыв" от компании двух ее ключевых составляющих для передачи временному управляющему.

Ведь дело АМКУ о концентрации касается только двух компаний группы — ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" и ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар" ( ТМ "Моршинская" ). Именно на счетах этих двух компаний, к которым так тянется управляющий, сосредоточено большее часть из 1,2 млрд грн живых средств IDS Ukraine. 2 млрд грн на счетах в результате действий временного управляющего? Я не могу дать уверенный утвердительный ответ.

— Почему компания настаивает на остановке действий АРМА и АМКУ до решения ВАКС?

Передача управляющему двух ключевых предприятий группы - это фактически расчленение бизнеса IDS Ukraine и искусственное отделение от него крупнейшего производства компании в Моршине. А ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы" — это главная управляющая компания группы. Такое действие разрушит всю структуру и почти мгновенно запустит необратимые разрушительные процессы у остальных компаний группы, которые окажутся вне ее периметра — без финансовой, сервисной, сырьевой, логистически дистрибуционной и другой поддержки.

Завод в Миргороде (ТМ "Миргородская") не может работать вне группы. Решение АМКУ о согласовании концентрации - это решение АМКУ о его остановке и деградации, как и остальные четыре предприятия группы, которые окажутся вне ее периметра вследствие вмешательства управляющего. Представляется совсем нелогичным за несколько месяцев до решения ВАКС об изъятии компании в доход государства запускать процессы, которые ставят будущую государственную компанию перед риском сворачивания деятельности, потери рабочих мест, снижения налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Государство в лице Минюста пытается получить 100% всех активов компании по решению ВАКС — привлечение управляющего не имеет никакого смысла. Кроме того, управляющий как лишний в этом процессе посредник может затянуть процесс передачи активов государству или даже попытаться помешать этому процессу, нанеся ущерб бизнесу и брендам IDS Ukraine в интересах своего бизнеса. Очевидно, что государству гораздо выгоднее получить целостную компанию, которая сохраняет свою высокую стоимость. А не "разобранный на части" бизнес, практически утративший свою ценность и стоимость.

— Опишите подробнее, в чем ценность IDS Ukraine для государства?

Главное — IDS Ukraine является крупнейшим налогоплательщиком в своей отрасли и одним из крупнейших среди экономических субъектов рынка FMCG. Только налогов государству он может генерировать более миллиарда. Наши заводы в Миргороде и Моршине — ключевые работодатели общин и критически важные доноры местных бюджетов.

Только в нашей компании — это 3 тысячи сотрудников, плюс занятость и рабочие места у наших бизнес партнеров. Кроме того, IDS Ukraine, как компания выстроена по лучшим международным образцам, остается интересным объектом для инвестиций международных FMCG-гигантов.

В разное время возможностью стать акционером интересовались международные гиганты, среди которых были Nestle, Danone, PepsiCo и Coca-Cola. Государство, получив IDS Ukraine по решению ВАКС, получает настоящую инвестиционную жемчужину. Если же компанию расчленят и передадут управляющему в судебное решение, вся ценность компании для Украины превращается в пепел. Государство получит развалины.

— Недавно компания впервые публично раскрыла данные по остаткам на счетах в размере 1,2 млрд гривен. Зачем это было сделано?

Я хочу обратить внимание на беспрецедентную открытость нашей компании, в том числе по финансовым и бизнес-показателям. Закон вообще не выдвигает к нам требований по раскрытию отчетности, финансовым или бизнес-показателям — на период военного положения акционерные общества освобождены от обязанности обнародовать свою финансовую отчетность. Но для нас максимальная прозрачность и публичность — это наш иммунитет.

Это наша часть усилий по сохранению компании в интересах Украины. Для защиты ее от захвата и дальнейшей "утилизации" конкурентом мы публично сообщаем государству, его институтам и обществу о масштабах потенциальных потерь, если часть ИРС окажется в частных руках управляющего-конкурента. Раскрытием финансовых и других данных мы стремимся открыто демонстрировать высокую степень ответственности за сохранение компании любым из возможных управляющих, если таковые появятся.

Эта степень ответственности должны осознавать и государственные институты, от которых напрямую зависит защита интересов Украины в любой сфере. И ступни ответственности должен понимать любой потенциальный управляющий - вероятный причиненный государству или компании вред не останется незамеченным.

Раскрывая публично данные об остатках средств на счетах в сумме 1,2 млрд грн, уплаченные налоги, независимую оценку компании, наличные активы и финансовые результаты мы также хотим продемонстрировать государству и обществу полную оторванность от реальности оценки компании, которую по заказу АРМА провела избранное агентством малоизвестное компания. Как можно оценить в 1,4 млрд грн флагмана рынка, у которого «кэша» на счетах — 1,2 млрд грн и стоимость чистых активов 3 млрд грн? Только одна наша асептическая линия производства напитков, запущенная в 2022 году, стоила 438 млн грн.

— Одна из просьб IDS Ukraine в Минюст — запретить изменения в реестрах и уставных документах компаний группы, чтобы предотвратить манипуляции с активами и изменение действующего менеджмента. Почему вы пытаетесь сохранить свои должности?

Мы совсем не пытаемся сохранить свои должности — это заблуждение. Сохранение действующего менеджмента — это развитие событий, которое сейчас, за несколько месяцев до решения ВАКС, кажется наиболее рациональным. Команда менеджеров IDS Ukraine не просто удержала компанию на плаву, но и развивала ее даже вопреки войне. Я горжусь своей командой, ее профессионализмом и эффективностью, ведь вместе мы развивали компанию последние почти 20 лет.

Мы и должны отвечать и обеспечить, чтобы государство получило этот интересный инвестиционный и бизнес-актив. Устраивать кадровую чехарду за несколько месяцев до перехода компании в собственность государства — это не просто нелогично. Это вредительство против компании, против государства, это возможность для управляющего делать все, что имеет в виду. Мы не держимся за должности, но вот уже 28 месяцев мы искренне стремимся сохранить и даже умножить максимальную ценность компании.

Временный управляющий совсем не имеет такой мотивации, не несет никакой ответственности за то, что именно и в каком состоянии он передаст государству. Получив актив с формальной заниженной оценкой в 1,4 млрд грн, он отдаст государству руины - и к управляющему не будет никаких вопросов.

— Как вы определяете свои цели на ближайшую перспективу — до решения ВАКС?

Сохранить ценность и целостность компании. Наша цель — минимизировать риски и защитить актив, чтобы до решения ВАКС компания оставалась в лучшем своем состоянии. Команда менеджмента IDS Ukraine, которые развивали компанию по четырем разным составам акционеров, могут продолжать работу в компании. Но если будущий акционер захочет иметь другую команду менеджеров — это его право.