Маріс Куніцкіс: ринок ВДЕ потребує чіткої стратегії від держави

27 січня 2021 року відбувся перший день щорічної події ринку відновлюваних джерел енергії в Україні - 4th EDITION RENPOWER UKRAINE INVESTORS 2021.

Маріс Куніцкіс, генеральний директор ДТЕК ВДЕ, під час першої сесії "Енергетичний сектор України – перспективи, прогноз і стратегії відновлення росту на 2021 рік", розповів про актуальний стан розвитку проєктів ВДЕ в Україні, його перспективи і стримуючі фактори.

Виробники електроенергії у Європі зменшують використання вуглеводнів та вугілля, а розвиток "зеленої" генерації набирає сили – в цьому секторі відбувається найактивніше будівництво нових об’єктів.

У 2020 році в ЄС з відновлюваних джерел (разом з гідро) було згенеровано 38 % всієї електроенергії – найбільший показник в історії.

В Україні частка ринку генерації "зеленої" електроенергії з урахуванням гідро в балансі близько 14%. Проте країна має значний потенціал для збільшення цього показника.

ДТЕК один з перших почав розвивати ВДЕ в Україні та інвестував 1,2 млрд євро у розвиток "зеленої" генерації для посилення енергонезалежності України

Сьогодні в портфелі компанії три сонячні і три вітрові станції, загальною потужністю 1 ГВт. І ми маємо намір продовжувати збільшувати потужність генерації саме в Україні, але для цього потрібно стабілізувати ринок та отримати чіткий план дій з боку держави.

Наприкінці минулого року ДТЕК презентував Стратегію розвитку на наступні 10 років. Вона передбачає трансформацію бізнесу і зосередження саме на генерації електроенергії з відновлювальних джерел енергії.

Це не майбутнє – це сьогодення. ВДЕ – вже значна частина вітчизняної енергосистеми, і вона буде рости. Тож ми розраховуємо на особливу увагу держави і створення умов для розвитку ВДЕ.

Актуальним залишається запитання, як ми будемо втілювати наші плани інвестувати в Україну та будувати нові потужності.

На жаль, сьогодні в Україні досі залишаються неврегульованими проблемні питання – "історичний" борг перед виробниками ВДЕ не сплачується, як було обумовлено Меморандумом та законом № 810. Поточні виплати за "зеленим" тарифом відбуваються нерегулярно і не в повному обсязі.

Ми відчуваємо тотальну невизначеність стосовно зеленої генерації в Україні

Сьогодні необхідне державницьке рішення, зрозуміле і довгострокове. Аби стабілізувати ситуацію на ринку ВДЕ саме держава має почати виконувати свої зобов’язання перед виробниками й інвесторами, а також розробити стратегію не на рік чи два, а на найближчі п’ять – десять років.

Лише тоді буде зрозуміло куди і як буде рухатися ринок ВДЕ.