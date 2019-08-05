Максим Болдін: реформувати країну без підтримки на місцевому рівні неможливо

Розкажіть про вашу участь у конкурсі на посаду голови Одеської ОДА. Яким чином ви опинилися серед претендентів, яких назвав Володимир Зеленський?

Як відомо, перша кандидатура, яку запропонував президент на цю посаду, була сприйнята неоднозначно в Одеській області. І глава держави, йдучи назустріч суспільству, висунув вже п'ять претендентів, публічно попросивши у жителів регіону ради, кого вибрати.

Звичайно ж, Офіс президента попередньо провів внутрішній відбір. Я не знаю всіх критеріїв, але розумію, що серед кандидатів – люди, які мають певний управлінський досвід і, одночасно, потенціал для реалізації на регіональному рівні тих змін, яких очікує від нас президент. Зрозуміло, що майбутній голова облдержадміністрації повинен користуватись авторитетом у суспільстві і при цьому не мати зв'язків з якимись місцевими кланами, які загрузли в корупції.

Хочу підкреслити, я зараз говорю не тільки про себе, а про всіх кандидатів. Не кожного я знаю досить близько, але розумію, що всі були відібрані за професійні і людські якості, а не на підставі якихось політичних домовленостей.

Як ви оцінюєте хід конкурсу? Більшість жителів регіону бачать тільки перепалку в ЗМІ та соціальних мережах, але напевно серед критеріїв відбору – не тільки кількість лайків.

Я б взагалі перестав використовувати термін конкурс. Голови обладміністрації не підпадають під дію закону "Про державну службу", і тому президент має право проводити будь-які необхідні консультації, в тому числі і з громадськістю.

Але впевнений, що думка мешканців Одещини буде врахована. Думаю, все це час Офіс президента проводив ретельну перевірку кандидатів, їхніх біографій, зв'язків і т. д. Кількість лайків, як ви висловилися, можливо і буде відігравати роль. Але навряд чи першочергову: сьогодні всі прекрасно розуміють, як працюють бото-ферми і скільки коштує розміщення фейків в ЗМІ. А для управління такою складною областю, як Одеська, значення мають не тільки репутація, розуміння внутрішніх процесів в регіоні і професійний досвід, але і готовність сказати тверде "ні" тим, хто буде схиляти до неправомірним діям.

Ну і звичайно ж кандидат повинен пройти спецперевірку і передбачені законом процедури, щоб потім Кабінет міністрів міг внести президенту подання на його призначення.

Ви явний фаворит за кількістю негативних публікацій, які вийшли за останній тиждень стосовно кандидатів. З чим це пов'язано, і чи є у вас розуміння, хто за цим стоїть?

Для мене це взагалі новий унікальний досвід. Ніколи не думав, що про людину ось так просто можна вигадати що завгодно і опублікувати це в ЗМІ. Тобто не просто перекрутити якісь факти, а опублікувати брехню від початку до кінця. І не на якомусь сайті з назвою на кшталт "Компромат.інфо", "Скелет" або "Антикор", а на сайті авторитетного інформаційного агентства. Я вкрай розчарований тим, що журналісти настільки не дорожать своєю власною репутацією.

Поки я не займався юридичним захистом, хоча судові позови, безумовно, підуть. А що стосується кількості фейків проти мене, то так вийшло, що є відразу три "джерела", які зараз у їх виробництві доповнюють одне одного і спільно формують величезний вал замовного негативу. Всі вони пов'язані з моєю громадською діяльністю.

По-перше, це люди, які захопили і довели практично до повного знищення Одеський національний медичний університет, його колишнє, вже нелегітимне керівництво. Сьогодні завдяки їхнім зусиллям перший раз за всю історію ВНЗ в ньому немає бюджетних місць при наборі на перший курс, протягом 7 місяців люди не отримують зарплату.

Ця банда, яка сидить у навчальному закладі протягом 24 років, не хоче відірватися від годівниці. І вони добре розуміють, що моє перебування на посаді глави Одеської обладміністрації прискорить їх розгром, тому вони роблять все, щоб не допустити мене на цей пост.

По-друге, я бачу активність керівника Державного бюро розслідувань Романа Труби. За моєю інформацією, пов'язана саме з ним людина – житель Харкова Сергій Ряполов – зареєстрував петицію на сайті президента з фейковою інформацією про мене. Він же забезпечив творця петиції документами, зокрема, своъм "листуванням" з догхантером Святогором.

Його мотиви мені теж зрозумілі: це банальна помста за негативний звіт очолюваної мною Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, яким визнано його роботу незадовільною.

Тепер хтось з оточення Романа Труби витрачає гроші на рекламу петиції, щоб таким чином не допустити мене до конкурсу. Чесно кажучи, це не викликає нічого, крім сміху. Мої "доброзичливці", мабуть, забули, що недавно такими ж накрутками потрібну кількість голосів набрала петиція за відставку самого Володимира Зеленського. А також те, що в оточенні президента є фахівці, які чудово розбираються в подібних маніпуляціях.

І до речі, під петицією про недопущення мого призначення на посаду голови Одеської ОДА вже з'явилося інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів у зв'язку з автоматичним введенням інформації, тобто підписанням електронної петиції з допомогою ботів, без участі громадянина.

Ну і по-третє, це, безумовно, одеські клани, з якими я боровся ще на посаді керівника юридичного підрозділу Одеської міськради. Вони розуміють, що в моїй особі отримають загрозу їх корупційним схемам, тому не дивно, що вони поширюють нісенітниці щодо мене.

Проте я впевнений, що всі, крім некролога, – це реклама. І вся робота, яку виконали ці три "групи підтримки", зіграє тільки позитивну роль.

До речі, я знаю, що з цією проблемою зіткнувся не лише я. І інші претенденти на посаду голови ОДА отримали свою порцію негативу у ЗМІ. Але я вважаю, що хвилюватися з цього приводу їм також не варто.

Чи є у вас розуміння проблем і перспектив розвитку Одеської області? Не тільки Одеси, а всього регіону – від Рені до Кодими?

В іншому разі, з мого боку було б правильно відразу зняти свою кандидатуру. Я достатньою мірою обізнаний про проблеми регіону і ті можливості, які сьогодні у нас є для його розвитку.

Звичайно, це не означає, що я об'їздив кожен населений пункт Одещини, однак, за великим рахунком, від голови обладміністрації це і не потрібно. Людина на цій посаді повинна налагодити стійкі комунікації з місцевою владою, громадами, представниками громадянського суспільства. Вона повинна говорити з людьми, шукати можливості для об'єднання їх навколо вирішення спільних проблем, для розробки і реалізації спільних стратегій розвитку.

Крім того, в моїх планах в разі призначення на посаду голови ОДА залучення ряду радників – досвідчених професіоналів у різних сферах, які користуються заслуженим авторитетом і які чудово обізнані про існуючі галузеві проблеми (морегосподарський комплекс, сільське господарство, внутрішня політика і т. д.).

Подібні фахівці часто мають якщо не готові рецепти вирішення проблем, то, принаймні, їх бачення. А моїм завданням буде просто знайти потрібні ресурси і провести необхідні комунікації, як на місцевому, так і на національному рівні.

Все ж, якщо говорити про проблеми, які три основних ви б виділили?

Я б назвав це формулою трьох "К".

По-перше, це криміналітет, який сьогодні контролює багато сфер економіки області і блокує її сталий розвиток.

По-друге – контрабанда, яка є джерелом неконтрольованих грошових коштів, що йдуть повз бюджет, які потім найчастіше використовуються в злочинних цілях – для підкупу чиновників, оплати послуг рейдерів і т. п.

І, по-третє, це корупція, яка підживлюється криміналітетом і засобами від контрабанди. Ці три проблеми безпосередньо пов'язані між собою. І цей зв'язок необхідно зруйнувати.

До проблем тоді ми ще повернемося. Давайте обговоримо можливі точки зростання. Об'єктивно, потенціал радянської спадщини вичерпаний, молодь мріє про роботу за кордоном. Чи є у вас думки, як відповісти на ці виклики?

Дійсно, в результаті непродуманої політики у сферах економіки, освіти, соціальній сфері у нас сьогодні сформувалася ситуація, коли молодь, навчаючись у ВНЗ за бюджетні кошти, мріє тільки про те, як виїхати жити та працювати за кордон. І їх, багато в чому, підтримують батьки, які говорять своїм дітям, що тут робити нічого, що добре живуть тільки ті, хто у владі чи порушує закон.

Такі настрої, звичайно ж, формувалися не один рік. І їх не подолати за короткий час. Але вирішити цю проблему можна. І потрібно. Адже молодь зі своїми амбіціями, креативним підходом, прагненнями на краще – сьогодні наш головний ресурс.

Зі свого боку, я бачу такий механізм: одеська обладміністрація у межах своїх повноважень укладає меморандум з вищими навчальними закладами про участь студентів у вирішенні проблем регіону.

Студенти випускних курсів, як особисто, так і групами, за підтримки вчених, проводять справжні дослідження і готують реальні проекти, реалізація яких потрібна області. У транспортній галузі, у сфері медицини, екології і т. д.

Потім ці проекти, за підтримки обласних та місцевих влад, повинні бути реалізовані на практиці. Звичайно ті, що пройдуть відповідну експертизу. Але в будь-якому випадку це буде залученням молоді в цікаву практичну діяльність.

А в юридичній сфері, наприклад, це може бути розробка та лобіювання законопроектів, до яких не доходять руки у парламенту, або нормативно-правових актів для місцевих рад.

Крім того, такий підхід вирішить і проблему т. зв. соціальних ліфтів. Якщо студент розробив якісний проект, а потім проявив себе у процесі його впровадження, то, очевидно, він повинен отримати можливість для подальшої роботи в системі держуправління, або ж ним зацікавиться бізнес.

В перспективі декількох років дію такої програми можна розширити за рахунок залучення в неї підприємств і комерційних організацій області, які також відчувають дефіцит кадрів.

Таким чином молоді люди отримають і мотивацію залишитися, і можливість працювати і розвивати свої ідеї в своїй рідній країні, отримають перспективи зростання і суспільного покликання. Ну а країна збереже і посилить свій кадровий потенціал.

Давайте повернемося до проблем. Під час свого візиту до Одеси президент акцентував увагу на необхідності боротьби з контрабандою. Зрозуміло, що це сфера відповідальності митниці та інших правоохоронних органів, але, можливо, і у вас є бачення, яу ОДА могла б допомогти у цій роботі.

Коли ми сьогодні говоримо про контрабанду, насправді існує певне нерозуміння цього питання в суспільстві. Потрібно, по-перше, зазначити, що в Митному кодексі України такого поняття, як контрабанда, насправді немає. Зате воно є в Кримінальному кодексі. І тому необхідно чітко визначити, з яким явищем ми дійсно плануємо боротися.

З точки зору закону контрабанда – це приховане переміщення через кордон наркотиків, зброї, культурних цінностей. І, насправді, до цієї частини роботи митних і прикордонних органів особливих претензій немає.

Набагато більшої шкоди нашій економіці та країні наносять різні схеми мінімізації митних платежів. Формально вони не є контрабандою, але вони є джерелом корупції і генерують кошти для її підживлення на різних рівнях – від інспектора митниці до вищих посадових осіб судової системи.

Ця, якщо можна так висловитися, "товарна контрабанда", існує завдяки прогалинам у законах. І, звичайно, тут велике поле для діяльності парламенту і створюваної зараз Державної митної служби.

Але і для Одеської ОДА є робота. Почнемо з того, що "товарна контрабанда" існує тому, що на неї є попит, і існують можливості для реалізації товарів, ввезених із заниженням митних платежів. В першу чергу, таку можливість забезпечують ринки. Одеська ОДА, в рамках своїх повноважень, цілком може ініціювати посилення контролю за походженням товарів, якими торгують на ринках.

Наприклад, з цією метою може бути створена міжвідомча робоча група у складі митниці, міліції, СБУ, ДФС (або, надалі, податкової служби), які могли б отримувати і обробляти таку інформацію від адміністрацій ринків.

Звичайно, тут виникає ризик виникнення корупції або тиску на "білий" бізнес. Щоб збалансувати групу і мінімізувати такі ризики, як раз і потрібна обладміністрація, а також представники бізнес-співтовариства на правах консультантів та експертів.

У мене є також ряд інших ідей, які могли б сприяти боротьбі з контрабандою, так як для Одеської області, як я вже говорив, це дійсно одна з першочергових проблем. Але розповідати про них зараз було не тільки довго, але і передчасно.

Один з викликів, які будуть стояти перед вами у разі перемоги на конкурсі – продовження реформи децентралізації. В Одеській області її хід відстає від інших регіонів країни. Чи є у вас бачення, чому так, і ідеї про шляхи інтенсифікації ходу реформи?

Реформа децентралізації і створення ОТГ – це одна з небагатьох корисних реформ, які почалися в Україні в останні роки. За громадами – майбутнє.

Разом з тим, перший крок на шляху до їх створення в Одеській області був абсолютно неправильний. У 2015 Одеська обладміністрація вирішила самостійно "нарізати" громади, що називається, зверху. Не спробувавши навіть порадитися з місцевим населенням та органами місцевого самоврядування. В результаті це викликало різке відторгнення реформи як у суспільства, так і місцевих провідників, які, треба бути об'єктивними, часто є авторитетами в своїх громадах і займають свої пости по праву.

У цьому, а також через низку інших місцевих особливостей, серед яких і національний склад населення, і деякі інші чинники, криються причини пробуксовування реформи в нашій області.

Для того, щоб інтенсифікувати процес, потрібно, в першу чергу, зайнятися комунікаціями.

По-перше, потрібно продемонструвати людям переваги громад. Я вважаю, що ця робота в регіоні ведеться дуже погано, і результат є тільки завдяки неурядовим організаціям.

Відсутність об'єктивної інформації, у свою чергу, призвело до проблеми нерівномірного розподілу суспільного блага. Ті громади, де місцева влада та жителі раніше побачили потенціал, який відкривається у зв'язку з створенням з ОТГ, встигли об'єднатися в більш сильні громади. І зараз є такі населені пункти, які не можуть сформувати життєздатні громади.

Тому Одеська обладміністрація має надати методологічну допомогу і знайти такий шлях, щоб всі ОТГ у нас мали перспективи розвитку.

Сприяти цьому має додаткове залучення ОТГ до планування стратегії розвитку області. Чим більше ми зможемо представити якісних проектів, які сприятимуть нашому зростанню, тим більше фінансування ми зможемо отримати під них. І йдеться не тільки про бюджетні кошти. Є маса можливостей у вигляді іноземних інвестицій, починаючи від грантової допомоги і закінчуючи кредитами ЄБРР, які можуть бути залучені в сферу розвитку екології, створення потужностей з генерації енергії з відновлюваних джерел, і т.д.

Крім ОТГ, болючим для жителів регіону залишається питання медичної реформи. Місцеві депутати постійно кажуть, що сформовані в області медичні округи не враховують реальний стан доріг та медичної інфраструктури. Чи підніме обладміністрація під вашим можливим керівництвом знову це питання на центральному рівні?

Кабінет міністрів України створив і затвердив в Одеській області 9 госпітальних округів. Це рішення теоретично повинно було оптимізувати надання вторинної, спеціалізованої медичної допомоги громадянам та раціональне використання державних ресурсів і бюджетних коштів.

При цьому медичні заклади в рамках державного округу залишилися у власності і підпорядкування місцевих органів влади. Таким чином, вони фінансуються за рахунок місцевого бюджету. У підсумку Одеська область виявилася найбільш вразливою щодо доступності допомоги.

Відстані у нас найбільші в Україні, практично у всіх госпітальних округах є населені пункти, жителям яких до центральних районних лікарень (ЦРЛ) їхати не менше 70 кілометрів. Через погані дороги, або просто їх відсутність, час поїздки може досягати трьох годин, тоді як відповідно до сучасних протоколів надання швидкої допомоги пацієнт повинен їхати в лікарню не більше півгодини.

Я не схильний лаяти "папєрєдніків", розумію, що центрами госпітальних округів хотіли зробити найкращі і укомплектовані кадрами лікарні, зберегти корисні напрацювання, але на жаль, не завжди найкращі кадри і техніка були там, де є розвинена дорожня мережа.

В умовах, що склалися, я бачу два шляхи забезпечення населення якісною медичною допомогу. Перший екстенсивний. Він передбачає збільшення кількості медичних працівників в населених пунктах, організацію житла для них, забезпечення персоналу ринковими зарплатами, а також ефективний контроль за медикаментами та умов їх зберігання.

Другий інтенсивний. Необхідно активно будувати дороги до ЦРЛ, забезпечувати машини паливно-мастильними матеріалами, готувати середній медперсонал і парамедиків, а також активно розвивати телемедицину на місцях, з цілодобовими постами "телемедиків" в ЦРЛ.

Ще до кінця поточного року новий парламент може зняти мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. І для Одеської області скасування мораторію буде мати дуже серйозні наслідки. Одночасно з цим реєстри землі сьогодні містять чимало помилок. Це створює безліч ризиків, у т. ч. по захопленню чужих земель. Чи плануєте ви вже зараз починати роботу з мінімізації цих ризиків?

Мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення – це фактор, який тривалий час стримує зростання української економіки. Принаймні легальне зростання, оскільки тіньовий ринок землі існує і активно розвивається.

Будь-який юрист або підприємець, який займається землею, може легко скласти неофіційний рейтинг цін на земельну ділянку в залежності від району чи області України. Фактичний продаж ділянок оформляється через договори оренди землі на десятки, а іноді і сотні років.

Одеська область, як найбільша в Україні, багато років поспіль входить у число лідерів за відрахуваннями за оренду землі. При цьому всі розуміють, що реальний обсяг грошей значно більший, тобто, через "неофіційний ринок" землі ми маємо просто корупційну годівницю для чиновників і районних рад.

Скасування мораторію, про яку говорив заступник голови Офісу президента України Олексій Гончарук, вимагає підготовчої роботи. В першу чергу інформаційної – нам треба вивчити, кому і на яких умовах "належать" земельні ділянки в Одеській області і забезпечити, вже після скасування мораторію, викуп, оренду або лізинг землі на прозорих умовах та законних підставах.

У цій ситуації, на жаль, доводиться побоюватися випадків рейдерства – захоплення вже взятих в оренду ділянок або примусового продажу землі. Тому проводити підготовчу роботу необхідно спільно з правоохоронними органами та місцевою владою. І ми будемо це робити.

Недавно побудована траса Одеса-Рені, багато в чому була політичним проектом. Вона була потрібна, щоб показати жителям півдня області, у яких є різні настрої, що вони потрібні Україні. Сьогодні дорога побудована, але не видно зусиль з боку керівництва області щодо розкриття того потенціалу, який вона створила. Як ви вважаєте, чи може ця дорога стати каталізатором зміцнення внутрішньої політики України на півдні області?

Проект міжнародної траси Одеса-Рені дійсно мав не тільки економічний, але і політичний характер. Ця дорога пов'язала українську транспортну інфраструктуру з українським портами Рені і Ізмаїл, молдавським портом Джурджулешти та румунськими транспортними коридорами. Незважаючи на недостатню, за міжнародними мірками, місткість траси, південна частина Одеської області, українська Бессарабія, вже відчула на собі зростання пасажиро- і вантажопотоків.

Це можливі нові клієнти як для сфери обслуговування, яка все ще не досягла рівня європейських стандартів, так і для підприємств, що працюють за схемою B2B, які обслуговують, зокрема, експедиторські і агрокомпанії. Все це в сукупності сприятиме зростанню добробуту місцевих жителів, підвищувати якість їх життя і, таким чином, сприяти стабілізації і проукраїнських настроїв у цьому складному регіоні.

Обласна влада, зі свого боку, повинна сприяти цьому зростанню – максимально брати участь в проектах зміцнення інфраструктури та розвитку місцевої економіки. В рамках концепції децентралізації для участі в цьому процесі необхідно максимально залучати ОТГ Бессарабії, зміцнювати офіційні зв'язки як між цими новими адміністративно-територіальними одиницями, так і зв'язок з центром.

Обласна влада разом з місцевими радами та бізнесом повинні сприяти розгалуженню дорожньої мережі на півдні Одеської області. Це, в свою чергу, буде сприяти подальшому зростанню ділової активності та залученню місцевого населення в легальну діяльність. Головне завдання сьогодні – створити в містах півдня Одеської області умови, які сповільнять відтік населення, зокрема молоді, з регіону.

Продовжуючи тему доріг та транспорту, для Одеської області великою проблемою є міжміське сполучення. Навіть з великих райцентрів, буває, після 15.00 можна виїхати тільки на таксі, оскільки в цей час вже не ходять регулярні автобуси. Яким чином, на вашу думку, можна налагодити регулярні рейси між населеними пунктами регіону?

Міжміське сполучення – це комплексна задача, рішення якої має розпочинатися з детального аналізу наявної ситуації. Необхідно провести незалежне дослідження, зовнішній аудит транспортної сфери Одеської області – від Подільська до Ізмаїла. Експерти, на замовлення обласної державної адміністрації, повинні вивчити пасажиропотік, стан автопарку, витрати на амортизацію і обслуговування техніки, а також на виконання перевізниками соціальних норм.

Зокрема, забезпечення транспортом мало популярних напрямів, за рахунок тих, де їздить багато пасажирів. Підсумкове дослідження необхідно представити жителям Одеси та області. Вони знають, на місцевому рівні, в якому стані знаходиться транспортна галузь, і, можливо, візьмуть участь у вдосконаленні проекту.

Паралельно аналіз транспортної ситуації повинні будуть провести співробітники управління транспортно-комунікаційної інфраструктури обласної державної адміністрації. У мене є відчуття, що дані, якими вони оперують сьогодні, – застаріли і не відповідають викликам, які стоять перед регіоном. Так це чи ні, можна буде сказати тільки після детального аналізу.

Справді, активність транспортних перевезень сильно залежить від рівня ділової активності того чи іншого населеного пункту і, таким чином, затребуваності транспортного сполучення. Однак у обласної влади є всі необхідні важелі і можливості для стимулювання транспортного ринку, що, у свою чергу, сприятиме зростанню економічно активного та самозайнятого населення.

Стратегічно, з вашої точки зору, Одеська область – це туристичний регіон чи промисловий центр? Є можливість вибрати один вектор розвитку і рухатися по ньому? Чи, можливо, нам потрібно виділити кластери і контролювати, щоб розвиток промисловості не псував екологію, а формальні статуси якихось заповідних зон або повноваження екологів не заважали залученню інвестицій?

Історично і географічно Одеська область – різноманітний регіон, тут є і промислові підприємства, і "зелені" райони, які можуть зацікавити туристів - любителів природи В сучасних умовах, тим більше враховуючи глобальний характер економіки та бізнесу, неможливо вибрати один вектор розвитку.

Давно минули часи адміністративно-командної економіки, в рамках якої того чи іншого району приписувалися ті функції, які вважалися необхідними в центрі. Саме так, в Одесі, яка раніше була транспортним і курортним вузлом, з'явилася важка промисловість, місто почало "обростати" заводами і фабриками.

Сьогодні основний вектор розвитку регіону визначається його природними географічними особливостями і попитом – Одеса, Южне, Чорноморськ і річкові порти стали транзитними кластерами, перевалочними вузлами і транспортними хабами.

Також в Одеській області розвивається сільське господарство та сфера послуг, зокрема, туризм. В цих сферах економіки регіон конкурентоспроможний, нам допомагає як наше становище, так і сформована ринкова ситуація. Я думаю, необхідно розвивати наші сильні сторони і підвищувати впізнаваність та популярність Одеського регіону на міжнародному рівні.

Втім, це не означає, що існуючі промислові підприємства Одеської області "страждати" – вони забезпечують робочими місцями населення, сплачують місцеві податки і виступають гарантом стабільності для багатьох населених пунктів. Саме тому дійсно необхідно провести робочі зустрічі між представниками бізнесу та екологами, причому не тільки державними, але й незалежними. Обласна влада повинна виступити організатором майданчика, на якому всі зацікавлені сторони зможуть вибудувати відносини, обговорити правила взаємодії.

При цьому, я вважаю, туризму дійсно необхідно приділяти більше уваги не тільки пляжний відпочинок, але і культурному екологічного туризму. І його розвиток нерозривно пов'язаний з тим, про що ми говорили раніше – транспортною інфраструктурою.

В Одеській області є багато цікавих об'єктів, багато вражаючих маршрутів, особливо на півдні регіону. На жаль, навіть дізнатися про них сьогодні проблематично. Виправити цю ситуацію можна тільки спільно, об'єднавши зусилля місцевої влади і бізнесу.

Останнє питання. У випадку призначення вам доведеться працювати з облрадою, в якій далеко не всі депутати лояльні до нової влади. Яка ваша стратегія в сфері налагодження комунікацій з вашими політичними опонентами в регіоні?

Політична дискусія – це нормальне явище в демократичній країні. Будемо домовлятися – більшість українців і переважна більшість жителів Одеської області обрали президента Володимира Зеленського та представників партії "Слуга народу" в надії на рішучі і безальтернативні реформи у всіх сферах державного управління.

Я думаю, всі, в тому числі депутати обласної ради, розуміють, що реформувати країну без підтримки на місцевому рівні – неможливо. Тим більше місцеві вибори не за горами, і мені здається, депутати захочуть показати виборцям результати своєї роботи. Так що з депутатським корпусом нас об'єднує спільна мета – всебічний розвиток Одеського регіону і процвітання його жителів.