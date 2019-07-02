Будь-якими способами: як намагаються втриматися за владу Голубов, Гончаренко і Микитась

Дмитро Голубов. Чинний нардеп від БПП, представник старої системи. Балотується на 136 окрузі в Одеській області, самовисуванець.

Дмитро Голубов підозрювався в інтернет-шахрайстві. За даними на сайті "Лівий берег", Голубов створив веб-сторінку Carderplanet.com і зареєстрував в Мадагаскарі. Навколо цього сайту утворилося злочинне угруповання з виробництва підроблених карток міжнародних платіжних систем MasterCard та Visa.

Як визнав згодом український хакер Neron, угруповання об'єднувало близько 7000 "кардерів" - злочинців, які займаються махінаціями з використанням банківських карт.

Шахраї були переважно росіянами чи представниками інших східноєвропейських країн. На сайті було надано широкий спектр послуг: де купити обладнання для підробки карток і де - готові картки. Як пише ЛБ, саме через цю організацію "Райффайзенбанк" в березні 2005 року призупинив прийом своїх карток на території України.

Carderplanet діяла на території близько 20 країн. Поліція Великобританії вважає, що в 2003-2006 рр. за допомогою цього сайту у банках різних країн вкрадено понад 11 мільйонів доларів, хоча також називають цифри в кілька разів більші. Голубова називають одним з найгучніших кіберзлочинців всіх часів, пише ЛБ.

Керівників злочинного угруповання допомагали вистежували поліції багатьох країн, спецслужби, представники ФБР і Міністерства фінансів США. 7 липня 2005 Дмитра Голубова затримали в його будинку в Одесі.

Як відомо, півроку обвинувачений відсидів у столичному Лук'янівському СІЗО. Голубова звинуватили за чотирма статтями Кримінального кодексу України - йому загрожувало позбавлення волі до 12 років.

Тож як і на які гроші Голубов відкрив черговий дитячий майданчик, а також за чим він збирається полювати в новій Раді – питання відкрите.

З приводу обіцянок Голубова також можуть виникнути сумніви. Приміром, за даними порталу "Слово і діло", мажоритарник від Суворовського району Одеси Голубов провалив передвиборчу обіцянку ініціювати введення мораторію на забудову існуючої паркової зони біля Французького бульвару в Одесі.

Крім того, згідно з моніторингом "Слово і діло", Голубов дав 9 обіцянок, з яких виконав лише одну, а 3 взагалі провалив.

Під вибори Голубов завів аккаунт в інстаграмі, де чи не половина постів — Ліга сміху. Причому в кожному відео учасники навперебій дякують нардепу за підтримку. Хороша пастка для непідготовленого виборця: кругом Зеленський, значить Голубов — свій? Очевидно, це привід для виборців замислитися.

Олексій Гончаренко. Чинний нардеп від БПП. Балотується на 137 окрузі в Одеській області, самовисуванець.

В Одеській області вдалося знайти тільки одну людину, яка балотується як представник "Слуги народу". На цей раз мова йде про благодійний фонд з такою назвою. Кандидат Олександр Маланін нібито працює там заступником голови.

Аналітична система YouControl знає два благодійних фонди з схожими назвами. Обидва вони зареєстровані в Києві, тоді як Маланін, за даними ЦВК, проживає в Одесі.

Маланін балотується по 137 округу. Саме по цьому округу намагається потрапити у Раду і чинний нардеп Олексій Гончаренко. Більш того, Маланін був його помічником на громадських засадах.

Як писала "Українська правда", його власна сторінка на Фейсбуці зацікавленість владою не демонструє. Олександр Маланин репостить жарти і котиків. Втім, буває і трохи про політику.

В арсеналі Гончаренка ще давно було багато цікавих креативних технологій. Так, ще в 2018 році стало відомо, що мешканка Одеси отримала від нього подарунок. У святковому пакеті було шампанське, цукерки і свічка.

Громадський рух "Чесно" докладно дослідив Facebook-сторінку Гончаренка і виявив, що він піариться на державних субвенціях (фактично податках громадян), а також роздає подарунки виборцям, що може розцінюватися як непрямий підкуп.

Успіхи Гончаренка на посаді депутата також багато в чому можуть викликати сумніви. Згідно з рейтингом "Слово і діло", він виконав всього 43% обіцянок і зайняв за цим показником лише 201 місце .

Зате Гончаренко активний у публічній діяльності. Він голосніше за всіх засуджує російську агресію, емоційно рве двосторонні договори між Україною і РФ, навіть розмальовує стіни посольства ФРН в знак протесту. Але настільки принциповим нардеп був не завжди.

На зорі кар'єри він очолював одеський підрозділ проросійської партії "Союз", яка згодом влилася у Партію регіонів. За списком регіоналів він пройшов в Одеську міськраду і був одним з найактивніших представників "молодіжного" крила ПР: разом з однопартійцями активно виступав на захист російської мови.

Зараз же Гончаренко в черговий раз намагається перевзутися. Ще півроку тому він називав Зеленського не інакше як клоуном. Казав, що участь Зе у виборах президента неможлива і проспорив: прийшов у студію "Прямого" в образі Чарлі Чапліна. Пройшло 5 місяців. Гончаренко чомусь не захотів йти в Раду з рідним БПП і навіть зняв відео , в якому відверто наслідує Зеленського.

Максим Микитась. Нардеп, член депутатської групи "Воля народу". Балотується на 206 окрузі в Чернігівській області, самовисуванець.

"Вітаміни для сім'ї від Максима Микитася". Нещодавно коробки з таким написом отримали жителі села Любеч в Чернігівській області. Цікаво, що вітамінів як таких всередині не виявилося — тільки оцет, олія, лаврове листя, цукор, кришки для консервації.

Ще цікавіший коментар самого Микитася: каже, що він тут ні при чому, а підкуп здійснює його повний тезка. Версія політика може викликати сумніви, так як Микитась вже роздавав пайки на виборах 2016 року.

Перш ніж піти в Раду, Микитась обирався депутатом Київської міськради. Там він отримав крісло заступника голови комісії з питань містобудування. Цікаво, що тоді він очолював будівельний гігант "Укрбуд".

Як відомо, його 6-річне керівництво будівельною корпорацією ознаменувався низкою скандалів. Наприклад, за даними розслідування "Наших грошей", компанія розпродала квартири в житловому комплексі, який будували для воїнів АТО.

Крім того, журналісти-розслідувачі виявили, що керівники "Укрбуду" продовжували нелегальні забудови на підставі секретних рішень кримських судів.

Що стосується його парламентської діяльності, то нардеп пропустив 90% засідань. Часто його не буває в залі, навіть коли його карта зареєстрована . За кількістю виконаних обіцянок в рейтингу ефективності порталу "Слово і діло" Микитась не увійшов навіть у першу сотню.

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Коли оновлення політичних еліт здається неминучим, завжди залишається місце для старої гвардії. Старої, в першу чергу, ментально. Ось і зараз, незважаючи на нові партії та особи, в Раді IX скликання з великою вірогідністю будуть все ті ж: колишні прогульники, кнопкодави і фахівці брудних передвиборчих технологій.

Постпраймеріз надійно "ховає" їх у списках, а махінації і корупція — дозволяють скуповувати округу. Замість того, щоб захищати інтереси громад в парламенті, мажоритарка успішно виконує зворотну функцію — позбавляє парламент шансу на оновлення. Реванш "старих-нових" політиків не зупинити, поки виборець всього лише об'єкт виборчого процесу, а пачка гречки — головний канал комунікації.