Лекарство в крови. Почему в Украине до сих пор работают фармкомпании, не вышедшие из РФ

Почему в Украине до сих пор работают фармкомпании, не вышедшие из РФ (фото: pixabay)

Некоторые международные фармацевтические компании, не вышедшие из РФ и своими налогами финансирующие российскую военную агрессию, продолжают работать на украинском фармацевтическом рынке. Детальнее – в статье РБК-Украина.

Без ограничений в Украине продолжают продавать свои лекарства компании KRKA (Словения), Servier (Франция), Берлин-Хеми (Германия), а также частично венгерская Gedeon Richter. Ни одна из них не вышла из России.

Критики оставшихся в РФ компаний, в частности основатель Института по вопросам лидерства при Йельском университете Джеффри Зонненфельд, называют их участниками российского вторжения, поскольку эти компании являются вовлеченными в экономический оборот и, таким образом, вносят вклад в финансирование армии РФ.

Если обобщать прямолинейно, то налоги европейских производителей лекарства идут на то, чтобы Россия производила оружие с целью убийства украинцев.

Но почему эти компании все еще свободно чувствуют себя в Украине? В начале широкомасштабного вторжения министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обратился в международные фармкомпании с призывом игнорировать Россию, не вести с ней бизнес и не поставлять в нее товары.

Впрочем, министр "не дожал" и в конечном итоге позиция Минздрава оказалась непоследовательной. Поскольку, несмотря на то, что упомянутые компании не оставили работать в террористическом государстве, Министерство здравоохранения Украины даже не применило против них существующий правовой механизм. Законодательной базы для санкций спонсоров терроризма в Украине хватает, но, судя по всему, не хватает политической воли давить на ведущих бизнес в РФ.

Как украинский закон может наказать фармацевтических спонсоров войны?

Еще в июне 2022 г. вступили в силу изменения в закон Украины "О лекарственных средствах", которые позволили ограничивать оборот лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Беларуси. Даже если хотя бы один из этапов производства фармкомпания осуществляет в РФ или Белоруссии – Украина имеет законное право отменить или сократить срок действия государственной регистрации такого лекарства.

Отменить госрегистрацию также разрешено, если заявитель или его представитель прямо или косвенно связан с российскими компаниями.

Чтобы не получилось так, что украинцы в желании добиться справедливости не навредили собственному здоровью, в Минздраве прописали четкие критерии того, какие лекарственные средства не могут быть запрещены. Например, это лекарство, имеющее менее двух аналогов. Также нельзя запрещать следующие категории лекарственных средств: биологические и иммунобиологические; оригинальные (инновационные); для лечения редких (орфанных) заболеваний; лекарственные средства, форма выпуска и дозировка которых нет в Украине генерических заменителей; основное лекарство для ВИЧ/СПИД.

Следовательно, с упомянутым законом доступ украинских пациентов к оригинальным, жизненно важным и качественным лекарствам сохраняется, а любые утверждения, что украинцы останутся без этого лекарства, манипулятивны.

С момента принятия закона прошло почти два года. За это время ограничение обращения лекарственных средств, связанных с РФ, было применено только против венгерской компании Гедеон Рихтер. Комиссия Минздрава прекратила действие регистрационных удостоверений на 35 препаратов этой компании, каждый из которых имеет минимум по 2 аналога (некоторые имеют и по три десятка аналогов).

Что касается остальных компаний-спонсоров терроризма, то Министерство здравоохранения Украины во главе с Виктором Ляшко только усиливает сотрудничество с ними.

Какова позиция компаний-спонсоров терроризма, работающих в Украине?

Отдельного внимания заслуживает публичная позиция, которую по поводу войны в Украине высказали некоторые из упомянутых компаний. Компания KRKA на своей центральной странице сайта имеет заявление с выражением, которое стало уже мэмом для украинцев, а именно о "глубокой обеспокоенности ужасными событиями".

Свою репутацию в Украине словенская компания решила забелить информацией о том, что организовала для украинских пациентов благотворительные пожертвования на 6 млн грн (150 тыс. долларов). Впрочем, это почти в тысячу раз меньше суммы, чем налоги, которые KRKA уплатила в 2022 году в бюджет РФ – 120,45 млн долларов.

Такая же позиция "глубокого беспокойства" указана на сайте BERLIN-CHEMIE (Берлин-Хеми) в Украине. Эта немецкая компания также компенсирует свое присутствие в РФ благотворительными пожертвованиями и утверждает, что вложила в благотворительность в Украине 1 млн. евро. В то же время, в бюджет РФ эта немецкая фирма уплатила налогами в 2022 году в шестьдесят раз большую сумму – 61,2 млн долларов. Берлин-Хеми оправдывает свою работу в России тем, что международные санкции не распространяются на поставки лекарства. "Поэтому мы поставляем в Россию только жизненно необходимые лекарственные средства для пациентов, которые от них зависят", — говорят в компании.

Как будто сговорившись с двумя предыдущими компаниями, французская Servier ("Сервье") тоже издала заявление о том, что "глубоко расстроена" войной в Украине и обещает оказывать украинцам гуманитарную помощь. Отдельные направления деятельности в России Сервье прикрыла, но полностью оттуда не вышла. Ее налоги в бюджет террористической страны в 2022 году – 80,1 млн. грн.

Непоследовательность министра Ляшко наиболее четко проявилась в кейсе из "Сервье". В начале широкомасштабного вторжения министр говорил фармацевтическим компаниям, что не может быть никаких тайных сговоров с военными преступниками. Но уже в мае 2023 года Ляшко подписал с фондом "Меценат Сервье" Меморандум о взаимопонимании. Компания, зарабатывающая в РФ и платящая там налоги, обещала вложиться в амбулаторию в Чернигове и медцентр в Броварах.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписывает меморандум с компанией, продолжающей работать в РФ

Украинская терпимость и полупозиция приводят к тому, что международные фармацевтические компании продолжают финансировать изготовление ракет в РФ, а соглашения вроде меморандума с украинским министром обеспечивают им репутационное прикрытие.

По приблизительным подсчетам, за годовую сумму налогов от упомянутых четырех компаний РФ могла бы произвести 320 ракет Х-22.

То есть массированную шахедно-ракетную атаку, в результате которой Россия сегодня, 29 марта, повредила энергетические объекты в шести областях Украины, по сути оплатили европейские фармацевтические компании, которые до сих пор работают и на украинском рынке, и на рынке в РФ. За их деньги Россия может осуществить еще несколько десятков таких атак, как сегодня.

Как такое возможно, и почему украинское Министерство здравоохранения ничего с этим не делает?

Какими бы обеспокоенными ни были европейские фармкомпании и сколько бы амбулаторий они ни построили в Чернигове, это никак не изменит факта: они поддерживают российскую экономику и позволяют российскому руководству продолжать захватническую войну. Компании, которые по сути должны беречь здоровье людей, пошли на компромисс с совестью и помогают России убивать людей.

Удивляет, что украинский Минздрав своим молчанием тоже становится соучастником, хотя и имеет законные механизмы, которыми может подтолкнуть фармгигантов к выходу из РФ.

Примеры ценностного выбора сразу после полномасштабного вторжения России в Украину показали McDonald's, Henkel, EPAM, Airbnb, Apple, Booking, H&M, IKEA, Netflix и другие. Они без долгих раздумий отказались от большого российского рынка, но сохранили свою совесть и репутацию.