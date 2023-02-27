Либерализация или закручивание гаек. Почему налоговый комитет не может найти общий язык с бизнесом

Благодаря медийной активности своих руководителей, парламентский комитет по финансам, налогам и таможенной политики все чаще привлекает внимание СМИ и бизнеса. Заявления Даниила Гетманцева относительно контрабанды в "зерновом коридоре", противостояние Ярослава Железняка с БЭБ, упреки от журналистов в причастности депутатов к блокированию налоговых накладных и остальные скандалы создают специфический фон на втором году войны. Что происходит в налоговом комитете и вокруг него – подробнее в материале.

Еще до начала полномасштабного вторжения России в профессиональные круги развернулась дискуссия между сторонниками экономического либерализма и адептами жесткой фискализации.

К первым наблюдателям относят двух вице-премьеров, министра общин и инфраструктуры Александра Кубракова и цифровой трансформации Михаила Федорова, а также заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму — автора концепции налоговой реформы "10-10-10".

Главным консерватором считается глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. В последнее время его поддерживает первый заместитель Ярослав Железняк.

Различные взгляды на налоговую политику обострились в начале войны. Так, в мае прошлого года почти 12 тысяч представителей бизнеса подписали письмо президенту с просьбой отстранить Данила Гетманцева с должности председателя парламентского комитета.

Обращение поддержали президент CEO Club Ukraine Сергей Гайдачук, президент Союза украинских предпринимателей и соучредитель ГК "Новая почта" Вячеслав Климов, CEO и основатель бизнес-ассоциации "Украинский клуб недвижимости" Ольга Соловей, основатель MacPaw — Александр Косован и другие известные предприниматели и эксперты.

Один из инициаторов сбора подписей CEO Advanter Group, председатель Совета Коалиции бизнес-сообществ за модернизацию Украины Андрей Длигач считает, что комитет ВРУ и Государственная налоговая служба действуют в контексте "презумпции виновности" бизнеса, в нем видят только источник налогов, а не ключевую силу. на которую государство должно полагаться на восстановление экономики.

Власть должным образом не отреагировала на обращение бизнесменов. Собеседники в окружении президента объяснили это тем, что в разгар войны главными вопросами является ситуация на фронте и международная поддержка Украины. Как известно, именно в мае 2022 года Украина прилагала титанические усилия, чтобы убедить западных партнеров предоставить нам тяжелое вооружение. В этих условиях углубляться в экономические концепции и интриги было "некогда".

В августе 2022 года либералы потерпели новое поражение — Даниил Гетманцев "забанил" масштабную налоговую реформу, презентованную заместителем председателя ОП Ростиславом Шурмой, которая предусматривала налог в размере 10% на прибыль, НДФЛ и НДС, а также отмену ЕСВ и установление военного сбора на уровне 3%. Депутата поддержал министр финансов Сергей Марченко, обычно дискутировавший с председателем финансово-налогового комитета Рады.

Тем временем в самом комитете начались процессы, постепенно превращавшие его из форпоста экономического консерватизма в эпицентр скандалов.

Так получилось, что именно в налоговом комитете оказалось наибольшее количество депутатов бывшей ОПЗЖ: Игорь Абрамович, Александр Лукашев, Антонина Славицкая, Николай Скорик и Юрий Солод. После ряда публикаций, расследований и общественного обсуждения они добровольно составили свои мандаты.

Не добровольно, а вынужденно выбывший из игры лишенный гражданства за измену сообщник Виктора Медведчука Тарас Козак и убитый в августе 2022 года в Голой Пристани депутат Алексей Ковалев, исключенный из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" за коллаборацию с оккупантами в захваченной на тот момент Херсонской области.

Заместитель председателя комитета Андрей Холодов, также кум Виктора Медведчука, стал фигурантом резонансного расследования "Батальон Вена" — его заметили в столице Австрии, где он проживает неподалеку от имения олигарха Дмитрия Фирташа. Как отмечалось в расследовании, Холодова не было на нескольких заседаниях Верховной рады.

Трое членов комитета – Ирина Аллахвердиева, Анни Колесник и Андрей Иванчук – оказались фигурантами уголовных дел по незаконному обогащению и ложному декларированию.

У двух других членов комитета уже после начала войны Bihus.Info заметил новые элитные авто – Андрей Мотовиловец начал пользоваться новой Audi Q7, Ольга Василевская-Смаглюк пересела на Jaguar.

Но это еще не все. Коллега Ольги по комитету и предварительной работе на телеканале 1+1 заместитель председателя Александр Дубинский обвинил ее в похищении наушников прямо в сессионном зале. Эта тема вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. И потянула за собой упоминания о других удивительных историях.

Оказалось, что в 2020 году Дубинский обнародовал компромат на Ярослава Железняка, утверждая, что его семья сдает в аренду гостиницу "Централь" в оккупированном Донецке. В ответ Железняк опубликовал тогда фото разбитого помещения и доказательства, что никаких платежей от сепаратистов он не получает.

Впрочем, самые громкие обвинения достались собственно Гетманцеву: программа "Гроші" вспомнила его сотрудничество с Владимиром Сивковичем, обвиняемым в госизмене.

Остальные СМИ озадачил вопрос, почему Гетманцев поддержал пресс-офицера ГНСУ Ивaнну Плaнтовскую, которая попала в скандал из-за того, что во время войны кичилась роскошной жизнью. "Что вы на нее набросились, завидуйте молча", — написал он в соцсетях. И добавил, что в "морализаторских дискуссиях иногда самым сложным является отделить мораль от зависти".

Впрочем, все эти информационные вспышки никак не влияют на налоговую политику Украины, которую формирует парламент. Они лишь создают соответствующую информационную окраску работе профильного комитета. Проблема в другом.

Представители бизнеса, имевшие опыт соответствующего общения, на условиях анонимности высказали мнение, что базовая проблема представителей налогового комитета – не в расследованиях против них и не в потере трети состава из-за составления мандатов, а в отсутствии специалистов.

Абсолютное большинство членов комитета, за исключением нескольких лиц, например Нины Южаниной, которая находится в оппозиции к руководству и обвиняет ее в провале налоговой амнистии, не имели ранее отношения к фискальной или таможенной сфере.

Поэтому говорят, что все решают Гетманцев, Железняк и их помощники. Остальные просто голосуют. Гетманцев частично подтвердил это суждение в интервью "Экономической правде", добавив, что к нему за решением конкретных проблем с таможней и налоговой службой регулярно обращаются бизнесмены, и помощники всегда берут трубку.

Речь при этом шла о вопиющей проблеме блокирования налоговых накладных. Журналист Юрий Бутусов на открытом заседании обвинил в препятствии бизнесу лично главу комитета, увязав его с руководителем киевского ГНС Оксаной Датий.

Это именно у нее при обыске 1 февраля ГБР нашли "письмо пожеланий": иметь миллион долларов, соболиную шубу и часы Breguet.

Блокировка налоговых накладных пока не единственная острая проблема для бизнеса. Еще одна широко обсуждаемая в деловом сообществе тема — рост стоимости услуг ІТ-компаний. Это произошло из-за прекращения с 1 января 2023 действия льготы, которая освобождала украинские ІТ-компании от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Продлить срок льготы должны были до конца 2027 года, то есть еще на пять лет.

В июле 2022 года парламентарии зарегистрировали соответствующий законопроект. Его судьбой занимался, в частности, заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк. Впрочем, до голосования дело не дошло: к моменту обсуждения Минфин уже внес налог в проект бюджета.

Представители рынка жалуются, что Железняк полностью погружен в работу временной следственной комиссии в сфере экономической безопасности и свой давний конфликт с главой БЭБ Вадимом Мельником, которому комитет выразил недоверие, постановив до 1 апреля перезагрузить Бюро экономической безопасности.

Правда, эта победа омрачилась обвинениями в адрес Железняка, якобы в наличии конфликта интересов из-за схем вывоза украинского зерна отцом народной депутатки Ольги Коваль, с которой у него романтические отношения.

В то же время Гетманцев в уже упомянутом интервью ЭП обвинил участвующие в "зерновом коридоре" компании в контрабанде зерна и неуплате налогов.

Это вызвало возмущение бизнеса и экспертов, заявивших о планах главы комитета (под предлогом борьбы с уклонением от уплаты налогов) полностью ликвидировать "упрощенку" и повысить ряд налогов, что в разгар войны нанесет мощный удар по реальному сектору. В СМИ поднялась очередная волна бурных обсуждений.

Что будет дальше? Собеседники в экспертной среде говорят, что, несмотря на войну и сложные обстоятельства, в которых находится страна, пора властям обнародовать свое видение принципов налоговой политики, отношений с бизнесом и "пределов разрешенного вмешательства" налогового комитета ВРУ в деятельность фискальных органов.

Потому что диссонанс мнений официальных лиц на этот счет уже достиг апогея. С одной стороны, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 февраля 2023 года констатирует, что украинский бизнес в военный год уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем в 2021-м. Обещает льготное кредитование, безвозвратные гранты "єРобота", дерегуляцию и диджилизацию услуг. Меньше бюрократии и лучший сервис.

Кроме того, Гетьманцев наоборот утверждает, что в январе бизнес уплатил на 25% меньше налогов, чем год назад. Обвиняет экспортеров зерна в контрабанде, анонсирует повышение налогов, возобновление проверок, штрафов и сворачивание упрощенной системы.

Так что же все-таки считает власть: стакан, полупустой или наполовину полный? Впереди либерализация или закручивание гаек? Бизнес смущен и стремится к объяснениям.