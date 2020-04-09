Коронавірус в Україні: чому "Протефлазід" не рятує і як вберегти українців

Піаром по коронавірусу

"Протефлазід" - це спиртова настоянка трави щучки та вейніка, вартістю від 300 до 600 гривень за флакон. Виробник ("НПК Екофарм") почав продавати препарат задовго до появи коронавірусу.

Перші публікації про те, що препарат не лікує від захворювань, про які заявив виробник, а саме від вірусів герпесу, гепатитів, грипу, ГРВІ, почали з'являтися ще у 2018 році. Попри це, "НПК Екофарм" навіть заявляла, що настоянка лікує і ВІЛ-інфекції. У тому ж році компанія звернулася до суду, щоб захистити свою репутацію, але суд відмовив.

Втім, як тільки почалася пандемія коронавірусу, "Екофарм" вирішила почати піар-кампанію, щоб переконати довірливих покупців у тому, що їх препарат працює.

Так, в середині березня цього року з'явилася стаття про те, що "згідно з моделюванням, діюча речовина "Протефлазід" може блокувати механізми розмноження коронавірусу". Зокрема, доктор медичних наук, екс-керівник Центру грипу Олександр Гриневич розповів подробиці тестування вітчизняного препарату з діючою речовиною "Протефлазід".

Варто відзначити, що Гриневич є не тільки колишнім керівником Центру грипу, але й чинним заступником директора "НПК Екофарм". У зв'язку з цим, Гриневича абсолютно виправдано можна запідозрити в конфлікті інтересів.

Тоді ж, у березні, він повідомив, що українцям немає причин турбуватися через поширення коронавірусу, оскільки його компанія зможе забезпечити виробництво необхідної кількості препарату від вірусу.

Примітно, що коли в Нові Санжари була доставлена група українців, які повернулися з Китаю, Гриневич почав робити заяви вже від імені компанії, пообіцявши забезпечити всіх жителів селища "Протефлазідом", відзначаючи, що препарат може блокувати важливий фермент коронавірусі, який гальмує подальший розвиток хвороби. Однак, наукових підтверджень того, що ліки справді працюють - немає. Гриневич цей "нюанс" пояснює тим, що "дослідження тривають", тому ні наукових статей, ні офіційних підтверджених результатів поки немає. Пізніше він і зовсім сказав, що лише допускає, що препарат може блокувати розмноження вірусу.

"Можливо, наш препарат буде блокувати. Ніхто не стверджує. Ми говоримо про передумови, які можуть бути. У нас немає конкретних даних. Але якщо будемо чекати ще рік, помре ще 100 000 осіб. Розумієте, про що йде мова? Тому пропонуємо використовувати. Буде ефект - врятуємо людей", - сказав Гриневич.

Попри відверто слабку аргументацію, 23 березня президент Академії медичних наук Віталій Цимбалюк написав лист на ім'я прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням дати згоду на використання медиками та пацієнтам "Протефлазіду" для профілактики та лікування коронавірусу. При цьому він послався на минулорічний звіт, складений за участю Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Академії медичних наук України. У цьому звіті було сказано, що висновки звіту, отримані з використанням комп'ютерного моделювання та дослідження на культурах клітин, вказують на можливу ефективність препарату "Протефлазід" для лікування коронавірусної інфекції COVID-2019.

Комп'ютерні дослідження

26 березня Гриневич знайшов ще кількох союзників в медичному середовищі, з яким провів прес-конференцію про ефективність препарату. Так, брала участь у ній директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л..Громашевського, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України Вікторія Задорожна заявила, що до неї звернулися представники "Екофарм" з пропозицією провести дослідження на моделі коронавірусу гастроентериту свиней, і були отримані нібито прекрасні результати. Звучало це обнадійливо.

Пізніше Задорожна уточнила, що вчені не можуть стверджувати, що препарат буде на 100% ефективним проти коронавірусу. Більш того, вона зізналася, що діюча речовина препарату вивчали за такими напрямами - методом комп'ютерного моделювання, молекулярний (докінг) безпосередньо з комп'ютерною моделлю коронавірусу 2019-nCoV, молекулярного, а також тестуванням дії на двох культурах клітин, заражених коронавірусами, "спорідненими" з 2019 - nCoV.

"Мова йде про велику ймовірність, що досліджувана речовина буде здатна гальмувати розмноження коронавірусів в організмі", - підсумувала вона, додавши, що між "великою ймовірністю" і "100-відсотковою ймовірністю" все ж є вагомі відмінності.

Своєю чергою, завідувач лабораторії експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій Інституту Громашевського, доктор медичних наук, професор Світлана Рибалко зазначила, що результати досліджень на коронавірус свиней, ймовірно, будуть достовірні й при випробуваннях на актуальному коронавірусі. Але тільки можливо, а не точно. Місяцем раніше пані Рибалко проаналізувала винахід "Екофарми" і підписала документ з таким висновком - "використовувати модельні тести для оцінки можливої противірусної активності стосовно SARS-CoV-2 недоцільно".

Також брав участь у прес-конференції завідувач наукового відділу інтенсивної терапії та детоксикації Інституту Громашевського, доктор медичних наук, лікар-анестезіолог вищої категорії Сергій Борщів зазначив, що "мова йде ні в якому разі не про панацею і препарат з доведеною дією проти коронавірусу. Тому що таких ліків зараз у світі не існує".

Медицина проти

"Протефлазід", як вже говорилося вище, має давню історію. Чому ж тоді ніхто у світі не звернувся до України, щоб купити рятівну настоянку? А річ у тому, що ще у 2013 році МОЗ України відніс цей препарат до псевдоліків. Більш того, не існує жодної міжнародної наукової роботи, яка підтверджувала б противірусну дію рослинного складу цього і подібних препаратів. Вони не включені в міжнародні протоколи, оскільки їх ефективність не доведена, і ніхто, крім їх виробників, не бачить у них рятунку, не тільки від коронавірусу, а й від вірусів в цілому.

Біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсілевський заявив, що препарат є спиртовою настоянкою з двох трав: вейніка наземного 500 г/1000 мл і трави щучки дернистої 500 г/1000 мл, і на його переконання - не може дати обіцяного ефекту.

Лікар-інфекціоніст Ігор Марков запевняє, що препарат "навіть лікує герпес не дуже ефективно, а на коронавірус він буде діяти приблизно як аскорбінова кислота".

Кандидат медичних наук, лікар-анестезіолог-практик Андрій Сем'янків, відомий також як медичний блогер MED Goblin, відзначає, що "Протефлазід" на 96% складається зі спирту і продається вже двадцять років. "За десятиліття цим препаратом обіцяли допомогти не тільки в лікуванні коронавірусу, але і герпесу, гепатиту, грибка, ГРВІ та навіть ВІЛ", - говорить експерт.

Журналісти проекту розслідувань Bihus.Info також з'ясували, що препарат не має жодних наукових підтверджень щодо його ефективності в блокуванні коронавірусу, а колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун сказала, що керівники певних наукових установ намагаються "впарити" це ліки як нібито порятунок від COVID-19 і запевнила, що подібними діями Національна академія медичних наук України "вдається в лженауку".

Уряд України значно посилив умови карантину, встановивши для його порушників великі штрафи - від 17 до 34 тисяч гривень, і поліція все частіше приймає відповідні заходи проти порушників. Але, на жаль, поки це ніяк не відноситься до тих, хто намагається продавати альтернативні препарати, ефективність яких не доведена. Однак, той факт, що глава Кабміну не задовольнив прохання компанії дозволити офіційний продаж препарату, посилює впевненість, що уряд все ж таки готовий протистояти подібним діям.