Пользы больше, чем вреда. Почему НБУ призывают продолжить валютную либерализацию

На лондонской Конференции по восстановлению Украины, призванной привлечь международные инвестиции для восстановления страны после российского вторжения, партнеры пообещали Украине немало. Только ЕС пообещал покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании ее обновления до 2027 года. По словам главы Еврокомиссии фон дер Ляен, речь идет о €50 млрд. В то же время, по данным Всемирного банка, Украина нуждается в восстановлении минимум $411 млрд.

В преддверии начала конференции госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Украину создать как можно лучшие условия для привлечения инвестиций. Это понятно. Именно частные инвестиции составили львиную долю в развитии и послевоенном восстановлении таких успешных сегодня стран, как Япония и Южная Корея.

Пока же Украина находится в состоянии войны, риски для частных инвестиций особенно высоки. В дополнение к "военным" Украина сохраняет букет из уже традиционных рисков: коррупции, зарегулированности, несовершенного инвестиционного климата, проблем судебной системы, налоговой нагрузки. К этим проблемам еще прилагаются показатели экономических потерь Украины в результате войны.

Так, по оценке Минэкономики, падение ВВП в 2022 году составило 30,4% ( ± 2%). В то же время, по оценке Центра экономической стратегии, потери бизнеса за прошлый год составили $13 млрд прямых убытков, общие косвенные потери — $33 млрд, а необходимая сумма для возобновления предприятий — почти $25 млрд. В целом же, согласно плану послевоенного восстановления страны, который Киев представил на прошлогодней Международной конференции в Лугано, нужно более $750 млрд, из них 250 млрд — за счет частных инвестиций.

Помехой для привлечения кредитов или частных инвестиций из-за границы эксперты также отмечают и существующие валютные ограничения. Никто не захочет занимать или инвестировать в страну, где действует запрет на обслуживание иностранных кредитов.

Во время недавнего круглого стола "Центра экономического восстановления", в котором приняли участие представители ведущих экономических аналитических центров (Think Tanks) Украины и профильных министерств, экономисты представили исследование, доказывающее, что дальнейшее сохранение валютных ограничений несет значительный ущерб украинской экономике.

Для украинского бизнеса вопрос снятия валютных ограничений, наложенных в первый день войны, назрел давно. Если раньше эти ограничения были вынужденным и оправданным шагом, чтобы удержать обвал курса, то сейчас большинство экспертов сходятся во мнении, что дальнейшее хранение таких ограничений скорее вредит экономике, не говоря уже об украинском бизнесе.

В то время как размер золотовалютных резервов Украины достиг 11-летнего максимума в $37,3 млрд, а поток валютных поступлений в Украину гарантирован международными партнерами на годы вперед, от валютных ограничений продолжают страдать ключевые секторы отечественной экономики.

Западные компании тоже заинтересованы в возвращении возможности получать дивиденды. О чем в неформальных разговорах говорят представители посольств и МВФ. Нацбанк декларирует постепенную валютную либерализацию, но на снятие ключевых ограничений пока не идет. После обсуждения с миссией МВФ в НБУ пообещали подготовить дорожную карту снятия валютных ограничений. Поэтому попробуем разобраться, что сейчас происходит с валютными ограничениями в Украине и каковы пути валютной либерализации.

Валютные ограничения НБУ vs реакция МВФ и бизнеса

Недавно постановлением правления НБУ №73 были внесены изменения, смягчающие валютные ограничения регулятора. Документом было предоставлено разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам. Однако это касается не всех.

Смягчениями могут воспользоваться только те компании, чьи долговые обязательства по старым кредитам обеспечены гарантией или поручительством международной финансовой организации. Также это касается тех, чьи долговые обязательства предоставлены с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный госбанк.

К тому же смягчение валютных ограничений касается только кредитов, которые бизнес будет получать после 20 июня этого года. А что делать со старыми ссудами, вопрос остается открытым.

Как видим, Нацбанк пытался, с одной стороны, показать обещанные шаги к валютной либерализации, с другой – минимизировать возможное давление на валютном рынке и золото-валютные резервы.

В Европейской бизнес ассоциации сообщили, что после встречи с правлением НБУ 12 июня руководство Нацбанка заверило, что готовит стратегию валютной либерализации. Данная стратегия будет строиться в виде поэтапного плана, реализуемого по мере формирования необходимых предпосылок, без привязки к определенным временным рамкам.

Также Нацбанк заверил, что ведет активный диалог с правительством Украины и зарубежными партнерами, в том числе с МВФ, о дальнейшем смягчении валютных ограничений.

Вместе с тем отечественному бизнесу в условиях валютных ограничений все труднее обслуживать внешние обязательства, за счет которых он инвестировал в развитие производственных мощностей и их модернизацию. Такая ситуация может поставить компании на грань дефолта, а в будущем лишит их ресурсов посредством инвестиций и заимствований для послевоенного восстановления, и тем самым обеспечение людей рабочими местами. Нацбанк в июне прошлого года прогнозировал , что многие предприятия окажутся на грани банкротства и не смогут обслуживать свои кредиты. В первую очередь, речь шла о металлургических заводах, предприятиях нефтеперерабатывающей, машиностроительной и химической отраслей. По ожиданиям НБУ дефолт может угрожать около 20% компаний в Украине.

Как известно, "валютное бремя" для крупного бизнеса немалое. В 2023 году украинские компании должны оплатить по купонам около $840 млн из почти $11,3 млрд от общей корпоративной задолженности. Среди крупнейших плательщиков по внешним обязательствам находятся "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Нефтегаздобыча", "ДТЭК", "Укрзализныця", "Укравтодор", "Метинвест", "Интерпайп", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", " Сбербанк", "Водафон Украина", "Мироновский хлебопродукт", "Кернел" и другие.

Валютные ограничения vs инвестиций

Главным аргументом противников полной либерализации валютных ограничений является якобы угроза золотовалютным резервам, которая может ухудшить состояние экономики и давить на курс гривны.

Однако экономисты и представители бизнеса так не считают. По словам руководителя экономических реформ Офиса простых решений и результатов в Украине Ярослава Романчука , важным фактором, на который жалуется бизнес, является невозможность выплаты дивидендов или выплат по кредитам, потому что Нацбанк ссылается на сохранение монетарной стабильности.

"Однако, согласно исследованиям, Украина занимает последнее место вместе с Венесуэлой в вопросе открытости финансового сектора. Украина имеет ограничения по движению капитала по всем 16 параметрам, и это довоенные показатели. Такое состояние очень негативно влияет на кредитование частного сектора. Если мы не будем делать финансовую либерализацию, тогда параметр 4% капитализации страны останется нашим стыдом. Все те недра, богатства и инфраструктура, которые есть в Украине, не будут использованы", – отмечает Романчук.

Такая ситуация выглядит странной еще и на фоне того, что НБУ ожидает рост ВВП Украины на уровне 4,3% в 2024 году и 6,4% – в 2025 году. Такой рост должен основываться на частных инвестициях, невозможных без открытости финансового сектора.

По мнению управляющего партнера " Ukraine Economic Outlook " Михаила Кухаря, административные барьеры, которые в начале войны поставил Нацбанк имели положительный эффект. "Однако ситуация зажатых "тисков", которую мы имеем по движению капитала, по невозможности выведения дивидендов делает невозможными любые разговоры об инвестициях", – подчеркнул Кухар.

По мнению другого партнера "Ukraine Economic Outlook" Григория Кукурузы, экономические расчеты показывают целесообразность снятия валютных ограничений.

По его убеждению, валютная либерализация возможна с учетом платежного баланса, резервов и прогнозируемого курса национальной валюты.

"Платежный баланс у нас получается плюс 17 млрд на этот год. Мы прогнозируем рост золотовалютных резервов до $45 млрд до конца года и курс 40,7 грн за доллар, если сделать условно плавающий курс. Наш прогноз более оптимистичен, чем у Нацбанка, потому что мы видим лучшую ситуацию по внешнему финансированию", – подчеркнул Кукуруза.

Экономист разделил валютные ограничения Нацбанка на три группы: физические лица, компании и банки. Он констатирует, что запрос на валютную либерализацию в частных банках минимальный, а строгие валютные ограничения по физическим лицам вполне оправданы. Поэтому, по его убеждению, ключевой запрос на валютную либерализацию есть именно у украинского бизнеса.

"В настоящее время вы не можете привлечь корпоративный кредит и покупать валюту для его обслуживания. Это абсолютно абсурдная ситуация", – подчеркнул экономист.

Дивиденды, евробонды, корпоративные долги

Согласно исследованию, репатриация дивидендов может изъять от $2 до $3 млрд. Но разрешение на их выплату положительно повлияет на инвестиционный климат и доверие зарубежных инвесторов. Следовательно, это будет иметь более положительный эффект для экономики.

Еще одним острым вопросом для бизнеса, по мнению Кукурузы, есть невозможность покупать евробонды. Сейчас можно только погашать проценты по евробондам, но не разрешено покупать валюту под погашение или выкуп с рынка евробондов. Это возможно только если у компании есть собственная валютная выручка. Поэтому, по мнению автора исследования, снятие этих ограничений не окажет негативного влияния на финансы страны.

По словам Кукурузы, одним из самых сложных вопросов является вопрос корпоративных долгов, требующий быстрого решения:

"Ведь сейчас фактически компании лишены возможности их обслуживать. Это подрывает доверие иностранных заемщиков к украинским компаниям кредиторов и рискует остановить их дальнейшее сотрудничество", – подчеркнул он.

Подобная ситуация имеет место и по отношению к иностранным инвесторам, вкладывающим в украинские ОВГЗ. С началом войны НБУ тоже запретил им репатриацию дивидендов. Именно поэтому доля нерезидентов сократилась на 18,2 млрд. грн. – с 7,4% до 4%.

Еще 22 марта НБУ заявил, что иностранные кредиторы смогут репатриировать за границу проценты (купонный доход) по ОВГЗ, полученные после 1 апреля 2023 года. Нерезиденты же ожидали, что регулятор позволит возвращать все средства по бумагам. Поэтому, по словам заместителя директора Dragon Capital Сергея Фурсы, иностранные инвесторы были очень разочарованы таким решением.

Валютная либерализация

"Основными запросами на валютную либерализацию в корпоративном секторе являются дивиденды, евробонды и обслуживание корпоративных кредитов. Так что если, например, с 1 июля мы эти меры разрешаем, то отток капитала составит всего от 5,3 млрд долларов до 7,7 в худшем случае. Потому мы предлагаем сделать акцент на валютной либерализации именно в частном секторе", – резюмировал Григорий Кукуруза.

Экономисты убеждены, что Украина может позволить себе такую частичную валютную либерализацию. Поскольку если раскинуть выведенные средства на валютные интервенции до конца года, то вполне можем учесть выплаты в рамках валютной либерализации.

"Ведь отчитываясь ежемесячно о новом рекорде накопления золотовалютных резервов, на выходе теряет бизнес. Без валютной либерализации, на которой настаивает корпоративный сектор, по подсчетам экономистов мы выходим на сальдо платежного баланса +$13 млрд. А при ее осуществлении - всего на $7,7 млрд меньше.

Также к позитиву частичной валютной либерализации авторы исследования относят абсорбцию гривны из системы на 283 млрд грн. "То есть, на практике, это в будущем позволит снизить уровень инфляции и сдержать рост потребительских цен, что крайне актуально для рядовых граждан", – убеждены экономисты.

"Предложенные коллегами меры по валютной либерализации очень положительно повлияют на способность бизнеса инвестировать и обслуживать свои долги. К тому же мы держимся в этом случае адекватного по оценкам МВФ уровня запасов", – убежден исполнительный директор "Центра экономического восстановления" Кирилл Криволап .

Констатируют проблему валютных ограничений и в ведущих украинских инвестиционных компаниях. В интервью Forbes основатель и СЕО инвесткомпании "Dragon Capital" Томаш Фиала отметил, что в Украине много денег, есть рекордный прирост ликвидности в банковском секторе, однако иностранные инвесторы не могут вывести дивиденды, и эти средства тоже остаются в системе. По его мнению, первыми инвесторами в Украину будут те, кто уже здесь работал и может оценить риски.

По данным Центра экономического восстановления, государству критически важно формировать комфортные условия для частного сектора. Поскольку, по оценкам экспертов, именно частный сектор станет основой обновления страны и может привлечь $150 млрд долларов в течение следующих 10 лет. А из-за наличия валютных ограничений на сделки бизнес не может даже выплачивать дивиденды инвесторам, из-за чего наблюдается заметное падение уровня реинвестирования.

Как видим, либерализация валютных ограничений не окажет негативного влияния на экономику и даже позволит компаниям реинвестировать в страну, поэтому дальнейшее движение в этом направлении может стать своеобразным спасительным кругом как для украинского бизнеса, так и для начала восстановления Украины.