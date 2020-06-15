Костянтин Яриніч: На посаді голови НСЗУ буду боротися з корупційними схемами

– Що саме вас спонукало подати свою кандидатуру на пост глави НСЗУ?

– Я - практикуючий лікар і чітко розумію, що сьогодні потрібно медичній галузі, пацієнтам та медичному персоналу.

За час реформи, на жаль, був втрачений контакт з медичним суспільством, хоча саме медики - це той величезний ресурс, без якого медицина не може існувати. Трансформація медичної галузі стала настільки “пацієнтоорієнтованою”, що про медиків перестали навіть згадувати. Особливо це стосується медичних працівників 2-го та 3-го рівнів. Саме ці медичні установи з 1 квітня повинні були реформуватися, згідно з другим етапом медреформи. Проте вона сьогодні не дала тих плодів, яких очікували як медики, так і пацієнти.

– Які рішення, на вашу думку, мають бути першочерговими для очільника НСЗУ?

– Найбільш актуальна проблема - непрозорість тарифів, які встановлювались не на основі чесної калькуляції медичної послуги, а залежали від виділеного на медичну галузь фінансування.

Сьогодні нам потрібна чітка і зрозуміла калькуляція тарифів, яка може бути зроблена тільки на основі затверджених протоколів лікування, яких, на жаль, в Україні немає. Тобто існує два глобальні моменти: прозорі тарифи та наявність протоколів лікування.

Саме останні нам допоможуть оцінити якість медичної послуги. Це дуже важливо, про що, на жаль, усі забули.

Ще одне завдання голови НСЗУ — це підвищення статусу медичного працівника шляхом підвищення його заробітної плати. Це теж потрібно враховувати при калькуляції медичних послуг.

Також проблема, яку необхідно нагально вирішити — це некоректна робота системи e-Health. Вона ускладнює роботу лікарів і не дає можливість сконцентруватися на лікуванні пацієнтів. З моєї практики скажу, що ця система не забезпечує необхідного захисту персональних даних, швидкої взаємодії з пацієнтом, вона доволі складна у використанні.

Я вважаю, що робота цієї системи має бути налагоджена в найкоротші терміни, щоб вона не заважала, а допомагала медичному персоналу в практичній роботі.

Існує ще одна проблема, яка потребує вирішення, в тому числі за участю голови НСЗУ. Річ у тому, що в Україні задеклароване безкоштовне лікування і діагностика. Але ми ж розуміємо, що 2,5% ВВП, яке виділяється на медицину, - це половина від того, що потрібно аби виконати ті завдання, які НСЗУ сьогодні перед собою поставила. Тобто забезпечити безкоштовну діагностику і лікування не може жодна лікувальна установа в країні.

– Чому програма медичних гарантій сьогодні не відповідає запитам медичної галузі? На скільки вона наразі недофінансована?

– Недофінансована вона не менше, ніж на половину. Є загальновідомий постулат - фінансування медицини повинно бути не менше 5% ВВП. Тобто, якщо на медичну галузь виділяється менше, то медична допомога не може бути доступною та якісною. У нас сьогодні 2,5% ВВП. Робіть висновки самі.

– "Центр протидії корупції" закликав не призначати вас на посаду глави НСЗУ. Чому в цій організації до вас таке особливе ставлення?

– Наскільки я знаю, в цій організації є люди, які активно працювали в МОЗ, і вони дуже не хочуть втрачати можливість і надалі мати вплив на НСЗУ. Мною управляти досить складно, а, швидше за все, неможливо. Саме тому, на мою думку, і розпочалася ця інформаційна атака.

Я не причетний до корупційних схем, а навпаки в моїх намірах їх ламати. Обстоювати позицію захисту прав і пацієнта, і фінансування медичної області, і прав медичного співтовариства на отримання достатнього фінансування своєї роботи — ось це мої основні завдання. Швидше за все, вони не зовсім сходяться з тим, щоб хотіли ці люди.

– Вам закидають, що онкодиспансер, яким ви керували, закуповував ліки у 2-3 рази дорожче, ніж МОЗ купувало у міжнародних організацій. Це правда?

– Це журналістська інсинуація. Сьогодні цю інформацію намагаються показати як випадок корупції в онкологічному центрі. Насправді мова йде про закупівлі препарату “Метакос” на суму приблизно 6 тисяч гривень через тендерну процедуру та систему Prozorro. При цьому інші онкологічні заклади, які проводили свої тендери, закуповували цей препарат за такою ж ціною.

Обласний онкологічний центр оголосив тендер і отримав цей препарат за вартістю, яка була на 30% нижча, ніж встановило МОЗ. Ціна не була завищеною. Пропозицій з нижчою ціною на цей препарат взагалі не існувало. І сьогодні ціна на препарат заводом-виробником не знижена.

Очевидно, що діяльності медичного закладу, який я очолював, у когось був особливий інтерес.

– Особливий інтерес є не лише до вашої діяльності на посаді керівника Кіровоградського обласного онкоцентру, але й до ваших матеріальних статків. Наприклад, деякі ЗМІ стверджують, що ви володієте аптечним бізнесом у Кропивницькому? Це так?

– Ніякого стосунку до аптечного бізнесу я не маю. Мені здається, ця історія вже навіть перестала бути цікавою журналістам, які дуже хотіли знайти щось на народного депутата, але не знайшли.

– А кому цей бізнес належить?

– У нас дуже багато суб'єктів, які володіють аптечним бізнесом, — приблизно 20-30. Навіть у нашому онкоцентрі існує декілька мереж, кілька аптечних структур, в тому числі й комунальна аптека. У нас немає монополії.

– Ваша сім'я володіє будинком і вісьма квартирами в Кропивницькому. У багатьох виникає питання, звідки кошти?

– Моє матеріальне становище неодноразово перевірялося усіма структурами ще у той час, коли я був народним депутатом. Але я розповім. 8 квартир — це квартири, куплені в одному будинку, площею приблизно по 25 квадратів кожна. Вони об'єднані в один простір, в якому на сьогодні розташована стоматологічна клініка моєї дружини. Вони купувалися протягом 10-12 років. Це все вказано у моїй декларації. Коли говорять, що є клініка, яка не зареєстрована, і це порушення декларування, і є окремо квартири, — це неправда. Це одне і те саме, квартири й клініка.

– Як писали деякі ЗМІ, у квітні цього року один із пацієнтів з онкоцентру в Кропивницькому, був вимушений купувати ліки за свої гроші, хоча НСЗУ повинне було сплатити це за контрактом. Чому це сталося?

– Це теж неповна і неправдива інформація. Пацієнт, про якого ви говорите, дійсно лікувався у нашому центрі, отримував безкоштовну діагностику, хіміотерапевтичне лікування та променеву терапію коштом централізованих програм фінансування.

І мова не йде про купівлю ним препаратів.

Після лікування у нашому центрі він вирішив зробити операцію в Національному інституті раку, а потім його направили знову до нас. Але ми були вимушені відмовити йому в обстеженні на КТ і МРТ. Ми не мали на це юридичних підстав. Щоб проводити дослідження, нам треба було провести тендер на цю послугу, тільки після цього ми б змогли її надати. До того ж, цей пацієнт фактично перебував в Національному інституті раку, де зараз, напевно, вже успішно прооперований.

– Вас раніше часто асоціювали з регіоналами...

– Мене асоціювали й з регіоналами, і з "Нашим краєм", в якому я довго працював як обласний депутат і очолював комісію з охорони здоров'я, а тепер уже з Блоком Петра Порошенка і з “Солідарністю”. Сьогодні та посада, про яку ми говоримо, ніякого зв'язку з політикою мати не повинна. А в положенні про НСЗУ і про голову Національної служби здоров’я чітко прописано, що ця посада не може бути пов’язана ні з якою політичною структурою.

Від мене вимагається професіоналізм та конкретні знання. А те, що я працював головним лікарем при регіоналах, так нічого в цьому немає. Це була правляча партія на той момент. Я затребуваний як професіонал і хотів би говорити не мовою політичних лозунгів. Я відповідаю за свою роботу, як людина, яка може і знає, що потрібно робити в організації системи охорони здоров’я в Україні.

– Чи були ви знайомі з нинішнім міністром охорони здоров’я Максимом Степановим до співбесіди на голову НСЗУ?

– У нас була з ним одна зустріч, яка не стосувалася НСЗУ, а проблем Донецького національного медичного університету. Я звернувся до нього з проханням зберегти цей медичний університет, тому що нинішнє його керівництво не працює над збереженням освітнього закладу, а робить все для його знищення. Закриття Донецького національного медуніверситету може мати не лише медичні, а й політичні наслідки. Про це була розмова з міністром. Це була наша єдина зустріч.

– Чи вважаєте ви прозорою процедуру призначення керівника НСЗУ?

– Я не юрист, тож не мені надавати правову оцінку. Є загальна концепція проведення таких процедур, в тому числі під час епідемії COVID-19. Я також, як і інші 27 кандидатів, подав заявку на участь у доборі. Потрібно було викласти свою концепцію, пройти співбесіду в онлайн-режимі, що я й зробив.