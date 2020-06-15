Костянтин Яриніч: На посаді голови НСЗУ буду боротися з корупційними схемами

Фото: Костянтин Яриніч (facebook.com)

Костянтина Яриніча, заслуженого лікаря України, генерального директора Кіровоградського клінічного онкологічного центру, називають найімовірнішим кандидатом на посаду голови Національної служби здоров’я України. Він може очолити установу, цьогорічний бюджет якої складає 86 млрд грн.

Після того, як стало відомо про ймовірне призначення Яриніча на посаду голови НСЗУ, проти його кандидатури виступили деякі громадські організації. Низка ЗМІ повідомили про нібито причетність Яриніча до корупційних схем.

В інтерв'ю РБК-Україна Яриніч розповів про корупційні закиди, політику, джерела особистих статків та його бачення розвитку медичної галузі.

– Що саме вас спонукало подати свою кандидатуру на пост глави НСЗУ?

– Я - практикуючий лікар і чітко розумію, що сьогодні потрібно медичній галузі, пацієнтам та медичному персоналу.

За час реформи, на жаль, був втрачений контакт з медичним суспільством, хоча саме медики - це той величезний ресурс, без якого медицина не може існувати. Трансформація медичної галузі стала настільки “пацієнтоорієнтованою”, що про медиків перестали навіть згадувати. Особливо це стосується медичних працівників 2-го та 3-го рівнів. Саме ці медичні установи з 1 квітня повинні були реформуватися, згідно з другим етапом медреформи. Проте вона сьогодні не дала тих плодів, яких очікували як медики, так і пацієнти.

– Які рішення, на вашу думку, мають бути першочерговими для очільника НСЗУ?

– Найбільш актуальна проблема - непрозорість тарифів, які встановлювались не на основі чесної калькуляції медичної послуги, а залежали від виділеного на медичну галузь фінансування.

Сьогодні нам потрібна чітка і зрозуміла калькуляція тарифів, яка може бути зроблена тільки на основі затверджених протоколів лікування, яких, на жаль, в Україні немає. Тобто існує два глобальні моменти: прозорі тарифи та наявність протоколів лікування.

Саме останні нам допоможуть оцінити якість медичної послуги. Це дуже важливо, про що, на жаль, усі забули.

Ще одне завдання голови НСЗУ — це підвищення статусу медичного працівника шляхом підвищення його заробітної плати. Це теж потрібно враховувати при калькуляції медичних послуг.

Також проблема, яку необхідно нагально вирішити — це некоректна робота системи e-Health. Вона ускладнює роботу лікарів і не дає можливість сконцентруватися на лікуванні пацієнтів. З моєї практики скажу, що ця система не забезпечує необхідного захисту персональних даних, швидкої взаємодії з пацієнтом, вона доволі складна у використанні.

Я вважаю, що робота цієї системи має бути налагоджена в найкоротші терміни, щоб вона не заважала, а допомагала медичному персоналу в практичній роботі.

Існує ще одна проблема, яка потребує вирішення, в тому числі за участю голови НСЗУ. Річ у тому, що в Україні задеклароване безкоштовне лікування і діагностика. Але ми ж розуміємо, що 2,5% ВВП, яке виділяється на медицину, - це половина від того, що потрібно аби виконати ті завдання, які НСЗУ сьогодні перед собою поставила. Тобто забезпечити безкоштовну діагностику і лікування не може жодна лікувальна установа в країні.

– Чому програма медичних гарантій сьогодні не відповідає запитам медичної галузі? На скільки вона наразі недофінансована?

– Недофінансована вона не менше, ніж на половину. Є загальновідомий постулат - фінансування медицини повинно бути не менше 5% ВВП. Тобто, якщо на медичну галузь виділяється менше, то медична допомога не може бути доступною та якісною. У нас сьогодні 2,5% ВВП. Робіть висновки самі.

– "Центр протидії корупції" закликав не призначати вас на посаду глави НСЗУ. Чому в цій організації до вас таке особливе ставлення?

– Наскільки я знаю, в цій організації є люди, які активно працювали в МОЗ, і вони дуже не хочуть втрачати можливість і надалі мати вплив на НСЗУ. Мною управляти досить складно, а, швидше за все, неможливо. Саме тому, на мою думку, і розпочалася ця інформаційна атака.

Я не причетний до корупційних схем, а навпаки в моїх намірах їх ламати. Обстоювати позицію захисту прав і пацієнта, і фінансування медичної області, і прав медичного співтовариства на отримання достатнього фінансування своєї роботи — ось це мої основні завдання. Швидше за все, вони не зовсім сходяться з тим, щоб хотіли ці люди.

– Вам закидають, що онкодиспансер, яким ви керували, закуповував ліки у 2-3 рази дорожче, ніж МОЗ купувало у міжнародних організацій. Це правда?

– Це журналістська інсинуація. Сьогодні цю інформацію намагаються показати як випадок корупції в онкологічному центрі. Насправді мова йде про закупівлі препарату “Метакос” на суму приблизно 6 тисяч гривень через тендерну процедуру та систему Prozorro. При цьому інші онкологічні заклади, які проводили свої тендери, закуповували цей препарат за такою ж ціною.

Обласний онкологічний центр оголосив тендер і отримав цей препарат за вартістю, яка була на 30% нижча, ніж встановило МОЗ. Ціна не була завищеною. Пропозицій з нижчою ціною на цей препарат взагалі не існувало. І сьогодні ціна на препарат заводом-виробником не знижена.

Очевидно, що діяльності медичного закладу, який я очолював, у когось був особливий інтерес.

– Особливий інтерес є не лише до вашої діяльності на посаді керівника Кіровоградського обласного онкоцентру, але й до ваших матеріальних статків. Наприклад, деякі ЗМІ стверджують, що ви володієте аптечним бізнесом у Кропивницькому? Це так?

– Ніякого стосунку до аптечного бізнесу я не маю. Мені здається, ця історія вже навіть перестала бути цікавою журналістам, які дуже хотіли знайти щось на народного депутата, але не знайшли.

– А кому цей бізнес належить?

– У нас дуже багато суб'єктів, які володіють аптечним бізнесом, — приблизно 20-30. Навіть у нашому онкоцентрі існує декілька мереж, кілька аптечних структур, в тому числі й комунальна аптека. У нас немає монополії.

– Ваша сім'я володіє будинком і вісьма квартирами в Кропивницькому. У багатьох виникає питання, звідки кошти?

– Моє матеріальне становище неодноразово перевірялося усіма структурами ще у той час, коли я був народним депутатом. Але я розповім. 8 квартир — це квартири, куплені в одному будинку, площею приблизно по 25 квадратів кожна. Вони об'єднані в один простір, в якому на сьогодні розташована стоматологічна клініка моєї дружини. Вони купувалися протягом 10-12 років. Це все вказано у моїй декларації. Коли говорять, що є клініка, яка не зареєстрована, і це порушення декларування, і є окремо квартири, — це неправда. Це одне і те саме, квартири й клініка.

– Як писали деякі ЗМІ, у квітні цього року один із пацієнтів з онкоцентру в Кропивницькому, був вимушений купувати ліки за свої гроші, хоча НСЗУ повинне було сплатити це за контрактом. Чому це сталося?

– Це теж неповна і неправдива інформація. Пацієнт, про якого ви говорите, дійсно лікувався у нашому центрі, отримував безкоштовну діагностику, хіміотерапевтичне лікування та променеву терапію коштом централізованих програм фінансування.

І мова не йде про купівлю ним препаратів.

Після лікування у нашому центрі він вирішив зробити операцію в Національному інституті раку, а потім його направили знову до нас. Але ми були вимушені відмовити йому в обстеженні на КТ і МРТ. Ми не мали на це юридичних підстав. Щоб проводити дослідження, нам треба було провести тендер на цю послугу, тільки після цього ми б змогли її надати. До того ж, цей пацієнт фактично перебував в Національному інституті раку, де зараз, напевно, вже успішно прооперований.

– Вас раніше часто асоціювали з регіоналами...

– Мене асоціювали й з регіоналами, і з "Нашим краєм", в якому я довго працював як обласний депутат і очолював комісію з охорони здоров'я, а тепер уже з Блоком Петра Порошенка і з “Солідарністю”. Сьогодні та посада, про яку ми говоримо, ніякого зв'язку з політикою мати не повинна. А в положенні про НСЗУ і про голову Національної служби здоров’я чітко прописано, що ця посада не може бути пов’язана ні з якою політичною структурою.

Від мене вимагається професіоналізм та конкретні знання. А те, що я працював головним лікарем при регіоналах, так нічого в цьому немає. Це була правляча партія на той момент. Я затребуваний як професіонал і хотів би говорити не мовою політичних лозунгів. Я відповідаю за свою роботу, як людина, яка може і знає, що потрібно робити в організації системи охорони здоров’я в Україні.

– Чи були ви знайомі з нинішнім міністром охорони здоров’я Максимом Степановим до співбесіди на голову НСЗУ?

– У нас була з ним одна зустріч, яка не стосувалася НСЗУ, а проблем Донецького національного медичного університету. Я звернувся до нього з проханням зберегти цей медичний університет, тому що нинішнє його керівництво не працює над збереженням освітнього закладу, а робить все для його знищення. Закриття Донецького національного медуніверситету може мати не лише медичні, а й політичні наслідки. Про це була розмова з міністром. Це була наша єдина зустріч.

– Чи вважаєте ви прозорою процедуру призначення керівника НСЗУ?

– Я не юрист, тож не мені надавати правову оцінку. Є загальна концепція проведення таких процедур, в тому числі під час епідемії COVID-19. Я також, як і інші 27 кандидатів, подав заявку на участь у доборі. Потрібно було викласти свою концепцію, пройти співбесіду в онлайн-режимі, що я й зробив.