Когда время - деньги: как "Укрэксимбанк" сокращает путь к инвестициям

Увеличение добавленной стоимости, диверсификация бизнеса, поиск новой маржинальности на всех этапах производственно-сбытовой цепи — и другие вопросы, ответ на которые сейчас активно ищут украинские аграрии. Однако ключевая проблема остается всегда неизменной: время. Для бизнеса - это ресурс, для банков — вызов, для государства — испытание системности.

Инвестиционное финансирование: стратегический приоритет "Укрэксимбанка"

Современная банковская система должна не только обслуживать текущие финансовые потребности бизнеса, но и стать катализатором его трансформации. Одним из ключевых инструментов такого развития является инвестиционное финансирование — финансирование, которое позволяет компаниям реализовывать масштабные проекты, наращивать производственные мощности и повышать конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках.

Для "Укрэксимбанка" инвестиционное финансирование - это приоритетное направление, которое мы рассматриваем в долгосрочной перспективе. Мы готовы предоставлять финансирование на срок до 5-7 лет, с возможностью лонгации до 10 лет. Такой горизонт дает бизнесу необходимое пространство для реализации полного цикла инвестиционного проекта — от идеи до окупаемости.

Понимая специфику инвестиционного цикла, Банк внедрил льготный период по телу кредита — до 1-2 лет. Это позволяет компаниям сосредоточиться на строительстве, монтаже оборудования, пусконаладочных работах, не отвлекая ресурсов на погашение основной суммы кредита.

Еще один важный элемент — гибкость залогового инструментария. На этапе инвестиционной фазы "Укрэксимбанк" готов работать с имущественными правами по контрактам на приобретение оборудования. После ввода объекта в эксплуатацию залог можно переоформить на завершенное имущество, что создает прозрачную и управляемую модель риска для всех сторон.

Прогнозируемость и сроки очень важны для аграриев — например, удобрение необходимо вносить именно тогда, когда оно нужно для оптимального роста растений. Так и банковское финансирование приносит максимальную пользу именно тогда, когда клиенту необходимо платить по контрактам для обеспечения выгодной цены. Банк существенно сократил продолжительность кредитного цикла для обеспечения предоставления клиентам максимально быстрых решений о финансировании.

Синдикаты, риск-шеринг, международные партнеры — уже работает

"Укрэксимбанк" имеет опыт в синдицированных сделках, используем инструменты риск-шеринга, документарные операции (гарантии/контр-гарантии/аккредитивы) и другие инструменты финансирования, в частности в сотрудничестве с ЕБРР, ЕИБ и Всемирным Банком, а также с иностранными банками-партнерами и ЭКА. Эти механизмы позволяют снижать стоимость капитала и работать с проектами, которые ранее считались слишком рискованными.

Но их нужно применять не точечно, а системно. И здесь роль банков - не просто предоставить деньги, а структурировать решения: от финансовой модели до привлечения партнеров.

Во время войны долговая нагрузка может быть чрезмерной. Именно поэтому мы все чаще говорим с клиентами не только о кредитовании, но и о привлечении акционерного капитала или смешанных финансовых моделях. Это означает смену парадигмы — от "деньги под залог" к "инвестиционному партнерству". И банки должны в этом стать навигаторами.

Бизнес, который инвестирует сейчас - это будущее экономики

Бизнес не может жить только ожиданиями. Он уже сегодня строит биометановые заводы, модернизирует элеваторы, заходит в глубинную переработку. И эти бизнесы формируют новую экономику — с добавленной стоимостью, с экспортной способностью, с потенциалом к масштабированию.

Наша задача как Банка — дать им финансовую поддержку быстрее, чем они успеют упустить этот шанс.

"Укрэксимбанк" — надежная опора для АПК

С начала полномасштабного вторжения объем кредитования и выданных документарных операций "Укрэксимбанком" для клиентов агропромышленного сектора превысил эквивалент 22 млрд грн.

В 2024 году "Укрэксимбанк" осуществил форекс-операций для клиентов АПК на сумму 1,2 млрд долларов США, обеспечивая гибкость валютных расчетов и поддержку внешнеэкономической деятельности аграриев. По состоянию на 31 марта 2025 года остатки средств клиентов АПК на счетах в Банке превысили 17 млрд грн, что свидетельствует о высоком уровне доверия к институту со стороны аграрного бизнеса.

Украина — один из ключевых игроков на международной арене в сегменте торговли зерновыми и масличными commodities. Для этого направления бизнеса банком разработан специальный продукт — предэкспортное финансирование предприятий АПК.

Этот инструмент позволяет аграриям получать ресурсы под будущие экспортные контракты — гибко и быстро. Основное, что необходимо предоставить банку - это контракт на продажу зерна, растительного масла или шрота, и получить кредитование в сумме до 80% от стоимости такого контракта на период времени, необходимый для накопления соответствующей партии товара на линейном элеваторе, транспортировки его в порт, погрузки на судно и получения денег от конечного покупателя.

"Укрэксимбанк" меняется, чтобы соответствовать этим вызовам. И мы открыты к партнерствам — с бизнесом, инвесторами, международными фондами.