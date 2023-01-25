Какие фармгиганты продолжают работать с РФ и почему Минздрав проваливает важный фронт с врагом

Иностранные фармакологические компании по-прежнему помогают России финансировать войну против Украины. Минздрав Украины обладает мощным правовым механизмом, чтобы повлиять на фармакологических гигантов, которые продолжают работать в РФ и Беларуси и платят налоги в бюджеты этих стран. Необходимый для этого закон был принят еще в мае, но ведомство Виктора Ляшко фактически его не соблюдает. На фоне коррупционных скандалов, потрясших Украину за последнюю неделю, у этой истории есть шанс превратиться в очередное серое пятно на лице украинского чиновничества. Детальнее – в материале.

Суть закона

Война побуждает украинцев отказываться от всего, что имеет отношение к России. Не исключением являются и лекарства. 22 мая Верховная рада приняла изменения в закон "О лекарственных средствах". Документ прописывает механизм и основания для временного (на период действия военного положения) запрета обращения на территории Украины лекарств, производители которых осуществляют прямую или опосредованную деятельность по производству лекарственных средств на территории государства-агрессора или Беларуси.

Проще говоря, если фармакологическая компания зарегистрирована в любой другой стране, но имеет свои заводы в РФ или Беларуси, то ее лекарственные средства должны быть запрещены в Украине. Закон прописывает для этого механизм прекращения действия регистрационного удостоверения.

Украинским пациентам это не угрожает, ведь законодатели прописали четкие критерии по поводу того, какие лекарственные средства не могут быть запрещены. Например, это лекарства, имеющее менее двух аналогов. Также нельзя запрещать следующие категории лекарственных средств: биологические и иммунобиологические; оригинальные (инновационные); для лечения редких (орфанных) заболеваний; лекарственные средства, форма выпуска и дозировка которых не имеют в Украине генерических заменителей; основные лекарства для ВИЧ/СПИД.

Логика закона очевидна: с агрессором нужно бороться на всех фронтах и фармакологическая отрасль не может быть исключением.

Запрет на иностранные лекарства, изготовленные в России и Беларуси, имеет по меньшей мере два позитива. Во-первых, это большая репутационная пощечина для иностранных фармкомпаний, которые, как ни в чем не бывало, продолжают бизнес на территории государства-террориста. Минздрав Украины имеет правовой козырь в руке и при желании мог бы смело начать информационную кампанию, чтобы пристыдить мировых фармгигантов за их работу на террористов. Репутация в бизнесе стоит дорого.

А во-вторых, в случае выхода иностранных фармацевтических компаний из РФ и Беларуси экономики этих стран понесут существенные потери. Это повлечет закрытие производств на территории РФ и Беларуси, изоляцию россиян и белорусов от инновационных технологий и существенное уменьшение налоговых поступлений в бюджет.

Именно на налогах следует остановиться отдельно. Они показывают масштаб проблемы.

Масштаб проблемы

В России сейчас работает по меньшей мере пять мировых фармацевтических компаний, не ушедших оттуда после начала широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Каждая из них за прошлый год уплатила в бюджет террористической страны десятки миллионов долларов.

1. Stada/Германия (Дрезден). Имеет 9 заводов в России и представительство в Москве. Сумма налогов за 2022 год – 53,6 млн долларов.

2. Servier/Франция (Сюрен). Имеет производство в Новой Москве (ООО "Сервье РУС", ранее – ООО "Сердикс"). Сумма налогов за 2022 год – 46,2 млн долларов.

3. KRKA/Словения (Ново Место). Имеет завод в г. Истра Московской области, а также работает в Новосибирской области на мощностях российской компании "Вектор-Медика". Сумма налогов за 2022 год – 42 млн долларов.

4. Берлин-Хеми/Menarini Group – Италия (Флоренция). Имеет производство в Калужской области. Сумма налогов за 2022 год – 36,9 млн долларов.

5. Гедеон-Рихтер/Венгрия (Будапешт). Имеет завод в Московской области. Сумма налогов за 2022 год – 32,6 млн долларов.

Таким образом, общая сумма налогов, уплаченных России этими пятью иностранными фармкомпаниями, составила в прошлом году более 211 миллионов долларов.

За эти деньги можно приобрести, например, 211 ракет Х-22, которые Украина пока не может сбивать. Именно такими ракетами российские террористы избивали 14 января по жилому дому в Днепре, а летом – по торговому центру в Кременчуге. С начала 2022 г. Россия запустила по Украине более 200 ракет Х-22.

Обобщено выходит, что каждую из этих ракет, от которых погибли десятки мирных украинцев, оплатили иностранные фармакологические компании. И на Украине им за это ничего нет.

Изменения закона "О лекарственных средствах" вступили в силу 8 июня. За это время террористическая Россия осуществила десять масштабных ракетных обстрелов по всей территории Украины, запустив не менее 630 ракет.

Кто за них платит? В том числе иностранные фамкомпании, наполняющие российский бюджет и продолжающие поставлять свою продукцию украинцам с молчаливого согласия Министерства здравоохранения.

Почему молчит Минздрав

За восемь месяцев с тех пор, как действует закон, Комиссия Минздрава приняла только одно решение о прекращении действия регистрационных удостоверений на лекарства. Оно касалось 35 препаратов венгерской компании "Гедеон Рихтер", которая имеет завод в Московской области. Как и прописывает закон, каждый из запрещенных препаратов имеет по меньшей мере два аналога на украинском рынке. А некоторые – как, например, таблетки Мертенил – имеют 34 аналога. Так что проблем для пациентов нет.

По другим иностранным компаниям – никакой реакции от Минздрава. Ракеты продолжают убивать украинцев, российский бюджет продолжает получать на это средства, а украинское ведомство во главе с министром Виктором Ляшко не задействует законный механизм влияния, который имеет в руках. Каждое движение на подрыв российской экономики важно, поэтому и возникает вопрос, почему Ляшко не использует предоставленный ему Радой шанс. Почему, в конце концов, не выполняется закон Украины?

"Недопустимо спонсировать терроризм и продолжать покупать лекарства, финансируя тем самым страну-агрессора, которая тратит эти средства на летящие на нашу землю ракеты и дроны-камикадзе", – говорил еще в октябре один из заместителей министра. Но после этих слов Комиссия Минздрава не применила ограничений ни к одной иностранной фармкомпании.

По информации собеседников РБК-Украина, во власти уже ведутся разговоры о недопустимости подобной ситуации. Более того, в окружении президента даже ведутся разговоры о замене Ляшко на более министра, который не будет блокировать решений, направленных на победу Украины.