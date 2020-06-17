Які авіакомпанії планують літати з України: дати і напрямки

Які рейси доступні в червні

Цього тижня міжнародні рейси з аеропорту "Бориспіль" відновили кілька авіакомпаній. Belavia буде здійснювати 14 рейсів на тиждень за маршрутом Київ-Мінськ, крім того, літаки з білоруської столиці вже приймають Одеса і аеропорт "Київ" імені Сікорського.

KLM спільно з МАУ і Air France обслуговують лінію Київ-Амстердам три рази на тиждень, а з 4 липня можливе збільшення до щоденних польотів. 16 червня до столиці Нідерландів відправився перший міжнародний регулярний рейс МАУ.

Lufthansa запустила польоти до німецького Франкфурта. Компанія буде орієнтовно робити 4 рейси на тиждень, до кінця літа розклад буде гнучким.

Лоукостер Ryanair планує почати польоти з 21 червня з трьох рейсів, нарощуючи їх число до 46 на тиждень до початку серпня. Очікувалося, що почнуть з польотів до Барселони, Мадрида та Кракова. Однак, як мінімум, Польща вже продовжила заборону, і компанія закрила продаж квитків до Кракова.

До кінця червня очікується відновлення рейсів Київ-Цюріх компанії Swiss, а також Київ-Рига авіаперевізника Air Baltic. Робота останнього буде ще узгоджуватися з Центром аналітики зростання захворюваності Латвії.

Розклад на липень і далі

З 1 липня польоти з "Борисполя" можуть відновити Austrian Airlines, Turkish Airlines, Pegasus (Анкара та Ізмір), Air Astana, Azal, CSA і LOT. Трохи пізніше почнуть літати Air Arabia, Air Serbia, Air France і Fly Dubai. Qatar Airways планує запуститися у вересні.

AzurAir у липні почне літати до Антальї, Бодрума, Дубая і має намір відновити до 60% рейсів до Туреччини у порівнянні з 2019 роком.

Wind Rose планує відкривати рейси до Антальї, Бургаса, Родоса, Бухареста, Ларнаки, Любляни, Бодрума, Іракліона, Патраса, Пули, Софії, Спліта, Тівата. Після відкриття авіасполучення з Єгиптом хочуть збільшити кількість рейсів до 14 на тиждень. Орієнтовно, це може відбутися в липні.

Популярний серед українських туристів Sky Up ще не завершив планування розкладу.

Відзначимо, авіакомпанії, заявляючи про плани відновити польоти, роблять акцент на тому, що розклад в липні-серпні може змінитися. Рейси можуть і зовсім скасувати, якщо авіаційна влада не дасть дозволу, наприклад, через ситуацію з COVID-19.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в липні-серпні після відновлення міжнародного авіасполучення кількість регулярних рейсів складе в кращому випадку 30-35% в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Що планують МАУ

"Міжнародні авіалінії України" цього тижня відновили міжнародні регулярні рейси з маршрутів Київ-Амстердам і Київ-Париж. Але скористатися ними можуть тільки громадяни Нідерландів, Франції та інших країн ЄС, а також дипломати та українці з посвідкою на проживання.

При цьому закрито продаж квитків на інші міжнародні напрямки до 1 серпня. Як заявив президент МАУ Євген Дихне, компанія зосередиться на тих рейсах, які зможе виконати в нинішніх умовах.

"Ми закриємо усі продажі до, швидше за все, 1 серпня, щоб дати можливість призначати тільки ті рейси, які пасажир буде розуміти, що ми будемо виконувати. А визначати ці рейси будемо, виходячи з можливостей туристів подорожувати", - пояснив він.

Він також додав, що ціни на квитки підійматися не будуть, хоч перші рейси і будуть збитковими.

Аеропорт "Київ" і WizzAir

Увечері 16 червня для міжнародних рейсів відкрився столичний аеропорт імені Сікорського, робота якого залишалася під питанням через погану епідеміологічну ситуацію в Києві. Після тримісячної перерви він прийняв рейс Belavia з Мінська.

Примітно, що за день до цього лоукостер WizzAir, який тут обслуговує кілька напрямків, намагався тимчасово "переїхати" до Борисполя. Однак з відкриттям "Києва" вильоти з сусіднього аеропорту були скасовані.

На момент виходу матеріалу WizzAir здійснив рейси до Дортмунда, Будапешта, Лондона, Меммінгена та Талліна, на 17 червня ще запланований рейс до Копенгагена. При цьому скасовані польоти до Кельна, Риги, Берліна, Братислави, Гамбурга, Відня, Вроцлава, Варшави і Кракова. Скасування рейсів до польських міст пояснюється рішенням влади продовжити заборону на польоти з України до 30 червня.

Також зазначимо, що згідно онлайн-табло одеського аеропорту, лоукостер WizzAir відновив рейси з Берліна до Одеси.

Європа відкриється не раніше липня

Європейський союз продовжив заборону на поїздки з третіх країн, до яких належить Україна, мінімум до 1 липня. Але на сьогодні до кінця не ясно, чи буде знято заборону для українців з наступного місяця.

Брюссель з липня дозволив пускати громадян Албанії, Боснії і Герцеговини, Косово, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії. Водночас у ЄС запевнили, що зелений список третіх країн буде оновлюватися. А поки залишається сподіватися на те, що до 1 липня Україна буде відповідати нормам ЄС щодо захворюваності на коронавірус - не більше 40 активних випадків на 100 тис. населення.

До уваги братимуть і фактор взаємності. Нагадаємо, що Україна вже відкрила кордони для іноземців, у тому числі для пасажирів з Польщі, Чехії, Румунії, Литви, Греції, Угорщини, Франції і т. д.

Крім того, країни поділили на так звані "червону" і "зелену" зону. Щодо приїжджих з країн "червоної зони" діє вимога пройти двотижневу обсервацію.

Світ готується приймати українців

Як заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, без будь-яких обмежень на кордоні українців готові приймати Албанія і США, а Великобританія - за умови проходження двотижневого карантину. Туреччина також відкрита для громадян України, але з умовою тестування на коронавірус по прибуттю.

З 27 липня з тестуванням по прибуттю відкривається Туніс, а такі туристичні країни як Кіпр, Чорногорія, Грузія і Греція мають намір зняти обмеження з 1 липня. У Греції вже заявили, що заборону на поїздки з третіх країн продовжено до 29 червня. Україну місцева влада віднесла до країн групи B і зобов'язала українців проходити тестування з обов'язковою самоізоляцією протягом доби.

Крім того, міністр підкреслив, що з 22 червня виконувати регулярні рейси планують і вітчизняні авіакомпанії. Але практично всі вони зосередилися на внутрішніх напрямках як мінімум до липня.