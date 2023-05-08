Как изменилось налогообложение недвижимости и земли в связи с войной

Об изменениях в налогообложении недвижимости и земли в связи с войной – в колонке для РБК-Украина рассказала глава партии "Слуга народа" и парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

В условиях военного положения государство делает шаги по обеспечению базовых потребностей граждан и бизнеса. Недавно был принят инициированный нашей командой закон №7632 об освобождении от уплаты налога на землю и недвижимое имущество, пострадавших от российской агрессии или находящихся в оккупации. Документ 2 мая подписал президент.

Главная цель закона №7632 — лишить налогового бремени людей, которые и так пострадали и не могут пользоваться и получать прибыль от имущества или земли. Речь идет об изменениях в начислении налогов на:

поврежденную недвижимость;

землю и недвижимость на оккупированных территориях и в зонах боевых действий;

заминированные (потенциально заминированные) земельные участки.

Кто и на какой срок освобождается от налога на недвижимость?

1. Во-первых, от налога на недвижимость освобождаются лица, недвижимое имущество которых повреждено или уничтожено. Речь идет о недвижимости в любой части страны, ведь ракетные обстрелы происходили во всех регионах. Обязательное условие — все данные об объекте должны содержаться в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, ведь там аккумулируется вся верифицированная информация о разрушении. Это обеспечит четкость и прозрачность процесса освобождения от налогообложения. Законом предусмотрены различные механизмы и условия в зависимости от степени и времени повреждений.

Полностью уничтоженная недвижимость не облагается налогом начиная с 2021 года и последующие налоговые периоды, для юридических лиц — с 2022 года. Поскольку имущество не подлежит восстановлению, не может использоваться или приносить прибыль, такое решение является логичным и справедливым.

не облагается налогом начиная с 2021 года и последующие налоговые периоды, для юридических лиц — с 2022 года. Поскольку имущество не подлежит восстановлению, не может использоваться или приносить прибыль, такое решение является логичным и справедливым. Значительно поврежденная недвижимость, подлежащая капитальному ремонту, реконструкции или реставрации. Физические лица освобождаются от уплаты налога за поврежденное жилье за 2021 год и последующие налоговые периоды. Юридические лица, а также физические лица-собственники нежилой недвижимости – с 1 марта 2022 года. Это касается объектов, поврежденных в 2022 году.

Повреждения, нанесенные врагом с начала 2023 года, будут освобождаться от налогообложения с первого числа месяца, в котором был зафиксирован факт повреждения. Плата за все объекты значительно поврежденной недвижимости снова начисляется только после того, как имущество будет восстановлено.

Недвижимость с незначительными повреждениями, пригодная для проживания или использования по назначению и требует только текущего ремонта, также может освобождаться от налогообложения. Соответствующее решение принимается сельскими, поселковыми, городскими советами, военными администрациями или военно-гражданскими администрациями.

Налог на недвижимость является источником наполнения местных бюджетов. В зависимости от ситуации в каждом обществе, целесообразность освобождения от такого налога может существенно отличаться. Местные советы или администрации могут освободить от налога за поврежденные объекты недвижимости. Или же они могут установить ставку налога, но не больше утвержденной решением соответствующего органа местного самоуправления.

2. Также изменения в налогообложении касаются недвижимости на временно оккупированных территориях и зонах активных боевых действий.

Наибольшие льготы предусмотрены для физических лиц – собственников жилья. На жилье, принадлежащее гражданам налог не будет начисляться не только за 2022 год, но и за предыдущий 2021 год. Это необходимо, учитывая социально-экономическую ситуацию на пострадавших территориях.

Если речь идет о нежилой недвижимости физических лиц, а также любой недвижимости юридических лиц, то за нее не будут начисляться налоги за период с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года.

С 1 января 2023 года начисления будут производиться в зависимости от продолжительности активных боевых действий или временной оккупации на той или иной территории. Освобождение от налогообложения начинается с 1 числа месяца, в котором началась оккупация/боевые действия, соответственно завершается последнего числа месяца их окончания.

Напомним, что перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, утверждается приказом Минреинтеграции.

Кто и на какой период освобождается от платы за землю?

Украинские фермеры и аграрии сильно пострадали от военных действий и оккупации территорий. И даже после деоккупации часто не могут возобновить деятельность из-за потенциальных заминирований. Ведь огромная территория, оцениваемая более чем в 200 тыс. гектаров, заминирована.

Плата за землю. Если их земельный участок находится на оккупированных территориях или на территориях активных боевых действий, то физические лица не платят за него за весь 2022 год, а юридические лица с 1 марта и до конца 2022 года. С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация.

Если их земельный участок находится на оккупированных территориях или на территориях активных боевых действий, то физические лица не платят за него за весь 2022 год, а юридические лица с 1 марта и до конца 2022 года. С 2023 г. льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация. Единый налог 4 группы не уплачивается с 1 марта 2022 года за земельные участки, расположенные на территориях боевых действий или оккупированных территориях. Льгота будет продолжаться до завершения таких событий. Однако, эта норма не распространяется на земельные участки, где боевые действия или временная оккупация завершились до 1 мая 2022 года.

не уплачивается с 1 марта 2022 года за земельные участки, расположенные на территориях боевых действий или оккупированных территориях. Льгота будет продолжаться до завершения таких событий. Однако, эта норма не распространяется на земельные участки, где боевые действия или временная оккупация завершились до 1 мая 2022 года. Экологический налог также не платится плательщиками такого налога в случаях оккупации и боевых действий за весь 2022 год. С 2023 года освобождение от экологического налога действует до первого числа месяца, следующего за датой завершения боевых действий или оккупации.

Относительно деоккупированных земель, загрязненных взрывоопасными предметами, их владельцы и пользователи освобождаются от начисления платы за землю, единого налога 4 группы, экологического налога, а также арендной платы за такие земельные участки.

Решения о неуплате налога в связи с потенциальным загрязнением взрывоопасными предметами могут принимать местные советы, военные/военно-гражданские администрации на основании соответствующего заявления от налогоплательщика. Сведения о заминированных землях должны быть внесены в Государственный земельный кадастр.

Установление таких налоговых льгот на землю – это не только вопрос справедливости, но и безопасности. Снятие налоговой нагрузки, в том числе и с потенциально заминированных земель, дает четкий сигнал для фермеров — не стоит спешить возобновлять деятельность, если нет уверенности в отсутствии взрывоопасных предметов.

Ключевое значение проголосованного парламентом решения об освобождении от уплаты налогов он позволит не тратить время на подготовку документов для изменения налоговых обязательств по обычным процедурам. Вместе с законом 2923-IX (бывший законопроект №7198) о компенсации за разрушенное и поврежденное жилье — это еще одна законодательная инициатива, направленная на восстановление справедливости и преодоление последствий войны.