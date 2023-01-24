С приближением годовщины начала полномасштабного российского вторжения западные эксперты, которые до 24 февраля 2022 года практически не оставляли Украине шансов выстоять, изучают феномен нашей страны как уникальный опыт, из которого можно извлечь бесчисленное количество уроков. Один из них – что население и бизнес могут быть эффективным сегментом обеспечения армии. О том, как украинский опыт помощи армии изменил представление мира о современной войне – подробнее в материале.

5 февраля 2022 года в The Washington Post вышла статья под броским заголовком "По оценкам США, Россия может захватить Киев за несколько дней и привести к гибели 50 000 мирных жителей Украины".

Аналогичных публикаций было немало. Все они отражали коллективную оценку экспертов, которые сравнивали формальный потенциал сторон: численность населения, суммарную военную мощь, экономические потери Украины, где будут идти боевые действия и т. д. Все выглядело так беспросветно, что Европа, впервые в своей истории, приняла украинских беженцев на беспрецедентно лояльных условиях.

Но Украина сумела удивить всех: мы не только выстояли, но и уверенно побеждаем. Оказалось, что традиционный алгоритм вычисления "победителя войны" базируется на устаревшем представлении о происходящем на поле боя.

До сих пор не было военных конфликтов между сторонами, сопоставимыми в техническом плане. Запад помог Украине с современным вооружением. Но базовые поставки (тех же HIMARS) начались только летом 2022 года, спустя несколько месяцев после первой решающей победы – в битве за Киев, который агрессор собирался взять за три дня.

В августе 2022 года газета The Washington Post выпустила обширный материал, чтобы объяснить, как Украине это удалось. Затем последовали репортажи мировых СМИ из освобожденных городов Харьковской области и Херсона.

Успехи украинской армии стали предметом не только восхищения, но и пристального анализа военных специалистов. В последнее время в западной прессе все больше внимания уделяется изучению украинского опыта. Это отражается на характере публикаций.

Например, директор Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам Джошуа С. Хумински озаглавил свою статью "Как перевооружить НАТО в постукраинском будущем".

А репортеры CNN отмечают, что благодаря Украине в НАТО осознали: современная война требует большого количества беспилотников и высокоточных артиллерийских систем большой дальности, мобильных в перемещении. И уже задумались о масштабном инвестировании в дешевые беспилотники.

Западные эксперты также признают, что наши инновации – например, то, как обычные пикапы превращаются в мобильные ракетные пусковые установки, – невероятно впечатляют.

По словам Сета Джонса, директора программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований, Украина стала настоящей лабораторией для недорогих, но эффективных решений.

Но всего этого мы бы, вероятно, не увидели, если бы снабжение армии было законсервировано в системе исключительно официального государственного механизма. Мгновенное реагирование на потребности фронта на низовом уровне стало возможным благодаря участию в снабжении армии волонтеров, бизнеса и военных фондов.

Для Европы и США, которые не имеют подобного опыта, это стало открытием. И одним из объяснений, почему авторитетные военные аналитики ошиблись в своих прогнозах относительно Украины до начала вторжения.

Приведет ли это к глобальным переменам в военных концепциях будущего? Однозначного мнения пока нет.

Комментарий эксперта

"Не знаю, насколько украинский опыт применим в практике НАТО, но он однозначно повлияет на подходы ведущих стран к обеспечению своих вооруженных сил. И уже сейчас изменил представление мира о современной войне", – отмечает Андрей Матюха, президент Favbet Foundation, который сегодня осуществляет проекты, преимущественно направленные на повышение обороноспособности станы, эвакуацию, гуманитарные поставки, помощь беженцам и ряд сопутствующих проектов в сфере образования.

Кроме прямого участия в повышении обороноспособности Украины, Favbet продолжает работать, развиваться и платить налоги. В бюджет страны в 2022 году группа компаний Favbet только в качестве лицензионных платежей уплатила 140 млн грн. Это только лишь плата за лицензии на организацию азартных игр, не учитывая всех остальных налогов и отчислений украинского бизнеса в государственный и местные бюджеты.

По мнению Андрея Матюхи, активная помощь армии стала возможной в том числе благодаря тому, что власть в критической ситуации не запретила бизнесу реагировать на запросы передовой.

"Да, мы не военные. До 24 февраля у нас были совсем другие, гуманитарные направления – создание электронных библиотек, детские дома, помощь фонду "Таблеточки". Мы несколько лет помогали БФ "Повернись живим" и через него ВСУ. После начала вторжения мы, как и многие другие компании, "ударились в гуманитарку". Создали свой собственный хаб и логистический маршрут поставок из Львова. Сделали из офиса укрытие для сотрудников. Помогали беженцам в Хорватии. Экипировали своих коллег, которые ушли на фронт. Помогали столичной Теробороне и областной полиции. А потом как-то все само пошло и завертелось", – рассказывает Матюха.

По его словам, в фонде раньше не думали, что смогут самостоятельно отстроить систему поставки автомобилей для разных подразделений ВСУ (от пехотинцев и ПВО до разведчиков). Не разбирались в характеристиках полевых раций и квадрокоптеров. В приборах ночного видения.

"Но вся эта наука постигается очень быстро. Уже 60 машин на фронте. Балаклея, Изюм, Купянск, Лиман, Херсон, Бахмут. Сотня различных квадрокоптеров. Десятки тепловизоров, приборов и прицелов ночного видения, дальномеров и всякой необходимой армейской "бытовухи": "буржуйки", перчатки, тактические очки. Военные сами знают, что им нужно. Но не всегда могут получить необходимое от централизованного бюрократического механизма снабжения. Наше дело – знать, где это взять и как доставить. В кратчайшие сроки. Это посильная задача. Природа бизнеса в том, чтобы уметь быстро откликаться на запросы рынка", – прокомментировал Андрей Матюха.

В фонде убеждены: война даст толчок развитию сегмента инновационного вооружения. В мирное время оружейным стартапам, чтобы пробиться в официальной бюрократической системе, понадобились бы годы. К примеру, недавно Favbet Foundation передал военным антидроновое ружье KVERTUS KVS G-6 украинской разработки. Отзывы положительные. И таких примеров множество.

В целом на закупку для ВСУ автомобилей, дронов, военного снаряжения и амуниции фонд направил уже более 35 млн гривен. И на этом участие в помощи армии не заканчивается.