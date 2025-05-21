Как столицу разрушают без ракет: 5 памятников архитектуры, которые мы потеряли

Здание бывшего трамвайно-троллейбусного управления

Адрес: улица Дегтяревская, 7б

Построено: 1911 год

Разрушено: 2025 год, ООО "Будхол"

"Скажите, пожалуйста, как вы так можете спокойно уничтожать город в котором живете, я просто этого не понимаю? Неужели вы так не любите свое место, где вы родились и живете, что вам дороже средства за родные улицы?" — возмущается Иван Костенко.

12 мая он создал петицию на сайте КГГА, в которой требует остановить уничтожение памятника архитектуры местного значения на Лукьяновке под видом реконструкции.

В этот день СМИ сообщили о масштабном демонтаже здания бывшего трамвайно-троллейбусного управления. Строители полностью разобрали крышу тыловой части памятника. Накануне вывезли межэтажные перекрытия, а внутренние стены частично разобрали на кирпичи.

Под сообщениями активистов, которые опубликовали в соцсетях фотографии с разбитым домом и строительной техникой, десятки негативных комментариев.

Журналисты выяснили, что за "реконстукцией" стоит ООО "Будхол" — компания, принадлежащая к группе Arricano (владеет рядом торговых центров в Украине: ТРЦ "РайON", "Проспект", "City Mall" и имеет долю в "Sky Mall"). Конечный бенефициар — Рауно Тедер, сын девелопера Хиллара Тедера, который также является миноритарным акционером российской торговой сети "О'Кей".

Здание бывшего трамвайно-троллейбусного управления — образец киевского модерна, возведенное еще в 1911 году, а с 1986 года находится под охраной государства. Депо было старейшим в Киеве и работало до 2005 года. После закрытия территория вокруг превратилась в руины: тогда начались первые работы по демонтажу ангаров. Местные чиновники объясняли, что землю отдали инвесторам.

Долгое время здание стояло заброшенным. В 2023 году еще одну попытку демонтажа, на этот раз крыши, остановили правоохранители из-за отсутствия действительного разрешения. Сейчас же памятник архитектуры переживает еще одну волну разрушений. По словам активиста Дмитрия Перова, на локации есть тяжелая техника и работает кран.

Дом на Жилянской, 47

Построен: 1860-е годы

Разрушен: 2023 год, ООО "Ковальская недвижимость"

Один из старейших усадебных домов в Киеве, самый старый на Жилянской. Построен примерно в 1860-х годах, имел административное и жилое назначение до 1917. Здесь была администрация молокозавода, жили рабочие пивоварни Иосифа Бродского. В 2021 году дом вошел в Список исторически ценных зданий, которые нуждаются в дополнительной защите.

Памятник был снесен 21 июня 2023 компанией-застройщиком "Ковальская недвижимость" ради сооружения бизнес-комплекса NUVO площадью более 80 000 квадратных метров.

Активист Дмитрий Перов публично обвинил застройщика в незаконном сносе исторически ценного здания. За это в 2024 году "Ковальская Недвижимость" подала на него в суд. Адвокаты компании решили доказать, что из-за нескольких сообщений в соцсети компания понесла убытки на 85 млн грн.

"Они хотят сделать этот кейс показательным, показательно наказать активистов, которые выступают против уничтожения исторической застройки. Мол, мы настолько влиятельная компания, что нам не может помешать суд, нам не может помешать полиция, нам не могут помешать активисты", — сказал Перов.

В это же время Промышленно-строительная группа под руководством Сергея Пилипенко стала фигурантом еще одного громкого скандала. Общественный активист и предприниматель Евгений Шевченко обвинил "Ковальскую" в уничтожении береговой линии Днепра во время намыва песка возле острова Водников.

"Водная полиция и ее начальник Юхта Александр говорит, что они "тупо не имеют полномочий", Киевская городская военная администрация и ее глава Тимур Ткаченко лично продолжает еженедельно выдавать "Ковальской" разрешение на движение барж, в том числе во время нерестового запрета. Минэкологии, выдавшее разрешение на добычу песка с многочисленными нарушениями действующего законодательства, никак не контролирует последствия, не обращает внимания на многочисленные жалобы местных жителей и почему-то не видит угрозы экологической катастрофы", — говорит Евгений Шевченко.

Параллельно с появлением новостей об уничтожении "Ковальской" береговой линии Днепра, в марте 2025 Шевченковский райсуд Киева суд стал на сторону Дмитрия Перова и отказался удовлетворить иск компании-застройщика. Впрочем, разрушенную историческую достопримечательность решением суда не вернуть.

Дом на Жилянской нес особую историческую ценность. Здание было деревянным, что для Центрального исторического ареала — редкость. Ранее такими сооружениями была усеяна Новая Застройка, историческая местность в Киеве. Сооружение оставалось единственным архитектурным памятником из этой серии.

Дом Киевского уездного земства

Адрес: Рейтарская, 37

Построено: 1913 год

Разрушено: 2023 год, компания "Нест"

Дом Киевского уездного земства имеет более 130-летнюю историю. Построен в 1913 году по проекту архитектора Беляева. Здесь жил украинский военный, общественный и политический деятель Николай Шаповал. В советские времена в здании находился гидромелиоративный институт.

Дом находится в Государственном реестре недвижимых памятников и находится в буферной зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. В сентябре 2023 года застройщик, компания "НЕСТ", без согласования с ЮНЕСКО начал сносить историческую усадьбу.

Компания убеждает, что зданию хотят "вернуть ей первозданный вид". Девелопер планирует открыть здесь современный бизнес-центр REITER HALL и обещает сохранить архитектурный стиль и аутентичный вид сооружения.

Владельцы компании, по данным СМИ, братья Вадим и Владимир Трофименко. Более 15 лет они покупают старинные здания и переделывают их в бизнес-центры. В 2020 году следователи НАБУ задерживали Владимира Трофименко как одного из инвесторов уже обанкротившегося ООО "Трейд Коммодити". Вадим Трофименко был нардепом IV и VI созывов от партий "Наша Украина", "Реформы и порядок", "Блок Юлии Тимошенко".

Активисты уверены, что компания "Нест" планирует возвести на месте памятника бизнес-центр под видом сохранения исторически ценного объекта. Застройщик хочет снести фасадное здание и дворовый флигель, оставив только одну стену.

"Поскольку часть здания, а именно флигель, не была внесена в Госреестр недвижимых памятников, компания "Нест" смогла начать ее демонтаж", — уточнили журналисты.

Благодаря активистам демонтажные работы удалось остановить, но застройщик успел нанести серьезный ущерб историческому памятнику. Против компании открыто уголовное производство по факту умышленного разрушения и повреждения объектов культурного наследия.

В апреле 2025 года появилась информация, что дом на Рейтарской хочет купить посольство Франции.

Усадьба Харичкова

Адрес: ул. Ярославская, 13-Б

Построено: 1811 год

Разрушена: 2023 год, компания "Алексеев, Боярчуков и партнеры"

Усадьба Харичкова была образцом первой застройки после большого подольского пожара. Построена в 1811 году, уничтожена 10 августа 2023 года. 200-летний памятник снесли трактором сразу после завершения воздушной тревоги. В пять утра.

По документам, на этом месте планировали строить четырехэтажный "клубный дом" по заказу Сергея Боярчукова из юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры".

По данным журналистов, фамилия Алексеев в названии юрфирмы ведет к действующему народному депутату от ЕС Сергею Алексееву, которого сейчас подозревают в мошенничестве — за 50 тысяч долларов народный избранник обещал помочь гражданину Германии избежать экстрадиции. Парламентарий вышел из-под стражи под залог в размере 2, 264 млн грн.

В Департаменте охраны культурного наследия КГГА объяснили, что несмотря на историческую ценность, здание на учете, как памятник или объект культурного наследия не находилось, но оно охраняется законодательством Украины об охране культурного наследия.

Сергей Боярчуков, один из совладельцев, говорит, что дом на Ярославской, 13б, купил в 2007 году, а здание не имеет статуса памятника архитектуры, ведь оно не внесено в Государственный реестр недвижимых памятников.

"Относительно исторической ценности, хочу отметить, что в этом здании был расположен вытрезвитель. Возможно, он и представляет для кого-то ценность, но мне кажется, это не общая картина, а какие-то личные истории некоторых людей", — отметил Боярчуков в видео на Facebook.

Историк Антон Короб рассказал, что по этой усадьбе мы получали представление о массовой застройке города первой половины 19 века: "Когда-то эту усадьбу описывали и исследовали. Она была кандидатом на внесение в памятники, но тогда не согласовали, не подписали... А в результате мы имеем еще одно уничтоженное старинное и довольно ценное здание".

В октябре 2024 года активисты сообщили, что земельный участок на улице Ярославская, 13-Б, расчищают под строительство одноименного ЖК.

Усадьба Зеленских

Адрес: Александра Конисского (прежнее название - Тургеневская), 22.

Построено: 1890 год

Разрушено: 19 июля 2024 года застройщиком ЖК "Тургеневъ"

В 1890 году по заказу купца Василия Малина был возведен деревянный, обложенный кирпичом дом — одно из старейших сооружений на улице. Известен он тем, что в 1911-1915 годах здесь жила семья состоятельных мещан Зеленских.

Здание имело статус только что выявленного памятника архитектуры, а в 2025 году, уже после уничтожения, было внесено в реестр Государственных памятников по решению Министерства культуры.

В июле 2024 года, прямо на глазах у прохожих, экскаватор начал крушить стены из более чем столетнего кирпича. На место прибыла полиция и изъяла технику. Активист Дмитрий Перов писал, что строители убежали за соседний забор, а правоохранители отказались их задержать. Тем временем "титушки" избили активистов, которые пытались остановить демонтаж. Полиция опросила водителя экскаватора, но никого так и не задержала.

Было открыто уголовное производство по факту сноса исторического сооружения.

На следующий день, 20 июля, около тысячи человек вышли на акцию протеста под КГГА. Участники уверяли: на месте разрушенного здания хотят возвести жилой комплекс "Тургеневъ".

Мэр Киева Виталий Кличко назвал снос "циничной провокацией", а в Минкульте в тот же день заявили, что демонтаж состоялся незаконно.

Несмотря на публичное заявление владельца о намерениях восстановить объект, в марте 2025 стало известно: один из совладельцев — Михаил Гречко — подал в суд иск с требованием отменить охранный статус и получить компенсацию. В августе 2024 ему было объявлено о подозрении в связи с самовольным сносом, после чего суд избрал для него меру пресечения — личное обязательство.

21 марта 2025 года остатки здания начали разбирать краном. В профильном департаменте КГГА это объяснили как "работы по консервации" и нарушений не обнаружили.

Киев полон историй, которые остается только помнить. Но есть и те, в которые можно вдохнуть жизнь. Жилой рынок на Подоле сейчас находится в аварийном состоянии. И его тоже пытаются уничтожить и застроить.

Активисты и неравнодушные киевляне собирают подписи под петицией, чтобы не дать "Житньому" повторить судьбу многих других исторически ценных объектов столицы. В планах горожан — восстановить и превратить рынок в современный фермерский по примеру лучших локаций Европы, например в Лондоне или Париже. Будем надеяться, что впоследствии вспомним "Житний" исключительно в контексте кейса качественной трансформации и сохранения исторического пространства.