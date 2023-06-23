Как способствовать возвращению в Украину беженцев

О том, как способствовать возвращению в Украину выехавших за границу с началом войны – в колонке для РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

Мы верим в победу. И стараемся каждый день приблизить ее. Каждый на своем месте. Но мы должны быть дальновидными. И потому уже сейчас искать обстоятельные ответы на вопросы, от которых будет зависеть, как именно будет жить наша страна после победы. На мой взгляд, один из таких вопросов – как способствовать возвращению в Украину выехавших за границу с началом войны?

Почему это важно? Объясню на конкретных цифрах. По разным оценкам с началом российской агрессии из нашей страны выехало от 5 до 8 млн украинцев.

По данным опроса, проведенного Агентством Европейского Союза по фундаментальным правам человека (FRA), пока только 35% украинских беженцев твердо планирует вернуться в дом. Годовые потери украинской экономики от невозврата беженцев по прогнозам могут составлять от 2,6 до 7,7% довоенного ВВП.

Следовательно, можно составить идеальный план восстановления Украины, но если не приложить к нему практические шаги по возвращению беженцев, он может начать пробуксовывать. При этом выжидательная позиция заранее проигрышна. Потому что украинские беженцы все больше адаптируются к новым условиям проживания и интегрируются в новые сообщества.

В этом контексте вижу уместными следующие меры:

Во-первых, налаживание информирования наших соотечественников за рубежом о планах Великого восстановления Украины, практических шагах по их реализации и всесторонней поддержке мира на этом пути. Наши беженцы должны принимать осознанное решение. Для этого в их распоряжении должна быть надлежащая информация о ситуации в нашем государстве и перспективах ее развития.

Во-вторых, активизацию сотрудничества со странами ЕС, которые уже начали (или собираются положить начало) программы поддержки добровольного возвращения украинских беженцев. Например, Швейцария предлагает оплатить проезд, а Ирландия планирует выплачивать помощь беженцам уже после их возвращения в Украину. Такие намерения наших партнеров нуждаются в поддержке, а практические усилия – координации в реализации.

В-третьих, предоставление рекомендации депутатским группам по межпарламентским связям с зарубежными странами, зарегистрированными в Верховной раде, обратить внимание на эту проблему. Каждый визит дружбы должен включать в себя общение по данному вопросу с парламентариями страны визита и представителями украинцев, которые нашли временное убежище в соответствующей стране.

В-четвертых, обсуждение с Государственной службой занятости вариантов создания широкой сети курсов по переквалификации при финансовой поддержке наших западных партнеров. Как свидетельствуют опросы, важным стимулом для возвращения в Украину есть возможность найти работу с достойным уровнем оплаты. Поэтому этот стимул следует создавать заранее и с учетом ожидаемых трансформаций на рынке труда.