О том, как Румыния приближает Украину к победе – в колонке РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

Мы благодарны каждой стране, которая поддерживает Украину во время российской агрессии. Но периодически выходит так, что основное внимание концентрируется на ограниченном круге государств, тогда как другие – совершенно незаслуженно – находятся в тени. Пора исправить эту несправедливость в отношении Румынии – страны, которая помогает Украине на порядок больше, чем об этом догадывается подавляющее большинство украинцев.

Прежде о чем стоит упомянуть – Румыния для Украины является чрезвычайно важным транспортным хабом. На нашей границе мощно пульсирует настоящая артерия жизни, через которую приходят вооружения и гуманитарная помощь, товары и продукты. Через территорию нашего соседа осуществляется значительная доля украинского экспорта, а сама страна с февраля 2022 года пропустила через свою границу более 3,5 млн беженцев, предоставив убежище почти 100 тысяч украинцев.

Только с начала лета этого года Румыния сделала несколько шагов, наглядно демонстрирующих чрезвычайно высокий уровень политической поддержки Украины.

Во-первых, 1 июня президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис и президент Украины Владимир Зеленский подписали общую декларацию в поддержку евроатлантической интеграции нашей страны. Где, в частности, четко определено, что Румыния "поддерживает Украину в том, чтобы стать членом НАТО, как только разрешат условия". А также высказана готовность "поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и будет продолжать оказывать многомерную помощь Украине и призвать к усилению международной помощи и поддержке Украины".

Во-вторых, во время проведения Лондонской конференции по восстановлению Украины, Румыния среди первых отозвалась на инициативу по направлению части доходов своих энергокомпаний на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. В частности, министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску обсудили пути и направления реализации планов. Напомню, что речь идет о сверхприбылях, которые сформировались именно в результате российской агрессии, которая привела к существенным скачкам цен на энергорынках, а затем – к незапланированным доходам.

В-третьих, в начале июля Высший совет национальной обороны Румынии объявил об открытии регионального центра для обучения на истребителях F-16. Центр будет создан совместно с другими союзниками по НАТО и компанией разработчиком самолетов Lockheed Martin. В официальных сообщениях также упоминается, что впоследствии этот центр будет открыт для пилотов из Украины. Если отвергнуть дипломатичность формулировок, то можно увидеть, что именно Румыния станет центром переобучения наших военных пилотов.

В конце концов, большой благодарности заслуживает и максимально взвешенный подход Бухареста в решении проблемных вопросов, которые, конечно, есть в отношениях наших стран. С начала российско-украинской войны румынская власть и общество продемонстрировали полную готовность отложить дискуссию о "острых темах" до ее окончания. Благодаря чему есть основательная уверенность в том, что после победы Украины все разногласия непременно будут устранены.

В то же время, считаю, что останавливаться на достигнутом не стоит. По крайней мере, для того, чтобы не потерять динамику развития сотрудничества Румынии и Украины. Если же говорить о задаче-максимуме, то уместно вспомнить презентацию Украинской Доктрины, которую Владимир Зеленский недавно сделал в Верховной Раде. Наш президент, в частности, подчеркнул, что страны Причерноморья так же, как и мы, стремятся жить в мире, на своей земле. А также – отметил, что каждая страна-сосед Украины заслуживает улучшения качества соседства.

Итак, нам есть над чем работать и есть что развивать: и в вопросах безопасности, и в области экономики, и просто в сфере добрососедских отношений.