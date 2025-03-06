Как и почему украинские фармпроизводители удешевили лекарства

Украинские фармацевтические компании согласились снизить цены на сотню самых популярных лекарств на 30% с 1 марта. Такое удешевление инициировано совместно с государством и призвано сделать медикаменты более доступными для населения. С этой целью фармкомпании - члены АПЛУ подписали декларацию о снижении цен на лекарства. Производители объясняют этот шаг как проявление социальной ответственности, однако за ним стоят и экономические расчеты и рыночные факторы, от которых выигрывают обе стороны - и пациенты, и сами фармкомпании. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Социальная ответственность vs. давление государства

Президент Владимир Зеленский в феврале назвал цены на лекарства в Украине "абсолютно неадекватными", призвал аптеки к порядку и созвал СНБО для решения проблемы. Решение Совета нацбезопасности обязало правительство и определить 100 самых употребляемых препаратов и снизить их стоимость на 30% с 1 марта. Украинские фармпроизводители оперативно откликнулись: в частности, компания "Дарница" объявила об удешевлении 20 своих популярных лекарств еще с 25 февраля, назвав это ответом на указ президента о доступности медикаментов.

Представители отрасли признают, что это решение было непростым из-за экономических вызовов - подорожания импортного сырья, колебания курса и значительные затраты на разработку новых препаратов.

"Несмотря на эти вызовы, компании понимают свою социальную ответственность и готовы сделать шаг навстречу пациентам", - подчеркнул Петр Багрий, президент Ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

В то же время эксперты отмечают, что договоренность о снижении цен носила характер "добровольно-принудительный".

"Власть полгода вела переговоры с фармрынком, но участники в виде аптечных сетей "не захотели отказываться от сверхприбылей даже во время войны", - отмечает аналитик Виталий Кулик.

Только после того, как государство пригрозило жестким регулированием, включая закон №11493, принятый 12 февраля, и решение СНБО, произошло 30-процентное удешевление на 100 популярных препаратов.

Экономические причины: меньшая маржа - больший объем

Значительную долю стоимости лекарств ранее "съедали" наценки дистрибьюторов и аптек, а также скрытые маркетинговые выплаты. Правительство одновременно с производителями ввело ограничения: оптовые компании теперь не могут накручивать более 8% к цене, а аптеки - более 35%. Кроме того, с 1 марта аптекам запрещено получать маркетинговые платежи от производителей за продвижение лекарств. По данным члена совета директоров компании "Дарница" Екатерины Загорий, ранее такие бонусы достигали 17-25% от стоимости каждой упаковки. Теперь эти средства фактически возвращаются потребителю в виде более низкой цены.

Экономический расчет производителей прост: удешевив продукцию, они рассчитывают продать больший объем лекарств и выйти на большую аудиторию. Из-за войны и инфляции платежеспособность украинцев снизилась, и дорогие препараты многие просто перестали покупать.

"Еще одной причиной (высоких цен - ред.) были большие маркетинговые выплаты аптекам... это приводило к тому, что люди покупали более дорогой препарат вместо более дешевого с тем же действующим веществом", - констатирует Кулик, ссылаясь на данные Минздрава.

Теперь, когда искусственное подорожание убрано, спрос перераспределится на более доступные лекарства, считают эксперты. В Министерстве здравоохранения также ожидают, что снижение цен повысит adherence (соблюдение лечения) - пациенты чаще будут завершать полный курс лечения, а не бросать из-за нехватки денег. В перспективе это может уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

Не менее важный стимул - государственные программы возмещения. В более 70 из 100 наименований, которые подешевели, входят в Национальный перечень основных лекарственных средств. Это означает, что они закупаются государством или возмещаются пациентам по программе "Доступные лекарства". Правительство экономит средства бюджета, или же может расширить перечень бесплатных для населения медикаментов. Таким образом, обе стороны заинтересованы финансово: производители - в сохранении рынков сбыта, государство - в оптимизации расходов на лекарства.

Рыночные факторы и конкурентные выгоды

Украинский фармацевтический рынок характеризуется высокой конкуренцией среди местных производителей и значительной долей импорта. Удешевление лекарств инициировали именно отечественные компании, и это неслучайно.

Во-первых, большинство препаратов в списке 100 - это массовые генерики украинского производства (от обезболивающих и антибиотиков до витаминов и сердечных капель). Если держать цену слишком высокой, потребители легко найдут замену - более дешевые аналоги от другой фирмы или даже индийский или европейский генерик. Во-вторых, правительство начало активно рассматривать параллельный импорт и совместные закупки с ЕС, чтобы снизить цены на отечественном рынке. Для украинских фармкомпаний это сигнал: или снижать стоимость самим, или на полки аптек зайдут конкуренты из-за рубежа.

Выгоду от удешевления украинские производители видят и в долгосрочной перспективе. Так, решение СНБО предусматривает внедрение в Украине так называемого "правила Болара" - нормы, которая позволяет быстрее выводить на рынок генерические лекарства после завершения действия патента. АВЛУ прогнозирует, что это стимулирует конкуренцию и расширит выбор для пациентов. Иными словами, государство запускает реформу, выгодную генериковым компаниям: они смогут оперативнее производить доступные аналоги дорогих импортных препаратов.

Домашнее задание для производителей - поддержать эту реформу своим социальным шагом уже сейчас.

"Государство приняло решение регулировать рынок... Профессиональное сообщество не нашло в себе желания договориться, поэтому государство вмешалось так, как считает нужным. Уверен: для этического бизнеса запланированные изменения не будут критическими, а для пациента - только к лучшему", - комментирует Петр Багрий результаты переговоров с властью.

Эти слова главы отраслевой ассоциации указывают: компании согласились на регуляторные нововведения, потому что рассчитывают выиграть от устанавливаемых "правил игры".

Кроме того, некоторые аналитики предполагают, что жесткое регулирование может отпугнуть часть иностранных фармпроизводителей от украинского рынка.

"Все изменения коснутся рынка исключительно генериков, а не уникальных, инновационных лекарств", - считает политолог Кулик, прогнозируя, что иностранные компании могут частично уйти, если прибыльность упадет.

Практически это означает освобождение ниши для отечественных препаратов: дорогие брендовые импортные лекарства могут исчезнуть из аптек, а их место займут более дешевые украинские аналоги. Для локальных производителей это потенциальное расширение рынка сбыта. Уже сейчас они обеспечивают большую часть потребления: например, в списке "топ-100" подешевевших лекарств суммарно 20 позиций принадлежит компании "Дарница", 17 - "Фармаку", 22 - Киевскому витаминному заводу, 8 - "Артериуму" и другим местным компаниям.

Эта концентрация национальных производителей облегчает им договоренности между собой и с правительством. Фактически крупный бизнес консолидировался, чтобы выдержать реформу: к АВЛУ присоединилась компания "Дарница", а вместе с ассоциацией декларацию подписали все лидеры рынка - от "Борщаговского ХФЗ" до "ИнтерХима". Единство производителей создает фронт против чрезмерных аппетитов дистрибьюторов и аптечных сетей, заставляя и ритейл принять новые правила.

Последствия: чего ждать пациентам и бизнесу

Для украинцев удешевление лекарств - безусловная победа, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Уже с марта цены на популярные средства от давления, простуды, обезболивающие, антибиотики и другие препараты существенно упали. Это облегчение почувствовали особенно уязвимые группы - пенсионеры и хронические больные, которые ежемесячно тратили значительную долю доходов на аптеку.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что все государственные социальные программы продолжат работу в полном объеме, несмотря на пересмотр цен: реимбурсация, инсулиновые программы и т. п. будут финансироваться, а пациенты будут получать лекарства без перебоев. Более того, теперь бюджетных средств хватит на большее количество препаратов или на более широкий перечень нозологий.

Для самих фармпроизводителей снижение цен может иметь двойной эффект. С одной стороны, уменьшится маржинальность продаж, что затрудняет инвестирование в новые разработки и модернизацию. С другой - ожидаемый рост объемов реализации и более высокий спрос могут частично компенсировать финансовые потери. Украинские компании делают ставку на долгосрочную лояльность потребителей: если во время войны они подставят плечо обществу, то и после победы будут иметь лучшую репутацию и доверие врачей и пациентов.

"Мы уверены, что снижение цен будет способствовать улучшению здоровья нации и повышению доступности медикаментов для широкого круга пациентов", - заявили в компании "Дарница" в своем обращении к общественности. Эту позицию разделяют и другие производители, подчеркивая, что сегодня все "играют в одной команде" ради стабильности рынка и здоровья украинцев.

Зато аптечный сегмент может пережить структурные изменения. Падение аптечных наценок и отмена бонусов уже сказывается на доходах крупных сетей. Эксперты прогнозируют, что количество лишних аптек может сократиться. Крупные сети вынуждены будут оптимизировать расходы и, возможно, закрывать дублирующие отделения даже в городах-миллионниках, чтобы сохранить рентабельность.

В то же время усиление конкуренции на розничном рынке (когда все аптеки продают лекарства по схожим ценам, без "накруток") может привести к борьбе качеством сервиса.

"Новые правила заставят аптечные сети развивать фармацевтическую услугу, а не конкурировать только ценами или маркетинговыми выплатами", - считает Петр Багрий.

То есть акцент сместится на квалификацию провизоров, ассортимент сопутствующих товаров, доставку лекарств и другие удобства для клиентов.

В долгосрочной перспективе специалисты призывают внимательно следить за возможными побочными эффектами регулирования. Существовал риск, что некоторые импортные производители ограничат поставки инновационных лекарств в Украину, если посчитают цены невыгодными, но пока он не оправдывается.

"Похоже, что производители получили сигнал не о комфортных условиях, а предостережение... наш рынок станет менее интересным для большинства уважаемых фармкомпаний", - предостерегает исполнительный директор благотворительного фонда "Таблеточки" Вячеслав Быков.

Он опасается, что некоторые дорогие оригинальные препараты могут исчезнуть из официальной продажи и их придется доставать за рубежом или на "черном рынке". Такие предостережения касаются прежде всего узкоспециализированных средств (например, инновационных онколекарств или орфанных препаратов), которых нет среди локальных аналогов. Однако правительство уверяет, что мониторит ситуацию: Гослекслужба и АМКУ получили поручение оперативно реагировать на случаи дефицита или ценовых манипуляций, вплоть до отзыва лицензий нарушителей.

Несмотря на информационные манипуляции дефицита лекарств не наблюдается - аптеки обеспечены товарами, но уже без сверхприбыльных наценок. Правительство возобновило госконтроль за ценообразованием: Госпродпотребслужба проверяет наценки, а Национальный каталог цен на лекарства должен сделать систему прозрачной. По мнению экспертов, катастрофических последствий удастся избежать: "Конкуренция усилится, дефицита на полках не будет", прогнозирует В.Кулик, добавляя, что после войны эти регуляции стоит пересмотреть.

Украинские фармпроизводители, со своей стороны, настроены выполнять новые правила игры и одновременно ожидают от государства дальнейших шагов для развития отрасли. В частности, бизнес надеется на гармонизацию украинских норм с европейскими. Такие изменения позволили бы снизить себестоимость производства и удерживать низкие цены в долгосрочном периоде без ущерба для бизнеса.

"Это увеличит предложение, стимулирует конкуренцию, а значит - снижение цен", - подчеркивает Быков, призывая делать ставку на рыночные механизмы наряду с админмерами.

Стоит отметить, что снижение цен на лекарства в Украине стало результатом компромисса между властью и фармацевтическим бизнесом. Отечественные производители пошли на этот шаг под давлением регуляторных решений, но и из собственной выгоды - чтобы удержать рынок, избавиться от лишних накладных расходов и заложить основу для будущего роста.

Пациенты уже чувствуют положительный эффект в кошельках. В дальнейшем ключевым будет баланс: удержать лекарства доступными, но в то же время обеспечить инновации и присутствие широкого ассортимента препаратов. Украинский фармрынок вошел в фазу изменений, и сейчас производители демонстрируют, что готовы подстроиться под новые реалии ради общей цели - здоровья нации.