Как государство планирует компенсировать разрушенное жилье

С каждым новым обстрелом украинских городов все острее возникает вопрос — что будет делать государство для восстановления жилья? Как именно это должно быть реализовано, должен определить законопроект № 7198, который уже в ближайшее время рассмотрит парламент во втором чтении.

Общий принцип — как за частично поврежденное, так и полностью уничтоженное врагом жилье должна предоставляться компенсация. Об этом президент Владимир Зеленский заявлял еще в начале полномасштабного вторжения. Однако для различных типов повреждений будут работать разные механизмы компенсаций. Разъяснение всех ключевых нюансов предоставления компенсаций – подробнее в материале РБК-Украина.

Как получить компенсацию?

Сообщить о поврежденном жилье можно уже давно и сделать это очень просто – удобнее всего в приложении "Дія". В настоящее время уже получено 319 тыс. заявок. Есть возможность подать заявку через ЦНАП или нотариуса, также законопроектом предусматривается возможность подачи заявок через органы социальной защиты населения, в частности в специальных мобильных пунктах приема документов. Все полученные данные хранятся в единственном источнике – электронном Реестре уничтоженного и поврежденного имущества, которое заработало в августе прошлого года.

Подать заявку на компенсацию можно будет, даже если документы на собственность были потеряны. В таком случае помочь восстановить документы должна та же комиссия, которая рассматривает вопрос предоставления компенсации. Комиссия обязана истребовать необходимые данные у органов власти и помочь в установлении юридических фактов. Насколько эффективно это будет работать на практике, мы узнаем со временем.

В каждой общине должна сформироваться отдельная очередь на компенсацию. Первыми в очереди будут многодетные семьи, лица с инвалидностью, участники боевых действий, семьи погибших, а также мобилизованные лица, которым не предоставлен статус участника боевых действий.

От чего зависит способ компенсации?

Для частично поврежденного и совсем непригодного для жизни жилья существуют разные механизмы компенсации. С поврежденным жильем, которое возможно и экономически целесообразно восстановить, все очевидно — он должен быть восстановлен усилиями местных властей путем средств из Резервного фонда и других источников. Установка окон, замена крыши и т.д. – государство обещает все восстановить самостоятельно. Соответствующий порядок по таким объектам должен утвердить Кабинет министров.

В случае, если речь идет о полностью уничтоженном жилье, а также садовых и дачных домах, которые уже не подлежат восстановлению, то ключевым инструментом компенсаций станет жилищный сертификат. Законопроект определяет жилищный сертификат как электронный документ, гарантирующий предоставление государством гражданину жилья определенной стоимости.

Автор законопроекта №7198, народный депутат Елена Шуляк объясняет: "Жилищный сертификат является максимально удобным и гибким инструментом. При нем можно приобрести новое жилье на рынке недвижимости. Гражданин может выбрать любой населенный пункт (кроме оккупированных и в зоне боевых действий), приобрести готовое жилье или инвестировать в новое строительство. Также есть возможность выбрать более дорогое жилье и за свой счет покрыть разницу или использовать несколько сертификатов различных владельцев для приобретения одного объекта".

Все владельцы уничтоженных квартир получат жилищные сертификаты. А вот владельцы частных домов получат выбор – жилищный сертификат или средства на восстановление.

По словам Шуляк, это оставляет возможность удовлетворить потребности всех собственников. Логично, что многие захотят отстроить жилье на собственном земельном участке на месте старого строителя. В таком случае средства компенсации будут поступать на специальный счет и невозможно было потратить на нужды, не связанные со строительством. Однако есть населенные пункты, инфраструктура в которых практически уничтожена и на ее восстановление может потребоваться длительное время. В таких случаях наиболее предпочтительным вариантом будет получить сертификат и приобрести жилье в другом месте.

Какие объекты подпадают под компенсацию?

Речь идет о квартирах, жилых помещениях в доме, частных домах — не только жилых, но и садовых и дачных. Предусмотрены компенсации и для вложившихся в строительство жилья — если законный объект незавершенного строительства имел возведенные опорные и внешние конструкции.

Обещают компенсировать также повреждение общего имущества многоквартирного дома. Заявления на компенсацию за помещение общего пользования, общее сантехническое, электрическое и другое оборудование должны подавать ОСМД или другие управляющие недвижимостью.

Законопроект очерчивает перечень граждан Украины, которые смогут получить компенсации — собственники жилья, инвесторы в строительство, выкупившие жилье члены кооперативов, заказчики строительства частных домов, а также их наследники. Не могут претендовать на компенсации лица из санкционных списков и судимости за совершение преступлений против основ национальной безопасности.

Подать заявку на компенсацию можно во время военного положения и через год после завершения. Отдельно следует отметить, что законопроект предусматривает компенсации за повреждение жилья и после войны, если это вызвано боевыми действиями. К примеру, в случае с разрушениями вследствие замен. Это важный нюанс, о чем свидетельствует опыт оккупированных территорий.

Кто будет принимать решение о компенсациях?

Заявки о предоставлении будут рассматривать вышеуказанные специальные комиссии, созданные в каждом пострадавшем сообществе. Комиссия будет состоять по меньшей мере из 5 человек: представителей госорганов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций (в том числе и международных), экспертов, оценщиков, производителей работ.

Именно на комиссии будут возлагать функции рассмотрения заявлений, верификация информации, организация проведения экспертиз, предоставление выводов о компенсации и ее объемах. В комиссии есть до 30 календарных дней на рассмотрение заявления, и в случае положительного решения она производит жилищный сертификат (с использованием Реестра поврежденного и уничтоженного имущества) или принимает решение о денежной компенсации. Предусмотрена возможность обжалования действий комиссии в суде.

Как будут определять объем компенсации и откуда государство возьмет деньги?

В законопроекте заложена понятная формула расчета компенсации: площадь уничтоженного жилья умножена на стоимость 1м2. Но пока не ясно – как будет рассчитываться сама стоимость 1 м недвижимости. Для этого Кабмином должна быть разработана и утверждена отдельная методика.

Авторы №7198 предусмотрели различные источники финансирования по восстановлению жилья. В частности, создан Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры. Однако рассчитывают на активность на местном уровне — создание местных фондов восстановления, привлечение безвозвратной международной помощи, кредитов, инвестиций.

"Совокупный ущерб беспрецедентен в новейшей истории Европы. Мы не можем позволить себе ждать репарации от России, ведь люди нуждаются в жилье уже сегодня. Постепенно поступают целевые средства от благотворительных организаций, выделяется бюджетное финансирование, областные власти и общины привлекают международных доноров и т.д. Фонд восстановления имущества уже аккумулировал 13 млрд грн, конфискованных в Сбербанке России. И мы рассчитываем, что со временем средств на нужды компенсаций и восстановления будет становиться все больше", — добавляет Шуляк.

Предложенный ко второму чтению вариант законопроекта №7198 выглядит системным и сбалансированным. Он учитывает существенные аспекты, не предусмотренные в предыдущей версии. Поддержат ли документ депутаты, мы узнаем уже вскоре.