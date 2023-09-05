Как борьба с незаконным обогащением в Украине становится вопросом национальной безопасности

Начало сентября 2023 года запомнится, несомненно, исторической новостью. Одному из крупнейших украинских олигархов Игорю Коломойскому было вручено подозрение от Службы безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) за мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. В свою очередь Шевченковский районный суд города принял решение о назначении Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 31 октября с альтернативой в виде внесения залога в размере более 500 млн гривен.

Как известно, Коломойский является фигурантом и других дел, одно из которых расследуют СБУ, БЭБ и НАБУ – по финансовым злоупотреблениям в государственной компании "Укрнафта" – крупнейшему добытчику нефти в Украине и владелице сети АЗС более 500 станций.

Не стоит забывать и об обстоятельствах национализации ПриватБанка, причиной которой стало кредитование собственных структур Коломойского на губительных для банка условиях, как результат – ПриватБанка стал государственными за 1 грн в 2016 году, но нуждался в докапитализации со стороны государства более 5,5 млрд долларов. Именно эта сумма соответствует размеру выданных и невозвращенных кредитов ПриватБанка на подконтрольные ему структуры.

Игорь Коломойский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Наконец дела, которые годами вяло двигались, или из-за бездействия правоохранительных органов, или из-за отсутствия политической воли, сдвинулись с места.

В то же время есть и другие громкие кейсы, требующие скорейшего привлечения к ответственности виновных. Например, Николая Лагуна, который был председателем наблюдательного совета и владельцем "Дельта банка", и в результате сделок последнего сумма убытков финансовой системе в Украине заняла второе место после Коломойского. Однако скандальный банкир уехал за границу, а его адвокаты пытаются затянуть судебные дела.

Банкротство Дельты

Именно банкротство "Дельты" – признано крупнейшим банкротством банка в Украине, и следственными органами точно установлено, что среди причин неплатежеспособности банка есть злоупотребление властью и выведение за границу средств как вкладчиков банка, так и полученного от НБУ рефинансирования в пользу россиян, в частности в пользу Icon Private Equity – инвестиционного фонда, которым руководил гражданин РФ Кирилл Дмитриев, и сейчас возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который американское правительство в свою очередь назвал "кошельком Владимира Путина".

Согласно судебным решениям, уголовных производств и судебных дел Лагун задолжал государству полтора миллиарда долларов (!).

Среди этих долгов – только Сбербанку бизнесмен по решению суда должен уплатить 250 млн долларов, еще полмиллиарда долларов – средства, полученные "Дельта Банком" в качестве рефинансирования от Нацбанка Украины и выведенные на оффшоры в результате незаконных сделок, а еще Фонд гарантирования вкладов с экс-владельца банка и топ-менеджеров уже несколько лет пытается взыскать убытки, равные 850 млн долларов США.

Уголовные дела в отношении Лагуна еще до сегодняшнего дня относятся к категории торможенных десятилетиями дел. Так, в 2015 году было начато расследование по двум уголовным производствам:

по делу по факту организации Лагуном Н.И. схемы вывода средств из АО "Дельта Банк" – путем: предоставления кредита ООО "Экоинжиниринг", чем по версии следствия, нанесен ущерб банку в размере 200 056 963 гр н (что составляло 23,5 млн долларов);

(что составляло 23,5 млн долларов); по делу по факту вывода АО "Дельта Банк" полученного в 2014 году от Национального банка Украины рефинансирования в размере 4,1 млрд грн (что составляло 482.4 млн долл. США), на связанных субъектов ведения хозяйства.

Несмотря на документальное подтверждение преступлений, только через 6 лет с начала следствия – в 2021 году – по этим делам было предъявлено подозрение Лагуну М.И., и только в 2023 году дела попали с обвинительным заключением в Шевченковский районный суд Киева.

Николай Лагун (фото: facebook com)

Показательно в этих делах то, что даже после предъявления подозрения в особо тяжких преступлениях Лагун не был под стражей, еще в 2021 году выехал за границу, игнорирует все вызовы как следователя, так и суда и не собирается возвращаться в Украину. Ни Офис, генеральная прокуратура, ни суд не дают никакой оценки.

Сейчас эти дела находятся в производстве судей Шевченковского района г. Киева на стадии решения вопроса, подлежит ли дело рассмотрению по существу обвинения или есть ли основания для их закрытия. При этом, начать решать такой вопрос судья Трубников уже пытается более полугода. Неявка в заседание адвокатов и Лагуна, необходимость ознакомиться с очередными ходатайствами прокурора – официальные причины отложения рассмотрения дела.

Даже Коломойский, так долго являвшийся символом безнаказанности, не позволял себе не являться в суд. Лагун пошел дальше, еще в 2021 году он получил решение судов об отмене ареста и запрета на выезд за границу, и с молчаливого согласия прокуроров покинул Украину и почти два года скрывается от войны и от правоохранительных органов в Австрии или в Монако.

Ожидаемо, что ни на одном из судебных заседаний по уголовным делам о завладении средствами в особо крупных размерах подсудимый Лагун так и не явился, но никаких взысканий к нему не применено, равно как и не объявлено в розыск.

По оценке правозащитников, реальная угроза того, что уголовное преследование Лагуна будет завершено по процессуальным основаниям, ведь по заявлениям адвоката последнего, Печерский суд вынес неправомерные решения о необходимости закрыть уголовные производства в связи с окончанием сроков расследования.

Впрочем, закон должен работать, как об этом заявил президент Владимир Зеленский, и по привлечению к ответственности Николая Лагуна. Следим за работой правоохранителей и суда по привлечению к ответственности второго по объему награбленного лица в Украине.