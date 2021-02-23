IT-ринок України: хто працює в найдинамічнішій галузі країни

IT-ринок України щороку демонструє стабільне зростання на 20-30%, причому виручка вітчизняних компаній цього сектора зростає в 4-5 разів швидше, ніж в середньому по всьому світу. Природно, і зростання інвестицій в українські IT-компанії показує стабільну динаміку – щорічне збільшення в півтора раза.

Ситуація цілком передбачувана, оскільки наш IT-ринок тісно пов'язаний з глобальним ринком, який сьогодні на підйомі через перехід світу в онлайн – це державні послуги, торгівля, медицина, освіта, всілякі сервіси для населення. Вітчизняні IT-компанії не поступаються тут лідерам світової індустрії.

Уже не перший рік провідні економісти, а за ними керівники країни називають IT-ринок майбутнім локомотивом економіки, в надії, що, підіймаючись на нові висоти, він потихеньку потягне за собою інші галузі. Дійсно, понад 4 тисяч компаній і понад 200 тисяч інженерів сьогодні зайняті в IT-індустрії.

Втім, левова частина ринку знаходиться в аутсорсингових компаній. Проте і власні продукти з'являються у великій кількості, отримуючи високу оцінку і широку популярність.

РБК-Україна представляє ренкінг з 24 найбільших, успішних і прибуткових українських IT-компаній на основі даних Асоціації IT Україна і сайту Dou.ua.

Ciklum

Провідна IT-компанія з розробки програмного забезпечення.

Дата заснування: 2002 рік, Україна.

Засновник: Торбен Майгаард, уродженець Данії, що працює в Україні з 1998 року (помер у 2019 році).

Сайт: http://www.ciklum.com

Головний офіс знаходиться в Лондоні (Великобританія).

Крім України, центри розробки програмного забезпечення та філії компанії знаходяться в Великобританії, Швейцарії, Данії, Білорусії й Пакистані.

У компанії працює близько 3 тисяч співробітників.

З 2014 року Ciklum стає партнером Intel Software Network.

2015 рік – Джордж Сорос набуває половину акцій компанії.

Пристрій Ciklum Medical IoT для Neopenda отримав нагороду за видатний проект IoT 2018 року.

Надані Ciklum послуги включають розробку корпоративних додатків, забезпечення якості, кібербезпека, аналітику. Ciklum – визнаний лідер в області DevOps і DevSecOps.

Компанія виступає спонсором багатьох заходів, таких як наукові конференції, семінари, безкоштовні тренінги з програмування, підтримує волонтерські та соціальні ініціативи.

SoftServe

Одна з провідних вітчизняних IT-компаній, яка займається консалтингом і пропонує послуги у сфері цифрових технологій.

Дата заснування: 1993 рік.

Засновники: студенти "Львівської політехніки" Тарас Кицмей і Ярослав Любінець.

Сайт: https://www.softserveinc.com/

Головні офіси знаходяться в Остіні (Техас, США) і Львові. В Україні офіси відкриті в Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Чернівцях та Івано-Франківську. Також є офіси в Лондоні, Амстердамі, Софії, Вроцлаві, Глівіце, Познані, Варшаві, Білостоку та Стокгольмі.

Компанія неодноразово ставала найкращим роботодавцем України за версією DOU. Станом на початок 2020 року в її офісах працювало близько 7000 осіб.

Крім програмного забезпечення, SoftServe представляє широкий спектр послуг в таких напрямках, як хмарні технології, штучний інтелект, сервісний дизайн, кібербезпека, цифрові платформи, робототехніка. Компанія успішно розробляє програмні рішення в таких сферах, як healthcare, retail, financial services і software.

Крім того, SoftServe займається науковими дослідженнями і розробками інноваційних рішень. Не випадково партнери компанії – Microsoft, AWS, GCP, Salesforce, IBM, Deutsche Bank та інші.

SoftServe розробила комплекс рішень для допомоги підприємствам в зниженні впливу COVID-19.

Prof-it blockchain

Один із флагманів напрямки IT-індустрії у роботі з криптовалютою та технологією блокчейн.

Дата заснування: 2013 рік, Київ.

Засновники: Микола Удянський та Богдан Прилепа.

Головний офіс знаходиться в ОАЕ.

Сайт: https://prof-it.bz

Prof-it – позиціонує себе як структура, яка здатна надати клієнтам унікальні рішення будь-якого рівня складності. Основна спеціалізація компанії – розробка продуктів на базі блокчейн технології. Також компанія займається розробкою систем автоматизації бізнес-процесів і рішень для фінансових компаній.

Крім того, ІТ-компанія пропонує клієнтам розробку веб та мобільних додатків (IOS і Android), а також програмного забезпечення.

У портфелі компанії 7 розроблених під ключ криптовалютних бірж (станом на початок 2021 року). Всі вони входять в ТОП-100 провідних криптовалютних бірж світу.

Coinsbit – найбільша криптовалютна біржа з новітньою системою безпеки, фаєрволом і зберіганням активів на холодних гаманцях. Входить в топ найбільших бірж в рейтингу CoinMarketCap і CoinGecko. Основними перевагами можна назвати безпечну покупку і продаж через OTC сервіс, а найвигідніші котирування з біржових заявок доступні в один клік. Початок її роботи було визнано кращим запуском криптовалютної біржі 2018 року, а на початку 2021 біржа займала 18-е місце в рейтингу з більше ніж п'ятдесяти міжнародних криптовалютних бірж.

У кінці 2019 Микола Удянський продав свою частку в Coinsbit.

Співпрацює з лідерами світової інтернет-торгівлі, такими як Amazon, eBay, Aliexpress і Alibaba.

Головним досягненням компанії Prof-it стало створення блокчейну BTCU. Це біткойн-форк нового покоління. Основні принципи децентралізації засновані на валідаторах – мастернодах, які генерують блоки й підтверджують їх в мережі.

UPoS передбачає наявність 20 валідаторів транзакцій в мережі, 10 з яких будуть визначені командою проекту (провідні біржі і криптографічні компанії стануть валідаторами, одна з яких – Prof-IT Blockchain Limited, а ще 10 валідаторів через прозору процедуру будуть обрані спільнотою).

BTCU Bitcoin Unlimited має істотні переваги перед попередньою версією. Деякі з них – збільшена пропускна здатність блокчейну зі швидкістю 200 транзакцій в секунду і можливістю масштабування до 10 000 транзакцій в секунду, а також дозволені приватні транзакції усередині мережі, що сприятиме анонімності перекладів.

Distributed Lab

Експерти з блокчейну, криптографії та децентралізованих технологій.

Дата заснування: у 2014 році.

Головний офіс знаходиться в Харкові.

Засновник і ідеолог: Павло Кравченко, співзасновник і СЕО – Володимир Дубінін.

Сайт: https://distributedlab.com

У невеликій команді працюють інженери, розробники, дослідники, аналітики.

Основні напрямки діяльності компанії – надання підприємствам універсальної технології для підключення своїх активів і систем бухгалтерського обліку до Інтернету, тобто через впровадження новітніх досягнень в області криптографії та блокчейн створювати облікові системи нового покоління. Головну, стратегічну мету Distributed Lab сформулював Павло Кравченко: створити фінансовий Інтернет, коли кожна бухгалтерська система в світі може вільно взаємодіяти один з одним.

Основні рішення компанії – розробка TokenD, модульної системи обліку та управління активами будь-якого типу. На базі TokenD створюються рішення для токенізаціі активів на основі технології блокчейн. Distributed Lab просувають платформи, що пропонують токени безпеки, токенізацію нерухомості, подарункові карти, краудфандінг тощо.

Крім того, компанія – активний популяризатор блокчейн-технологій. Павло Кравченко видав тритомник "Блокчейн і децентралізовані системи", а також колективну роботу "Керівництво інженера з фінансового інтернету".

Випущено понад 50 відеолекцій про токіни, біткоїни і багато іншого. Подвижники блокчейну організували десятки семінарів, провели 12 міжнародних блокчейн-конференцій в Україні. Для вузів країни підготовлено 14 курсів.

У лютому 2021 року в ОАЕ почався новий етап діяльності компанії. Тут заробила окрема структура Distributed Lab з конкретною стратегією, повноцінним бюджетом і співробітниками. Директором став Ігор Архипенко.

26 березня цього року Distributed Lab готує в Києві велику конференцію з блокчейну. Компанія анонсує, що це буде найбільший блокчейн-захід в Україні.

EvoPlay

Велика міжнародна компанія, яка зібрала кращих фахівців серед IT-розробників, дизайнерів і маркетологів.

Основний профіль – розробки в області ігрової математики, ігрових систем, мультиплатформових CMS, платіжних рішень, підтримки і утримання користувачів, аналітики і фінансів, а також залучення і управління трафіком.

Дата заснування: 2003 рік.

Сайт: https://evoplay.com

Створення компанії пов'язують з відомими бізнесменами Максом Поляковим і Максимом КРІППО. Згідно з іншою версією – ці бізнесмени купили вже готову компанію у маловідомих підприємців.

Головний напрямок EvoPlay – створення онлайн-ігор. З компанією співпрацює понад 70 онлайн-казино. EvoPlay активно працює на ринках СНД і Європи, також готуються до старту проекти в Азії. Нові рішення і технології b2b дозволяють мільйонам ігроманів задовольняти потребу в якісних іграх.

Зараз компанія активно освоює новий напрямок – e-sports проекти (наприклад, game-tournaments.com).

NIX

У сфері інтересів NIX розробка програмного забезпечення, розробка мобільних додатків, тестування програмного забезпечення, управління ІТ-проектами, системне адміністрування та технічна підтримка, ІТ-консалтинг і клауд-стафінг.

Дата заснування: 1994 рік, Харків.

У 1999 році компанія отримала свою нинішню назву.

Засновник: Ігор Брагінський.

Штаб-квартира в Харкові.

Сайт: https://www.nixsolutions.com

Ігор Брагінський нині проживає в Ізраїлі і керує ізраїльською складовою – United SoftHouse.

Зараз це міжнародна група компаній з підрозділами в США, Ізраїлі, Литві, Великобританії. У всіх офісах працює понад 2000 співробітників.

NIX стала першим в нашій країні постачальником IT-послуг, що входять в рейтинг Software 500, а журнал Software Magazine у 2017 році назвав NIX одним з провідних софтверних провайдерів у світі.

Успіх і стрімкий розвиток компанії в останнє десятиліття значною мірою обумовлений тим, що лідери вміють одними з перших виявляти перспективні напрямки IT-індустрії. Так, у 2008 році, коли мобільні розробки тільки зароджуються, NIX вже готує програмне забезпечення для мобільних платформ. А у 2012 році компанія вже працює з усіма мобільними платформами: Windows Phone 7, Bada, IOS, Android.

Сьогодні компанія пропонує послуги за такими напрямками, як NET, С ++, Android, Admins, CMS, iOS, Java, JS / UI, PHP, QA, Ruby, Python. NIX використовує технології Internet of Things, VR / AR / MR, Blockchain, AI, Data Science.

NIX – партнер Microsoft, член Global Outsoursing Assosiation, корпоративний член IAOP. Компанія також тісно співпрацює з Харківським політехнічним інститутом.

Вони запустили спільний інноваційний освітній проект, де пропонують студентам 5 нових спеціальностей – інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки та інноваційні системи, кібербезпека, комп'ютерна інженерія, інформаційні системи і технології. Саме завдяки таким ініціативам IT-індустрія в Україні отримує нове дихання і підготовлені кадри.

TrendLine

IT-компанія, основною спеціалізацією якої є розробка веб-проектів, мобільних додатків і аутстаффінг розробників.

Дата заснування: 2010 рік, Харків.

Офіси: Дубай, Україна (Київ, Харків)

Сайт: https://trendlineglobal.net/

Сильними напрямками є розробка букінг-платформ, розробка рішень для освіти та фінтех. Основні регіони діяльності: ОАЕ, Німеччина, Швейцарія та США.

Проекти компанії займали призові місця у світових технологічних конкурсах.

Infopulse

Одна з провідних IT-компаній України, що надає послуги з різних IT-операцій, розробки програмного забезпечення та інформаційної безпеки.

Дата заснування: 1991 рік, Київ.

Засновники: Олексій Сігов і Андрій Анісімов.

Головний офіс знаходиться в Києві.

Сайт: https://www.infopulse.com

Якщо в1996 році в компанії працювало тільки 40 осіб, то сьогодні в її офісах працює до 2 тисяч співробітників. Філії компанії відкриті в Латвії, Польщі, Болгарії, Швеції, Фінляндії, Німеччини і Франції.

У 2007 році норвезька компанія EDB купує 60,1% акцій Infopulse, яка з цього часу стає дочірньою компанією.

На IT-ринку Infopulse пропонує наступні послуги: програмна інженерія, послуги та консалтинг Microsoft, інфраструктура і хмарні сервіси, інформаційна безпека, послуги та консалтинг SAP.

Серед останніх пропозицій – блокчейн як послуга для підприємств і стартапів, роботизована автоматизація процесів, виявлення аномалій.

У лютому 2021 року компанія представила свій новий продукт PACE Packager Hub – готове рішення з широкими можливостями налаштування.

ZONE3000

Входить до ТОП-10 українських ІТ-гігантів, визнаних рейтингом DOU.

Дата заснування: 1998 рік.

Засновник: Георгій Берегуля.

Сайт: https://zone3000.net

Працює в Україні, відкрито 6 офісів в 3 містах – Харків, Дніпро, Львів.

Складається з 31 департаменту, в яких працюють понад 1600 осіб.

Сьогодні ZONE3000 працює з двома десятками активних продуктів, показуючи неймовірний ріст у два рази за останні 3 роки.

Основні напрямки – веб-хостинг, DNS / Email-хостинг, доменна реєстрація, SSL сертифікати. Багаторічні партнери компанії – Namecheap і HOSTiQ.

Miratech

Одна з перших приватних IТ-компаній в СРСР.

Дата заснування: 1989 рік.

Засновники: команда Інституту кібернетики ім. Глушкова.

Керівництво: Микола Роєнко (президент і директор), Валерій Куций, Вадим Сергійчук.

Сайт: https://miratech.ua

У 1991 році компанія виконує перший міжнародний проект, а в 1998 році виходить на ринок США з аутсорсинговими послугами. З 2000 року Miratech – сертифікований партнер Microsoft (сьогодні Microsoft Gold Certified Partner).

У 2013 році визнана однією з п'яти найкращих компаній Східної Європи Міжнародною асоціацією професіоналів аутсорсингу (IAOP). В цьому ж році Miratech відкриває штаб-квартиру у Вашингтоні.

Сьогодні європейська штаб-квартира знаходиться в Стокгольмі, а офіси компанії, крім України, розташовані у Швейцарії, Великобританії, Польщі та Словаччини. На двох континентах працюють понад 800 співробітників.

Miratech надає провідним світовим підприємствам високоякісний аутсорсинг, автоматизацію бізнес-процесів і IТ-консалтинг. Також розробляє програмне забезпечення за напрямками стратегічні інновації, кібербезпека, аналіз даних, розумне підприємство тощо.

У 2016 році компанія увійшла в топ-100 кращих аутсорсингових компаній світу.

Anadea Inc

За 20 років роботи компанія здійснила понад 200 програмних та IT-проектів.

Дата заснування: 2000 рік, Донецьк.

Співзасновники: Максим Ромащенко та В'ячеслав Додатко.

Сайт: https://anadea.info

У 2014 році, до початку військових дій, в компанії працювало близько 100 осіб. Було прийнято рішення переїжджати. Спершу відкрили 3 офіси – Дніпро, Гродно (Білорусь), Аліканте (Іспанія). Зараз працюють нові офіси в Києві, Харкові, Мінську і Лас-Вегасі. У компанії працює близько 120 співробітників.

Anadea Inc розробляє програмне забезпечення, веб і мобільні додатки, для яких створює першокласний UX / UI дизайн, здійснює всебічний контроль якості та тестування програмних продуктів. Ще одна зі спеціалізацій – проекти з автоматизації бізнес-процесів.

Компанія займає міцні позиції в міжнародній IT-індустрії, що неодноразово підтверджувалося рейтингами авторитетних міжнародних дослідників. Clutch.co у 2020 році оцінила Anadea Inc в 4,8 зірки й визнала однією з провідних компаній, яка надає кращий сервіс для клієнтів.

Дослідник TopDevelopers включив Anadea Inc в число провідних розробників Ruby On Rails і однією з кращих компаній по веб-розробці 2020 року.

ELEKS

Одна з найбільш успішних софтверних компаній України.

Дата заснування: 1991 рік, Львів.

Засновник: Скрипник Олексій, який зареєстрував її разом з батьком. Керував компанією до 2014 року, коли був обраний народним депутатом України 8 скликання.

Сайт: https://eleks.com

Головний офіс компанії знаходиться у Львові.

Центри розробки знаходяться в Україні. Розташовані в Києві, Івано-Франківську, Тернополі та Львові.

Компанія орієнтована на міжнародний ринок (95% замовлень), тому торгові представництва відкриті в Нью-Йорку, Лас-Вегасі, Торонто, Лондоні, Берліні, Талліні, Ряшеві (Польща), Аджмане (ОАЕ). У компанії працюють понад 1500 співробітників, середній вік яких становить 25 років.

ELEKS починала з розробки програмних продуктів для підприємств енергетичної галузі України. Зараз компанія пропонує повний спектр програмних і консультаційних послуг для клієнтів по всьому світу, серед яких дизайн продукту, розробка додатків, кібербезпека, РоС розробка, реінжиніринг додатків, хмарний сервіс, програмний аудит. А партнери тепер Microsoft, IBM, Intel, Borland.

ELEKS також відома додатками для автоматизації діяльності медичних установ, таких як інформаційна система Doctor Eleks, а також продуктами для Голлівуду (розробки компанії використовувалися при зйомках фільмів "Квант милосердя" і "Людина-павук").

Intellias

Компанія входила в 10 найбільших IT-компаній України.

Дата заснування: 2002 рік.

Засновники: Віталій Седлер і Михайло Пузраков.

Штаб-квартира знаходиться у Львові.

Сайт: https://www.intellias.ua

Крім Львова, офіси відкриті в Києві, Одесі, Харкові, Івано-Франківську. Зарубіжні представництва працюють в Кракові та Берліні. В цілому штат компанії налічує понад 1500 осіб.

У 2013 році Intellias приєдналася до IT Ukraine Association (найбільше в країні об'єднання розробників програмного забезпечення). Через кілька років керівника компанії Віталія Седлера обрали президентом цієї організації.

В цілому Intellias займається розробкою комплексного програмного забезпечення. У центрі особливої уваги автомобільна промисловість, роздрібна торгівля, Fintech, телекомунікації. Компанія також – один з лідерів в галузі розробки штучного інтелекту.

За версією Міжнародної fсоціація gрофесіоналів fутсорсингу (IAOP) за 2018 рік, Intellias входить в сотню кращих учасників IT-індустрії в світі.

Genesis

Одна з кращих високотехнологічних компаній Східної Європи.

Дата заснування: 2008 рік.

Керівник: Володимир Многолітній.

Сайт: https://gen.tech

Є однією з найбільших IT-компаній в Україні зі штатом більш ніж 1500 осіб і офісами в 5 країнах, які щомісяця виробляють товари для 200 мільйонів користувачів.

Компанія розвиває в основному свої унікальні продукти, не займаючись аутсорсингом і сервісним бізнесом. Її сім додатків охоплюють аудиторію понад 650 млн осіб і входять в десятку найпопулярніших продуктів. Genesis – найбільший розробник мобільних додатків для Apple в нашій країні і один з кращих роботодавців.

Основні напрямки продуктів компанії: Genesis Media, мобільні додатки, електронна комерція і інвестиційний фонд. У портфелі компанії такі унікальні розробки, як дошка оголошень Jiji в Західній Африці, сайт знайомств для Центральної Азії, додаток для заняття спортом BetterMe. З 2016 року в Genesis інвестує в Horizon Capital, найбільший фонд прямих інвестицій.

В останні роки компанія виготовила проект не для країн, що розвиваються Азії та Африки, а для ринку Європи та Америки. Сайт AmoMama почав збирати мільйонну аудиторію і спричинив створення окремої структури Genesis — медіакомпанії AmoMedia. Сьогодні пропонуються версії сайту на 5 мовах і на додаток – YouTube-канал OSSA про новини та плітки світського життя з мобільним додатком AFTER 11 PM.

Основна аудиторія – розвинені країни. Зараз сайт AmoMama щомісяця відвідують близько 20 млн осіб, а у YouTube-каналу OSSA ще 10 млн глядачів. А один з керівників Genesis Василь Ульянов заявив, що їхня компанія скоро стане такою ж візитною карткою України у світі, як Google стали для США, Alibaba для Китаю, а Skype – для Естонії.

MacPaw

Вітчизняна IT-компанія, яка виробляє програми для macOS і iOS.

Дата заснування: 2008 рік.

Засновник і генеральний директор: Олександр Косован.

Головний офіс компанії знаходиться в Києві. Всього в MacPaw працює близько 200 співробітників.

Сайт: https://macpaw.com/

Перший же продукт компанії приніс їй світову популярність. Це був CleanMyMac – інструмент для очищення програмного забезпечення для Apple. Цей продукт вже понад 12 років на ринку і затребуваний досі.

Сама назва компанії MacPaw інформує про те, що її розробки – тільки для комп'ютерів Mac. Хоча наступні продукти MacPaw не стали такими затребуваними, як перший, але і вони знайшли свого споживача. Це Gemini 2, Gemini Photos, CleanMyDrive. У 2017 році вийшов новий продукт компанії Setapp.

Це сервіс по підписці, де користувач за щомісячну плату отримує доступ до кращих додатків для Mac-комп'ютерів. В кінцевому варіанті сервіс буде об'єднувати 300 кращих програм для macOS.

З початком пандемії коронавируса MacPaw не залишився в стороні від благодійних проектів. Компанія закупила 2000 захисних костюмів для лікарів і 5 апаратів штучної вентиляції легенів. Співробітники також придбали 2000 продуктових наборів для пенсіонерів і дітей з інвалідністю.

EVO

Українська IT-компанія, що створює маркетплейси.

Дата заснування: 2016 рік.

Засновник: Микола Палієнко, керівник – Сергій Кривошеєв.

Сайт: https://evo.company

Перші проекти були розроблені ще до утворення компанії. Так, у 2008 році в Україні було запущено Prom.ua, сервіс Tiu.ru заробив в Росії, Satu.kz – в Казахстані, Deal.by – в Білорусі.

У 2015 році запустили майданчик Zakupki.prom.ua і сервіс Kabanchik.ua, в наступному році запрацював онлайн-маркет Bigl.ua і майданчик Crafta.ua. І тільки після цього була зареєстрована компанія, яка всі ці проекти об'єднала під однією назвою – EVO. Основним акціонером нової компанії став один з найбільших Інтернет-холдингів Naspers.

У 2018 році Rozetka.ua викупила акції EVO в Naspers, і обидві компанії об'єдналися. При цьому бренди й управління бізнесами залишилося без змін.

Сьогодні EVO працює в Україні, Казахстані та Білорусі, в її офісах трудиться понад тисячу співробітників. Товарообіг на майданчиках EVO у 2018 році склав 9,3 млрд гривень.

N-iX

Постачальник послуг з аутсорсингу розробки програмного забезпечення.

Дата заснування: 2002 рік.

Засновники: Андрій Павлов, Дмитро Косарєв.

Штаб-квартира компанії знаходиться у Львові.

Сайт: https://www.n-ix.com

Історія компанії починається як стартап під назвою NovelliX. Після успішного продажу перших продуктів стартап став компанією з розробки програмного забезпечення N-iX.

2012 рік – створюється нова структура всередині компанії N-iX Game & VR Development Studio, яка розробляє програми віртуальної і доповненої реальності, ігри та ігровий дизайн.

З 2014 року починається стрімке зростання N-iX. У 2016 році в компанії працює вже понад 500 фахівців. У 2017 році вона першою з українських компаній входить в список Software 500 – світовий рейтинг кращих компаній, що розробляють програмне забезпечення.

Сьогодні клієнти N-iX – представники 21 країни світу. Крім Львова, офіси відкриті в Києві, Стокгольмі, Норт-Маямі-Біч (Флорида), Мінську, Софії, Кракові, а в штаті компанії працює понад 1000 співробітників.

Крім розробки програмного забезпечення та ігрового спрямування, N-iX пропонує клієнтам розробку мобільних додатків, SAP консалтинг, послуги з тестування програмного забезпечення, хмарний сервіс.

Ajax Systems

Розробка і виробництво бездротових систем безпеки.

Дата заснування: 2011 рік.

Засновник і керівник: Олександр Конотопський.

Штаб-квартира знаходиться в Києві.

Сайт: https://ajax.systems/ru-ua/

Початковий етап відноситься до 2008-2011 років, коли Олександр Конотопський і Євген Гуменюк заснували компанію Secur. Партнери три роки торгували китайськими охоронними сигналізаціями і комплектами для відеоспостереження. Скоро стало зрозуміло, що асортимент з КНР не задовольняє українських споживачів. І у 2011 році починає свою історію Ajax Systems – з розробки датчиків руху, розбиття скла, диму, відкриття вікон і дверей. Пристрої компанії працювали краще, коштували дешевше, приносили прибуток.

У 2015 році на ринок виходять нові, досконаліші охоронні пристрої, а в наступному році споживачеві пропонується комплексна система безпеки.

Крім нових датчиків, був розроблений центральний Hub, хмарний сервер Ajax Cloud і додаток Ajax Security System для смартфонів на iOS і Android.

У 2017 році фахівці компанії розробили нову операційну систему для хабу – OS Malevich, а через два роки випущені нові пристрої – Button, ReX, Hub2 і MotionCam.

У 2019 Ajax Systems запускає нові роботизовані лінії й випускає 250 тисяч охоронних систем в місяць. В офісах і на виробництві компанії вже працює близько 900 осіб.

Продукція продається в 93 країни.

AtticLab

Розробник інноваційних програмних продуктів з використанням блокчейн-технологій.

Дата заснування: 2016 рік.

Засновники: Сергій Васильчук та Сергій Федотов.

Сайт: https://atticlab.net

Головний офіс компанії знаходиться в Києві.

AtticLab – єдина блокчейн-фінтех-компанія, сертифікована Національним банком. У компанії працює близько 30 осіб.

Крім fintech проектів, AtticLab пропонує наступні послуги: розробка веб-додатків, мережевих додатків, веб-сайтів, боротьба з шахрайством, робота з криптовалютою.

Innovecs

Інноваційна компанія, що працює в області технологічного аутсорсингу.

Дата заснування: 2011 рік.

Засновник і керівник: Олексій Луцький.

Штаб-квартира в Києві.

Сайт: https://innovecs.com

Компанія орієнтована на ринок США. Основний бізнес – розробка "під ключ" інноваційних програмних рішень. Інші послуги – бізнес-аналітика, Devops, UI / UX консалтинг, хмарні рішення, розробка мобільних додатків, блокчейн.

Напрямки – ігри та розваги, охорона здоров'я, фінанси, реклама.

У компанії працює близько 800 чоловік. Крім Києва, є офіси в Миколаєві, Берні, Тель-Авіві, Лондоні, Франкфурті, Нью-Йорку і Сан-Франциско.

482.Solutions

Постачальник програмного забезпечення, що спеціалізується на інноваційних рішеннях з використанням децентралізованих технологій.

Дата заснування: 2013 рік.

Засновник: Роман Кравченко.

Сайт: https://482.solutions

Офіси кампанії в Одесі та Сінгапурі.

Ключова компетенція 482.Solutions – блокчейн, цифрова ідентичність,

децентралізоване управління активами, фінансові продукти і послуги. Крім того, дослідження і розробки в області смарт-контрактів, інженерії безпеки, розробка IoT. Є проекти в області розробки ігор і робототехніки.

У компанії працює 30 співробітників.

Art Lemon

IT компанія, експерти в digital-маркетингу, розробці сайтів та SaaS продуктах для стартапів. Надають підтримку стартап-проектам зробити MVP і вийти на ринок.



Дата заснування: 2012 рік.

Головний офіс знаходиться в Харкові.

Сайт: https://art-lemon.com

Засновник і CEO – Максим Самко, співзасновник і COO – Олександр Довбня.

У команді працюють маркетологи, технічних фахівців і UX / UI дизайнери.

Запустили понад 500 проектів по всьому світу.

Головне завдання компанії – це забезпечити швидкий запуск проектів і максимально ефективно вивести клієнта на ринок або збільшити його присутність, а як наслідок і кількість клієнтів.

Дочірні проекти: IT-школа Lemon.school. За 5 років випустили понад 6000 студентів з технічних і маркетинг спеціальностями. Випускники школи працюють в провідних ІТ компаніях країни.

Dashboard-24 – SaaS-проект, що дозволяє малому і середньому бізнесу, збирати в одному місці ключові показники компанії з різних систем таких як Google Ads, Google Analytics, Facebook, AmoCrm, Bitrix24 і багато інших. Візуалізація сухих цифр дозволяє швидше їх зрозуміти побачити картину в цілому.

Мета сервісу – мати можливість оперативно отримувати ключові дані про стан справ в компанії для прийняття усвідомлених рішень.

Terrasoft

Компанія, яка використовує low-code форму для створення унікальних IT-рішень.

Дата заснування: 2002 рік.

Керівник: Катерина Костерева.

Штаб-квартира компанії знаходиться в Києві.

Сайт: https://www.terrasoft.ua

Основні напрямки роботи – створення найкращих систем для управління продажами, розробка комплексних рішень у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами, організація сервісного обслуговування, автоматизація контакт-центрів.

Програмні рішення компанії переведені на 14 мов. Щодня з системою працюють десятки тисяч користувачів по всьому світу на більш ніж 3000 підприємств.

Основні консалтингові послуги – оптимізація бізнес-процесів, постановка системи активних продажів, побудова ефективного контакт-центру, консалтинг у сфері Human Resource Management, IT-консалтинг, консалтинг по ITIL / ITSM, розробка програм лояльності.

Terrasoft Ukraine входить до міжнародної групи компаній Creatio. З 2017 року компанія припинила надавати свої продукти і реалізовує тільки продукти Creatio.

MEGOGO

Провідний український медіасервіс.

Дата заснування: 2011 рік.

Засновник і власник: Володимир Боровик.

Сайт: https://megogo.net/

Головний офіс в Києві, інші офіси в Мінську, Ризі, Москві, Баку, Кишиневі, Алма-Аті. Компанія працює в 15 країнах Європи та Азії.

Megogo – медіасервіс для перегляду відео, телеканалів, прослуховування аудіо. В каталозі – понад 90 тисяч годин продукту. Є 10 тисяч одиниць безкоштовного контенту. Велика частина продукту надається за підпискою і покупці.

Відвідуваність сайту зростала з кожним роком і в 2019 році досягла показника 55 мільйонів на місяць.

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Вітчизняна IT-індустрія завжди була орієнтована на зовнішній ринок, бо внутрішній знаходився в зародковому стані. Не було грошових державних замовлень, а приватні структури не могли конкурувати із замовленнями європейських і американських компаній.

Але з 2014 року ситуація поступово почала змінюватися. Спершу переозброєння армії й електронна війна з агресором, потім медична реформа, потім деякі електронні реєстри й навіть е-декларування. Пізніше дистанційне навчання і створення у 2019 році Міністерства цифрової трансформації України, яка зобов'язана розвивати телекомунікаційні мережі та IT-індустрію.

В Україні до 2024 планується перевести всі публічні послуги для громадян і бізнесу онлайн, підвищити частку IТ в ВВП країни до 10%, навчити 6 мільйонів українців цифровим навичкам.

В цілому ж, внутрішній IT-ринок стає привабливим для наших провідних компаній. Але все типові для України ризики залишилися.

Ніхто не застрахований від можливого в майбутньому втручання держави в форми й методи роботи IT-компаній. Немає гарантії, що бюрократи не придумають різні ліцензії та дозволи для цієї сфери, щоб все поставити під свій контроль.

За останні 30 років подібне відбувалося у нас неодноразово. Але тепер з'явилася величезна надія, що вищеописані компанії незабаром отримають і в Україні гідні замовлення.