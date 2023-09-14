Игорь Терехов: Мы входим в период конкуренции между городами за людей и инвесторов​​

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью РБК-Украина рассказал о том, сколько инвестиций нужно городу, в какие отрасли нужны вложения капитала и что городские власти могут предложить бизнесу.

19 сентября в Киеве состоится инвестиционный форум Kharkiv Restart, инициатором которого является мэрия Харькова. Мэр Игорь Терехов пригласил большое количество инвесторов – и украинских, и зарубежных. В их числе и те компании, которые уже работают или работали в Харькове.

В интервью Терехов отметил, что на самом деле речь идет о привлечении инвестиций не только после войны, но уже и сейчас.

– Кто из известных компаний примет участие в форуме?

– На форуме будет британский архитектор Норман Фостер, разрабатывающий новый генеральный план города, и его архитектурное бюро. Будет очень много IT-компаний, поскольку Харьков был и город, в котором эта сфера развивалась очень активно. И также будут такие компании, как Philip Morris и, надеюсь, McDonald's.

– Но Philip Morris, насколько известно, сейчас планирует релокацию во Львов.

– Да, но я очень хочу и надеюсь, что они оставят свое производство в Харькове. Конечно, переезд во Львов вызван обстрелами, в частности, комплексами С-300 и малым расстоянием от границы с Россией, но мы пригласили эту компанию на форум, чтобы еще раз пообщаться и обсудить различные варианты сотрудничества, предоставление ей преференций для того, чтобы она осталась.

–​​​ То речь идет о привлечении инвестиций в Харьков не только после войны, но и прямо сейчас?

– Мы не можем ждать окончания войны, нет времени. Речь идет об инвестициях и в будущем, и тоже прямо сейчас. Когда я встречаюсь с частными украинскими и зарубежными предпринимателями, а также с нашими международными партнерами, то мы говорим об инвестициях в будущее. Но разрабатывать инвестиционные проекты и вкладывать денежные средства нужно уже сегодня. После войны будет очень много инвесторов – и в Харькове, и по всей Украине.

Сегодня я хотел бы привлечь наиболее мощных из них, чтобы мы начали готовить будущее развитие по приоритетным направлениям. Приход крупных инвесторов будет сигналом для средних и малых компаний – как из Украины, так и из-за границы: в Харьков нужно идти и вкладывать деньги в нашем городе.

– Те известные иностранные компании, которые вы назвали, уже давно в Украине, они, конечно, очень хорошо знают, что такое обстрелы и постоянная опасность. Как вам показалось, осознали ли они, что Харьков – это некий Израиль и что на самом деле при определенных условиях в вашем городе работать можно?

– В каком-то смысле, Харьков – действительно как Израиль, и, будем надеяться, что в плане защиты от российских обстрелов и ситуации в целом он будет даже лучше. К сожалению, McDonald's пока не спешит возобновлять работу в Харькове, хотя в то же время у нас работает KFC – причем успешно. Да, нас действительно обстреливают с С-300, но другие города также обстреливают другими ракетами, которые тоже несут большую угрозу. Да, мы прифронтовый город, но мы постоянно работаем с нашими военными и учеными над усилением безопасности. В частности, мы работаем над защитой трансформаторных подстанций, электростанций, тепловых сетей и т.д.

– Но это довольно сложный и долгий процесс, а инвесторов вы приглашаете уже сегодня.

– Да, но система безопасности Израиля тоже выстраивалась годами. Она не появилась мгновенно однажды, после чего начали приходить инвесторы. Нет, это параллельные процессы.

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– Как бы вы сформулировали инвестиционную стратегию Харькова?

– Мы видим Харьков как современный город. Вот прямо сейчас мы разрабатываем с выдающимся архитектором Норманом Фостером новый план нового современного Харькова. Вы можете сказать, что это – об архитектуре. И будете правы. Однако на самом деле за архитектурными преобразованиями стоит новая экономическая модель города.

Как известно, Харьков – студенческий город. Потому мы видим его как студенческую столицу Украины. Это очень выгодно отличает нас от других – я извиняюсь за это у других городов, но так уж сложилось исторически. Поэтому нам нужно этим воспользоваться. Харьков останется университетским городом, но еще более развитым.

Инновации, новые технологии – это то, что Харьков должен производить. Стратегически важно для города развитие IT-сектора. Харьков и до полномасштабного вторжения был известен тем, что именно у нас активно развивалась эта отрасль, поэтому мы и дальше будем делать на нее одну из основных ставок.

– Насколько известно, многие IT-компании вынуждены были переехать из Харькова.

– Да, но они остаются с нами душой и налогами. И я знаю, что они хотят возвратиться в город. Несколько дней назад в Харькове прошел IT-форум, в котором приняли участие компании, вынужденные переместиться либо во Львов, либо за границу. Так вот, все они хотят вернуться в Харьков, а некоторые уже вернулись – это около 20% айтишников. Я этому очень радуюсь. Для них это понятное и комфортное место, они хотят здесь работать, жить, восстанавливать разрушенный и менять город к лучшему. А почему у них такое желание? Именно через научный потенциал, обеспечивающий статус студенческой столицы.

Кроме того, у нас есть мощный индустриальный потенциал, то есть производственный. Его использование – это тоже часть нашей стратегии.

И, кстати, у нас очень мощная энергетическая отрасль – несмотря на попытки россиян ее разрушить. Мы развиваем зеленую энергетику и будем делать это в будущем. "Зеленые" инвестиции точно сработают в Харькове, потому что хочу вам сообщить, что у нас есть ряд земельных участков на наших коммунальных предприятиях, где можно разместить солнечные панели. Мы потребляем 1 миллион МВт/час. – то есть город является крупным покупателем электроэнергии и, соответственно, очень мощным игроком энергетического рынка. Поэтому мы привлекательны для "зеленых инвестиций".

– Когда вы говорите о кадровом потенциале, то на самом деле о нем можно было говорить до полномасштабного вторжения, а после него, когда тысячи людей вынуждены были покинуть город из-за обстрелов и разрушения жилья, такой потенциал несколько уменьшился, разве нет? Многим некуда вернуться, как вот жителям Северной Салтовки.

– Действительно многие покинули город. Но потом у нас было четыре больших волны возвращения людей. Кроме того, в Харькове живут 187 тысяч внутренне перемещенных лиц из других регионов – и это только официальные данные, а на самом деле их больше. Потому кадровый потенциал существовал, существует и будет расти. А остов, основа – все это сохранено, к счастью.

Северная Салтовка и другие районы нужно восстанавливать и восстанавливать. И мы этим занимаемся. В прошлом году было восстановлено 200 многоэтажек, к концу этого года возобновим еще 60. Также мы восстанавливаем школы и вузы.

– Сколько многоэтажек было повреждено или разрушено?

– Разной степени повреждения получили около 5000 домов. 500, к сожалению, восстановлению уже не подлежат. Это – вызов для нас.

Но это новые возможности: построить новые современные дома. У нас уже есть решение. Эти дома будут не такими, какие были во времена Советского Союза. Они будут очень удобны и непременно приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Как и безопасность, мы учитываем и инклюзию.

Кстати, мы создаем и индустриальный парк, и научный – объединение научных лабораторий, офисов, фитнес-центров, детских садов и так далее. Все это будет сконцентрировано на определенной территории.

– Где вы планируете построить такой парк?

– Первая такая локация – возле метро и рынка "Барабашова". Но хочу заметить, что рынок хоть и пострадал от обстрелов, но он тоже будет восстановлен и модернизирован – люди не останутся без своих рабочих мест. А рядом есть территория, которая принадлежит городу или в аренде у частных предпринимателей, где и будет расположен парк. Этот проект также потребует инвестиций, но мы уже двигаемся в этом направлении. Именно такой и другие проекты я и называю перезагрузкой города или restart'ом.

– Когда сегодня слышишь о концентрации на одной территории разных объектов, это вызывает опасения, что есть что-то большое с большим количеством людей в одном месте – это несколько опасное.

– Я вам больше скажу: земля под этот проект уже выделена, и у нас есть еще несколько локаций для индустриальных парков. А по безопасности – мы работаем над этим вместе с военными. С другой стороны, город по определению является концентрацией людей, домов, инфраструктуры, поэтому не стоит смотреть на строительство чего-то нового, как на новую мишень. Вся Украина является мишенью, но это не оправдание того, что мы должны сложить руки и ничего не делать.

– Что касается жилья – в каком состоянии сейчас строительный рынок города? Он замер или это преувеличение?

– Запрос на жилье есть. И, несмотря на войну, рынок жилья не стоит. Застройщики не останавливаются. А дальше спрос будет больше и больше.

Здесь я хотел бы заметить, что мы входим в период конкуренции между городами: за людей, специалистов, инвесторов, застройщиков и так далее. И победителями будут те города, которые будут лояльны инвесторам и которые смогут создать для них привлекательные условия.

– Есть у вас хотя бы приблизительные расчеты, сколько нужно денег, чтобы реализовать ваши планы?

– Скажу так: весь пул разрушенного оценивается нами в 9,5 миллиарда долларов. Ни отдельно город, ни даже государство не сможет покрыть такие расходы. Это по силам только международным партнерам, институтам и частным инвесторам вместе взятым. А власти города должны создать прозрачные условия и гарантии защиты вложений.

– С чем вы не можете справиться без участия центральной власти?

– Мы очень нуждаемся в создании специальных инвестиционных режимов, в частности, режима налогообложения. Это достаточно очевидные вещи, потому что именно высокие налоги часто отталкивают от капиталовложений, а их снижение привлекает. Если мы хотим привлекать частные деньги и хотим сделать это уже сейчас, а не когда-то, нужно что-то предлагать инвесторам. И именно в этом центральные органы власти нам могли бы существенно помочь. Многое нужно менять на законодательном уровне. А на уровне местной власти мы сами справимся, потому что мы знаем свой город лучше всех.

При этом городские власти имеют важную политику: все свои решения мы будем обсуждать и уже обсуждаем с общественностью. Это наш общий город, и поэтому все решения должны приниматься с учетом мнения живущих здесь людей.

– Какая судьба известных харьковских промышленных гигантов – "Турбоатома", авиа и танкового заводов? На самом деле, в Харькове таких предприятий очень много, чего стоит бывший Московский проспект, а ныне проспект Героев Харькова, на котором почти от самого центра и до окраины стоят крупные предприятия. Будут ли они проинвестированы?

– Ну, знаете, о танковом заводе я ничего не скажу.

– А о других?

– А другие работают. Они не останавливались. Конечно, они также нуждаются в модернизации и, соответственно, инвестициях. Поле для капиталовложений здесь велико. Именно об этом мы поговорим на форуме.

– Каким Харьков уже никогда не будет после рестарта?

– Советским. Война многое изменила. Кроме одного: Харьков – это Украина. Это будет европейский креативный город. Вот это и есть наша стратегия. Я уверен, что под эту стратегию мы привлечем достаточно окупающихся инвестиций.