Глава Укроборонпрому Павло Букін: Я підтримую надання силовикам права імпортувати озброєння і військову техніку

Новонозначенный директор держконцерну Укроборонпром Павло Букін в інтерв'ю РБК-Україна розповів про те, як країна буде переходити на військові стандарти НАТО.

В кінці минулого року навколо державного концерну "Укроборонпром" розгорівся скандал. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціював перед президентом звільнення генерального директора концерну Романа Романова. Глава уряду обґрунтував своє прохання проблемами з виплатою заробітної плати на декількох підприємствах концерну. Президент підписав відповідний указ 12 лютого. Менше, ніж через десять днів він призначив керівником "Укроборонпрому" Павла Букіна, який до цього обіймав посаду генерального директора держкомпанії "Укрспецекспорт".

Тоді ж президент подав до парламенту законопроект "Про національну безпеку", в разі прийняття якого Збройні сили України повинні будуть перейти на стандарти НАТО. Про те, які завдання у зв'язку з цим стоять перед "Укроборонпромом", а також про політичні конфлікти навколо концерну, про залучення іноземних інвестицій і про можливу приватизацію в інтерв'ю РБК-Україна розповів новопризначенний генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Павло Букін.

- Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект "Про національну безпеку", який передбачає перехід на стандарти НАТО у всіх сферах Збройних сил. Які завдання у зв'язку з цим стоять перед вами? Що плануєте робити, виконуючи оголошений курс президента?

- Політичним механізмом, який імплементує стандарти НАТО у ВСУ буде займатися Комісія Україна-НАТО. На початку березня відбулася нарада робочої групи, на якій, зокрема, розглядалися ці питання. Там я інформував про реформування Укроборонпрому. Про впровадження стандартів НАТО багато говорять, але мало звертається уваги на те, які кошти для цього необхідні. Якщо говорити про баланс вартості і політичної доцільності, то політична доцільність вище. Сьогодні, однозначно, цю ініціативу підтримує більшість громадян. Нам потрібно вступати в НАТО, оскільки це найбільш ефективний з економічної точки зору механізм забезпечення державної безпеки.

- Скільки це коштує?

- Точні оцінки з'являться після того, як порахуємо озброєння і військову техніку, які необхідно замінити.

- А приблизно?

- Думаю, це мільярди доларів. Якщо ми говоримо про впровадження стандартів НАТО, то потрібно переходити на озброєння НАТО. Його можна отримувати в тому числі і безкоштовно від наших партнерів разом з послугами інтеграції. Якщо говорити про стрілецьке озброєння, то потрібно зважитися і позбутися законним шляхом від усього, що безнадійно застаріло. Старі зразки – це навантаження на мобільність прийняття рішень і його ефективність. Складніше і дорожче всього буде інтегруватися в авіастандарти НАТО.

- З чого треба починати? Що треба міняти першим ділом? Важку техніку та стрілецьку зброю?

- Розрахунок має базуватися на ресурсах, які у нас залишилися, і доцільності їх використання. Має бути політичне рішення Міноборони. Ми готові всіляко підтримувати військове відомство. Якщо говоримо про авіацію, то необхідно підрахувати, скільки у нас авіаційної техніки і скільки років зможемо її використовувати. Одночасно потрібно враховувати потужності ремонтних підприємств України та їх готовність переобладнати авіатехніку під стандарти НАТО.

- На сьогоднішній день розрахунку немає?

- Є приблизні розрахунки. Але ми розуміємо обмежені можливості держбюджету. Авіаційна галузь – найбільш витратний і складне у впровадженні питання. Багато країн вирішували його за допомогою технічної допомоги НАТО. Універсального рецепту немає, потрібно починати, навчання, готувати людей...

- А як це буде відбуватися? Наші підприємства оборонного комплексу, швидше за все, виробляють продукцію застарілих моделей.

- Я б не застосовував до військової техніки слово "застаріла". Застаріла модель телефону може бути. Якщо говоримо про оборонну техніку, то, наприклад, компанія-виробник танка "Леопард" більшу частину прибутків отримує від капітального ремонту і модернізації. Багато нових виробів для нас буде виробляти затратно.

Старі радянські платформи можна успішно модернізувати і приводити до стандартів НАТО. Але це великий обсяг експертно-технічної роботи. Береш старий танк, ставиш на нього нову систему управління вогнем, нові озброєння і засоби зв'язку. І на виході отримуєш гідну конкурентну техніку.

- Всі вироби, про які ви говорите – засоби зв'язку, озброєння, повинні десь вироблятися. Ми в змозі їх випускати самі? Яку частину повинні закуповувати?

- Якщо взяти танкову галузь, у нас є достатньо ефективний танк "Оплот". Завершуємо поставку партії цих танків Таїланду. Система управління вогнем в "Оплоті" дуже точна і вкрай мало випадків, коли танк не влучає. Є перспективні вироби, виробництво яких потрібно правильно організувати. Необхідно, щоб у цій структурі були стабільні поставки якісних комплектуючих, щоб не доводилося в процесі виробництва змінювати виробничий цикл і комплектувальників. Ось цим я планую займатися.

- Від військових експертів з'являлася інформація про те, що готується проект документа, згідно з яким Міноборони та інші силові відомства отримають право імпортувати озброєння. У той же час, звучить критика на адресу Укроборонпрому про те, що озброєння, яке імпортується ним, закуповується за завищеними цінами. Чи справді такий документ готовий і як ви ставитесь до нього?

- Завищення цін щодо імпорту немає. Є ситуація, пов'язана з ускладненням поставок летального озброєння в Україну. Якщо починається війна, міжнародні партнери обмежують постачання. Вони при цьому аналізують баланс сил, чи не призведе постачання конкретного озброєння до його зміни, чи не мотивує це до активних дій. В результаті рішення приймаються непросто. Є стара приказка: "готуйся до війни заздалегідь". Імпорт озброєнь зростає, але ситуація негативно позначається на ціні, тому що з'являються складності з отриманням дозволів в країні-виробнику, доводиться шукати партнера, який допоможе організувати постачання.

Говорити про те, що десь було завищення цін не варто. Навпаки більшість імпортних контрактів забезпечуються за рахунок обігових коштів українських експортерів. Адже касові розриви імпортних проектів, пов'язані з відсутністю своєчасного держфінансування, перекривалися за рахунок оборотних коштів спецекспортерів.

Процедура виділення коштів з держбюджету на закупівлю імпортної техніки не встигала за умовами оплати, прописаними постачальниками. Тобі кажуть: "Нас ваша процедура не цікавить. Якщо вам потрібно, то заплатите". Тому доводиться платити, і потім чекати. Поки пройде ця процедура. Знову ж таки, це говорить про те, що систему потрібно реформувати. Вона повинна бути більш гнучка. Закон "Про державне оборонне замовлення" та постанова Кабміну, якими регулюється державне оборонне замовлення, прописувалися, коли ніхто не уявляв сучасних умов. Тоді не враховувалися швидкість проходження рішень, мобільність підрозділів. Я цілком і повністю підтримую надання силовим відомствам права імпортувати озброєння і військову техніку.

Президент на засіданні РНБОУ оголосив про реформи в системі управління ЗСУ і в Міноборони. Ми будемо виконувати поставлені завдання. Передача Міноборони цієї компетенції дозволить сформувати пул людей, які здатні цю задачу здійснювати. Крім знань мови і специфіки техніки, потрібно знати виробників, орієнтуватися в ринку. Ми готові цю допомогу надати.

Павло Букін: "Якщо починається війна, міжнародні партнери обмежують постачання" (фото прес-служби Укроборонпрому)

- Наскільки ми розуміємо, з ваших слів, протягом трьох років, поки йде війна, нормативні документи не змінювалися?

- Точкові зміни вносилися. Напевно, нам треба згуртуватися і приймати рішення, не звертаючи уваги на бюрократичні перепони, але без порушення законодавства. Як цього досягти – вічне питання.

- Ви згадали, що ми будемо розвивати співпрацю з НАТО в авіаційній сфері. Військова авіація – це летальне озброєння. Де у нас буде співпраця з НАТО? Які вони нам будуть передавати технології?

- Україна просунута в авіаційному двигунобудуванні. Проблема одна – конструкторське бюро тих авіаційних засобів, які використовуються, знаходиться за межами України, на території РФ. Експлуатація цієї авіатехніки може здійснюватися, але досить умовно. Звичайно, у нас є внутрішні ресурси, які дозволяють відповідним чином вирішувати ці проблеми в рамках законодавства. Але якщо говорити про тривалу перспективу, то ви навряд чи купите автомобіль без авторизованої сервісної підтримки. І ця проблема існує. В Україні багато зроблено, але є речі критичні, і, напевно, на тривалу перспективу потрібно переходити на авіатехніку, яка буде в режимі онлайн підтримуватися конструкторським бюро, буде відповідна наземна база та підготовлений персонал.

Щодо старої авіатехніки у нас є галузеві інститути і необхідні фахівці. Але наскільки перспективно далі розраховувати на неї? Напевно, потрібно оцінити ресурси. У кожній авіатехніці є критичний фактор – запас ресурсу експлуатації. Необхідно розробити стратегію, щоб, коли стара авіатехніка вийде з ладу, у нас була заміна. І, знову ж таки, для цього необхідно виділяти кошти з держбюджету.

- Ви говорите про те, що після ремонту і модернізації українських військових літаків на них будуть ставитися, наприклад, двигуни від країн НАТО, або ви говорите, що Україна взагалі буде купувати нові літаки у них?

- У нас відмінно виробляють авіаційні і вертолітні двигуни, які поставляються на експорт. Ми можемо їх інтегрувати у вже наявні військові літаки. Просто треба визначитися з лінійкою необхідних двигунів і зробити проект. Але за будь-якого проекту виникає питання про ринок збуту. Тобто, яку кількість ми будемо продавати за кордон. Простіше вирішити питання, якщо нам хтось надасть технічну допомогу. Така робота ведеться, щоб ми за пільговою ціною або безкоштовно отримали авіаційні засоби разом з навчанням персоналу і з допомогою створення наземних структур.

- Авіація - не єдина проблема, коли комплектуючі виробляються на території РФ. Наскільки це для вас сьогодні серйозна проблема? Це питання стоїть гостро або вже вирішується?

- Це питання вирішується. Створено каталог імпортозаміщення, йде робота із систематизації. Буду вимагати від підприємств надати план щодо заміщення російських комплектуючих. Зараз вирішуємо це питання в пожежному порядку. Напевно, така наша ментальність – живемо одним днем, що буде завтра мало кого цікавить. Але іноді треба піти в мінус, щоб потім отримати значний плюс.

- В Україні авіадвигуни виробляються на підприємстві "Мотор Січ". Можливо, ви чули, що його власник В'ячеслав Богуслаєв продав пакет акцій в Китай. Нещодавно в Україні ці акції були арештовані. Чи знайомі ви з ситуацією на підприємстві? Чи є ризик того, що люди і технології переїдуть в Китай?

- З ситуацією на підприємстві знайомий, відвідував "Мотор Січ". В юридичній площині вирішується питання щодо закріплення підприємства в країні, щоб Україна не втратила критичні технології, а також для того, щоб воно розвивалося, підвищувався соціальний добробут людей. Підприємство в хорошому стані. Звичайно, воно є привабливим для інвестора, там сильний колектив, традиції і технології. Новий власник приходить на таке підприємство, щоб отримувати прибуток або вирішувати якісь галузеві завдання у себе. Тому це підприємство є привабливим для інвестора, унікальним носієм технологій.

- Раніше у ЗМІ лунала інформація про те, що держпідприємство "Антонов", яке входить до "Укроборонпрому", планує побудувати другий літак "Мрія" разом з Китаєм. В силі ці плани? Які у нас плани і проекти щодо співпраці з Китаєм по лінії "Укроборонпрому"?

- Китай зацікавлений у розвитку транспортної та бойової авіації. Що стосується "Мрії", то такий проект – на стадії конструкторських робіт і адаптації.

- А коли можна буде приступити до якогось практичного вирішення проекту будівництва другої "Мрії"?

- У мене вже була зустріч з керівником "Антонова" і трудовим колективом. В принципі ситуацією на підприємстві я володію. Ще коли керував "Укрспецекспортом", активно просував техніку цього підприємств. На даний час ми створили робочу групу, яка запропонує стратегію розвитку підприємства. Одним з напрямків буде розвиток проекту "Мрія".

- Можете розповісти про проект "Антонова" спільно з Саудівською Аравією з будівництва нового літака Ан-132. Коли приступимо до масштабної реалізації проекту?

- Вже є дослідний зразок, на якому встановлена сучасна авіоніка і двигуни. Він був представлений на виставці в Саудівській Аравії. На сьогодні є розуміння, як будемо робити, є документація, відповідна сітка ціни, яка залежить від багатьох факторів. Питання продажу авіаційної техніки, особливо на експорт, залежить від лобістських можливостей держави та їх партнерів. Радянський Союз продавав літаки "Антонова", але маркетингова сітка у світі була дуже дорога. Літак хороший, але його потрібно лобіювати, щоб він продавався.

- Як у нас з лобістською сіткою справи?

- Держава нам допомагає, це можна відстежити за динамікою зовнішніх візитів керівництва країни, міністра оборони. Звичайно ж, у нас, якщо говорити про компанії-спецекспортери, є коло партнерів, з якими ми працюємо і які нам допомагають.

- Але, з іншого боку, історії з експортом озброєнь іноді стають темою гучних скандалів. Нещодавно у хорватській пресі з'явилися повідомлення, що нібито Україна поставила несправні винищувачі, і вони будуть повернуті. Це правда чи ні?

- Це несправедливе твердження. Ми свою роботу виконали якісно. За час гарантійного періоду експлуатації техніки не було жодної рекламації, що підтверджує хорватська сторона. Багато аспектів пов'язані з недобросовісною конкуренцією.

- Нещодавно ЗМІ писали, що НАБУ виявило якісь маніпуляції при поставках запчастин на 39 мільйонів доларів для літаків Ан-32 в Ірак. Як можете прокоментувати цю ситуацію?

- Що стосується звинувачень у корупції, то потрібно розуміти багато різних аспектів. Є аспекти конкуренції, внутрішнього суперництва еліт, незадоволеності учасників певних процесів збуту продукції. Деякі ситуації пов'язані з процесом зміни влади в країнах, куди ми постачаємо техніку. В антикорупційних питаннях не хочу бути спамером і звітувати кількістю матеріалів, переданих до правоохоронних органів. При цьому ми завжди відкриті до співпраці. Важливіше створити умови, які унеможливлять корупцію. Іншого шляху ніхто не придумав, крім створення нормальних умов праці і надання гідної заробітної плати.

- Ви кажете, що не хочете бути спамером, але все ж, що можете сказати про інформацію з матеріалів видання "Дзеркало тижня", у яких неодноразово згадувалися деякі розслідування, які ведуться відносно підприємств "Укроборонпрому" у Швейцарії, про те, що нібито в Латвії має розпочатися розслідування щодо виведення грошей через латвійські банки. Що ви можете сказати про ці розслідування?

- Я критично в цілому ставлюся до публікацій, коли людина сідає на реєстр судових рішень і ліпить статтю з абзаців судових рішень, до якої додає коментарі. З ситуацій, які згадувалися, якщо це буде обґрунтовано, я прийму відповідні адміністративні рішення.

- В кінці минулого року була історія з керівництвом "Спецтехноекспорту", в рамках якої Генпрокуратура проводила обшуки. Є розслідування НАБУ за іракським контрактом. На якому етапі вони знаходяться і взагалі як вони з'являються?

- Ви говорите про роботу правоохоронних органів. Ми завжди допомагаємо їм в частині надання необхідної інформації. Я не хочу надавати таким явищам додаткового резонансу.

- Ці розслідування є наслідком політичної боротьби?

- Іноді таке теж буває.

- Кого з ким?

- Я не політик і планів у мене немає планів ним ставати.

Павло Букін (ліворуч) запевнив журналістів РБК-Україна Сергія Щербину і Дмитра Уляницкого (праворуч), що не має політичних амбіцій (фото Укроборонпром)

- Часто в пресі багато джерел кажуть про політичні конфлікти навколо Укроборонпрому. Зокрема, йдеться про політичний вплив президента та секретаря РНБО Олександра Турчинова. Чи є таке політичний вплив чи ні?

- Президент є верховним головнокомандувачем, Олександр Турчинов є секретарем РНБОУ. Вони займають відповідні місця в формуванні національної оборонної політики і ВТС. Відповідні механізми формування цієї політики визначають майбутні адміністративні рішення. Хотів би підкреслити, що ці механізми колективні. Вони не передбачають одноосібних рішень, крім випадків, пов'язаних зі швидким реагуванням, для чого президенту надано право Верховного головнокомандувача. Якщо говорити про політичний вплив, то в нинішніх умовах дешевше і спокійніше нікуди не влазити, залишаючись незаангажованим. Це відбувається і відносно Укроборонпрому. Я намагаюся розглядати будь-яке питання з різних сторін, щоб уникнути політичних впливів.

- З іншого боку є суперечливі речі. Наприклад, згідно зі статутом Укроборонпрому, відповідальність за діяльність компанії несе Кабмін, а керівництво компанії призначається президентом. І коли-то Арсеній Яценюк був дуже здивований, коли прочитав статут Укроборонпрому, і зрозумів, що відповідальність його, а зробити з керівництвом він нічого не може.

- На цю проблему є два погляди. Перший – це механізм господарювання, у механізмах управління об'єктами держвласності старший – Кабмін. Але в умовах війни і потужної бюрократії, підпорядкованість президенту створює нам можливість швидкого і адекватного прийняття рішень. Нас це влаштовує. Вважаю, що в умовах війни цей підхід обґрунтований.

- Останнім часом Укроборонпром став героєм публікацій у західній пресі. Нещодавно була публікація в New York Times, в якій зазначалися факти поставок, наприклад, санітарних автомобілів "Богдан", розкривалося питання впливу на діяльність Укроборонпрому Олега Гладковського. Як ви можете прокоментувати цю публікацію і вплив Олега Гладковського на процеси в Укроборонпромі?

- Олег Володимирович Гладковський є першим заступником секретаря РНБОУ, головою комісії з ВТС. Розгляд рішень, пов'язаних з експортом, цією комісією передбачає певний колективний механізм. Вони виносяться на комісію приймаються колегіально. Що стосується закупівлі "Богданів", то вона здійснювалася Міноборони. Я не думаю, що там були порушення. Ми поважаємо думки, які прозвучали в цій статті. Але там немає аналізу цінових показників, технічних показників, немає аналізу умов, в яких приймається рішення.

У військової техніки є різні умови застосування, а умови у нас не найпростіші. І є приклади, коли іноземний безпілотник при демонстрації в Україні, недалеко від Києва, не міг злетіти через низьку якість бензину. Люди зі сльозами просто зібралися і поїхали.

Є факти втрати крутих американських безпілотників у деяких країнах, через те, що не врахували вітер, кліматичні умови, вологість. Військові вироби завжди індивідуальні.

- Як думаєте, які справжні причини звільнення вашого попередника Романа Романова? Офіційна версія полягає в тому, що він не зміг розплатитися за заборгованістю із заробітної плати перед співробітниками Миколаївського суднобудівного заводу. Але в свою чергу ці борги накопичилися через те, що Кабмін не відшкодовує підприємству витрати на утримання крейсера "Україна", який давно будується. Яка доля цього крейсера? Що з ним можна зробити? І яка ситуація з виплатою заборгованості із зарплати?

- Я перед призначенням два рази зустрічався з прем'єр-міністром. Перше питання, яке мені задавалося – як буде вирішуватися ця проблема. Є відповідне рішення, яке оформлено документом. Питання майбутнього Миколаївського суднобудівного заводу ім. 61 комунара лежить в площині функціонування морського флоту і потреби України у військових кораблях.

Завод проектувався і створювався під величезні потреби Радянського Союзу. Це величезне енерговитратне виробництво, як і будь-яке старого зразка машинобудування. Там потрібно провести модернізацію. Але у нас, як мені здається, надлишок ремонтних потужностей у морській галузі – і Чорноморський і Херсонський, Миколаївський суднобудівні заводи.

Наскільки я знаю, всі інвестори, які були в Миколаєві, розглядали можливість отримання замовлень з-за кордону. Ніхто не розраховував на можливості України. Але, як ви думаєте, чи легко отримати з-за кордону замовлення в умовах бойових дій в країні?

При цьому у нас є активна співпраця з інститутом кораблебудування в Миколаєві, який завантажений замовленнями і веде дослідно-конструкторську роботу для іноземного замовника. Єдиний спосіб відродити це підприємство – направити знання наших фахівців на надання послуг з ремонту іноземного флоту.

З Миколаївським суднобудівним пов'язана ще одна складність. На заводі числяться 800 осіб, але при цьому виробничий цикл на підприємстві припинено. У нас трудове законодавство так побудовано, що при звільненні працівникам потрібно заплатити заборгованість. Якщо заборгованість із зарплати не гаситься, вона накопичується кожен місяць. Так сталося на заводі. У нас є доручення прем'єр-міністра цю задачу вирішити. Воно пов'язано в тому числі з крейсером, який належить Міноборони. Складно, але можна.

Павло Букін: "Військові вироби завжди індивідуальні" (фото прес-служби Укроборонпрому)

- У вас немає конфлікту з прем'єр-міністром?

- У мене робочі стосунки з прем'єр-міністром України, і вони такими ж і залишаться.

- Уточніть, будь ласка, яка доля крейсера "Україна"? Я так розумію, Міноборони відмовилося від нього?

- Як повідомлялося в пресі, Міноборони перестало сплачувати останнім часом послуги з його утримання. В утримання входить підключення електроенергії, систем вентиляції, періодичні перевірки електроніки... Величезна кількість людей працювала кожен місяць, щоб утримувати крейсер. Зараз треба вирішити питання з фінансуванням утримання крейсера, або прийняти інші рішення. Є доручення прем'єр-міністра, щоб це питання вирішувати. Я найближчим часом постараюся вирішити.

- На вашу думку, як це питання необхідно вирішити?

- Знайти гроші для виплати заборгованості із зарплати, про що всі говорять.

- Вірно, що крейсер готовий приблизно на 95%? Його можна добудувати та експлуатувати?

- На яких теренах ми його будемо використовувати? У Чорному морі? Це крейсер, при якому повинна бути ще величезна кількість кораблів, які забезпечать його прикриття, а це відповідні витрати. У нас немає такої необхідності. На мою особисту думку, простір Чорного моря можна забезпечити швидкісними корветами або катерами з посиленими бойовими можливостями. Знову ж таки повертаємося до колективних механізмів безпеки, оскільки це може забезпечити НАТО. В їх сторону треба рухатися.

- Ми можемо продати цей крейсер? Є попит на подібні крейсери?

- Є.

- Розкажіть, будь ласка, про перспективи будівництва кораблів для Військово-морських сил України?

- Є державна програма з будівництва корвета, але вона зупинилася через фінансові причини. Це не чиясь вина, це – дефіцит нашого бюджету. Із зростанням ВВП, буде збільшуватися і військовий бюджет.

- Як ми далі будемо продовжувати співпрацю з Росією в рамках підтримання льотної придатності літаків "Антонова", які експлуатуються в Росії?

- "Антонов" займається переформатуванням цього питання. В першу чергу це пов'язано з усуненням взаємозалежності. Антоновські літаки проводилися в кооперації з Росією. Вона звужується кожен день. Це ж стосується і продовження ресурсів літаків, ремонтів, запчастин. Ми активно займаємося імпортозаміщенням, а це – дорога річ. Тільки на конструкторські роботи з авіоніки необхідно витратити десятки мільйонів доларів. Потрібно здійснювати обльоти, тестувати електромагнітну сумісність. Всі ці питання пов'язані з безпекою, винятковою надійністю і точністю.

- Коли ви заступили на нинішню посаду, одна з ваших перших заяв була про те, що ви будете скорочувати центральний апарат Укроборонпрому, який на вашу думку, сильно роздутий. Коли ви плануєте розпочати цей процес? Скільки в процентному співвідношенні людей ви збираєтеся скоротити?

- Рішення будемо приймати виключно з точки зору ефективності. У мене є бажання впорядкувати роботу Укроборонпрому, більш точно вказавши напрямки розвитку, куди рухатися у пріоритеті технологічних потужностей.

- Ми правильно розуміємо, що це буде спільна ваша політика, не тільки стосовно центрального апарату Укроборонпрому, але і всіх підприємств, що входять в концерн?

- Всіх підприємств. Але у випадку з центральним офісом Укроборонпрому простіше, тому що всі процеси вже стандартизовані. Весь же концерн є об'єднанням великої кількості в першу чергу, машинобудівних підприємств з різноманітною лінійкою продукції. Якщо взяти тільки одні комплектуючі, то це список з тисяч найменувань, які потрібні в невеликій кількості. Коли маєш справу з широкою номенклатурою і невеликою кількістю, то оптимізація і стандартизація ускладнена. Я хочу, щоб у мене були групи експертів та підприємства-локомотиви, які потягнуть підприємства галузі.

Павло Букін: "Рішення будемо приймати виключно з точки зору ефективності" (фото прес-служби Укроборонпрому)

- Президент заявив, що Укроборонпром повинен залучати іноземні інвестиції. Куди їх залучити?

- Найпростішим способом залучення іноземних інвестицій і технологій є офсетна схема, яка у нас прописана в законодавстві. Мова йде про те, що в обмін на закупівлю продукції виробник зобов'язується здійснити якісь інвестиції в країну-споживач. На жаль, протокол застосування цієї схеми ще не розписаний. Якщо підемо за цією схемою, то, мабуть, при закупівлі озброєння та військової техніки, будемо пропонувати іноземним постачальникам інвестувати в технічну підтримку закуповуваної продукції.

Другий механізм більш довгий і полягає в розподіл підприємств за категоріями. Найбільш важливі підприємства для оборони країни повинні залишитися у власності держави.

На ті підприємства, які можуть працювати на приватний ринок крім роботи на ОПК, можна залучати інвесторів. Необхідно провести їх реструктуризацію, налагодити стабільні бізнес-технічні процеси, вийти на показники прибутку. До оцінки цього підприємства після відповідного аудиту можна застосувати певний мультиплікатор, який є в аналогічних підприємств на Заході.

- Ви залучені у процес постачання летального озброєння з США?

- Не залучений. Те, що зараз обговорюється, це здійснюється безпосередньо між урядами.

- "Антонов" навряд чи зможе вижити на світовому авіаційному ринку. На вашу думку, в довгостроковій перспективі як повинен розвиватися "Антонов"?

- Короткострокова перспектива зрозуміла – потрібно отримати замовлення на виробництво літаків для України. І нам обіцяно, що найближчим часом це відбудеться. З іншого боку, є пропозиції від великих світових виробників, щоб "Антонов" увійшов в ланцюжок постачальників авіаційних вузлів для будівництва літаків. Ми повністю поділяємо такий підхід, він дозволяє отримати нові компетенції та додаткову маржинальність, яка дозволить розвивати авіабудування. "Антонов" для розвитку буде залучати і внутрішні кошти, в першу чергу – своєї авіакомпанії. Але їх недостатньо. Потрібна підтримка держави, як це відбувається у світових виробників.

- Ви згадали, що Україна пообіцяла замовити виробництво літаків. Могли б уточнити, військово-транспортних або цивільних?

- Військово-транспортних.

- Велика партія?

- Невелика, але достатня для того, щоб "Антонов" почав "качати м'язи".

- В кінці минулого року була інформація, що буде проводитися аудит "Укроборонпрому" і нібито навіть проводився тендер. Реалізувалися ці плани?

- Було засідання наглядової ради, на якому вирішили почати переговори щодо залучення всіх великих гравців на ринку аудиту. Я вважаю, що аудит потрібен однозначно, але хочу отримати такі дані, які дадуть реальну оцінку підприємств "Укроборонпрому".

- Яка ступінь залучення іноземних структур в цей аудит?

- Є пропозиції від великої п'ятірки провідних аудиторських фірм. Але, знову ж таки, буває аудит юридичний, фінансовий, технологічний. Я не хотів би отримати результат, який просто скаже про те, що у нас є недоліки в законодавстві, про які ми знаємо. Концерн сформує аудитору рамкові пропозиції. У багатьох сферах ми їх вже висуваємо.

У нас створено колективний механізм – наглядова рада, куди увійшли, наприклад, ректор КПІ Михайло Згуровський і військовий фахівець із США Ентоні Тетер, який раніше керував Агентством передових оборонних дослідницьких проектів США.

- Чи немає ризику для витоку державної таємниці у зв'язку з тим, що до складу наглядової ради увійшов громадянин США?

- Ми діємо в рамках законодавства. Ентоні Тетер – людина з великими знаннями і великим досвідом. Він дійсно багато знає про те, як поєднати державну доцільність з економічною.

- Одним з результатів аудиту буде розуміння, які підприємства варто приватизувати, куди залучати інвестиції. На вашу думку, які підприємства Укроборонпрому варто приватизувати?

- Законодавство не дозволяє просто продати неліквідне держпідприємство. Але можу сказати відразу, що певна кількість підприємств після аудиту можна передавати у ФДМ. Один з критеріїв полягає в тому, чи є підприємство учасником державного оборонного замовлення. Якщо не є, не показує позитивних економічних показників і не має критично важливої інтелектуальної власності, то його можна передати у Фонд. Якщо ж підприємство нам необхідно, будемо залишати його в держвласності. Тим більше, якщо там є економічна ефективність, критичні технології та фахівці.