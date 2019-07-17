Геннадій Труханов: "Опозиційний блок" в Раді - це єдина можливість громад бути почутими

Чому успішні мери приєдналися до "Опоблоку", а не "Опоплатформи"?

Відповідь проста: мери українських міст, лідери місцевого самоврядування об'єдналися, щоб голоси наших громад були почуті. Незалежно від того, що ми з різних регіонів і представляємо різні партії, у нас є щось набагато більше, що нас об'єднує - ми обрані громадянами, ми потрібні їм для вирішення їх проблем.

Протягом майже трьох десятків років незалежності України місцеве самоврядування знаходиться у вимушеній залежності від київських інтересів. У Києві одна група змінює іншу, змінюються президенти, змінюються правлячі партії, коаліції. Але не змінюється тільки одне – місцеве самоврядування залишається на задвірках.

Проходження в парламент – це єдина можливість зробити так, щоб голос українських громад був почутий!

Причиною об'єднання саме з "Опозиційним блоком" стало те, що в нас бачать рівноцінних політичних партнерів, а наші прагнення збігаються - захист інтересів українців, справедливі закони, підвищення якості життя людей. Одеса багато років живе за принципом "довіряй ділам". І я радий, що сьогодні цей принцип ліг в основу політичного об'єднання мерів українських міст "Опозиційний блок".

У чому бачите місію своєї політсили?

Розвиток України починається з розвитку громад: підвищення якості життя людей, жителів громад, одеситів.

Мери міст кожен день працюють з реальними громадянами, зі своїми виборцями. Відповідно, ми найкраще знаємо, чим живуть наші люди. Ми найкраще знаємо їхні проблеми.

Сьогодні, коли наша країна вступила в новий політичний, соціально-економічний і духовно-культурний виток свого розвитку, я вірю, що наше об'єднання у складі "Опозиційного блоку" буде мати результат, і ми нарешті перестанемо стояти з простягнутою рукою перед центральною владою.

Чим, на вашу думку, "Опоблок" виділяється на тлі інших партій?

Кістяк нашої політсили складають професіонали і лідери місцевого самоврядування, які знають, чого хочуть українці, знають проблеми регіонів, а головне - знає, як їх вирішити. Сьогодні серед кандидатів дефіцит професіоналів і людей справи. При цьому на таких кандидатів присутній високий суспільний запит – люди хочуть покращення життя.

Ми еліта, що не відірвалася від реального життя. Ми знаємо, скільки коштує проїзд в громадському транспорті, і в якому він стані. Ми їздимо по тих же дорогах, що і наші городяни, ходимо з ними за одним тротуарах. Ми знаємо, в якому стані знаходяться тепломережі, школи, дитячі садки, лікарні.

Ми не тільки знаємо, але й успішно керують міськими активами, відповідаючи на запити і створюючи нормальні умови життя для наших городян, щодня працюємо над підвищенням якості надаваних послуг. Але, на жаль, рішення не всіх проблем знаходиться в руках міської влади. Я не приховую того, що особисто мене цікавить питання створення так званого "одеського лобі" в парламенті.

Крім того, я вважаю, що вироблені на місцях успішні моделі управління повинні лягти в основу нової моделі управління багатокультурним різноманітністю нашої країни.

Три найбільш важливі закони, які необхідно прийняти.

По-перше, це спрощення процедури створення вільних економічних зон. Сьогодні в Україні фактично існує така процедура, але практично її пройти - нереально. Вільні економічні зони дадуть приплив інвестицій, розвиток промисловості, а значить, нові робочі місця і збільшені надходження до місцевих бюджетів. Як наслідок, розвиток міст, а значить регіонів і країни в цілому.

Другий – децентралізація енергетичного ринку, передача ТЕЦ громадам, а також зелений прапор альтернативних джерел енергії. До речі, одним з таких альтернативних джерел, може стати будівництво сміттєспалювальних заводів, які будуть поставляти громадам теплову та електричну енергію. А в умовах вільних економічних зон набагато простіше знайти інвесторів для будівництва таких заводів в Україні.

Також необхідно зупинити будівельний бєспрєдєл. Мені часто доводиться виїжджати на зустрічі з жителями мікрорайонів, які влаштовують мітинги проти нового будівництва, мотивуючи це щільною забудовою, що загрожує транспортним колапсом, нестачею місць у дитячих садках і школах. І вони абсолютно праві. Я живу в Одесі і також, як і вони, проти безконтрольної забудови міста багатоповерховими будинками.

Але в сьогоднішньому парламенті найсильніше лобі – саме будівельного ринку. Дозволи на будівництво висотних будинків видаються в Києві, а Одеса (упевнений, та інші міста) - пожинає плоди.

Сьогодні через відсутність повноважень ми також не можемо вплинути на самовільне будівництво, яке ведеться на будинках-пам'ятках архітектури. А це вже загрожує втратою того одеського шарму, заради якого туристи долають сотні, тисячі кілометрів.

Крім того, статистика свідчить, що населення України стрімко скорочується. З міграційними процесами можна боротися за допомогою розвитку економіки країни, збільшення заробітних плат, створенням умов на підприємствах.

Тому сьогодні вкрай важливо переглянути наше ставлення до нашого майбутнього - наших дітей. Ми повинні створити повноцінні умови для їх гармонійного розвитку. Висмикнути їх з підступаючого з усіх сторін світу негативу і шкідливих звичок, захопити спортом і здоровим способом життя. Інакше в майбутньому нам ні для кого буде будувати дороги, школи і дитячі садки.

Які ваші досягнення на посаді мера, що вдалося зробити, чим можна пишатися?

Я пишаюся тим, що мені вдалося завоювати довіру одеситів. А довіра, як ви розумієте, досягається конкретними справами. Стамбульський і Грецький парки, оновлення електротранспорту, енергоефективне вуличне освітлення, реставрація пам'яток архітектури, нові об'єкти соціальної інфраструктури. Одеса змінюється!

Наш досвід створення Центру інтегрованих послуг на вул. Косовській визнаний одним з найуспішніших в Україні, сьогодні рівень задоволеності одеситів послугами становить 95%.

За цей час дітям було повернуто 15 дитячих садків, ми скоротили чергу з 12 тисяч до трьох. Побудована нова школа, сьогодні будується ще одна. Розвивається спортивна інфраструктура. Того темпу, в якому ми працюємо над створенням нових спортивних об'єктів, можуть позаздрити не тільки українські міста, але і європейські.

За п'ять років - 56 нових сучасних пришкільних стадіонів, найкращий в Україні стаціонарний скейт-парк, упорядкована Траса здоров'я, нові спортивні майданчики в парках і скверах і багато іншого.

Ще один безпрецедентний для України досвід - добудова недобудов. Нам вдалося добудувати і ввести в експлуатацію 12 недобудов, тисячі одеситів заселилися у свої довгоочікувані квартири. Сьогодні ведуться роботи ще по декількох об'єктах.

Що заважало роботі?

Ви знаєте, за п'ять років, у мене не було практично жодного спокійного дня в роботі. Спочатку, в 2014 році, це був період напруження в суспільстві, викликаний подіями в Україні. Щоб знизити градус соціальної напруги, я регулярно зустрічався з активно налаштованими городянами, годинами спілкувався з ними, роз'яснював. Так відбувалося до тих пір, поки не були зняті всі гострі питання, і необхідність таких частих зустрічей відпала сама собою.

На зміну прийшли одеські бізнесмени, яким я заважав провертати махінації, заробляючи на одеситів. Була куплена купка активістів. Вся Одеса вже знає їх в обличчя, вони присутні практично на кожному об'єкті благоустрою, влаштовуючи провокації і періодично паралізуючи роботу на тих чи інших об'єктах.

Наприклад. Ми будуємо Трасу здоров'я – епіцентр спортивного життя міста. Там з'являються "активісти" і розповідають, що їм, умовно кажучи, шкода пташок, які живуть в кущах.

Реставруємо Потьомкінські сходи – вперше за півстоліття. Їм знову щось ввижається. І такий інформаційний шум супроводжує практично кожне наше починання.

В їх діях немає ніякого конструктиву, діалог - не приносить результату, тому що їм поставлена замовником конкретне завдання влаштовувати "кіпіш заради кіпіша". І вони відпрацьовують свою зарплату.

А пізніше почалося фінансове вливання в моїх політичних опонентів, які сьогодні, до речі, мітять у Верховну раду і в мери Одеси, щоб знову-таки відстоювати інтереси своїх замовників. Більш того, той судовий процес проти мене, який сьогодні нарешті завершився, - це теж результат замовлення.

Всі звинувачення - це чисті фантазії. Всі рішення міської влади прийняті виключно в рамках чинного законодавства і тих повноважень, які відведені нам законом. Виправдальне рішення суду було очевидним. Але цей процес забрав у мене величезну кількість часу, який я міг би витратити на вирішення міських проблем, багатьох соціальних питань, на зустрічі з людьми.

Чи не боїтеся ви того, що Рада перетвориться у "Верховну Естраду", де буде надлишок блогерів і шоуменів, але в дефіциті будуть професіонали?

Це основна проблема нашого часу – відсутність професіоналізму. Причому не тільки в політиці. Сьогодні країна перебуває в таких умовах, що ми не можемо втрачати час на навчання державних процесів. Україні потрібні фахівці, за плечима яких вже є багаж необхідних знань і управлінських навичок, які дозволять вивести державу з економічної та політичної кризи. Ви ж не довірите ремонт у вашій квартирі стоматологу? Так чому ви довіряєте країну тим, хто в цьому нічого не розуміє?

Тому мене сьогодні дивують рейтинги деяких партій. Люди готові йти голосувати не за конкретні справи, а просто за назву, навіть не знаючи, хто перебуває в цій партії.

По суті, Опозиційний блок – це унікальна у поточній виборчій кампанії історія. На тлі партій, що складаються з представників шоу-бізнесу, Опозиційний блок – це об'єднання людей справи - мерів, промисловців, досвідчених управлінців.

Я все ж сподіваюся, що здоровий глузд переможе. І кандидатів будуть оцінювати за результатами їх роботи, а не публічним виступам на сцені. Тому йду на вибори у складі команди професіоналів під гаслом "Довіряй ділам"!

Які проекти хочете реалізувати і як це відіб'ється на житті городян?

Політика розвитку регіонів не повинна бути універсальною, вона повинна враховувати особливості кожної області. Мова поки що навіть не йде про розвиток, ми говоримо про вихід з кризи. Сьогодні перед Одеською областю стоять виклики, які неможливо вирішити самостійно, а їх наслідки позначаться не тільки на городянах, а на всій країні.

Ми всі говоримо про те, що Одеса – це морські ворота України. А хто-небудь замислювався про те, що в цьому морі зараз відбувається?! Хто у нас всерйоз займався екологією Чорного моря? І якщо, не дай Бог, щось станеться, розплачуватися за наслідки буде не тільки Одеса! Адже мова йде про величезній акваторії.

Куяльник – найважливіший бальнеологічний курорт. На розвиток даної рекреаційної зони з бюджету країни не вкладалося ні копійки грошей. Сьогодні перед нами стоять виклики, які вже неможливо ігнорувати. Інакше ми втратимо курорт.

Питання прориву Хаджибейской дамби. Якщо це станеться, буде затоплено весь Пересип – це тисячі жителів, сотні будинків, десятки важливих підприємств, залізничне сполучення. Це буде катастрофа всеукраїнського масштабу.

Проблема стоїть вже багато років, я нею займаюся з 2014 року. Ми своїми силами вжили заходів, які призупинили процеси, але не зняли проблему. Невже нам мало прикладів у всьому світі, чим загрожує прорив дамби? Необхідно термінове рішення на державному рівні!

Крім того, нам необхідно завершити будівництво нової злітно-посадочного комплексу в одеському аеропорту та терміналу, що знову ж таки вплине на розвиток усього регіону.

Завдання, з якою ми йдемо в парламент - створити безпечні та комфортні умови життя і відпочинку, які будуть прийнятні для українського туриста, і привабливі для іноземних гостей.

Символічно, що Опозиційний блок отримав №1 у бюлетені для голосування. Бути першими не тільки почесно, але і відповідально. І ми не боїмося брати на себе відповідальність за покращення ситуації на місцях і в країні в цілому.