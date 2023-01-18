Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС

Цены на основные энергоносители продолжают снижаться. В начале января они дошли практически до рекордно низкого уровня с начала активной военной агрессии России в отношении Украины. Российская нефть марки Urals упала в цене до 37,8 долларов за баррель. Это почти на треть ниже установленного потолка в 60 долларов. В январе прошлого года цена Urals превышала 85 долларов.

Газ тоже дешевеет: на нидерландской площадке TTF на прошлой неделе он стоил около 73 евро за МВ/ч или почти 770 евро за тысячу кубометров. На текущей - цена уже около 600 долларов, тогда как в августе она доходила до 3600 евро за тысячу кубометров.

Энергоносители дешевеют не столько из-за санкций и отказа ряда стран покупать их в РФ, сколько из-за теплой погоды и, как следствие, снижения потребления энергоресурсов. Высокая как для зимы температура привела к тому, что транзит газа через Украину в последние дни снизился с 40 до до 35,5 млн кубометров в сутки и при этом европейским странам удается сохранять достаточные запасы.

"В большинстве стран ЕС сохраняется умеренная температура, и, следовательно, газохранилища заполнены в среднем на 84%. Запасы ежесуточно в среднем увеличиваются на 80 млн куб.м, то есть удается накапливать голубое топливо, но это до момента изменения климатического фронта и похолодания", – отметил аналитик энергетических рынков Максим Белявский.

Фактически планы газового шантажа со стороны России провалились.

"Россия стремилась использовать зиму, чтобы увеличить силу другого инструмента в своем ящике: энергетического оружия. Россия рассчитывала, что зимние морозы приведут в чувство Европу и убедят общественность по всему континенту в том, что поддержка Украины не стоит боли в их кошельке", – заявил старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс.

В Германии даже говорят о том, что нынешний уровень цены может сохраниться на ближайшие год-два. "В настоящее время газ снова стоит столько же, сколько в декабре 2021 года… Многое говорит о том, что мы достигли ценового плато, на которое можем рассчитывать в течение следующих одного-двух лет", – отметил глава федерального сетевого агентства Германии (BnetzA) Клаус Мюллер.

При этом вероятность рисков повышения цены газа остается. Среди них – возможное похолодание, рост потребления в Китае и повреждение энергетической инфраструктуры, как это было на обоих "Северных потоках". Опасаясь чрезвычайных ситуаций на энергообъектах, НАТО и ЕС решили усилить защиту критически важной инфраструктуры именно в ответ на прошлогоднюю атаку на газопроводы "СП". Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже назвала атаки на энергообъекты "новым типом угрозы" для Европы.

Белявский указывает на такие же факторы риска. Эксперт считает, что вероятность провокаций на энергетических, в том числе и газовых объектах Европы, исключать нельзя. Колебания цен из-за информационно-психологического давления России, по его мнению, уже не будет. Но определять ценовую конъюнктуру газового рынка ЕС в первом квартале 2023 года может генерация электроэнергии из возобновляемых источников.

"Например, в третьей декаде декабря 2022 года объем ветровой генерации в балансе ЕС составлял более 30%, что тоже привело к падению спроса на газ и, соответственно, к снижению цены на него", – отметил эксперт. При этом Белявский считает, что существует риск дефицита сжиженного газа в первом квартале 2023 года из-за штормов и непогоды, которые уже привели к остановке двух LNG-терминалов Sabine Pass и Corpus Christi в США.

В 2023 году в целом спрос на природный газ в ЕС снизится на 14% до 340 млрд куб.м в результате сокращения его поставок из РФ, как трубопроводным путем, так и через LNG-терминалы. И в таких условиях импортировать природный газ с европейского рынка в 2023 году будет достаточно сложно из-за высокой конкуренции.

"Таким образом "Нафтогаз Украины" следует заключать контракты на импорт голубого топлива уже в первом квартале 2023 года. Кроме того, желательно, чтобы эти контракты были среднесрочными и предусматривали поставки в IV квартале текущего года", – убежден Белявский.

В НАК "Нафтогаз Украины" на запрос РБК-Украина пока не прокомментировали планы по закупке газа. Но он сейчас отбирается из хранилищ, а внутренняя добыча падает. За год она сократилась в общем на 6% – с 19,8 до 18,5 млрд кубометров. Кроме того, расход газа увеличился из-за того, что он активнее используется из-за повреждений объектов гидроэнергетики, ТЭС и ТЭЦ – уголь при генерации заменяется на газ.

На начало года, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в ПХГ осталось 11,7 млрд кубометров. И это с учетом газа частных, зарубежных компаний и буферного газа, который нельзя использовать. Прошлый год Украина начала с запасом 13,5 млрд кубометров, в 2021 году было 23,5 млрд.

"Нафтогаз" пока планирует в январе-феврале купить лишь порядка 500 млн кубометров. На это пойдут 300 млн долларов от ЕБРР, 350 млн долларов от Канады и 200 млн долларов от Норвегии.

"Достаточно ли этих 850 млн долларов? Нет, недостаточно. Это позволит нам закупить около 500 млн кубометров газа. Вдобавок к этому, к концу отопительного периода нам необходимо еще почти 2 млрд кубометров", – заявил глава НАК Алексей Чернышов в интервью "Forbes Україна".

Пока запасов газа достаточно для обеспечения Украины в тех объемах потребления, которые есть, даже при условии увеличения использования его для генерации электроэнергии.

"Генерацию мы не можем сейчас увеличить из-за разрушений системы ее передачи, и стабилизационные отключения обусловлены именно этим. Поэтому, по моим оценкам, объемов газа сейчас достаточно", - отметил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Сколько нужно купить газа

Теоретически, действительно, на эту зиму газа хватает и без дополнительного импорта, сообщил изданию источник в правительстве. Но если его не докупать, то в марте может возникнуть серьезный риск нехватки ресурса в случае похолодания. Ведь чем меньше газа в ПХГ, тем больше его расходуется на поднятие из хранилищ из-за снижения давления. К тому же сокращается суточный объем возможный для поднятия. Следовательно, расход газа при снижении объема растет.

Рябцев считает, что после завершения отопительного сезона Украине надо будет импортировать газа по возможности до 2 млрд кубометров в месяц и закупить хотя бы 8 млрд кубометров. "Я думаю, будут закупки через Польшу – там можно брать 1 млрд кубометров в месяц, через Словакию отрабатывается путь с терминалов в Средиземном море", – отметил он.

Долгосрочные контракты пока вряд ли будут заключаться, поскольку ситуация очень неопределенная, считает Рябцев, а вот среднесрочные вполне возможны. По его словам, переговоры о закупке газа уже ведутся, но информация об их процессе и результатах, если он уже есть, пока не разглашаются из соображений безопасности.

По мнению Рябцева, вероятно, что в текущем году газ будут закупать как и раньше на биржах по спотовым ценам. Но для оплаты импорта НАК нужны средства, которых пока нет. "И я думаю, что часть импорта пойдет за кредитные средства или как товарный кредит. Но это не лучший вариант, конечно", – отметил эксперт.

В ЕС на начало января газохранилища были заполнены на 83%. И это довольно высокий показатель на этот период. Такой уровень объясняется активным накоплением газа в прошлом году, когда в ЕС готовились к прекращению поставок газа из России, и относительно теплой зимой. При таких остатках потребность в газе в странах ЕС будет не так велика, как в прошлом году. Если не произойдет каких-то чрезвычайных ситуаций и РФ не прекратит поставки, то "свободного" газа будет достаточно для закупок. Главное, чтобы были средства.

Директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский уверен, что необходимо как можно скорее готовить подписание долгосрочных контрактов на закупку газа. Причем эти контракты должны быть связаны с механизмом общей закупки газа Евросоюзом, применять который было решено осенью прошлого года.

ЕС намерен в 2023 году по общим контрактам закупить до 15% запасов или порядка 13,5 млрд кубометров. "Надо готовить долгосрочный контракт, возможно, на общей платформе с ЕС. Но, по моему мнению, совместно они (ЕС - ред.) еще не начали закупать", – отметил Униговский.