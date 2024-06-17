Фонд Argentem Creek Partners: судебные тяжбы в мире и связи с РФ

Недавний скандал вокруг попытки передачи россиянам зернового терминала в Одесском порту вынудил американский фонд Argentem Creek Partners (ACP) объяснять свою позицию.

Региональный директор ACP Джон Паттон назвал любые связи с бизнесом РФ "чепухами". Но многие данные свидетельствуют об обратном. В этом контексте возникает закономерный вопрос: случайно ли сотрудничество американцев с россиянами? Будет ли учитывать этот факт власть, очевидно вмешивающиеся в конфликт между кредитором ACP и владельцем терминала – холдингом GNT Group? Но как Argentem можно считать конкретно "инвестором" в украинский бизнес?

Рейдерская атака

О кредитном конфликте между ACP и GNT Group за полтора года вышло множество публикаций в иностранных и украинских СМИ.

GNT Group – стивидорный и аграрный холдинг с почти 30-летней историей. В бизнес-среде известен компанией "Олимпекс Купе Интернэйшнл". Построил крупный зерновой терминал в Одесском морском торговом порту. В 2019 году взял кредит $75 млн у иностранного фонда ACP. А в 2021 году – еще связанный кредит $20 млн у Innovatus Capital Partners.

Согласно данным GNT, кредит выдан под залог зерна и корпоративных прав холдинга, стоимость которых в разы его превышала. Из-за полномасштабного вторжения компания не успевала рассчитаться по долгам.

После запуска зернового коридора владельцы холдинга Сергей Гроза и Владимир Науменко почти нашли стратегического инвестора для развития, в том числе погасить долг. В настоящее время с фондом велись переговоры по реструктуризации кредита. из-за войны так поступили другие украинские компании со своими иностранными кредиторами.

Неожиданно для владельцев GNT 20 декабря 2022 года ACP направил требование в течение двух часов вернуть деньги и начал принудительное взыскание долга. Были сменены директора зарубежных и украинских компаний холдинга. Ими стали адвокаты ACP. Также сменили юрадреса украинских компаний, работавших в Одесском порту из Одессы на Львов.

Владельцы холдинга заявили о рейдерском захвате бизнеса, его обесценении и попытке кулуарной перепродажи фондом ACP третьей стороне. Несмотря на это, они подтвердили свои долги и готовность их вернуть.

В свою очередь фонд обвинил GNT в непрозрачной деятельности. Innovatus и ACP инициировали уголовное производство в Нацполиции из-за пропажи залогового зерна.

Стороны увязли во множестве встречных судебных исков, жалоб и т.д. в украинской и иностранных юрисдикциях. Финальное решение должно быть вынесено Лондонским международным арбитражным судом.

На этом, наверное, в истории можно было бы поставить временную точку – все ждут справедливого решения суда. Но, пока он продолжается, Argentem обвиняют в попытке забрать активы зернового терминала и передать их в управление россиянам. Начал кредитор с процедуры банкротства украинских компаний, которые в тот момент перегружали зерно в порту в рамках зернового коридора.

Коррупция или "защита инвестора"

Здесь, наверное, фонд и согласился перенос прописки компаний во Львов. Именно львовские судьи принимали удивительные решения в пользу ACP. Часть которых впоследствии юристам GNT удалось отменить апелляции.

Журналисты писали, что интересы ACP в Украине представляют юркомпании Hillmont Partners и "Мельник и Арцишевский". Их адвокаты имеют близкие связи с партией "Слуга народа" (часть из них стали депутатами) и рядом львовских судей. Что дало основания расследователям утверждать о коррупционном следе в этом споре в пользу американского фонда.

Кроме того, в ноябре 2022 года в Вене с представителями ACP встретился народный депутат, глава фракции СН Давид Арахамия. По его словам, в статусе председателя наблюдательного совета UkraineInvest ("инвестняня"). На запрос Hubs в UkraineInvest ответили, что об этих встречах ничего не знают. Сам Арахамия на запрос журналистов не ответил.

Уже в декабре 2022 года ACP начал кредитный спор с GNT с помощью адвокатов Hillmont Partners. Весьма сомнительные судейские решения в конфликте сопровождали такие же спорные решения Минюста в пользу ACP.

Но наибольшие успехи в судейских спорах фонда начались с осени 2023 года. В феврале 2024 года упомянутый Джон Паттон даже похвастался в СМИ, что "Украинские власти знают о нашем деле и заинтересованы помочь. В частности, я вижу, что есть интерес со стороны Офиса президента. Мы имели многочисленные встречи, во время которых руководители Офиса выразили свою четкую поддержку тому, чтобы иностранные инвесторы могли защитить свои интересы в Украине. Мы увидели ясное намерение со стороны Офиса генерального прокурора обеспечить тщательное и эффективное расследование уголовных дел".

По данным издания Latifundist, этот вопрос вроде бы также лежит на столе в посольстве США.

Заметим, что конфликт между компаниями хозяйственный. Соответственно, в его решении нужно руководствоваться исключительно принципами верховенства права.

Как сообщает Hubs, издание обратилось в ACP, ОПУ и ОГПУ с запросами по поводу того, с кем и когда встречались представители Argentem с должностными лицами перечисленных госорганов. Какую поддержку обещали чиновники фонда? О чем говорили менеджеры ACP в Вене в 2022 году с Давидом Арахамией?

Ответ журналистам предоставили только в офисе генпрокурора, и то только о том, что есть уголовное производство по фактам "мошеннического завладения денежными средствами американских инвесторов" . А также о том, что иностранный фонд ACP признан потерпевшим в данном уголовном производстве.

Однако на странице ACP в Linkedin есть, по крайней мере, одна такая встреча Джона Паттона – с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой. Состоялась около восьми месяцев назад (в сентябре-октябре 2023 года).

По данным движения "Честно", Шурма являлся членом партий "Партия регионов" и "Оппоблок", баллотировался в депутаты, работал на управленческих должностях в компаниях Рината Ахметова. По информации фонда ACP, на встрече с Шурмой обсуждалась важность защиты инвестиций.

Фото со страницы ACP в Linkedin: встреча с заместителем руководителя ОПУ Ростиславом Шурмой

Провайдер россиян в Украине

О чем Паттон мог кулуарно договариваться с представителями властей неизвестно. Зато широкую огласку получила информация о сотрудничестве фонда с россиянами.

Как писали СМИ , в конце апреля ACP пытался поставить директором упомянутого "Олимпекс Купе Интернейшнл" Андрея Науменко. Он является руководителем компании "Грейн Инвест Украина", бенефициаром которой на тот момент был бизнесмен Джаши Важа Энрикович (после скандала он переписал фирму на Науменко).

Вес Джаши (встречается транслитерация Джаши) – гражданин России и США, генеральный директор и владелец молдавской Trans-Oil Group of Companies. Это продовольственная группа, основные активы которой сосредоточены на выращивании, хранении и переработке масличных и зерновых культур.

После утечки информации о передаче россиянам через Андрея Науменко части портовой инфраструктуры Украины компания Trans-Oil вышла в молдавских СМИ с заявлением. Мол, группа заключила с Argentem и Innovatus договор аренды и управления портовым терминалом "Олимпекс" (хотя украинская компания уже находилась в процессе банкротства).

В то же время Джон Паттон и Важа Джаши начали распространять в СМИ комментарии, что у них никаких связей с Россией нет.

В то же время журналистское расследование показало , что Важа Джаши имеет российский паспорт. С 2005 года являлся основателем в России ООО "Нобил-Грейн" (выращивание зерна). Ликвидирован в 2015 году.

В Украине ему принадлежат ООО " Пвдтрейд" и ОДО "Ренийский элеватор". Также ранее он числился бенефициаром ООО "Рени-Лайн", ООО "ТД "Медиана" и упомянутого "Грейн Инвест Украина".

В истории изменений в украинском Госреестре до 2018 года он указан как бенефициар "Рени-Лайн" в статусе гражданина РФ – регистрация в г. Москва, ул. Старомаринское шоссе, 14, кв. 1. В ОДО "Ренийский элеватор" в 2019 г. Вес был удален как бенефициар с российской пропиской. А вместо этого появилась запись, что он является владельцем компании как гражданин США (см. ниже скрины).

Изменения регистрационной информации в "Ренийский элеватор"

По данным СМИ , Важа Джаши и часть его фирм в Украине являются фигурантами уголовного дела по угрозе национальной безопасности Украины. СБУ расследует КП №22023000000000306 от 31.03.2023 года. В нем Важа Джаши подозревается по ст. 110-2 УКУ – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

В частности, при обыске на территории "Ренийского элеватора" были изъяты десятки тысяч долларов, евро и гривен, а также документация, указывающая на возможные нарушения. По мнению следствия, эти наличные деньги могли быть предназначены для финансирования противоправной деятельности, подрывающей конституционный строй Украины.

Но связи Важа Джаши с Россией гораздо глубже, чем просто оформленное гражданство и владение до 2015 года компанией. Как бы ACP и российско-американо-молдавский бизнесмен это не отрицали.

Есть и новая информация, свидетельствующая о достаточно тесных контактах с российской средой.

Так, в 2019-2021 гг. бизнесмен Джаши на развитие группы Trans-Oil получил инвестиции в по меньшей мере 20 млн. EUR от Международного инвестиционного банка (МИБ), полностью контролируемого Россией. "TransOil Group" и МИБ активно работают на общих рынках, что делает наше партнерство весьма плодотворным" , – заявил в 2021 году Важа Джаши.

Этот банк СССР создал в 1970 г. с формальным привлечением своих стран-вассалов из советского блока. Де-факто подчинен правительству России. В 2019 г. россияне перенесли штаб-квартиру из Москвы в Будапешт (Венгрия). В апреле 2023 г. США ввели против банка блокирующие санкции. Здесь очень интересны именно причины.

По данным США, присутствие МИБ в Будапеште "позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе". А также способствует злонамеренным действиям в Центральной Европе и на Западных Балканах, коррупции и уклонению от санкций. Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что Вашингтон неоднократно, но безрезультатно, делился информацией с венгерскими коллегами о том, как россия может использовать банк для расширения своего влияния.

Под санкции попали и три руководителя банка. Один из них – эксруководитель Николай Носов. Он как дипломат работал на руководящих должностях в МИД СССР, администрации президента РФ, банкиром во "Внешэкономбанке". Какую связь между российскими дипломатами и разведкой, думаем, не следует объяснять.

К информации США об угрозе нацбезопасности стран НАТО прислушались другие партнеры, еще до введения санкций вышедшие из состава акционеров российского МИБ: Словакия, Чехия, Румыния, Болгария. В 2023 году это пришлось сделать и в Венгрии. Штаб-квартиру МИБ вернули в Москву. В настоящее время в МИБ, кроме РФ, входят Куба, Монголия и Вьетнам.

В России крепко заякорились также семейство и партнеры Важа Джаши. Его сын Джаши Тамаз Ваджа, один из топ-менеджеров Trans-Oil, также является генеральным директором основанного в марте 2023 г. российского ООО "Юнистарз" (разработка ПО). Деятельность практически не ведет. Основатель этой фирмы – Тимур Беслангуров, работающий в сфере содействия иммиграции в Россию. То есть может выполнять функции доверенного лица для семейства Важа Джаши.

Является ли Тамаз Джаши, как и отец, гражданином РФ точно не известно. Он имеет ИПН 971517932709, который мог получить как иностранный гражданин. По некоторым данным, гражданство США. При этом имеет право на жительство в РФ по тому же адресу в Москве, где прописан и отец (см. ниже скрин).

Давно осела в РФ сестра Важа – Джаши Марина Энриковна. Она гражданка РФ, личный бизнесмен. Занимается предоставлением консультаций по кросс-культурным коммуникациям. До этого работала ведущей на государственной радиостанции Голос России и пропагандистском телеканале Russia Today.

Зачем семейству Джаши как-то регистрироваться в России и иметь бизнес во время войны с Украиной, можно только догадываться. Но очевидно, что с учетом уголовного производства и их интереса к инфраструктуре в Ренийском и Одесском портах, спецслужбам нужно тщательнее проверить их на предмет завязок с ФСБ.

А также проверить партнера Важа – Михаила Карасени, вице-президента Trans-Oil и совладельца упомянутого ООО "Рени-Лайн" в Украине, которое также фигурирует по уголовному делу СБУ. Он был экономическим советником пророссийского политика в Молдавии Игоря Додона. Более того, сын Михаила – Виталий Карасени – владеет на России бизнесом. Это ООО "Агорофирма Союз Продукт", ООО "Агроходинг "Союз-Продукт" и ООО "АПК "Нива-Поволжье".

Кроме всего прочего, Важа Джаши тесно связан с одиозным молдавским бизнесменом и политиком Владимиром Плахотнюком, занимавшим пророссийскую позицию. В 2019 г. заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак сообщил, что лидер Демократической партии Плахотнюк предлагал переориентацию страны на Россию, а также урегулировать приднестровский конфликт путем федерализации Молдовы.

В 2023 году Владимир Плахотнюк вошел в санкционный список ЕС как фигурант многочисленных уголовных дел в Молдове, связанных с хищением государственных средств и их незаконным выводом за пределы страны. Перед этим санкции в отношении него ввели США и Великобритания.

Что такое хедж-фонд ACP

Учитывая шлейф сотрудничества ACP с гражданами России, стоит посмотреть, что же собой представляет данный хедж-фонд.

Название американское здесь очень условно. На самом деле, Argentem Creek Partners LP – частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Великобритании. Но штаб-квартиру в Нью-Йорке и офисы в других странах. Фонд действительно основан американцами в 2015 году - Даниэлем Чапманом совместно с коллегами из дочерней компании Cargill, Inc. – Black River Asset Management. К слову, Cargill, Inc. После полномасштабного вторжения россиян в 2022 году продолжила работать на России , заплатив за 2022-2023 годы в бюджет РФ 6,9 млрд рублей налога на прибыль.

Фонд специализируется на кредитовании бизнеса на рисковых рынках. Кредитование производится через подконтрольные компании, которые находятся как правило в оффшорных юрисдикциях. В частности, ACP имеет такие фонды на Каймановых островах. Сущность бизнеса ACP: выбор компаний, которым очень нужно финансирование и имеющих ценные промышленные активы. Условия такого кредитования достаточно жесткие – залог в несколько раз превышает предоставленный кредит.

В случае проблем у должника их не интересует реструктуризация и постепенное возвращение кредита. Стратегия Argentem – взыскание через суды долгов, в том числе за счет установления контроля за ценным промышленным активом с последующей его перепродажей с высокой прибылью.

В Украине Argentem известен как один из кредиторов агропромышленного холдинга "Мрия".

С 2013 года ACP в качестве кредитора агрессивно действовал против украинской металлургической компании Interpipe (Виктор Пинчук). За год до войны у компании возникли проблемы на трубопрокатном рынке из-за ограничительных мер со стороны РФ. Кредиторы потребовали досрочного погашения по облигациям. Тогда долг удалось реструктуризировать.

В случае с украинским GNT Group в разгар войны с РФ фонд отказался от реструктуризации. В GNT утверждают, что принудительное взыскание долга и процедуры банкротства оказали негативное влияние на деятельность компаний холдинга.

Как ранее сообщал совладелец GNT Владимир Науменко, в январе-феврале 2023 года была потеряна часть контрактов с международными контрагентами. Они отказались от контрактов на перевалку через портовый терминал GNT Group по предварительным оценкам по меньшей мере 0,5 млн тонн зерна.

Топ-менеджмент холдинга рассказал, что в 2023-2024 гг. проблемы только усугубились. Большинство персонала уволилось из-за долгов по зарплате. Два ключевых предприятия "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металзюкрайн корп лтд" находятся в процедуре банкротства. Это спровоцировало других кредиторов (банки) взыскать часть технологических активов с GNT.

Как результат, если раньше на "Олимпекс" работало около 180 человек, то сейчас 15. Компания способна предоставлять услуги только по хранению зерна на части элеваторов (100 тыс. т вместо 180 тыс. т как это было до прихода ACP). И все это без возможности загрузки агропродукции на суда.

СМИ сообщали, что Фонд госимущества из-за многомесячных долгов вообще разорвал договоры аренды в Одесском порту с ЗПК "Инзерноекспорт". Возникли долги за коммунальные услуги. Деятельность компания не ведет.

В конце мая состоялась попытка вывода представителями ACP части одесского терминала по фальсифицированным документам. Гражданин Канады украинского происхождения Богдан Хомяк, действуя от имени швейцарской компании Omega Terminal SA (входит в холдинг GNT Group), попытался передать имущество компании в аренду фирме, зарегистрированной всего три месяца назад.

Впрочем, Хомяк не имеет права действовать от имени Omega. На должность руководителя он попытался назначить ACP. Но еще в 2023 году. Швейцарский суд заблокировал данное решение. И в Коммерческом реестре Швейцарии легитимным директором указан менеджер GNT Group.

ACP имеет большой опыт "ведения" подобных конфликтов в иностранных судах. Такие споры были вокруг активов бразильского производителя сахара и этанола Grupo Virgolino de Oliveira, индонезийской Berau Coal (добыча угля), казахской Tristan Oil (добыча нефти и газа).

Казахский кейс особенно интересен. Речь о многочисленных судебных спорах между Казахстаном и молдавскими бизнесменами Анатолием и Габриэлем Стати за компанию Tristan Oil Ltd, которая добывала нефть и газ в Казахстане и, вероятно, была доведена до дефолта. На стороне Статьи выступили нынешние основатели ACP. Они финансировали Tristan Oil еще в статусе менеджеров "дочки" Cargill.

В 2020 году Казахстан подал иск на ACP и его генерального директора Дэниела Чепмена в Южном округе Нью-Йорка, обвиняя их в соучастии в масштабном мошенничестве олигархов Стати. Вроде бы из обнаруженной электронной переписки следовало, что Чепмен раньше интересовался деятельностью Стати и знал об их мошеннических действиях с казахским бизнесом.

Не исключено, что из-за своих проектов с молдавскими бизнесменами ACP в дальнейшем и вышел на Важа Джаши. Но можно предположить и другую версию. У регионального директора фонда Джона Паттона, который как раз и фокусируется на рынках EMEA, в том числе Восточной Европы, сам имеет давние и тесные связи с Россией и тамошним бизнесом.

Что известно о Джоне Паттоне

В биографии Джона Паттона сказано, что у него более 28 лет опыта инвестирования в особые ситуации преимущественно в России и Украине. С 1992 по 1993 год как стипендиат путешествовал по России, изучая Русскую Православную Церковь и ее связь с политикой.

В 1988-1992 гг. окончил колледж Дэвидсона по направлению политология и руссковедение. Большая часть его карьеры связана с российской бизнес-средой.

В 1997–1999 гг. был вице-президентом и аналитиком в российском подразделении Credit Suisse First Boston (филиал швейцарского банка). В 2009-2012 гг. – руководитель российского подразделения Deutsche Bank. Работал в других финансово-инвестиционных структурах, курируя развивающиеся рынки, в том числе российский.

В 1990-х через русское подразделение CS First Boston проходило большая часть западных портфельных инвестиций в росбизнес. Среди клиентов компании были "Лукойл" и "Норильский никель".

Вероятно, Паттон еще тогда установил тесные контакты с некоторыми близкими к окружению Путина бизнесменами. В 2023 году фонд ACP инвестировал в филиппинскую компанию Salmon.

Соучредитель Salmon – российский бизнесмен Павел Федоров – был сопредседателем правления Tinkoff Group, старшим вице-президентом упомянутого "Норильского никеля" и вице-президентом "Роснефти". После того как Федоров ушел с поста в "Роснефти", он остался в должности правой руки ее генерального директора Игоря Сечина – один из ключевых менеджеров Путина. Паттон контактирует с Федоровым в Linkedin (см. ниже скрин).

Разбирались ли украинские власти или в посольстве США с тем, что так иностранный инвестор Argentem может передать элементы стратегической инфраструктуры под контроль россиянам? Знают ли они о других связях Паттона с российскими бизнесменами?

Вполне возможно, что руководство ACP также не знает обо всех деталях сотрудничества Паттона с российскими гражданами в Украине. Впрочем, он таким образом подставляет и украинские власти, и своих американских партнеров.