Фінансова реанімація: як ФДМ і новий менеджмент повертають "Електроважмаш" до життя

Під управлінням Фонду держмайна знаходиться безліч підприємств. На жаль, більшу частину з них передають для приватизації далеко не в кращому стані. Показовий приклад – завод "Електроважмаш", що займається розробкою і виробництвом генераторів для електростанцій, великих електричних машин для різних галузей промисловості, а також обладнанням для залізничного і міського транспорту.

На світовій арені у підприємства достатньо конкурентів. Близько 45% турбо- та гідрогенераторів, унікальних електричних машин виробляють General Electric, Alstom, Siemens, Mitsubishi Heavy Industries. В Україні та СНД виділяються "Силові машини", "Турбоатом", "Електромашина" та ряд інших підприємств.

Проте продукція "Електроважмашу" успішно експлуатується як в Україні, так і за кордоном. А у підприємства є вагомі переваги.

Завод забезпечує не тільки виготовлення, але і монтаж з подальшим сервісним обслуговуванням обладнання. І головне – ЕТМ постійно веде нові розробки, поставляючи на ринок інноваційні рішення. У підприємства величезні технічні можливості та велика експертиза в галузі.

Держава володіє 100% "Електроважмашу", вартість активів оцінювалася в 1,8 млрд гривень у 2018 році. Але навіть підприємство такого рівня старому менеджменту, підконтрольному окремим бізнес-групам, вдалося практично довести до банкрутства. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

В якому стані підприємство отримав ФДМ

Промисловий гігант опинився під управлінням ФДМ в кінці 2019 року. На рахунках підприємства було всього 4 мільйонів гривень, хоча до цього середній залишок коштів не знижувався нижче 70 млн грн. Тільки на зарплату вже в наступному місяці потрібно було 36 млн, яких на рахунках "Електроважмашу" просто не було. У жовтні-листопаді 2019 року, прямо перед передачею ЕТМ в управління ФДМ, з нього були виведені всі оборотні кошти.

Але насправді у підприємства не просто не було грошей – до того моменту вже були накопичені мільярдні борги. Близько 640 млн грн перед постачальниками сировини та матеріалів, стандартні кредити в "Сбербанку" і "Укрексимбанку" – на 470 млн грн. Тільки-но новий менеджмент вступив на посаду, як за позовом "Сбербанку" відразу були заблоковані рахунки підприємства, а всі кошти були списані в рахунок погашення простроченого кредиту.

Останні декілька років підприємство працювало неповний робочий тиждень, співробітники отримували урізану зарплату. Модернізація та оновлення основних засобів практично не проводилися. Останні роки скорочувалася кількість персоналу і товарообіг. Це яскраві свідчення незадовільної роботи менеджменту у 2017-2019 роках.

Все вище перераховане призвело до закономірного підсумку – проти колишнього керівництва підприємства відкриті судові справи, розслідуванням займається НАБУ.

Приватизувати "Електроважмаш" у такому стані означало б продати його за безцінь. Можливо, цього й добивалися ті, хто роками вганяв підприємство в борги й залишив практично виснаженим до моменту передачі Фонду. І зрозуміло, в таких умовах першочергове завдання – зробити підприємство прибутковим і конкурентоспроможним в довгостроковій перспективі.

Інвестор повинен бути впевнений, що через рік, через 5, і через 10 років "Електроважмаш" зможе поставляти продукцію для українських та зарубіжних клієнтів і отримувати прибуток. Тоді держава зможе повною мірою реалізувати потенціал приватизації ЕТМ, забезпечивши значні надходження в бюджет за підсумками аукціону, так і на роки вперед у вигляді податків від роботи заводу.

Як вибратися з ями

Перше ключове питання – чи можна знову зробити "Електроважмаш" прибутковим? Безумовно, так.

Контракти всередині країни можуть забезпечити близько 2,5 млрд грн щорічно. У найближчі кілька років ЕТМ буде забезпечений контрактами на модернізацію українських гідроелектростанцій спільно з АТ "Турбоатом" за програмою, що фінансується ЄБРР. На початку березня керівництво ЕТМ і "Турбоатому" вже зустрічалися, щоб обговорити подальшу співпрацю в цьому напрямку – виробництві трьох нових гідротурбін і генераторів Дністровської ГАЕС.

Одними з потенційних клієнтів є "Центренерго" і НАЕК "Енергоатом". Підприємства теплової і атомної генерації вимагає оновлення обладнання, і ЕТМ може реалізовувати такі проекти. Великі можливості й на ринку електротягового обладнання. "Електроважмаш" вперше за 5 років проходить сертифікацію АТ "Укрзалізниця", щоб брати участь в оновленні та модернізації рухомих складів.

Необхідно також нарощувати експорт. Довгий час основним для ЕТМ був ринок Росії, прямі поставки на який тепер закриті через дії санкцій. Сьогодні з допомогою Міністерства закордонних справ і української економічної дипломатії ЕТМ веде переговори про модернізацію АЕС і ТЕС Індії, Таджикистану і Казахстану. У Європі великий потенціал у ринків Польщі, Литви і Болгарії. На зустрічі з "Турбоатомом" зокрема обговорювалася модернізація литовської ГАЕС "Круоніс", казахської ТЕС Аксу. Сукупні можливості для експорту – близько 6 млрд грн на найближчі 3-4 роки.

Друге питання – як цей потенціал реалізувати? Відповідь на нього більш комплексна. Програма оздоровлення, яку проводить новий менеджмент у співпраці Фонду держмайна включає стабілізацію фінансового стану, модернізацію виробництва та підвищення конкурентоспроможності, що дозволить розширити присутність на світових ринках.

На шляху до оздоровлення

Ще торік на ЕТМ повністю реформували систему закупівель, що дозволило зробити цей процес прозорим і конкурентним, закривши можливості для корупції і зловживань. Як результат – ціни на закупівлю сировини і матеріалів були знижені на 6-30%, при цьому ціни на готову продукцію на експорт вдалося підняти в середньому на 24%.

Як повідомили у ФДМ, це було надзвичайно важливо, оскільки рік тому маржинальність по ряду позицій не перевищувала 5% – такий спадок дістався новій команді в добавок до боргів і кредитів. До речі, норма маржі для подібної продукції становить 20-40%.

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У Фонді держмайна мають намір незабаром знову зробити "Електроважмаш" прибутковим (фото: УНІАН)

В останні місяці на "Електротяжмаші" гостро стояло питання затримки виплат заробітних плат, до якої призвела тривала стагнація підприємства. Однак на початку березня керівництву ЕТМ вдалося повністю погасити заборгованість – понад 40 млн грн за грудень і січень були виплачені 2 березня.

Проблема браку обігових коштів все ще стоїть дуже гостро. Менеджмент веде активну роботу над залученням фінансування. І результати є – в найближчі 2 місяці ЕТМ повинен отримати близько 340 млн грн від індексації контрактів 2018-2020 років з "Укргідроенерго". Така індексація була передбачена спочатку, але до цього не проводилася. Сума та відповідні документи вже узгоджені на рівні керівництва підприємств, остаточно узгодити виплату повинен ЄБРР.

Ще близько 300 млн грн "Електроважмаш" має отримати завдяки розрахункам з боку замовників та реструктуризації проблемних кредитів. До речі, один з них – перед "Укрексімбанком" – вже виведений з дефолтного стану й обслуговується. Тривають переговори про викуп українським банком заборгованості перед "Сбербанком" для подальшої реструктуризації.

Остаточний вихід "Електроважмашу" з кризи займе ще якийсь час, і це природно, враховуючи серйозність накопичених проблем. Але, як вірно сформулював заступник голови ФДМ Денис Кудін, у заводу є всі можливості для нормального існування. Коли програма фінансового оздоровлення буде виконана – "Електроважмаш" чекає нове життя.