Финансовая поддержка энергетики: как Украина восстанавливает инфраструктуру несмотря на войну

Полномасштабное вторжение и война с РФ негативно повлияло на физическое и финансовое состояние предприятий отрасли и внесло очень существенные изменения в сам ландшафт энергосектора Украины.

Оккупация частей Запорожской и Херсонской областей привели не только к потере государством генерирующих мощностей Запорожской АЭС (временно оккупирована с марта 2022), но и к тому, что 40% общих генерирующих мощностей из возобновляемых источников (ВИЭ) - солнечных и ветровых электростанций стали недоступными для бизнеса. В целом, с учетом постоянных ракетных и дроновых обстрелов, энергосистема Украины потеряла до 10 ГВт генерирующих мощностей. Согласно оценкам KSE, прямые убытки энергетического сектора Украины из-за полномасштабного вторжения РФ оценены на общую сумму более $16 млрд.

Такие масштабные разрушения и убытки стали причиной существенного толчка в эту отрасль, в том числе и для частных инвестиций - создание новых генерирующих, распределительных и балансирующих мощностей, систем накопления и хранения электроэнергии и тому подобное.

Финансирование восстановления и развития

На сегодня энергетическая отрасль Украины сталкивается с несколькими масштабными вызовами:

Разрушение значительной части энергетических объектов вследствие военных действий.

Необходимость дальнейшей децентрализации генерации и распределения электроэнергии.

Потребность в увеличении доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с системами хранения (BESS - Battery Energy Storage Systems).

Недостаточность внутренних инвестиционных ресурсов.

Фактически Украина находится в активной фазе восстановления и перестройки энергетической инфраструктуры после масштабных разрушений, вызванных войной, продолжая процесс интеграции с единым европейским энергетическим пространством. Вместе с этим происходит значительное изменение ландшафта всей отрасли, главным образом благодаря значительному увеличению роли распределенной генерации, в частности из ВИЭ, а также росту балансирующих мощностей и систем хранения. Это, в свою очередь, ведет к появлению новых игроков на рынке, которые активно инвестируют в эти направления - как за счет акционерного капитала, так и с привлечением банковского финансирования.

Мы видим растущий спрос на инвестиции в энергетику со стороны частного бизнеса - как для собственного потребления, так и для развития и диверсификации. Поступает много запросов на финансирование от предприятий промышленности, топливного ритейла и АПК - преимущественно для установки солнечных станций, газовых генераторов и комбинированных систем. Активно развивается и ветроэнергетика - проектов на этапе "ready-to-build" больше, чем когда-либо.

Также растет интерес муниципалитетов и коммунальных предприятий к кредитованию распределенной генерации.

Государственный АО "Укрэксимбанк", обладая соответствующими знаниями, экспертизой, опытом и пониманием отрасли, является одним из ключевых банков, который поддерживает эти процессы, активно финансирует проекты восстановления и развития энергетики и предоставляет бизнесу возможности для реализации стратегически важных проектов. Банк сосредоточен на финансировании проектов энергонезависимости, распределенной генерации, ВИЭ, поддержки функционирования энергетической инфраструктуры, балансирующего рынка и систем хранения электроэнергии. Всего на сегодня доля энергосектора в структуре кредитного портфеля банка составляет 25% от портфеля корпоративного бизнеса. В целом Банком уже профинансировано более 600 МВт мощностей ВИЭ в Украине (без учета станций на временно оккупированных территориях).

В тесном сотрудничестве с Международными финансовыми организациями (ЕБРР, МБРР, ЕИБ и МФК), "Укрэксимбанк" разработал ряд программ финансирования, которые позволяют бизнесу активно восстанавливать и развивать энергетическую инфраструктуру - как с применением прямого финансирования на длительные сроки, так и с использованием риск-шеринговых механизмов и сложных финансовых инструментов. Это позволяет эффективно управлять кредитными ресурсами и распределять риски между всеми участниками проекта.

Укрэксимбанк предлагает ряд специализированных финансовых продуктов для поддержки предприятий в области возобновляемой энергетики, среди которых:

Инвестиционное кредитование - долгосрочное финансирование строительства и модернизации энергетических объектов.

- долгосрочное финансирование строительства и модернизации энергетических объектов. Документарные инструменты, инструменты структурированного торгового финансирования и иностранные ЭКА - инструменты для обеспечения снижения рисков и стоимости закупки энергетического оборудования, привлечения международного финансирования.

- инструменты для обеспечения снижения рисков и стоимости закупки энергетического оборудования, привлечения международного финансирования. Кредиты в сотрудничестве с международными финансовыми организациями (МФО) - совместные программы с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC) для финансирования ВИЭ.

(МФО) - совместные программы с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC) для финансирования ВИЭ. Лизинговые программы - поддержка закупки современного энергетического оборудования.

Благодаря поддержке Укрэксимбанка украинские компании получают доступ к финансированию перспективных энергетических проектов, что способствует как уменьшению зависимости от традиционных источников энергии и повышению энергетической безопасности государства и бизнеса, так и развитию высокотехнологичного сектора ВИЭ, созданию гибкой энергосистемы с возможностью интеграции распределенной генерации и систем хранения, а также привлечению к этим процессам международных партнеров и инвесторов.

Государственная поддержка

Понимая важность восстановления и развития энергетической инфраструктуры, государство инициировало диалог между Национальным банком Украины и банками по финансированию проектов энергонезависимости. Летом 2024 года "Укрэксимбанк" присоединился к этой инициативе и вместе с 20 другими украинскими банками подписал Меморандум о льготном кредитовании восстановления энергетической инфраструктуры.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), в сотрудничестве с правительством Украины, планирует предоставить около 1 млрд евро в 2025 году для восстановления энергетического сектора Украины и повышения его устойчивости. Эти средства будут направлены на модернизацию инфраструктуры и увеличение доли возобновляемых источников энергии.

Также на сегодня продолжает действовать правительственная программа "5-7-9", по которой можно получить кредитование под льготную ставку 7%-9% годовых в гривне в размере до 150 млн грн.

Сегодня украинская энергосистема - это часть обороны государства. Это инженерный, стратегический и моральный фронт, где мы ежедневно доказываем: украинцы не сдаются. Мы не ждем лучших времен - мы их создаем.

Государство уже переходит от модели восстановления к модели трансформации.

Именно государственные банки сегодня становятся опорой экономической стабильности и драйверами устойчивых инвестиций. Мы - не просто кредиторы, мы - партнеры трансформации. Уже реализуются программы поддержки муниципальной энергетики, финансирование энергоэффективности бизнеса, запуск новых механизмов для ВИЭ-проектов.

Мы знаем: каждая гривна, вложенная в энергетическую независимость, - это вклад в Победу.