Европейский фронт. Как Европарламент стал участником борьбы за внедрение реформы градостроительства в Украине

Внесение Европейским парламентом пункта с негативными рекомендациями по градостроительной реформе (законопроект №5655) в резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО вызвало удивление у многих как в Украине, так и за рубежом. Впоследствии стало известно, что пункт внесли в последний момент, а многие депутаты ЕП не читали законопроект перед голосованием. Кто инициировал правку и как это может быть связано с политической борьбой в Украине – в материале РБК-Украина.

Текст не читали

Резолюция Европарламента об устойчивом восстановлении и интеграции Украины в евроатлантическое сообщество касалась в первую очередь вопроса поддержки вступления Украины в НАТО, и после согласования всеми фракциями ЕП, в ее тексте не фигурировал пункт о законопроекте №5655.

Группа "Обновление Европы", которая готовила проект совместной резолюции, выступила против включения в нее пункта относительно данного законопроекта, который выглядел весьма неуместным на фоне остального текста документа, посвященного глобальным вопросам, вроде европейской и евроатлантической интеграции, поддержке Украины в борьбе с российской агрессией и т.д. Однако на правке настоял один из влиятельных представителей Европейской народной партии (ЕНП).

"Во время обсуждений я пытался избежать этого упоминания, старался изо всех сил, но у некоторых коллег и некоторых политических групп было другое мнение", – заявил в комментарии РБК-Украина один из авторов совместной резолюции Пятрас Ауштрявичюс, который был не согласен с внесением правки.

Инициатором правки стал депутат из ЕНП Михаэль Галер. Именно он от имени своей политсилы хотел внести поправку во время предварительного обсуждения в Страсбурге, но тогда она не получила достаточной поддержки. Однако Галер воспользовался так называемыми пленарными поправками и повторно внес пункт о законопроекте №5655 в резолюцию в последний момент.

При этом депутаты признаются, что сам законопроект, текст которого насчитывает сотни страниц, они не читали, а при голосовании полагались на мнение инициаторов.

Как рассказал РБК-Украина сам Галер, в Европарламенте существует "распределение работы" – когда депутаты при принятии решений полагаются на мнение коллег, которые более профильно занимаются тем или иным вопросом. "Наверное, не все читали (законопроект №5655, – ред)", – сказал Галер.

Между тем пункт, предложенный им, содержит довольно жесткие, но при этом размытые формулировки, такие как "определенные корыстные интересы" – очевидно, неназванных "бенефициаров".

"Я считаю, что это слишком резкие и слишком громкие заявления, и в первую очередь политические заявления. Наша резолюция – политический документ. И она касается стратегических вещей. Конечно, он не о строительстве, не о финансовых вопросах. Я не увидел, что закон №5655 действительно подходит к нашей резолюции, я не счел уместным упоминать о нем", – отметил Пятрас Ауштрявичюс.

Он пояснил, что не поддержал правку Галера еще и потому, что предварительно ознакомился с позитивным выводом Верховной рады Украины с четким обоснованием необходимости принятия законопроекта №5655.

"Мы получили объяснительную записку от Верховной рады, которая сделала, я бы сказал, действительно очень хороший обзор. Не слишком длинный, но все же очень информативный, о том, почему был принят этот закон и что он меняет", – добавил евродепутат.

В свою очередь, Галер в разговоре с РБК-Украина так и не смог назвать конкретных лиц, чьи "корыстные интересы" упомянуты в его поправке – по его словам, речь идет "о представителях строительной отрасли".

Лоббист правки

Удивительно, что в перечне евродепутатов, голосовавших за поправку к резолюции, которая касается законопроекта №5655, ее автор, Михаэль Галер, не значится. При этом сам депутат уверяет, что проголосовал "за".

Ряд собеседников РБК-Украина называет Галера близким к киевскому мэру Виталию Кличко. Ассоциация городов Украины, возглавляемая Кличко, ранее уже распространяла публикации с цитатами Галера относительно законопроекта №5655. Правда, в марте формулировки, которые тот использовал – "он (законопроект, — ред.) немного проблематичен, его нужно доработать" – были значительно мягче тех, что евродепутат в июне внес в резолюцию ЕП.

Народный депутат Марьяна Безуглая прямо называет Михаэля Галера "старым другом" Виталия Кличко. По ее мнению, именно он и пролоббировал внесение пункта по законопроекту №5655 в резолюцию Европарламента. "Вот так делается политика, нам еще учиться. Пост о нацбезопасности и международном. Не о хорошем/плохом законе, а о том, как это делается", – написала Безуглая.

Галер и Кличко знакомы довольно давно – в сети есть их совместные фотографии еще от 2012 года. И после этого они многократно пересекались на различных международных событиях. В 2020 году много шума наделало открытое письмо трех депутатов Европарламента, соавтором которого был Галер, в котором украинскую власть предостерегали о возможности потери безвизового режима с Европой.

Депутат Европарламента Михаэль Галер (фото: europarl.europa.eu)

В конце февраля Украину посетила Европейской народной партии, куда входил Галер. В программе была и встреча с Виталием Кличко. Примечательно, что с марта 2023 года партия УДАР стала ассоциированным членом ЕНП, куда входит Галер, и которая стала главным драйвером принятия правки.

Галер вспоминает, что тема законопроекта №5655 на февральской встрече тоже поднималась, но, по его словам, была лишь "одной из многих". В целом же, Галер отрицает, что Кличко имеет какое-то отношение к резолюции Европарламента.

Политические игры на фоне войны

"Весь документ (резолюция Европарламента, – ред.) посвящен стратегическим приоритетам. Он говорит о геополитике, макроэкономике. Он о высокой политике. А этот конкретный абзац весьма специфичен. О чем-то очень национальном, очень подробном. Это удивительно для очень стратегического документа", – сказал в комментарии РБК-Украина эксперт немецкого Фонда Маршалла Брюно Летэ, добавив, что внесение поправки в отношении законопроекта №5655 ему кажется "достаточно необычным".

Безусловно, Европарламент, как и другие институции ЕС, украинскому обывателю могут представляться какими-то идеальными, прозрачными и начисто бескорыстными структурами власти – в противовес хорошо знакомым отечественным. В то же время, идеализировать их тоже не стоит – политическая борьба и коммерческие интересы влияют на принятие решений везде, в том числе и на высокоразвитом демократическом Западе.

"Европейский парламент часто подвергается воздействию политических интересов, отдельных лиц, групп, ассоциаций. Они часто пытаются оказать давление на ЕП. Возможно, тут имело место лоббирование, возможно, было какое-то давление извне", – считает Летэ.

Примечательно, что в Украине многие организации, которые планомерно срывали принятие законопроекта №5655, на резолюцию Европарламента отреагировали с неприкрытым восторгом, выделяя именно этот пункт и обделяя вниманием остальные, очевидно, куда более важные для Украины аспекты документа – вроде призыва официально пригласить нашу страну в НАТО. Резолюция Европарламента моментально превратилась в инструмент внутриукраинских политических разборок – которые особенно обострились на фоне разговоров о возможной смене власти в Киеве.

В свою очередь, многие украинцы убеждены: перемены в строительный сфере критично необходимы, чтобы скорее остановить коррупцию.

"Мы сейчас проливаем кровь не за то, чтобы чиновники и дальше продавали разрешения на строительство, и лоббировали интересы застройщиков. Необходимо изменить правила игры: сделать систему прозрачной, ввести и увидеть общественный контроль над чиновниками киевской и других администраций", – констатировал военнослужащий Виталий Самойленко.