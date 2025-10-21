Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию

Главное:

Как Европа защищается от российских дронов?

Почему США сокращают присутствие в Европе, но все еще имеют там войска?

Как Украина помогает Европе защититься?

В этом году Октоберфест запомнится европейцам не только пивом. Сначала знаменитый фестиваль 1 октября приостановили из-за угрозы теракта, а затем рой "неизвестных" дронов, предположительно российских, парализовал аэропорт Мюнхена, оставив тысячи туристов в ловушке отмененных рейсов и хаоса терминалов.

На фоне подготовки к новой встрече Трампа с Путиным гибридная агрессия РФ против Европы никуда не исчезла. Начиная с 10 сентября, когда российские дроны впервые нарушили воздушное пространство Польши, количество таких инцидентов исчисляется десятками. А 20 октября беспилотники даже долетели до Испании.

Немецкие, французские и датские спецслужбы фиксируют использование Россией "теневого флота" как платформы для запуска дронов в воздушное пространство стран ЕС. Беспилотники появлялись вблизи военных объектов и вызывали временные остановки работы аэропортов в Дании, Норвегии, Германии, Бельгии и других государствах.

Как сообщает СНБО Украины, цель таких действий – многоуровневая дестабилизация. Речь идет о разведке и диверсиях, проверке систем ПВО и гражданской авиационной безопасности, а также давление на союзников Украины. Но готов ли Альянс перейти от слов к действиям, когда речь идет об ответе на новые вызовы?

Сбивать или не сбивать

НАТО пытается дать отпор гибридным угрозам. Так, после атаки на Польшу 10 сентября Альянс запустил новую военную операцию – "Восточный страж", чтобы укрепить противовоздушную оборону на восточных рубежах. К ней присоединились восемь стран – Франция, Германия, Чехия, Великобритания, Дания, Италия, Испания и Швеция. По сути, это перегруппировка зенитных систем туда, где Россия больше всего испытывает нервы Альянса. Кроме того, силы НАТО уже длительное время патрулируют небо и море стран Балтии – в рамках инициатив "Балтийский часовой" и "Балтийская воздушная полиция".

В самом Альянсе высоко оценивают результаты их работы, но делают акцент больше на политическом сдерживании России, чем на реальном ответе военными силами. Но когда доходит до настоящего противодействия российским дронам, остается много неопределенности. В частности, это касается возможности стран-членов действовать единолично.

На прошлой неделе во время встречи министров обороны НАТО генсек Альянса Марк Рютте не смог четко ответить на вопрос, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны. В ответ на вопрос РБК-Украина, может ли страна-член НАТО сама принимать решение о сбивании дронов, он лишь обратился к РФ.

"Позвольте мне обратиться к россиянам: если они намеренно попытаются что-то против НАТО, у нас есть все средства и полномочия, чтобы защитить каждый дюйм воздушного пространства и территории НАТО", – сказал Рютте.

Дело в том, что некоторые, но не все, страны НАТО имеют собственные правила по сбиванию воздушных целей, сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

"Есть страны со своими правилами – например, Польша, и многие другие. Это также вопрос суверенитета, поэтому обсуждение непростое", – пояснил он.

Источники The Telegraph сообщают, что в НАТО обсуждают новые правила, которые могут упростить сбивание российских истребителей. Речь идет о разработке единого набора инструкций по борьбе с вражескими самолетами. По замыслу, российские самолеты, несущие ракеты наземного назначения над воздушным пространством союзников, должны стать возможными целями. При этом ключевыми определяющими факторами должны быть "вооружение и траектория" самолетов РФ.

Поддержка США

Дополнительной неизвестной в этом уравнении остается позиция США. В Вашингтоне очень неоднозначно отреагировали на российскую атаку 10 сентября. Дональд Трамп прокомментировал ее словами: "Here we go!" (Вот так!), а впоследствии вообще предположил, что вторжение российских дронов могло быть ошибкой.

Но позже тот же Трамп заявил, что в случае углубления российской агрессии США готовы защищать Польшу и страны Балтии. На прямой вопрос по этому поводу он ответил коротко: "Я сделаю это".

В целом численность американских войск в Европе снижается. Причины этому –общий курс Трампа на большее внимание к Китаю с одной стороны и изоляционистские настроения в его команде с другой. Но несмотря на это США остаются стратегически и оперативно вовлеченными в оборону восточного фланга НАТО. В плане сдерживания РФ американские части остаются в Польше и на ротационной основе – в странах Балтии.

В Брюсселе также выделяют, прежде всего, привлечение США к патрулированию воздушного пространства над Польшей и странами Балтии.

"США предоставили силы как для "Балтийского стража" и "Восточного стража", включая самолеты, корабли и войска", – сказал один из военных чиновников НАТО в ответ на вопрос РБК-Украина.

Американская разведка и авиация регулярно участвуют в реагировании на угрозы.

"F-16 и другие типы самолетов союзников, всегда во взаимодействии с американским командованием, патрулируют регион, часто координируя действия с ПВО стран первой линии", – пояснил РБК-Украина старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный.

Самолеты компании RyanAir в одном из аэропортов Европы (фото: Getty Images)

Среди прочего, ключевым остается предоставление американских разведданных союзникам. Здесь все по-прежнему происходит на основе доверия и тесного сотрудничества.

"Я не видел никаких признаков уменьшения обмена – ни со стороны США, ни со стороны наших европейских коллег в рамках разведывательного сообщества НАТО. Наоборот – все происходит с точностью до наоборот. Мы все повышаем уровень усилий, включая Соединенные Штаты", – подчеркнул в общении с журналистами в Брюсселе высокопоставленный чиновник НАТО.

Но несмотря на все это, у Европы и США расходятся ключевые приоритеты. Американцы прежде всего ориентируются на сдерживание Китая, тогда как Европа до сих пор воспринимает Россию как основную угрозу. Дональд Трамп регулярно заявляет, что Европе нужно больше тратить на оборону и даже делал вопрос военных расходов составляющей более широких переговоров. В конце концов, на последнем саммите НАТО в Гааге он добился, чтобы европейцы пообещали повысить оборонные расходы до 5% ВВП до 2035 года. Но достаточно ли этого?

Подготовка стран Европы

Еще в начале года РБК-Украина писало, как Европа была "спящим гигантом", который имеет колоссальные ресурсы, но не использует их. Сейчас этот "гигант" проснулся, но, образно говоря, до сих пор сидит в пижаме и пьет кофе.

Так, ЕС готовится запустить масштабную оборонную реформу, включающую совместное производство вооружений и дронов. Документ, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, предусматривает масштабное обновление военного планирования и закупок в ЕС.

Согласно плану, только к концу 2027 года ЕС должен проводить 40% закупок вооружений совместно – это более чем вдвое больше нынешнего уровня. Странам ЕС предлагается координировать военные расходы и быстро создавать коалиции для реализации совместных программ обороны.

Показательным в плане бюрократии является проект "Стена дронов". Согласно дорожной карте Еврокомиссии по обороне, он должен был выйти на "начальную мощность" к концу 2026 года и быть полностью функциональным к концу 2027-го.

Среди союзников по НАТО и членов ЕС существует согласие относительно того, что наращивание возможностей и мощностей противовоздушной обороны является наивысшим приоритетом.

"Еще в прошлом году можно было услышать, как чиновники НАТО в кулуарных разговорах говорили, что союзникам нужно будет увеличить количество своих систем противовоздушной обороны в четыре раза", – отметил в комментарии РБК-Украина Рафаэль Лос, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, который специализируется на вопросах обороны, безопасности и технологий.

По его словам, защита от воздушных, ракетных и беспилотных угроз как приоритетное направление упоминалось еще в письме-поручении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к еврокомиссару по обороне Андрюсу Кубилюсу осенью прошлого года.

Сначала "Стена дронов" должна была покрывать только страны Центрально-Восточной Европы, которые ближе всего к России. Но против такого варианта выступили Франция, Германия и некоторые другие, сообщало издание Politico.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Некоторые страны ЕС и НАТО критиковали предложение о "стене дронов" за то, что оно было слишком узко сосредоточено на потребностях стран восточного фланга – признавая, что они наиболее уязвимы к российской угрозе, но также что российские беспилотники появились в других частях Европы, – и что оно было плохо продумано", – пояснил Рафаэль Лос.

При этом неважно, что идея "стены" предполагает уровень безопасности от вторжений беспилотников, который ни одна система никогда не может полностью гарантировать.

Замечания по стене дронов имеют, прежде всего, политический характер, согласен Антон Земляный.

"Франция, Германия, Италия и Испания – это центральные страны ЕС, и они пытаются делать вид, что ситуация с безопасностью в Европе под контролем. Поэтому собственно они не слишком охотно поддерживают резкие реформы в сфере безопасности", – сказал эксперт.

Реагируя на эти замечания, Еврокомиссия превратила "Стену дронов" в "Европейскую инициативу противодействия дронам". Она уже должна покрывать всю территорию Евросоюза.

"Вместе с тем, страны Европы должны понимать потенциальные угрозы и осознавать, что подобные инициативы должны действовать не только против целей в воздухе. Если европейцы не переймут опыт украинской войны, то у них будут значительные проблемы в противодействии сухопутным операциям. Поэтому этот проект должен расширяться на противодействие целям и на земле", – подчеркнул Антон Земляный.

Как готовятся Германия, Финляндия и другие

Пока европейские институты разрабатывают масштабные оборонные проекты, отдельные страны активно укрепляют собственные армии и системы ПВО.

Так, в Германии планируют пересмотреть подходы к формированию вооруженных сил. Правящая коалиция согласовала новую модель военной службы, которая на начальном этапе будет добровольной. Всех граждан, которым исполнилось 18 лет, попросят заполнить специальную анкету. Если по результатам анкетирования Бундесверу не удастся набрать достаточно добровольцев, власти рассмотрят возможность введения лотерейной системы отбора. В случае неудачи этого метода Германия может вернуть обязательную военную службу, отмененную в 2011 году.

Планируется, что численность немецкой армии в результате расширения возрастет примерно до 260 тысяч военнослужащих. Кроме того, в планах есть формирование резерва в 200 тысяч человек.

В сентябре правительство Финляндии подало в парламент законопроект, который имеет целью увеличить военный резерв на 125 тысяч человек. Поэтому к 2031 году численность финской армии в военное время превысит один миллион человек – сделает ее крупнейшей в Евросоюзе. К тому же сухопутные войска Финляндии планируют возобновить использование противопехотных мин с января следующего года.

Также реформы идут в Польше. Например, на следующий год правительство страны планирует выделить 4.8% ВВП на расходы, связанные с оборонной отраслью. К тому же Варшава активно использует грантовые и кредитные средства, выделенные Евросоюзом, для закупки вооружения.

"ЕС, НАТО, меньшие коалиции и отдельные государства-члены принимают меры для перевооружения. Такие инструменты, как схема займов SAFE ЕС, должны способствовать сотрудничеству на этом пути и гарантировать, что страны с неблагоприятными перспективами государственных финансов все еще могут двигаться вперед согласованно с другими", – добавил в разговоре с РБК-Украина Рафаэль Лос.

В то же время не все страны так успешно модернизируются, вероятно, не веря в риск российской агрессии или надеясь на поддержку США.

"Большинство изменений в европейских армиях пока связаны не с перениманием украинского опыта ведения современной войны, а с реформированием и, в первую очередь, восстановлением военного потенциала (в частности человеческого капитала), который страны ЕС потеряли после окончания "холодной войны", – резюмировал Земляный.

Чем Европе поможет Украина

По сути, перед Европой – вызов из четырех составляющих, отметил Лос. Ей нужно, с одной стороны, продолжать поставлять Украине оружие и боеприпасы, ускорять развитие собственной обороны. А с другой – адаптироваться к отстранению США от европейской безопасности и иметь дело с китайскими ограничениями на материалы, критически важные для оборонной промышленности, что ставит перед европейскими лидерами невероятную проблему.

В ответ на эти вызовы Киев активно предлагает свою помощь Европе, опираясь на уникальный опыт. В конце сентября Украина предложила Польше и другим партнерам создать совместный "полностью надежный щит" против российских воздушных угроз, что предполагает интеграцию украинских технологий и тактик в европейские системы ПВО.

В рамках инициативы НАТО по безопасности помощи и обучения для Украины (NSATU) в Висбадене украинские офицеры регулярно проводят семинары, делясь боевым опытом. Совместно с европейскими партнерами реализуются проекты вроде "Коалиции дронов", где данные с украинского фронта внедряют для совершенствования перехватчиков.

Это сотрудничество не только укрепляет Украину, но и вооружает Европу уникальным опытом, чтобы дать отпор Кремлю. Вопрос лишь в масштабах и скорости его внедрения.