єВідновлення набирает обороты. Как получить деньги на ремонт жилья в 2024 году

В этом году нас ожидает третий этап программы – начало работы компенсационного механизма за поврежденное жилье отдельных категорий (до 500 000 грн). А в начале года первая семья по программе єВідновлення получила квартиру – приобрела жилье в городе Буча. Также в рамках программы со временем будут новые возможности.

Как получить деньги за разрушенное во время войны жилье и кто имеет на это право – в колонке для РБК-Украина рассказывает адвокат судебной практики юридической компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук.

Компенсация за поврежденное жилье: как получить

Возмещение можно получить за ущерб жилью, отвечающий следующим критериям:

ущерб нанесен вооруженной агрессией Российской Федерации (с 24 февраля 2022 года); жилье расположено на территории Украины, не оккупированной Российской Федерацией и на которой не ведутся активные боевые действия; информация о праве собственности имеется в Государственном реестре прав на недвижимое имущество; жилье реально может быть восстановлено.

На сегодняшний день фактически существует также дополнительное ограничение. Оно состоит в том, чтобы на момент подачи заявки ремонтные работы не были начаты. В будущем можно ожидать снятия такого ограничения и возможности получения возмещения стоимости уже произведенного ремонта.

Заявление о получении компенсации подается через приложение "Дия", а также может быть подано через ЦНАП, орган социальной защиты или нотариуса.

Фото: Деньги на восстановление жилья предоставляют, если недвижимость находится там, где сейчас не ведутся активные боевые действия (Getty Images)

Из важных моментов – человек, желающий получить компенсацию, должен открыть в банке специальный счет для зачисления средств. Данная услуга предлагается значительным количеством банков, ее можно получить дистанционно через приложение банка, так и в отделении.

После получения заявления специальная комиссия осмотрит поврежденный объект (если обследование не проводилось раньше) и рассчитает размер компенсации в соответствии с методикой ("чек-лист"). В настоящее время предельный размер компенсации составляет 200 000 грн.

В будущем предельный размер компенсации по отдельным видам недвижимости будет больше (третий этап єВідновлення). Так, для квартир в многоквартирном доме максимальный размер возмещения составит 350 000 грн, а для одноквартирных, сблокированных или усадебных домов – 500 000 грн.

Вырученные деньги можно потратить исключительно на приобретение строительных материалов и строительных работ (конкретный перечень товаров и услуг приводится в законодательстве) у утвержденного перечня продавцов (находится в открытом доступе).

Часто продавцы сообщают о том, что они являются участниками программы и могут получать средства. Если же транзакция осуществляется на счет продавца, не входящего в перечень, то такая транзакция не будет произведена, а терминал оплаты сообщит об ошибке.

Фото: Денежную компенсацию можно потратить исключительно на приобретение строительных материалов и строительных работ (Getty Images)

Деньги хранятся на счете 12 месяцев (18 – для отдельных видов недвижимости), после чего неиспользованные средства возвращаются государству.

Важный момент – после завершения ремонта необходимо будет отчитаться с фотографиями результатов.

Компенсация за разрушенное жилье: при каких условиях предоставляют деньги

Возмещение за разрушенное жилье предоставляется при следующих условиях:

ущерб был нанесен вооруженной агрессией Российской Федерации (с 24 февраля 2022 года);

жилье расположено на территории Украины, которая не была оккупирована по состоянию на 24 февраля 2022;

информация о праве собственности была в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество;

жилье полностью разрушено или повреждено настолько, что не может быть отремонтировано.

Заявление о получении компенсации подается через приложение "Дия". Также ее можно подать через ЦНАП, орган социальной защиты или нотариуса.

Получает и рассматривает заявление специальная комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества. Такие комиссии образуются при органах местного самоуправления или военных администрациях. Собственно, данный орган определяет размер компенсации в соответствии с утвержденными формулами. Предельный размер компенсации пока не предусмотрен.

Фото: Деньги можно использовать на ремонт или инвестировать в новое строительство (Getty Images)

Предполагается, что лицо может получить компенсацию в двух формах: в виде сертификата для приобретения жилья или в виде денежной суммы для самостоятельного строительства. В настоящее время второй вариант на практике еще не реализован, пока доступно только получение сертификата.

Сертификат можно использовать при приобретении как существующего объекта недвижимости, так и для инвестирования в строительство. В последнем случае, существует ряд требований к потенциальному застройщику, как не пребывание в процедуре банкротства, наличие разрешения на строительные работы и так далее.

Для использования сертификата перед покупкой жилья необходимо сообщить о намерении заключить соответствующую сделку (например, через нотариуса) и дождаться согласования. В дальнейшем есть 30 дней на заключение соответствующего договора. Сведения о совершении договора вносятся в реестр, после чего деньги по сертификату перечисляют на счет продавца.

Важно учитывать. Жилье, приобретенное с использованием сертификата, не может быть повторно отчуждено в течение 5 лет.

Владислав Мартынчук, адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре"