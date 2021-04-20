Євген Пуля: систему охорони здоров'я зможуть змінити інноваційні медстартапи

Євген Пуля — засновник фінансової компанії "ВАП-КАПІТАЛ" і міжнародної платіжної системи MOSST Payments. В інтерв'ю РБК-Україна підприємець розповідає, чому, маючи можливість працювати в США, вирішив займатися бізнесом в Україні, фокусуючи свою увагу на технологіях майбутнього і перспективних проектах "квантових технологій в медицині". Євген Пуля розповів і про те, як його компанія збирається проводити клінічні дослідження інноваційного медобладнання, яке може змінити охорону здоров'я не тільки в Україні, але й у всьому світі.

У 2017 році Євген Пуля створив міжнародну платіжну систему MOSST Payments, яка здійснює перекази по Україні в гривні та транскордонні перекази в валюті. Його компанія MOSST стала однією з перших організацій в Україні та Європі, які реалізували ряд технологічних рішень з аутентифікації користувача за Face ID при підтримці Visa, а також створила сервіс прийому платежів за товари та послуги за допомогою відбитка пальця. Для здійснення грошового переказу клієнту достатньо знати лише номер мобільного телефону або e-mail одержувача.

З моменту появи компанія створювала платіжні пристрої, покликані спростити процес грошових операцій: аутентифікація користувача через селфі, оплата покупок за допомогою QR-коду, зручні грошові перекази й універсальний касовий апарат MOSST Reader. Тепер українська команда IT-фахівців, дизайнерів та менеджерів разом із закордонним інвестором почне працювати над новими продуктами, які буде впроваджувати вже на європейському ринку.

Після успішної угоди з продажу стартапу з Саймоном Бенхамі, одним з топ-менеджерів швейцарського банку CBH (Compagnie Bancaire Helvétique), Євген Пуля вклав дивіденди у декілька нових стартапів, які, на його думку, стануть актуальними в найближчому майбутньому.

— Які проекти маєте намір розвивати після операції з Саймоном Бенхамі?

— Ми завжди розвивали найбільш перспективні напрями. Зараз для мене таким напрямком є квантова медицина — розробка та клінічні дослідження інноваційного медичного обладнання, яке змінить охорону здоров'я не тільки в Україні, але й у світі в цілому. Я не побоявся інвестувати в нашій країні, знаючи, що тут не найсприятливіші умови. Хочу реалізувати серйозні проекти, які змінять світ і медицину.

— Упродовж останніх кількох років ви цікавилися інноваційними приладами для діагностики та лікування патологій, з якими звичайна медицина ледь справляється. Що це за технології і яку користь вони приносять людям?

— Ми з дружиною поставили за мету вивчити та особисто спробувати на собі нові види діагностики та лікування, які використовуються у всьому світі. Зокрема, мова йде про діагностику і терапії, спрямовані на взаємодію електромагнітного поля з організмом. Ми випробували на собі дію провідних німецьких, японських і китайських технологій. Після того, як ми переконалися в ефективності нових медичних технологій, у моєї дружини з'явилося дике бажання відкрити кращу клініку квантової медицини, а я вирішив зайнятися виробництвом інноваційних кванто-хвильових технологій для лікування багатьох захворювань, з якими стандартна медицина часто не може впоратися. З урахуванням цього досвіду мені хотілося розповісти правду про застарілу медицину і лікарів, які досі призначають антибіотики при кожному випадку.

— Ви працюєте над виробництвом інноваційних нанотехнологій в медицині. До даного проекту вже вдалося залучити кращих інженерів і вчених з України, Німеччини, США. Які технології будуть використовуватися для лікування хворих?

— Наприклад, однією з найбільш складних технологій є розробка шолома неінвазивного стимулювання глибоких ділянок мозку за допомогою сфокусованого ультразвуку та інтерференційного спрямованого електромагнітного поля для швидкого лікування патологій, з якими не може впоратися нинішня медицина: це хвороба Альцгеймера, ДЦП, аутизм, розсіяний склероз, депресія і багато інших. Насправді неправильна робота мозку, нейромедіаторів, нейронного зв'язку тягнуть за собою велику кількість захворювань.

Наша мета — запропонувати світу неінвазивну (без операцій і втручань), безболісну, глибоку і дуже хорошу стимуляцію мозку. Цей прилад зможе стимулювати мозок для концентрації уваги, поліпшення зору, швидкості обробки інформації нейронами, регенерації рецепторів, поповненню гормонів та іншого.

Тобто дана технологія зможе не лише лікувати хворих, а ще й удосконалити здорових людей. Стимулюючи певні зони, що відповідають за пам'ять, настрій і концентрацію уваги, людина зможе швидше і якісніше справлятися з будь-якими завданнями. Беручи на себе частину функцій, які через декілька років буде робити мікрочіп Ілона Маска Neuralink, наша технологія зможе без операцій і безболісно стимулювати глибокі ділянки мозку, покращуючи здоров'я і когнітивні здібності людей.

Компанія Євгена Пулі працює над виробництвом інноваційних нанотехнологій в медицині (фото: прес-служба)

Сьогодні даною розробкою займаються, причому з обмеженим функціоналом і відсутністю одного з методів стимуляції, декілька приватних компаній Європи та Південної Кореї, а також державна компанія США.

Найскладніше — зробити детальну 3D-візуалізацію мозку в реальному часі, адже у кожної людини індивідуальна форма голови. Ультразвукові датчики необхідно направити в потрібні точки для попадання та інтерференції ультразвукових хвиль.

Ми брали консультації у кращих нейробіологів світу. Ніхто у світі не створив такий прилад — нам зустрічалися лише окремі датчики, прилади для стимулювання ультразвуком однієї-двох зон мозку і при цьому з необхідністю робити це разом з МРТ, а також направляти датчики, налаштовуючи їх по 30-60 хвилин. Ми розробляємо автоматизовані датчики, що будуть пересуватись, для потрапляння в 10-15 зон мозку.

Нам знадобилося багато консультацій з провідними нейробіологами, і тепер я точно впевнений, що при застосуванні даної технології побічних ефектів бути не повинно. Хай би там як, попереду ще багато досліджень і публікацій у провідних наукових журналах світу.

— У вашій розробці декілька приладів, які впливають різними електромагнітними полями на організм, зокрема, біофотонова модуляція ближнім світлом і дальнім інфрачервоним світлом з круговою поляризацією фотонів. Що дають ці технології?

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— Останні клінічні дослідження FDA, що стосуються ближнього інфрачервоного світла, показали збільшення енергії АТФ в клітинах до 500%. Інфрачервоне світло тільки досліджується, і теж є прекрасні результати для розрідження крові й зміцнення стінок судин. Є і хороші результати за новою технологією: обертові фотони по круговому орбітального моменту. При цьому ще ніхто не зробив прилад, який стимулював би весь організм.

— Чому ви займаєтеся цими проектами в Україні, а не в США? Логічно ж, що там для цього є більше можливостей – і технологічних, і фінансових.

— Нам не вистачає крутих стартапів, великого серійного виробництва, на які буде шалений попит і інтерес до країни. До того ж я втомився дивитися на те, що над нами сміються, як над країною третього світу, а ми живемо коштом кредитів МВФ і виконуємо вимоги на замовлення.

Так, в Україні я маю негативний досвід, пов'язаний з моєю платіжною системою. Я оскаржував це в суді, а потім давав пояснення інвесторам. Після цього я повинен був розвернуться і виїхати з України в США. Поки мене тримає шанс допомогти країні крутими стартапами. Але я буду готовий переїхати в Кремнієву долину, якщо знову зіткнуся з корупцією та податківцями.

Світ кардинально змінюється і переходить у нову еру трансгуманізму і технократії, де роман Оруелла "1984" вже став реальністю, і незабаром ми перетворимося в цивілізацію нового типу, де все буде мінятися на очах: фінанси, медицина, освіта, система управління та контролю. Тому ми зробили ставку на поліпшення медицини та людей до сценарію, запланованого Маском та іншими гігантами технократизму.