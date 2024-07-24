Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны

Искусственное оплодотворение ежегодно становится все более популярной услугой для пар, не имеющих детей. Полномасштабная война в Украине открыла еще одну возможность современной репродуктологии - отложить беременность, заморозив биоматериал.

Эмбриолог с 10-летним опытом и автор книги "Плідна праця" Ольга Малюта в интервью РБК-Украина рассказала о том, как происходит и сколько стоит искусственное оплодотворение, какая стоимость заморозки яйцеклеток и сперматозоидов, о возможности отложенного отцовства и законопроекте о постмортальном использовании биоматериала.

– Насколько искусственное оплодотворение распространено в Украине?

– Это уже довольно распространенная практика, потому что по отчету за 2022 год в мире родилось примерно 12 миллионов детей с помощью любых репродуктивных технологий. В Украине существует около 80 клиник, то есть это нужная штука. У нас есть запрос. Статистически в среднем 12-17% людей страдают бесплодием. В Украине есть определенная стигма к этому всему, потому что "искусственное, неестественное", но на самом деле это довольно популярная медицинская практика.

– А как бы вы сформировали ответ на вопрос: "Чем занимается эмбриолог"?

– Я не работаю с пациентами. Я работаю только с биологическим материалом.

Мы действительно выполняем в условиях лаборатории оплодотворения, культивируем эмбрионы, ухаживаем за ними первые пять дней и можем провести генетическую диагностику, заморозку/размораживание и возвращаем эмбрион пациентам, когда они готовы к беременности, хотя это тоже выполняет врач. То есть, за нами вся только лабораторная работа.

Эмбриолог Ольга Малюта имеет 10-летний опыт (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– А когда вы контактируете с пациентами?

– В момент забора яйцеклеток. Когда у нас есть пара, страдающая бесплодием, и показанием является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), женщину сначала готовят и гормонально стимулируют. Мы даем больше дозы природных гормонов, стимулирующих рост фолликулов в яичнике.

Это для того, чтобы собрать больше яйцеклеток за один раз и увеличить шансы на беременность. Женщина проходит такую стимуляцию где-то 10-12 дней и в момент, когда она заходит в операционную для забора этих яйцеклеток, мы впервые видим этих пациентов.

Мужчину мы можем видеть раньше, потому что выполняем анализ спермограммы, исследуем ситуацию.

Мы собрали яйцеклетки, женщина находится в медицинском сне и все. Женщина выходит из клиники и ждет 5-6 дней результата того, что мы получили после оплодотворения этих яйцеклеток.

Видим в следующий раз пациентку, если это свежий цикл оплодотворения. Что это значит? Мы простимулировали, получили яйцеклетки, оплодотворили культивируемые пять дней, и врач говорит, что у пациентки все окей по ее гормональному фону. Мы можем осуществить подсадку эмбриона сразу в этом цикле. Мы ее видим на процедуре эмбриотрансфера, когда подсаживаем эмбрион в матку. Если протокол стимуляции не подошел или просто пожелание врача, что лучше женщину подготовить в следующем менструальном цикле, мы замораживаем эмбрионы и ждем два-три месяца, когда женщину снова подготовят.

– Как происходит забор яйцеклеток?

– Есть ультразвуковые датчики исследования (УЗИ). Они бывают абдоминальные, на живот давят, а бывают вагинальные датчики, которыми можно исследовать яичники и матку.

К такому влагалищному датчику крепится длинная пункционная игла, и врач делает трансвагинальную пункцию, буквально один-два прокола яичника, и достает фолликулярную жидкость. Иногда этот прокол можно перетерпеть без наркоза и без анестезии, если это один фолликул.

А мы в фолликулярной жидкости ищем яйцеклетки, которые оплодотворяем.

Болевые ощущения зависят от того, как проходила стимуляция у женщины. У некоторых женщин тянет живот, может накапливаться немного жидкости в малом тазу. Это может быть неприятно, но буквально через неделю это пройдет.

– Как мужчины сдают биоматериал?

– Обычно путем мастурбации. И только в случаях с очень тяжелым фактором бесплодия или когда мы не находим сперматозоиды в эякуляте, есть вариант сделать биопсию ткани яичка. Можно хирургическим методом получить. В 50-60% мы в ткани что-нибудь находим, поэтому можно работать так. Либо есть специальные иглы для биопсии, либо надрезается кожа мошонки. Это более травматическая штука, но тоже с полным обезболиванием.

– Какая вероятность, что подсадка эмбриона будет успешной с первого раза?

– Это зависит от гормонов, которые давали женщине во время подготовки. Считается, если у нас есть эмбрион хорошего качества на пятые сутки, он имеет примерно 60% шансов на имплантацию в матку.

Это никогда не будет 100%. Это не будет 100%, даже если эмбрион генетически проверен. У нас есть возможность забрать несколько клеток эмбриона, отдать генетикам. И они скажут, все ли хромосомы в порядке. Но даже это дает возможность беременности 60-65%. То есть у генетически проверенного эмбриона не будет никаких хромосомных аномалий или выкидыша, замирания, но это тоже неполная гарантия. Однако для женщин, особенно постарше, это огромная рекомендация, потому что такие "поломки" с возрастом происходят чаще.

Ольга Малюта работает только с биоматериалами, а не пациентами (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Могут ли родители отказаться от эмбриона, если там есть генетические отклонения?

– Да. В Украине никогда не было такого случая, когда люди решали подсаживать эмбрион, где точно трисомия 21 хромосомы (синдром Дауна - ред.). В мире мне известны такие случаи.

Если мы знаем, что точно будет какой-то хромосомный синдром, несовместимый с жизнью, например беременность будет развиваться, но ребенок родится мертвым, или это будет синдром Эдвардса или Патау, по украинскому законодательству запрещено подсаживать такие эмбрионы. Когда анализ показывает, что некоторые клетки нормальные, а некоторые с определенными хромосомными перестройками, то с консультацией генетика пациенты могут решить, готовы ли они к определенным рискам.

– Что делать, если "здоровых" эмбрионов у пациентов нет?

– Они идут на повторную стимуляцию, и мы пытаемся в нескольких стимуляциях получить эти эмбрионы. Или если мы знаем, что причина - это возраст женщины, например старше 42 лет, и там вероятность получить хороший эмбрион направляется к нулю, мы советуем пациентам идти на донацию и взять яйцеклетки молодой женщины. Это не будет по существу генетический ребенок пациентки. Это может быть генетический ребенок мужчины из пары, потому что оплодотворение будет его спермой.

– Мы знаем, что лучше беременеть до 35 лет. Это максимально высокая планка?

– Это рекомендация. Мы знаем, что к 35 годам у большинства женщин самый лучший и богатый запас яйцеклеток. Они еще хорошего генетического качества, организм младше, ему легче выносить ребенка. У многих женщин до 40 лет еще сохраняются яйцеклетки. Можно забеременеть, если подготовить женщину и в процессе менопаузы.

В моей практике женщин со своими яйцеклетками старше 44 лет не было. В этом возрасте нужно очень много яйцеклеток, а их уже трудно получить, потому что их и в яичнике мало, и у них худшего качества. Мы будем, конечно, стараться помочь этой паре. Еще есть законодательное ограничение: мы не делаем ЭКО и трансферы эмбрионов женщинам старше 52 лет по этическим вопросам.

- Можно ли заморозить яйцеклетки в 25 лет, а использовать в 42?

– Это идеальный вариант. Лучше всего замораживать до 30 лет. В этом возрасте клеток за одну стимуляцию, можно получить 15-20 клеток. Если мы заморозили 20 яйцеклеток в возрасте до 35 лет, то вероятность родить ребенка примерно 80-85%.

Возможно, раньше не следует замораживать яйцеклетки, только если есть болезни или у человека онкологическое лечение. По всем рискам от 25 до 35 лет - это время, когда можно заморозить свой биологический материал, получить его с большими гарантиями, хотя гарантий нет, а потом работать уже в 40-42 года с этим материалом.

– А что значит гарантии нет?

– Яйцеклетки морозить тяжело. Если мы берем готовый эмбрион, уже оплодотворенный на пятые сутки, это такой шарик, состоящий примерно из 100 клеток. Когда мы ее замораживаем, в этом шарике могут образоваться кристаллы льда. Если образуется один кристаллик льда, умрет только одна клетка из этих 100, но эмбрион выживет с вероятностью 98-99%.

А яйцеклетка - это одна огромная клетка. Если в ней образуется кристалл льда, она одна умирает. Поэтому выживаемость при заморозке/размораживании примерно 90% сейчас.

Не из каждой яйцеклетки получим эмбрион. И в самом деле мы никогда не знаем качество яйцеклеток женщины до момента, когда получаем эмбрионы или не будем пробовать достичь беременности. Это такой "черный ящик" немного. Это очень классная технология, позволяющая молодым женщинам отсрочить материнство. Но главное - не перешагнуть границу, что "я заморозила яйцеклетки, у меня точно будет ребенок". Это всегда риски.

Ольга Малюта советует женщинам, которые хотят отсрочить материнство, замораживать яйцеклетки в возрасте 25-35 лет (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Сколько стоит заморозить яйцеклетки?

– Сейчас, наверное, в Украине цена немного увеличилась. Приблизительно 80 000 гривен.

В одной клинике, с которой я общаюсь сейчас в Украине, стоит стандартная цена 50 тысяч. Она включает гормональную стимуляцию, забор яйцеклеток и заморозку в день получения. Иногда, возможно, нужно доплатить что-то за дополнительные крионосители. Это не включает предварительное обследование к стимуляции, которое действительно дорогостоящее.

– Если у женщины все хорошо с гормональным фоном, ей все равно нужна дополнительная стимуляция?

– Да. Потому что собирать по одной яйцеклетке - это долго и, возможно, даже дороже. Если представить 20 пункций по одной, то эффективнее один раз сделать стимуляцию и получить 20 яйцеклеток. Это, кстати, тоже миф, что у женщины только одна яйцеклетка на цикл. У нас каждого менструального цикла запускается примерно 100, а то и 200 фолликулов. Но один "лидер" блокирует других, и до финиша доходит только одна яйцеклетка.

А благодаря увеличенной дозе гормонов мы доводим до финиша максимальное количество клеток. Чем старше женщина, тем меньше яйцеклеток мы можем получить за стимуляцию, потому что у нее естественно свои гормоны растут, чтобы больше стимулировать яичники.

К примеру, если мы работаем с женщинами 40 лет, иногда стимуляция будет неэффективна, и мы будем работать в естественном цикле, "ловить" по одной яйцеклетке. Потому что какой бы ты высокий уровень гормонов ни дал, она не ответит, поскольку у нее свой уже базово высокий. Потому лучше делать это в молодом возрасте.

– А если заморозить яйцеклетки и использовать потом, их качество так не снижается?

– Они остаются такими же генетически. Они будут прям молоденьки. В Штатах самая длинная заморозка эмбрионов длилась 30 лет.

Сделали 30 лет назад эмбрионы, разморозили, родились здоровые дети. Их родители могли дружить с ними, если бы дети родились в то время (смеется).

– У мужчин есть какие-то возрастные ограничения, когда стоит завести детей?

– У женщин яйцеклетки закладываются еще до рождения и они никак там не делятся. У мужчин предшественники сперматозоидов размножаются всю их жизнь. Например, если у мужчины не было эндемического паротита "свинки", травм ткани, отвечающей за сперматогенез, он ведет здоровый образ жизни, у него количество концентрации и подвижности сперматозоидов даже в 60 лет будет хорошее.

При их жизни эти предшественники сперматозоидов могут поделиться 200-300 раз. А при каждом таком разделении скапливаются небольшие ошибки. Если 200 раз книгу переписать от руки, то мы будем совершать какие-то ошибки.

Биологические системы, обеспечивающие такую же переписку ДНК, тоже ошибаются. Выходит, что с возрастом у них накапливается больше мутаций. Может быть, они не будут влиять на развитие эмбриона и беременность. Но они немного изменяют их генетическую информацию.

В репродуктологии мы к возрасту мужчины менее придирчивы, чем к возрасту женщины, потому что развитие на первых моментах жизни эмбриона зависит все-таки от яйцеклетки в основном.

– Как происходит ЭКО?

– В первый день, когда мы получим яйцеклетки, мы производим оплодотворение, оно может быть двумя способами. Мы получили яйцеклетки, очистили сперму и просто их смешали, как будто в природном оплодотворении. Мы дали сперматозоидам самим проникнуть через оболочки и оплодотворить. И эмбрионы культивируются пять дней, а затем "кладем" в матку.

Есть другая, стандартная в Украине методика, когда выполняем инъекцию сперматозоида прямо внутрь яйцеклетки. Это называется ИКСИ. Методом инъекции очень надежно, потому что эмбриолог вручную контролирует, что он взял только один сперматозоид. Перед оплодотворением очищаем клетки, видим, сколько зрелых до оплодотворения. Это более эффективно, так как с этой инъекцией оплодотворяются яйцеклетки в 90-95% случаев.

– А бывает так, что пара хочет двойню? Вы можете подсадить два эмбриона?

– Это возможно. Но большинству женщин мы рекомендуем подсаживать только по одному эмбриону, потому что многоплодная беременность - это всегда опасная беременность.

Это очень тяжело, это огромные риски для матери, что для детей. Ранорожденные дети - это очень опасная штука. Женский организм рассчитан на одноплодную беременность. Если это желание пациентов и у них нет показаний для подсадки двух эмбрионов, мы будем отговаривать пациентов.

– Будете отговаривать или откажетесь сами это делать?

– Из-за того, что в Украине нет регулирования, все зависит от врачей. Есть очень принцыпиальные. Многие говорят: "Давайте подсадим два и увеличим шансы, что один приживется". На самом деле нет. Подсаживаем один - это 50-60%, что наступит беременность.

Подсаживаем два - это не 100%, это на самом деле только 60-70%. А то, что будет двойня - это 30-40% рисков. Потому некоторые врачи принципиально отказывают, некоторые врачи идут навстречу пациентам. Следует также оценивать рост, вес женщины общее состояние здоровья.

– Сколько стоит ЭКО?

– Сюда мы тоже включаем, как при замораживании, гормональную стимуляцию, получение яйцеклеток, оплодотворение, культивирование эмбрионов, замораживание, размораживание. И можно ориентироваться примерно на 120 тысяч гривен за одну попытку. У меня тоже вопрос к государственным программам, которые выделяют на это только 60 000 гривен. И это, мне кажется, заставляет врачей использовать более дешевые препараты для стимуляции или еще как-то экономить.

– Могут ли быть какие-то побочные эффекты от гормональной стимуляции?

– Если идет стимуляция для получения фолликулов, это наш природный гормон и он для нас безопасен. В природе фолликулы выделяют эстрогены. Если это доза одного фолликула, для организма это окей. А когда это 20 фолликулов, это очень большая концентрация эстрогена, а эстроген еще влияет на свертывающую систему крови.

У женщины может развиться синдром гиперстимуляции, когда нарушится система свертывания крови. Большие риски образования тромбозов, другое поведение жидкости в организме. Возможны болевые ощущения внизу живота или может собираться жидкость.

Это вообще опасное состояние, которое лет 40 назад могло закончиться летально. Но сейчас, когда проходит стимуляцию, видят, что мы получили очень много фолликулов, женщину исключают из этой стимуляции. То есть врачи не дают развиваться этому состоянию.

Долговременных последствий от такой стимуляции для женщины не существует. Нет такого, что через 5-7 лет у вас что-то "вылезет".

Ольга Малюта помогает бездетным парам стать родителями (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– А отличаются чем-то естественная и искусственная беременность между собой?

– Может отличаться статистически. Если мы взглянем на 1 000 женщин, которые естественно забеременели, и на 1 000 забеременевших с помощью ЭКО, то каких-то проблем с беременностями будет больше в группе ЭКО. У ЭКО больше многоплодных беременностей. И у нас статистически больше не только разнояйцевых двойняшек, когда два эмбриона прижились. У нас больше однояйцевых, когда идентичны близнецы. До сих пор не можем объяснить почему. Возможно в группе ЭКО базово больше женщин, имеющих проблемы с иммунной системой, системой свертывания крови, что будет добавлять риски к беременности. И важно, как женщина подготовлена медикаментозно к подсадке эмбриона.

– В некоторых странах запрещено подсаживать эмбрионы конкретного пола, чтобы не было дискриминации. В Украине это тоже?

– У нас нет прямого запрета, это очень зависит от принципиальности врача. Если нужно сделать генетическую проверку эмбриона, то мы обычно говорим, что выберем лучший по качеству, а какого он пола - не скажем. Если в Украину приедут пациенты из других стран и, возможно, в этих странах есть вопросы гендерного неравенства, пары хотят только конкретный пол, то лучше это законодательно прописать.

– Наверное, в Украину иностранцы приезжают, чтобы произвести искусственное оплодотворение.

– У нас дешевле наравне с очень хорошим качеством. До полномасштабного вторжения Украина была прямо главным местом в Европе, особенно по каким-то донорским программам. И даже просто проведение генетической диагностики эмбрионов для старших женщин, потому что во многих странах это даже запрещено из-за того, что боятся гендерной дискриминации эмбрионов.

Или генетически аномальные эмбрионы врачи вынуждены утилизировать, и для многих стран это религиозно неприемлемо. Но мне кажется, что лучше дать этим пациентам максимальные шансы родить здорового ребенка и провести диагностику.

– Какая разница между эмбриологом и репродуктологом?

– В основном репродуктолог - это врач. Эмбриолог может иметь либо медицинское, либо биологическое образование, то есть разница в образовании. Учитывая, если эмбриолог имеет биологическое образование, то мы не имеем права консультировать пациентов. Наша консультация не имеет медицинской силы. Мы не можем назначать препараты или изменять план лечения, потому что за это отвечает врач.

Репродуктолог всегда работает и общается с пациентами, определяет причину бесплодия, делает УЗИ для женщины. Конечно, спермограмму делаем мы, но консультация, обследование гормональная стимуляция, подготовка к эмбриотрансферу - это врач акушер-гинеколог, имеющий специализацию по репродукции.

– Как найти хорошего репродуктолога?

Пациенты часто это спрашивают. Надо найти репродуктолога, с которым комфортно работать, чьи наставления человек будет выполнять, а не назначать или отменять препараты самостоятельно. Контакт и доверие с врачом очень важны. Здесь работает либо просто "сарафанное радио", либо еще смотрят по соцсетям.

Эмбриолога ищут также через "сарафанное радио". Успешность клиники зависит от того, какой там работает эмбриолог. Показывает ли клиника, как работают специалисты? Используют ли они защитные маски, соблюдают стерильность и т. п.? С эмбриологами тяжеловато, нужно выбирать врача.

– С какими запросами украинцы сегодня чаще всего приходят?

– Большинство обращений - это все равно лечение бесплодия. Если сравнить после вторжения, количество запросов тех, кто задумался над отложением материнства, больше, но это все равно не превышает 10%. С вторжением ясно, что больше мужчин замораживают биоматериалы, пары военных. Если военные женаты, можно создать эмбрионы.

Сейчас появились госпрограммы для лечения бесплодия. Они не будут покрывать лечение для семей военных, где один погиб. Считается, что там не поставишь диагноз бесплодия.

Оплата полного цикла - только для пар, где установлен диагноз бесплодия. Мне казалось логичным предоставлять шанс этим женщинам из семей военных в первую очередь, которые хотят все-таки родить.

Приняли законопроект, гарантирующий бесплатную заморозку спермы. Но на него, вероятно, начнут выделять деньги с 2025 года. Пока заморозка спермы военных происходит в основном за деньги частных клиник. После вторжения большое количество клиник создали инициативу бесплатной заморозки спермы для военных.

– Сколько это стоит обычно?

– Это небольшие деньги. Обычно всего пять или шесть тысяч гривен и хранение где-то три тысячи в год, чтобы доливать жидкий азот. Большинство клиник могут покрыть это за свой счет. Но заморозки яйцеклеток для военнослужащих клиники не могут оплатить, потому что это вообще порядок сумм огромен. В большинстве клиник точно будет скидка для женщин-военных.

Запросы сохранения фертильности, что от мужчин и женщин, увеличились. Но в основном очень парадоксально: люди хотят рожать даже во время войны.

– Вспомним скандальный законопроект, который должен был обеспечить бесплатную заморозку биоматериалов для военнослужащих, но там не было нормы о постмортальном использовании биоматериалов. В каких случаях утилизируют биоматериал?

– Пациенты, например, получили эмбрионы, использовали часть, родили одного-двух детей, и все. Они решили, что больше не будут использовать эти эмбрионы.

У пациентов есть решение: они эти эмбрионы могут отдать на анонимную донацию для нуждающихся пар. Они не будут знать, где эти эмбрионы родятся или родятся вообще. То есть дать такой максимальный шанс.

Пара, которая получит эти эмбрионы, будет всегда платить клинике за их хранение, потому что их эмбрионы можно использовать сразу, а можно и через 10 лет. Или пациенты, чьи эмбрионы, пишут заявление на утилизацию своего биоматериала. Они имеют на это право, они не хотят, чтобы их генетические дети рождались в других семьях. Эмбрион - это не ребенок. На пятый день нет никакой нервной системы, это не дети даже естественно.

Если это сперматозоиды или яйцеклетки и женщина решает не достигать беременности или она забеременела естественным путем и не хочет сохранять, она утилизирует. Мужчина, например, женился, у пары родились дети. И он решает, что ему эта сперма не нужна, он утилизирует. Были такие вопросы в украинском законодательстве: что делать с материалом, если кто-то из супругов или человек, заморозивший сперматозоиды или яйцеклетки, умирает.

По сути, этот материал нужно утилизировать. Если, например, в паре умирает мужчина, из-за того, что это не прописано в законодательстве, то женщине позволили бы использовать оставшиеся эмбрионы.

Иногда мужчина замораживает сперму перед лечением, но, например, он умер. Женщина могла бы сперму использовать для оплодотворения. Из-за этих серых зон на это выдавалась нотариальная доверенность, были решения суда. Было бы хорошо, если бы законодательно прописали, что при смерти мужчины разрешить женщине использовать его биоматериал. В Украине почему-то речь не идет о том, можно ли использовать сперму холостого мужчины или без партнерши в качестве донорской. Это вообще мы не обсуждаем.

– Это, наверное, вопрос морали. И начинаются вопросы, а чей это фактически ребенок.

– Многие одинокие женщины могут прийти попросить донорскую сперму для наступления беременности. У них нет партнера, и они хотят родить и уйти в соло-материнство.

Был интересный вопрос, почему эта женщина не может прийти и попросить сперму погибшего военного как донора. Все равно по законодательству Украины ребенок не будет знать, кто его биологический отец, и донация всегда анонимна. Иногда, мне кажется, можно пойти на такие штуки в условиях войны и разрешить постмортальное использование. Конечно, если мужчина дал прижизненное согласие на такую донацию.

Это трудный моральный вопрос, и почему-то мало кто меня в нем поддерживает. Хотя запросы от пациенток были с 2014 года. Меня спрашивали, есть ли у вас какие-нибудь доноры спермы, которые, например, в АТО.

– Как вы думаете, почему это так важно для них?

– Если пациенткам было важно такое осознание себя как украинки. У меня, по крайней мере, дважды спрашивали такое. Обычно пациентки могут написать свои пожелания донору спермы. До полномасштабного вторжения были такие пациентки, которые писали: "Главное - не москаль". Часто бывало, что доноры спермы могут быть из разных стран.

Об этом законопроекте (речь идет о документе 3496-IX - Ред.) т.е. прописывается возможность замораживания для военных с целью сохранения фертильности, потому что мы понимаем много травмирования и риски гибели. Но там очень глупо прописали этот пункт, что в случае смерти человека биологический материал должен быть утилизирован.

Во многих странах Европы не разрешено постмортальное использование. В Испании в законе прописано, что если мужчина умирает, в течение года женщина может использовать его сперму. Но здесь вопрос в том, что Украина в состоянии такой геноцидной войны, и здесь, возможно, нужно разрешать постмортальное использование. Когда поднялась шумиха, внесли изменения, которые должны гарантировать, что материал можно использовать. Но они пошли по пути завещания, не знаю, насколько это нормально.

У нас было общение с юристами. Они говорят, что биологический материал - это не собственность. Это особый статус вообще. Желательно прописать прижизненное согласие.

Когда мужчина подписывает договор на криоконсервацию, отдельным пунктом он может указать в случае утраты дееспособности или гибели сперму для оплодотворения может использовать [фамилия имя отчество] или партнерша, или официальная жена.

Через завещание… А как эту сперму унаследуют родители погибшего, что они будут с ней делать?

Но главное - это законопроект изменений к Гражданскому кодексу, который должен разрешить постмортальное использование. Месяц назад я проверяла, и он еще даже до второго чтения не был доведен (по состоянию на момент публикации для законопроекта 10450 предоставлена сравнительная таблица - ред.)

– Если, например, мужчина напишет прижизненное согласие на анонимную донацию и погибнет, в таком случае женщина может использовать ее?

– Я не знаю, кто прописывал требования для донации спермы. Это должен быть мужчина до 40 лет, но у него должен быть уже родившийся ребенок. Это показатель, что он фертильный.

И чаще всего у этих мужчин нет зова заморозить свой биоматериал как донорский. Какой-нибудь молодой парень с хорошим образованием или военный, не может быть донором, если у него нет ребенка. Это удивительно, потому что многие клиники согласились бы замораживать сперму от такого донора.

– Подытожим все, что вы сегодня сказали. Как вы можете описать свою работу тремя словами?

– Помогаю парам на пути отцовства.