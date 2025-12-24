Экономика 2025: выжила, но... Чего ждать в 2026 году

Конец года является традиционным временем подведения итогов и попыток оценить будущие перспективы. Давайте и мы попробуем оценить макроэкономический контекст в котором находится Украина и то, каким может оказаться следующий год.

Предлагаю начать с ключевого для центрального банка показателя - инфляции. Поскольку ключевым фактором, в том числе определяет условия функционирования экономики, последних почти 4 лет является полномасштабная агрессия РФ, давайте посмотрим на инфляцию (и другие макропоказатели) именно на таком временном горизонте (График 1).

График 1. Индекс потребительских цен, г/г, %

Не нужно быть выдающимся экономистом или опытным экспертом чтобы заметить очевидный тренд: несмотря на экстраординарную неопределенность Национальному банку удается обеспечить нисходящий инфляционный тренд. Это можно назвать "обычным результатом" для любого эффективного центрального банка, но, как всегда, важен контекст - этот "обычный результат" обеспечен в чрезвычайных условиях российской агрессии.

Экономический рост

В год начала полномасштабной агрессии экономика Украины сократилась почти на треть (-29%). Последствия такого падения мы чувствуем до сих пор (График 2). По итогам 2025 года украинская экономика в реальном измерении будет до сих пор на 20% меньше, чем до начала полномасштабной агрессии РФ. Кто-то может привести аргумент, что с учетом объемов миграции (по разным оценкам около 4-6 млн человек) и пребыванием части граждан на оккупированной территории, ВВП/человек мог остаться примерно на том же уровне или даже вырасти. Но такой ли "арифметики" мы хотим для Украины? Вопрос риторический.

График 2. Реальный ВВП Украини, индекс, 2021=100

Источник: НБУ.

Макроэкономический слон в комнате или самый большой дисбаланс в экономике Украины

Одним из немногих макроэкономических показателей, который остается стабильным с начала полномасштабного вторжения, является дефицит государственного бюджета. В течение последних четырех лет он колеблется в узких пределах 24%-26% ВВП.

Чтобы вам сказал любой финансовый аналитик или эксперт, если бы вы спросили его в каком состоянии должна находиться страна, дефицит бюджета которой четвертый год подряд составляет ¼ часть ее экономики? Только напомню, что общепринятым "пороговым значением" такого дефицита считается цифра в 4% ВВП.

Варианты ответов могли бы отличаться от очевидной дисфункции государства до того, что оно должно лежать в руинах. Но этого не происходит в Украине. Да, это обеспечено за счет внешней финансовой поддержки партнеров, и нам не следует об этом забывать. Так же как нашим партнерам не следует забывать о том, что Украина платит самую высокую возможную цену за сдерживание российской агрессии в Европе и общее разрушение глобального политического устройства.

Прогнозы и перспективы

Любой макроэкономический прогноз настолько хорош, насколько вероятны предположения, лежащие в его основе. В следующем году перед Украиной будет несколько вариантов возможного развития событий, что будет определяться двумя ключевыми факторами: ходом войны и наличием достаточного объема внешнего финансирования. Эти сценарии можно формализовать так:

Негативный – война продолжается, но финансирования нет.

Базовый – война продолжается, но финансирование есть.

Оптимистичный – война завершается и есть финансирование.

Маловероятный – война завершается и финансирования нет.

Базовый сценарий хорошо описан как в правительственном прогнозе так и официальном октябрьском прогнозе Национального банка. В этом сценарии мы не увидим сногсшибательных изменений по сравнению с предыдущими годами: экономический рост останется слабым (около 2%) а инфляция хоть и повышенной но умеренной (около 7%-10%). Динамика и первого и второго показателя вполне очевидна поскольку войны редко сопровождаются экономическим ростом и стабильностью цен.

Поэтому предлагаю более тщательно взглянуть на оптимистический/желательный сценарий развития событий. Многим из нас кажется, что стоит только "пушкам замолчать" (мир на любых условиях) как в Украине начнется настоящий экономический бум: на экономической карте мира появится новый "восточноевропейский тигр".

Такие "мелочи" как, в частности, ощутимое уменьшение фискального импульса в краткосрочной перспективе (из-за очевидного постепенного уменьшения внешнего финансирования) и демографические проблемы в долгосрочной перспективе остаются за скобками потенциального украинского экономического чуда. Как неоднократно отмечалось, экономический рост сам по себе не может быть целью экономической политики государства.

Настоящая цель государственного управления - это ощутимый для абсолютного большинства граждан рост уровня благосостояния. Достичь этого результата на приемлемом горизонте политики (который можно определить как одно поколение или 20-25 лет) могут позволить настойчивые усилия по изменению экономической парадигмы функционирования государства. С открытой сырьево-ориентированной экономики со слабым уровнем государственного управления на ориентированную на инновации и высокую добавленную стоимость экономику, с привлекательным инвестиционным климатом, конкурентной средой и емким внутренним рынком.

Очевидно, что Украина получит "дивиденды от мира" и в условиях избежания очевидных ошибок в политике в краткосрочной перспективе 2-3 лет экономический рост может превысить 5% или даже 7% в год, но в условиях консервации имеющихся подходов к образованию, здравоохранению, верховенства права, конкуренции, качества государственного управления подобный рост точно не будет устойчивым и быстро вернется к своему потенциальному уровню около 3% - максимум 4%. Уровня, который не позволит развернуть демографический тренд и перейти на качественно другие рельсы общего благосостояния.