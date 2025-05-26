"еАкциз" в Украине: как цифровая система меняет экономику и приближает нас к ЕС

Это больше, чем просто цифровая акцизная марка. "еАкциз" - это комплексная система, которая интегрирует налоговый контроль, электронный учет экономических операторов и механизмы отслеживания оборота подакцизных товаров. Сейчас, с марта 2025 года, продолжается активный этап ее внедрения: разработка системы и ее тестирование всеми участниками рынка подакцизных товаров и контролирующими органами. Несмотря на то, что система должна упростить процесс уплаты налогов и обеспечить прозрачность рынка подакцизных товаров, она создает новые вызовы для бизнеса и государства.

От европейского опыта к украинской инновации

В основе "еАкциза" лежит европейская модель Track&Trace, которая уже несколько лет действует в странах ЕС. В Европе эта система была создана для контроля оборота подакцизных товаров в рамках единого рынка, где отсутствуют таможенные границы. Ее главная цель - отследить путь каждой пачки сигарет или бутылки алкоголя от производителя до конечного потребителя и предотвратить нелегальное перемещение товара между странами с разными налоговыми ставками. Каждая единица продукции маркируется уникальным DataMatrix-кодом, который позволяет государственным органам контролировать движение товара.

Украинская система, внедряемая по инициативе Минцифры компанией ELEKS, пошла дальше и является более сложной: "еАкциз" не только отслеживает движение товара (как Track&Trace), но и фиксирует факт уплаты акцизного налога и предоставляет инструменты для контроля деятельности экономических операторов. Например, в Украине предусмотрено автоматическое "гашение" электронной марки в момент продажи через РРО, а информация об этом сразу попадает на серверы налоговой службы. В конце концов государство получает полную цепь данных - от производства до реализации конечному потребителю.

Несмотря на определенные различия, потенциально украинская и европейская системы совместимы, потому что еАкциз разрабатывался на принципах европейского Track&Trace.

Текущий уровень внедрения в Украине

По состоянию на весну 2025 года система еАкциз находится в фазе тестового запуска, который длится с 1 марта, но этот процесс не является полноценным: функционал расширяется "с колес", и даже базовые процессы, такие как регистрация, вызывают трудности. Законодательная база для внедрения системы была подготовлена еще в 2023 году: принят основной закон и пять из семи необходимых подзаконных актов. Впереди - завершение нормативной работы и постепенная интеграция всех участников рынка в новую систему.

В то же время, процесс регистрации экономических операторов в системе идет медленно, что связано как с техническими сложностями, так и с необходимостью адаптации бизнес-процессов к новым требованиям. Исправлением технических ошибок и совершенствованием системы также занимается украинская ИТ-компания ELEKS, которая отвечает за разработку и оперативное реагирование на баги, которые обнаруживают участники рынка алкоголя и табака. Такой подход позволяет обеспечить гибкость и скорость доработки, а также учитывать специфические потребности рынка.

Постоянный диалог между государственными органами, разработчиками и представителями индустрии позволяет постепенно совершенствовать систему, хотя не все предложения бизнеса учитываются сразу.

Существует роадмап с этапами тестирования и функционалом, который будет добавляться ежемесячно. Он идет по наращиванию функционала: сейчас проходит регистрация в кабинете, заказ серийных номеров электронных марок, потом появится возможность их генерировать и наносить, впоследствии будем заполнять электронные документы.

Уже можно говорить об определенном прогрессе, однако до полноценного запуска с 1 января 2026 года еще остается ряд вызовов, в частности обеспечение технической устойчивости и наличия резервных решений на случай сбоев.

Технологический вызов для бизнеса и государства

Внедрение "еАкциза" - это не просто переход от бумажной марки к электронной. Речь идет о полной перестройке производственных, логистических и налоговых процессов для табачной, алкогольной сферы и ритейла. Производственному бизнесу приходится инвестировать значительные средства в новое оборудование для нанесения DataMatrix-кодов, интегрировать свои ИТ-системы с государственной системой, обучать персонал работе с новыми протоколами. Для крупных производителей это сотни тысяч долларов на одну линию, а для рынка в целом - миллионные инвестиции.

JTI уже около года постепенно переоборудует производственные линии под новые требования. Мы начали этот процесс заблаговременно, еще до принятия всех нормативных актов.

Одной из проблем является то, что специалисты с европейского завода, которые устанавливают оборудование для маркировки и сканирования на производственных линиях, не могут приехать в Украину из-за ситуации с безопасностью, поэтому нашим специалистам приходится самостоятельно налаживать и запускать оборудование. В общем, для полного перехода на новую систему, вероятно, компании понадобится около двух лет, но мы уже активно этим занимаемся.

Особого внимания требует вопрос технической устойчивости системы. Сбой в работе государственной системы может остановить производство на всех предприятиях, привести к перебоям и срывам с поставками, а также потерям для бюджета.

Для табачной отрасли один день простоя может привести к значительным финансовым последствиям: только потери бюджета от табачных акцизов составят более 350 млн грн в день. Именно поэтому бизнес настаивает на наличии резервных решений - например, параллельного использования бумажной марки на переходном этапе. Однако пока государство не поддерживает эту идею, аргументируя рисками двойного учета

Влияние на конечного потребителя

Для конечного потребителя внедрение системы "еАкциз" будет означать прежде всего переход от бумажной акцизной марки к современной электронной в виде DataMatrix-кода, который будет наноситься непосредственно на каждую упаковку товара, а значит планируются внешние изменения упаковки. Это открывает новые возможности для проверки легальности продукции: потребитель сможет с помощью мобильного приложения, например через "Дію", мгновенно убедиться, что товар изготовлен официально, акциз уплачен и он не является частью теневого рынка.

Также при выявлении нарушений (например, продажа не в том регионе или не тем субъектом хозяйствования), или нелегальной продукции система будет предусматривать возможность сообщить об этом в ответственные органы.

Вопрос эффективности против теневого рынка

Как показывает опыт стран ЕС, внедрение Track&Trace не имеет прямого влияния на объемы нелегального оборота подакцизных товаров. Это объясняется тем, что такие системы регулируют исключительно легальный рынок, делая его более прозрачным и позволяя государству отслеживать путь каждой единицы продукции от производителя до точки продажи. В то же время теневой сегмент, который игнорирует любые государственные требования, остается за пределами действия этих инструментов. Кроме того, исследований о влиянии системы на табачный рынок Европы или нет, или неопубликованы.

Данные из Европы свидетельствуют: даже в странах, где Track&Trace работает уже несколько лет, уровень нелегального рынка может существенно отличаться. Например, в 2022 году во Франции он составлял 39%, а в 2024 - уже 46,6%. Для сравнения, в Польше, где действует аналогичная система, доля теневого рынка составляет около 5,3% в 2024 году.

На объемы нелегального рынка влияют прежде всего налоговая политика, уровень доходов населения и эффективность работы правоохранительных органов, а не только наличие цифровой системы маркировки. Да, действительно, по легальному рынку все очень прозрачно становится.

Но на самом деле, нужна ли такая прозрачность, если он платит налоги еще до производства или точно еще до момента отгрузки товара? Эксперты рынка отмечают, что для реальной борьбы с теневым сектором нужен комплексный подход, который включает не только цифровые инструменты, но и изменения в налоговой нагрузке, повышение покупательной способности населения и усиление работы правоохранительных органов.

Что дальше?

С марта 2025 года система работает в тестовом режиме, а с января 2026 года станет обязательной для всех участников рынка. Впереди - еще много вызовов: техническая стабильность, интеграция с европейскими системами, адаптация функционала для малого бизнеса. Ежемесячно проходят встречи с правительственной проектной командой.

В ближайшее время планируется круглый стол с представителями бизнеса и власти, чтобы подвести итоги первых трех месяцев тестирования и определить вызовы имплементации, с которыми столкнулись или можем столкнуться, и обсудить как эти риски можно минимизировать, чтобы избежать остановки производства, отгрузок и реализации продукции и остановку бюджетных поступлений. Внесение изменений в законодательство требует нескольких месяцев, поэтому решение должно быть принято заранее. Бизнес ожидает, что к моменту полного запуска система будет достаточно надежной, а ее функционал - адаптированным к реальным потребностям рынка.

"еАкциз" - это не просто цифровой инструмент, а пример того, как государство и бизнес могут совместно выполнять сложные евроинтеграционные обязательства. Для участников рынка это возможность внедрять инновации, повышать прозрачность и доверие к рынку, инвестировать в технологии и партнерство с государством.

В то же время успех этой реформы будет зависеть от способности всех сторон действовать гибко, учитывать реальные вызовы и поддерживать открытый диалог ради общей цели - развития прозрачной, конкурентной и европейской экономики Украины.