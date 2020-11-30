Дорогі дороги: чому правоохоронці зацікавилися майном голови Дніпропетровської облради

Фото: голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник (facebook.com)

Загальновідомий факт, що голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко та голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник занижують рейтинг президента в регіоні, зокрема, через зрив реалізації "Великого будівництва" – флагманського проекту глави держави. Мова, як правило, йде про школи, стадіони, дитячі садки, які або будуються неякісно, або не будуються взагалі.

За даними журналістів, на днях Національне антикорупційне бюро України відновило початок розслідування проти голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника за статтею Кримінального кодексу 366-1 "Декларування недостовірної інформації". А головне слідче управління Державної фіскальної служби зайнялося цивільною дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

РБК-Україна розбиралося, що послужило інтересом правоохоронців до постаті Святослава Олійника та чи світить йому кримінальна відповідальність.

"Запасний аеродром"

Причина інтересу до Олійника з боку НАБУ і Державної фіскальної служби – майно його цивільної дружини Ірини Гунази. Саме по ній в ДФС, ймовірно, відкрили справу за статтями 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

За інформацією РБК-Україна, в ДФС підрахували, що законно Гуназа заробила всього 3,65 млн грн. І цих грошей явно недостатньо для того, щоб успішно обзавестися солідними активами, нерухомістю, земельними ділянками, компаніями за досить короткий термін.

Для жителів Дніпра давно не секрет, що Святослав Олійник знаходиться у відносинах з Іриною Гуназою, яка була соратницею політика довгі роки, і до цих пір числиться як контактна особа його партії "Україна майбутнього". У них є двоє неповнолітніх дочок, які проживають з матір'ю в Словаччині, а Олійник часто їх провідує.

Активи, які формально належать Гуназі, вражають, про що раніше писало РБК-Україна. Зокрема, цивільна дружина Святослава Олійника володіє декількома земельними ділянками у Дніпропетровській та Київській областях, Дніпрі, домоволодіннями в Дніпрі, нежитловими приміщеннями в Павлограді. А саме – земельними ділянками площею 0,2551 га в Солонянському районі, домоволодінням площею 67,6 кв. м та земельною ділянкою площею 0,0499 га на Балашівському узвозі-1 в Дніпрі, нежитловим приміщенням площею 313 кв. м у Павлограді, будинком на вулиці Солончакової в Дніпрі, земельною ділянкою площею 0,055 га в Ювілейному, житловим будинком площею 63,5 кв. м і земельною ділянкою площею 0,12 га в Грушевато-Криничному, ще одним будинком площею 582,5 кв. м і земельною ділянкою площею 0,0376 га на Балашівському узвозі-5, будинком і ділянкою площею 0,15 га в Вишеньках під Києвом та іншими об'єктами нерухомості.

Ще більш вражаюче виглядає власність Гунази у Словаччині. У місті Мартін у Гунази є нежитлове приміщення та ділянки площею 1242 кв. м і 1019 кв. м. Крім того, у Словаччині Ірина володіє сільгоспбудівлею та ділянкою площею 7117 кв. м, готелем Bagarova chata і земельними ділянками площею 8206 кв. м в сусідніх Врутках.

Але головне те, що вся нерухомість, як в Україні, так і в Словаччині, опинилася у власності Ірини Гунази у період з 2014 по 2019 рік.

Зростаючі активи цивільної дружини Олійника в Словаччині звернули на себе увагу місцевих журналістів. Як пише словацька Finančné Noviny, після того, як Коломойський перестав бути губернатором і опинився під розслідуванням ФБР, Олійник почав розглядати Словаччину як "запасний аеродром".

Саме зі Словаччини веде ланцюжок до відомої компанії "УПС". Справа в тому, що Гуназа активно набувала частки в бізнесах і засновувала нові компанії. Так, у 2012 році Гуназа купує словацьку компанію Arograf s.r.o., а у 2015 - Proxima s.r.o. Саме на останню зареєстровані готель, земля та інша нерухомість Гунази в Словаччині.

Історія ж Arograf тісно пов'язана з Україною. У 2016 році Arograf стає співзасновником ТОВ "Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями "УПС".

У підсумку "УПС" стала центром будівельного холдингу, компанії якої за бюджетні кошти ремонтували школи, парки, спортивні комплекси та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Однак, багато з них так і не були завершені.

У зв'язку з цим, через можливі зловживання Олійника в НАБУ відкрили ще одну справу. Зокрема, було зареєстровано кримінальне провадження щодо оцінки дій Олійника: як виявилося, він міг чинити тиск на правоохоронні органи з метою виведення з-під кримінальної справи колишнього власника компанії Тараса Палія.

На початку листопада Вищий Антикорупційний суд України зобов'язав НАБУ продовжити розслідування проти Святослава Олійника п'ятирічної давності, коли він був заступником голови облдержадміністрації Ігоря Коломойського. Саме в 2015 році підрядника дорожньо-ремонтних робіт, фірму "УПС", зокрема її керівників — Тараса Палія та заступника міського голови Володимира Лисого — звинуватили в махінаціях на тендерах по ремонту та облаштування автодоріг Дніпра. Зокрема, їм ставили розкрадання 13 млн гривень на недобудованих дорогах. Причому найбільш активно викривав дорожні схеми Палія саме Святослав Олійник.

Тоді обласна прокуратура заявила про передачу справи в суд. Можливе покарання — позбавлення волі терміном від 2 до 5, заборона обіймати певні посади та штраф. Втім, у 2015 році справу про корупцію на ремонтах доріг закрили, оскільки Лисий і Палій визнали свою провину і компенсували збитки. І в тому ж 2015 році компанія цивільної дружини Олійника стає співзасновником "УПС".

Дорожній недоділ

Таким чином, в історії дорожньої компанії почався новий етап – за Олійника. Коли вона почала отримувати ще більше тендерів, але при цьому викликати ще більше запитань і претензій щодо якості робіт.

Відомо, що з 2017 року компанія УПС відремонтувала три найбільш значущі для Дніпропетровського регіону автодороги державного значення М-08 (Дніпро-Запоріжжя, окремими ділянками), М-04 (Знам'янка-Луганськ-Ізварине, окремими ділянками) і на сьогодні продовжує ремонт на трасі Р-73 / Н-08 – Нікополь в рамках програми "Велике будівництво".

Крім того, ця компанія проводила будівництво та облаштування майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю на трасах М-04 (Каменська розвилка), Н-31 (р-н с. Партизанське).

На всіх об'єктах за період ремонту та після нього громадськими активістами фіксувалися численні порушення технологічного процесу. Громадські діячі виявили ознаки руйнування вже після першого року експлуатації. А на майданчиках ГВК, відремонтованих цим підрядником, ознаки руйнування виявилися через 6 місяців експлуатації.

Про кожен об'єкт, мабуть, варто поговорити окремо, докладно і з ілюстраціями. Тому що немає більш показових прикладів браку, ніж фото доріг, які взялася ремонтувати компанія з оточення Святослава Олійника.

Так, поточний ремонт автодороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через Кременчук) – Маріуполь проводився в 2017-2018 роках. Ремонт проводили три компанії – "Автомагістраль-Юг", "УПП ІІ "УПС" і "Онур Конструкціон Інтернешнл" на окремих ділянках.

Руйнування почалися і триває саме на тих ділянках, на яких проводився ремонт підрядником 2УПП ІІ УПС". Зокрема, були зафіксовані ознаки ям, лущення, сітка тріщин, виступ бітумних плям і колійність, що досягає 6 сантиметрів.

Перші ознаки руйнування профільною громадською організацією були зафіксовані після 6 місяців після введення дороги в експлуатацію, про що неодноразово писали ЗМІ. В подальшому якість дороги тільки погіршувалася – росла колійність, все більше виступали бітумні плями і утворювалися тріщини та ями.

Під час візиту президента в Дніпропетровську область у 2019 році

(фото: facebook.com)

12 липня 2019 року в Дніпропетровську область з робочим візитом приїжджав президент Володимир Зеленський, який також повинен був проінспектувати якість робіт компанії "УПС". Тоді керівництво компанії Дмитро Гончаров і Тарас Палій заявили, що готові виправити недоліки, зафіксовані на трасі Н-08. І вже через два тижні приступили до робіт, які повинні були виконати згідно з гарантійними зобов'язаннями. Частково недоліки були усунуті, але тільки частково.

У грудні 2019 року на цій автодорозі, на кордоні Дніпропетровської і Запорізької областей, почали з'являтися ями площею 1 кв. м і 0.5 кв. м. відповідно, глибина ям досягала 4-5 см.

Справа дійшла до суду. Господарський суд Дніпропетровської області розглядає за позовом Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області до ТОВ "українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями "УПС" з вимогою здійснити усунення нерівностей на автодорозі Н-08, на підставі акта перевірки Дорожнього контролю якості. На сьогодні провадження по справі припинено у зв'язку з проведенням експертизи.

Позов у суд був поданий в листопаді 2019, коли в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області був Владислав Животченко. Після призначення Дмитра Чумаченко начальником Служби автодоріг у Дніпропетровській області юристи Служби всіма правдами і неправдами затягують процес і ігнорують судові засідання.

Ще один яскравий приклад того, як компанії Олійника ставляться до будівництва доріг, важливих для президентської програми "Велике будівництво" – М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине (через Дніпро).

Поточний середній ремонт проводився восени 2017 року, підрядником також виступила компанія "УПП ІІ "УПС". Все ті ж тріщини, ями, бітумні плями, колійність, що досягає 3 сантиметрів.

Як писали в ЗМІ, перші ознаки руйнування Громадська рада при Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області зафіксувала ще в серпні 2019 року, а в листопаді 2019 ознаки руйнування збільшилися, про що повідомляли на своєму youtube-каналі активісти. Наприклад, як компанія, яку пов'язують з Олійником, відверто халтурила.

За якістю робіт на трасі М-04 Госпсуд Дніпропетровської області також розглядає справу проти "УПС" за позовом Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Але точно також, як і у випадку з трасою H-08 юристи Служби при новому начальстві ігнорують підготовчі судові засідання, швидше за все, з метою затягування процесу.

Більш того, за інформацією офіційного сайту Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області у травні 2020 року Громадська рада при цій Службі автодоріг була розпущена, очевидно, напевно, щоб не задавали дуже багато питань з приводу якості будівництва доріг компаніями Святослава Олійника.

Наступна недоробка від "УПП ІІ УПС2 – автомобільна дорога державного значення Р-73 / Н-08 – Нікополь. Довгий час ця дорога була найгіршою в Дніпропетровській області, її навіть назвали "дорогою смерті", оскільки на ній постійно відбувалися ДТП з постраждалими пасажирами і розбитого авто.

В 2018-2019 "УПС" ремонтувала окремі ділянки цієї дороги і продемонструвала все той же низький рівень робіт. Буквально через рік експлуатації були зафіксовані ті ж проблеми і ознаки руйнування, що в попередніх випадках. Про що повідомлялося в офіційному порядку.

У червні 2020 року підрядник визнала брак, допущений при ремонті і виправив одну ділянку в межах гарантійного терміну.

Трохи раніше, у березні 2020 року компанія "УПС" в рамках президентської програми "Велике будівництво" розпочала ремонт інших ділянок траси Р-73. Традиційно для себе з порушенням технологій.

Причому технології порушували навіть у присутності першого заступника Начальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Шефера, який прямо на місці пропонував активістам "закрити очі" на порушення, обіцяючи, що надалі підрядник буде дотримуватися правил і норм. Більше того, в подальшому Шефер особисто заявляв, що якість робіт від "УПС" відповідає нормам, і таким чином легалізував брак у дорожніх роботах.

Мільйони на тендерах

У травні 2020 року було оголошено новий тендер на суму понад 400 млн гривень на ремонт траси Р-73. І попри всі порушення Начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області дав компанії "УПП ІІ "УПС" позитивний відгук щодо якості робіт. У результаті компанія, яка до того часу неабияк прославилася на всю країну своїми неякісними роботами, отримала тендер майже на півмільярда гривень.

Вже в червні 2020 року, після того як активісти з команди "МС Дніпро" зафіксували чергове порушення технології на трасі Р-73, керівник компанії Тарас Палій напав на них.

Під час сутички Тараса Палія з активістами (фото з відкритих джерел)

Всі заяви і звернення мешканців Дніпропетровської області таки почули в "Укравтодорі" – його голова Олександр Кубраков видав окреме доручення, в результаті якого було з'ясовано, що при ремонті траси Р-73 компанією "УПС" на ділянках, які вона будувала і 2018-2019 рр., і цьому році, був виявлений цілий ряд невідповідностей. Втім, компанія і далі продовжує ремонт цієї траси, з порушеннями і відвертим браком.

У цьому контексті, мимоволі постає питання – чому не вдається знайти управу на подібного роду недбалість? Все дуже просто. По-перше, як вже згадувалося, кінцевим бенефіціаром "УПС" небезпідставно вважається голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник. Можливо, з цієї причини глава ОДА особисто перевіряє якість робіт на трасі Р-73 і заявляє про те, що компанія розвивається, оновлює техніку та інше, що абсолютно не відповідає дійсності.

І, нарешті, три майданчики для здійснення габаритно-вагового контролю, які будувалися компанією "УПП ІІ "УПС" в 2018-2019 роках за рахунок коштів обласного та міського бюджетів.

У березні 2020 проводилася інспекція майданчиків і було зафіксовано все те ж саме, що і зазвичай можна побачити на об'єктах, які будує цей підрядник, а саме ознаки руйнувань. Вартість будівництва саме цих двох майданчиків досягала 20 млн грн, а експлуатувалися вони за своїм призначенням лише 6 місяців.

Акти невідповідності майданчиків вимогам профільного наказу

У липні 2020 у зв'язку з суспільним резонансом і заявою президента про необхідність посилення заходів контролю за рухом вантажного транспорту, підрядник за свій рахунок переробив обидві площадки, але при цьому все одно допустив ряд недоліків.

Станом на кінець серпня Служба автомобільних доріг області так і не провела перевірку майданчиків на відповідність нормам Мінінфраструктури, тому заходи щодо контролю за рухом вантажного транспорту в області та виконання доручень президента України було зірвано.

Крім того, поки готувалася стаття стало відомо, що на відремонтованій менше півроку тому трасі Р-73/Н-08/ – Нікополь вже з'явилися руйнування.

І в той же час Господарський суд Дніпропетровської області своїм рішенням за позовом компанії "УПС" до Служби автодоріг скасував пункт 2.7 договорів на ремонт двох трас Дніпропетровської області – Н-08 (Дніпро-Запоріжжя) і М-04 (Знам'янка-Луганськ-Ізварине) в частині гарантійних зобов'язань на ремонт скасував гарантію на основу дорожнього полотна зазначених автодоріг, а це означає, що всі інші невідповідності і ознаки руйнування тільки відремонтованих доріг будуть списуватися саме на основу дорожнього полотна

Як бачимо, порушення норм будівництва і халтура для компанії "УПС" систематичне явище. При цьому компанія продовжує вигравати тендери на сотні мільйонів, а керівництво області просто закриває на це очі.

Крім цього, "УПС" отримує підряди в рамках "Великого будівництва" президента. А це означає, що неякісний ремонт доріг з боку "УПС" б'є і по особистому рейтингу глави держави. Адже асоціюватися об'єкти, що будуються в рамках президентської програми, будуть саме з ним. І хоча хмари над Олійником продовжують згущуватися, зокрема через зацікавленність НАБУ та ДФС, його будівельна компанія продовжать дорожній недоділ.