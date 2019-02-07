Закатати в асфальт: які траси влада відремонтує у 2019 році за 50 млрд гривень

Рекордный рост

В этом году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог правительство намерено потратить более 50 млрд гривен. "Как только позволят погодные условия, мы готовы начинать строительный сезон", - заявил на заседании Кабмина и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

Эта сумма почти на 8 млрд гривен превышает государственное финансирование дорожного хозяйства за прошлый год. Средства предусмотрены в Государственном дорожном фонде. Напомним, что это не профильное учреждение, как может показаться из названия, а отдельная защищенная статья расходов в госбюджете. Наполнение фонда происходит за счет уплаты акцизного сбора с проданного в стране автомобильного топлива. В 2018 году 50% собранных акцизов или почти 34 млрд гривен было направлено в Государственный дорожный фонд. В этом году доля отчислений увеличится до 75%, а в 2020 году достигнет 100%.

По словам Славомира Новака, все 50 млрд гривен будут распределены на финансирование трех ключевых направлений. Более 33 млрд гривен направят непосредственно на нужды "Укравтодора", еще 14,6 млрд гривен получат облгосадминистрации в виде субвенций на трассы местного и регионального значения. На улучшение уровня безопасности на дорогах выделят около 2 млрд гривен.

Руководитель "Укравтодора" уточнил, что из 33 млрд гривен в этом году предусмотрена рекордная сумма на выплату кредитов – 8,5 млрд гривен. На дороги останется около 25 млрд гривен, из которых на текущий ремонт и эксплуатационное содержание дорог планируется потратить более 6 млрд гривен. Непосредственно на ремонт и строительство дорог государственного значения будет направлено только 19 млрд гривен.

По словам советника главы "Укравтодора" Александра Кавы, приоритетными для ведомства в этом году будут несколько инвестиционных проектов. "Во-первых, это дорога Н-08 Запорожье-Мариуполь, на ремонт которой будет направлен один миллиард гривен. Во-вторых, на завершение всех работ на трассе М-15 Одеса-Рени будет израсходовано полтора миллиарда гривен. В-третьих, на ремонт дороги Н-14 Кропивницкий-Николаев запланировано направить миллиард гривен", - сообщил Кава РБК-Украина.

Еще два миллиарда гривен предусмотрены на реконструкцию дороги Решетиловка-Днепр, уточнил собеседник. "Это ответвление от трассы Киев-Полтава. По сути, после завершения работ от Киева до Днепра будет скоростное шоссе – полноценная дорога первой категории. Это четырехполосная дорога с разделителем посредине трасы. Более того, можно сказать, что скоростное шоссе будет не от Киева до Днепра, а даже до Запорожья, поскольку между Днепром и Запорожьем уже сейчас действует такая дорога", - добавил Кава.

Славомир Новак заявил, что в этом году продолжиться и реализация проекта GО Highway, который должен связать порты Черного и Балтийского морей автотрассами по направлению Одесса - Умань – Львов - Краковец - до Западной Европы. В 2019 году основные работы будут сосредоточены между Винницей и Уманью, а также на участках в Одесской, Николаевской, Киевской и Черкасской областях. На эти цели планируется направить в этом году около 4 млрд гривен.

Также в "Укравтодоре" намерены потратить 200 млн гривен на строительство северного объезда города Ровно. Это освободит город от транзитного транспорта, который едет через центр города в направлении Луцка, Ковеля и контрольно-пропускных пунктов Устилуг и Ягодин. В "Укравтодоре" также предусмотрели миллиард гривен на ремонты трасс в восточных областях, в частности, в Харьковской области.

Кроме того, в 2019 году в Украине реализуют несколько проектов по ремонту дорог за средства международных финансовых организаций. Как сообщил Славомир Новак, на эти цели привлекут почти 5 млрд гривен.

"Из масштабных проектов это – капитальный ремонт дороги М-01 от Киева до транспортного узла Копти в Черниговской области, включая объездную дорогу города Бровары, - рассказал Александр Кава. - Это двухлетний проект. В этом году будет завершена большая часть работ. Соответственно, уже в 2019 году по большей части направления Киев-Чернигов можно будет ехать по современной скоростной дороге".

Также планируется ввод в эксплуатацию трех объездов вокруг населенных пунктов, в том числе Полтавы, на трассе М-03 Киев-Полтава.

В "Укравтодоре" уточнили, что за счет сэкономленных средств по проекту ремонта подъездов к Киеву, который реализовывался под чемпионат "Евро-2012", планируется капитально отремонтировать часть дороги М-05 от Белой Церкви в направлении до Черкасской области. И в результате, за счет ремонта других участков в рамках проект GО Highway, в этом году трасса Киев-Одесса от столицы до границы с Черкасской областью будет полностью отремонтирована, надеются в ведомстве.

"Укравтодор" обсуждает с МФО несколько проектов, кредитные соглашения по которым, вероятно, будут подписаны в этом году – строительство северного объезда Львова и ремонт дороги Киев-Одесса в Черкасской области. Также уже подписаны договора по строительству северного объезда Тернополя, которое будет финансироваться за грантовые и кредитные средства.

Дорожные риски

Единственным риском, который может поставить под угрозу реализацию планов "Укравтодора", является несвоевременное поступление средств из госбюджета, считает Александр Кава. "В этом году, как и в прошлом, мы планируем своевременно начать дорожные работы. Все необходимые подготовительные процедуры уже проведены или будут проведены до наступления теплой погоды", - уточнил он. По его словам, в прошлом году "Укравтодор" отремонтировал полторы тысячи трасс государственного значения. "В этом году мы планируем объем работ, не меньше, чем в 2018 году", - подчеркнул Кава.

Более 50 млрд гривен на дороги - это значительно больше, чем в предыдущие годы, но все же недостаточно, уверен президент "Всеукраинской дорожной ассоциации" Артем Гриненко. "Судя по практике прошлого года, не думаю, что у "Укравтодора" могут возникнуть проблемы с освоением средств. Но важно не только количество отремонтированных километров, но и качество выполненных работ. А здесь пока есть вопросы", - говорит собеседник.

Также у Ассоциации есть вопросы к качеству ремонта местных дорог, который осуществляется на уровне облгосадминистраций, продолжает Гриненко. "В 2018 году у них отмечалось отсутствие системной работы, и, как следствие, - большое количество нарушений и низкий процент выполненных работ. Пока что ассоциация не видит, что руководители облгосадминистраций принимают в достаточной степени меры, чтобы не повторять эти ошибки в будущем строительном сезоне", - рассказывает он.

Глава общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимир Наумов напоминает, что на региональный уровень еще два года назад была передана большая часть дорог, а также средства для их финансирования. По словам эксперта, на эти цели тратится порядка 35% средств Государственного дорожного фонда.

Но, как показал опыт прошлого года, многие облгосадминистрации могут оказаться не готовы к этому. "В прошлом году во многих областях были проблемы с своевременным освоением финансов. Хорошо хоть, что неиспользованные средства не направляются по итогам года обратно в госбюджет, а остаются на региональном уровне для их использования в следующем году", - пояснил Наумов.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Ярослав Рабошук уточнил, что в прошлом году из 11,5 млрд гривен бюджетной субвенции на местные и коммунальные дороги непосредственно на трассы, расположенные в пределах населенных пунктов, было направлено меньше одного миллиарда гривен.

"Остальные средства распределялись на уровне облгосадминистраций на пути вне городов и сел. При этом в большинстве случаев распорядителями этого миллиарда гривен оставались областные власти, а не сельские, поселковые или городские советы. Именно облгосадминистрации определяли, какие дороги надо ремонтировать, нанимали подрядчиков и проверяли качество работ", - пояснил он.

Поэтому, по мнению Рабошука, сейчас политика государства в дорожном хозяйстве – "однобокая". "С одной стороны, в правительстве говорят, что выделяются средства на дороги местного значения, с другой – эти средства не доходят до городов и сел, то есть к дорогам, которыми мы пользуемся каждый день", - уточнил собеседник.