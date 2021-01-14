Долар під прицілом. Що буде з американською валютою у 2021 році

Гривня за підсумками минулого року "просіла" до долара майже на 20% після майже настільки ж різкого зміцнення роком раніше. Тоді як сам долар втрачав позиції до інших резервних валют, поки економіка США швидше інших падала на тлі пандемії й жорсткого карантину.

Індекс долара до світових валют (євро, ієна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона і швейцарський франк) зараз знаходиться у районі 90 пунктів, що на 7% менше, ніж на початку минулого року. За останні тижні індекс "пробив" мінімуми дворічної давності. Через що стало більше приводів сумніватися у доларі, як у "тихій гавані", що дозволяє перечікувати кризи.

Здешевлення долара до світових валют почалося з середини травня минулого року, згадує виконавчий директор CASE-Україна Дмитро Боярчук. "У 2020 році у долара була цікава траєкторія. Коли на початку 2020 року з'явилася новина про COVID-19, інвестори були фактично дезорієнтовані, не знали куди бігти – в євро або долар", – говорить він.

Коливання було дуже стрімким і в основному визначалося змаганнями стимулюючих засобів центробанків світу. "Коли до травня стало зрозуміло, що світова економіка у жахливому стані, інвестори "сиділи" у доларі, ховаючись від "шторму". А ось з травня, коли всі побачили, що США постраждали чи не найбільше серед світових економік, і масштаб стимулювання тільки набирав обертів, інвестори почали системно виходити з долара і "зелений" став втрачати свої позиції", – пояснює Боярчук.

Основним фактором знецінення американської валюти стало збільшення попиту на ризикові активи після першої хвилі пандемії та зростання цін на сировину, додає керівник департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук.

"Через паніку на ринках до середини березня 2020 року долар зміцнився майже на 9% з початку року. Але відтоді він втратив свої позиції і за результатами року ослаб на 4%", – відзначає глава аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. Разом з тим, як зазначив експерт, це не є критичним для американської валюти.

Низькі ставки та ризики інфляції

На позиції долара впливає ультрам'яка монетарна політика Федеральної резервної системи США (ФРС) і фіскальна політика в США, говорить Ніколайчук. У 2020 році економіку США стимулювали різними методами – від пакета антикризових заходів на 2 трлн доларів до масштабної програми ФРС з викупу активів.

Зараз в США обговорюється новий пакет соціальної допомоги, який передбачає великі виплати населенню. Його підтримують і демократична, і республіканська партії. Тільки у цьому кварталі в економіку США можуть влити ще 1 трлн доларів, щоб згладити несприятливі наслідки коронавірусу.

Інвестори розуміють, що це позначиться на зростанні інфляції та призведе до подальшого ослаблення долара. При обліковій ставці ФРС на рівні 0,25% інвестиції будуть направлятися в акції компаній або в країни, що розвиваються, що також буде підривати позиції долара.

Минулого року значно подорожчали акції тих компаній, які надавали людям послуги та товари, які необхідні або популярні в умовах повсюдного карантину.

Виросли у ціні акції технологічних компаній, у першу чергу, акції онлайн-рітейлера Amazon. Підвищилися котирування компанії Netflix, яка забезпечила людям розваги під час ізоляції. Злетіли у ціні акції PayPal, яка дозволяє проводити онлайн-платежі по всьому світу.

Логічним виглядало і подорожчання акцій медичних компаній, які виробляли препарати, які рятують життя людей, або були зосереджені на випуску вакцин. Зараз інвестори в надії на майбутнє зростання, яке може відбутися після завершення пандемії, придивляються до компаній, акції яких серйозно впали у 2020 році. Мова про авіакомпанії, готелі, власників курортів, круїзів та туристичних об'єктів.

Проблеми долара підігріли ажіотаж інвесторів на інші активи. Якщо говорити про золото, то минулого року вартість цього металу оновила десятирічні максимуми, досягнувши піку у серпні – понад 2 тисячі доларів за унцію. Останні тижні золото торгується в діапазоні 1,85-1,95 тисяч доларів за унцію.

За оцінками аналітиків UBS Global Wealth Management, золото у 2021 році навряд чи повторить минулорічний успіх. Тим не менш, як вважають експерти UBS, подальше падіння долара і низькі реальні процентні ставки у першому кварталі будуть тримати ціни на всі дорогоцінні метали на високому рівні. Серед іншого, очікується активне зростання ціни на срібло і платину, які по динаміці за рік можуть обійти золото.

На тлі падаючого долара стрімко зростав і біткойн. Криптовалюта перед новим роком чи не кожен день оновлювала цінові рекорди, сягнувши 42 тисяч доларів вже на початку січня. Проте потім котирування обвалилися за кілька днів на 26%. Як пише агентство Bloomberg, з минулої п'ятниці біткойн втратив у вартості близько 185 млрд доларів.

"Ще належить визначити, чи є це початком великої корекції. Але тепер ми бачили розрив цієї параболи, так що, можливо, так воно і є", – цитує Bloomberg керівника відділу розвитку бізнесу криптобіржи Luno в Сінгапурі Віджайя Айяра.

І хоча прихильники біткойна не очікують настільки сильного спаду ціни, як, скажімо, у 2017 році, національні регулятори все ще скептично ставляться до криптоактивів як таких. Після різкого обвалу ціни на початку року Управління з фінансового регулювання і нагляду Великобританії (FCA) заявило, що такі інвестиції пов'язані з високими ризиками. "Якщо споживачі вкладають кошти у ці типи продуктів, вони мають бути готові втратити всі свої гроші", – підкреслили в FCA.

Вигода від слабкого долара

Для американської економіки більш слабкий долар є позитивним фактором, особливо, якщо брати до уваги торгову конфронтацію з Китаєм. Зниження котирувань долара сприяє більшій конкурентоспроможності американських товарів на глобальних ринках. Імпорт в США при такому положенні справ скорочується, а експорт – зростає. Інше питання, що це навряд чи влаштує експортерів у тому ж Євросоюзі.

Зараз курс євро до долара знаходиться на рівні 2018 року, вказує Дмитро Боярчук. "Дуже ймовірно, що долар і далі буде втрачати позиції у 2021 році. Особливо на тлі відновлення апетиту до ризиків у країнах, що розвиваються. Хоча новий штам вірусу може знову дезорієнтувати інвесторів", – вважає співрозмовник.

За оцінками експерта, у лютому можливе спочатку стрімке зміцнення євро до долара, а потім таке ж різке зміцнення долара.

Падіння долара позначиться і на українському валютному ринку, впевнені аналітики. При інших рівних це полегшить обслуговування боргу, номінованого в цій валюті, каже Сергій Ніколайчук. "Крім того, ослаблення долара буде стимулювати глобальних інвесторів шукати різні альтернативи й, зокрема, українські цінні папери можуть отримати додатковий попит. Це буде сприяти зміцненню гривні", – підкреслив експерт ICU.

За словами Олександра Паращія, згідно з прогнозами міжнародних аналітиків, долар може ще трохи ослабнути до основних валют у 2021 році, але в межах одного відсотка. В Україні ж, за оцінками Дмитра Боярчука, по відношенню до гривні буде невелика волатильність навколо 28 гривень за долар.

"Є дві протилежні тенденції. Одна – це повернення нерезидентів, що може тиснути на зміцнення нацвалюти. Інша – це масивні витрати держбюджету і потенційне розширення торгового дефіциту, який буде тиснути на ослаблення гривні. Обсяг приходу нерезидентів важко оцінити. Якщо він значний, то буде зміцнення, але невелике, оскільки значне зміцнення – це втрати бюджетних доходів", – роз'яснив експерт.

На його думку, НБУ навряд чи буде повторювати практику 2019 року з 20% зміцненням гривні на тлі заходу нерезидентів.