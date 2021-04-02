Борги за світло. Хто працює на ринку "зеленої" енергетики і чому держава їм не платить

Кабінет міністрів, парламент і енергетичний регулятор НКРЕКП відсунули на другий план інтереси інвесторів у відновлювані джерела енергії (ВДЕ), порушивши домовленість по виплаті боргів.

Призначені "зеленим" гроші влада поділила порівну, віддавши частину "Енергоатому". Докладніше про те, хто працює на ринку ВДЕ, чому держава їм не платить і які це ризики несе енергосистемі країни – у матеріалі РБК-Україна.

Враховуючи, що з квітня починається фаза активного вироблення електроенергії, це можна вважати стартом нового сезону для сектора "зеленої енергетики". Адже СЕС і ВЕС, як і інші види генерації, почнуть виробляти більше е/е А тому виплати за "зеленим" тарифом мають зрости.

На ринку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) побоюються, що держава знову порушить зобов'язання перед галуззю, продовживши накопичувати борги, як це було торік. Саме рік тому – з квітня 2020 року – "зеленим" почали не доплачувати за е/е. В окремі місяці рівень розрахунків не перевищував 4-5% від того, що мало бути. Компенсувати ці недоплати у владі так і не змогли.

Хто платить за боргами та де брати гроші

Влітку минулого року був знайдений компроміс між бізнесом і урядом. Держава переконала інвесторів у ВДЕ піти на зниження тарифу, пообіцявши натомість розрахуватися за накопичену заборгованість.

Але, всупереч цим домовленостям, закріпленим у відповідному меморандумі та, по суті, прописаним на рівні закону, Кабмін не виконав зобов'язання зі свого боку. Лише один раз погашення торішніх боргів відбулося у лютому поточного року, коли "зеленим" заплатили 3,1 млрд грн, після чого борг скоротився до 19,3 млрд грн.

Спочатку, щоб розрахуватися з інвесторами, чиновники вивчали кілька сценаріїв: випуск ОВДП, компенсація безпосередньо з держбюджету і кредити під держгарантії для "Укренерго". З усіх трьох варіантів поки що реалізовано лише останній, але не так, як планувалося спочатку.

Раніше РБК-Україна докладно писало про те, що гроші, які спочатку залучалися для виплати боргів перед "зеленою" енергетикою, намагаються розподілити на інші напрямки, порушивши тим самим домовленість з інвесторами.

Частково погасивши заборгованість у лютому, держава все одно заплатила у два рази менше, ніж мала. Річ у тім, що ще 3,1 млрд гривень (така ж сума, як і "зеленим") направили на погашення боргу перед "Енергоатомом". Попри те, що ці гроші залучалися "Укренерго" як цільовий кредит у держбанків для розрахунку з "зеленої" генерацією.

Перший заступник енергокомітету Ради Олексій Кучеренко розкритикував такий підхід, заявивши, що "майже всі отримані кошти керівництво "Енергоатому" списало на погашення різних штрафів і пені, які вони самі й придумали". "Це означає, що борг не зменшився, як це обіцяли", – зазначив нардеп.

Якби графік розрахунку з ВДЕ не порушувався і держава чітко виконувала свої зобов'язання, то до 1 квітня борг був би у два рази менше – близько 10 мільярдів. І у такому разі до кінця року достатньо було б платити приблизно за 3,5 млрд гривень у квартал, щоб покрити "історичну" заборгованість. Але, втім, поки влада не поспішає платити.

Компанії, що працюють у секторі ВДЕ України, відкрито критикують Кабінет міністрів Дениса Шмигаля, не бачачи ніякого прогресу у цьому питанні. Більш того, як пояснював один з інвесторів, директор компанії "Екотехнік Велика Добронь" Владислав Жовніренко, борг не виплачують тим, хто подав позови до суду на ДП "Гарантований покупець" за відсутність тих самих розрахунків.

"Вони дали кошти тільки тим компаніям, які не судяться з "Гарпоком", – сказав Жовніренко.

Ще один кредит – близько 4 млрд гривень, "Укренерго" має найближчим часом отримати від "Укрексімбанку". Але, враховуючи, як у владі вчиняли раніше, є обґрунтовані підстави вважати, що гроші знову розділять між "зеленими" і "Енергоатомом".

Як знайти вихід і повернути борг

У міжнародних партнерів накопичився ряд запитань до уряду з приводу боргової проблеми. Минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (КБРР) Оділь Рено-Бассо пообіцяв врегулювати ситуацію з боргом. Як варіант, за словами міністра, розглядається можливість провести випуск гарантованих державою єврооблігацій для розрахунку з "зеленої" генерацією.

Та чи вдасться реалізувати озвучений міністром фінансів задум, враховуючи інертність уряду та опір у парламенті, складно сказати. І так само не ясно, як буде розділений взятий для розрахунку з "зеленими" черговий кредит у держбанках.

Чим довше влада зволікає і не вирішуються розрубати цей "гордіїв вузол", тим складніше буде шукати вихід з ситуації. Не кажучи про те, що вся ця історія б'є по діловій репутації та інвестиційному клімату країни. Якщо ж дивитися на майбутнє "зеленої" енергетики України, поки воно представляється вельми туманним. Через що в інвесторів ВДЕ немає розуміння, куди і як рухається далі.

Та ж проблема не тільки у борзі. Навіть пілотні "зелені" аукціони держава не може запустити з 2019 року. В країні немає ніяких економічних стимулів, щоб бізнес створював нові балансуючі потужності. Чим займається і куди дивиться НКРЕКП, залишається тільки здогадуватися.

Компанії, попри режим повної невизначеності, все ж добудовують раніше заплановані проекти у вітровій енергетиці. Приміром, Elementum Energy придбала проекти ВЕС на майже 40 МВт, від яких відмовився попередній власник. А ДТЕК вирішив використовувати отримані від розміщення євробондів кошти для будівництва першої черги Тилігульської ВЕС. Але проекти по сонячним електростанціям майже зупинилися.

Що ще гірше – ці проблеми заважають роботі енергосистеми України в цілому, це може негативно відбитися на синхронізації нашої енергосистеми з європейською ENTSO-E. І якщо ця ключова реформа зірветься, Україні ще довго доведеться використовувати "брудні" вугільні ТЕС і посилювати свою залежність від імпорту е/е з РФ і Білорусі, як було цієї зими.