Денис Костржевський: колись збитковий аеропорт "Київ" за роки під керівництвом інвестора приніс суспільству 1,3 мдрд грн

- Более восьми месяцев прошло с тех пор, как детективы НАБУ провели массовые обыски в терминалах аэропорта "Киев". Каковы на сегодня результаты следствия, что Вы можете сказать?

- Я Вам скажу больше, 14 марта текущего года прошел год, как НАБУ начало это расследование. Именно 14 марта 2018 года в 22 часов 30 минут НАБУ зарегистрировало уголовные производства о совершении уголовных правонарушений должностными лицами Киевского городского совета, коммунального предприятия "Международный аэропорт "Киев" и ООО "Мастер-Авиа".

Что касается результатов расследования, то пока никакой информации у руководства ООО "Мастер-Авиа" нет. Но об этом несколько позже.

Хотелось бы вернуться в 2010 год. Тогда государство Украина готовилось к проведению футбольного чемпионата "Евро-2012". Времени для подготовки к мероприятиям было довольно мало. Авиаотрасль государства не была готова принять и предоставить качественные услуги прогнозируемому количеству туристов, в том числе в Киеве. Одним из требований проведения чемпионата со стороны УЕФА было строительство в Киеве второго современного аэропорта, способного обслуживать 520 международных пассажиров в час на вылет. Это три самолета Боинг 737 в час.

Существующие на тот момент мощности аэропорта "Киев" (Жуляны) не удовлетворяли эти потребности ни с точки зрения количества пассажиров, ни с точки зрения технологий – авиационной и пожарной безопасности, санитарных норм.

Единственный пассажирский терминал был построен в 50-х годах прошлого столетия и находился в ужасном состоянии. Склад горюче-смазочных материалов вообще почти не работал, противопожарная система не функционировала. Это, кстати, то имущество, которое ООО "Мастер-Авиа" арендовало по результатам конкурса и арендная ставка на которое, по версии детективов НАБУ, занижена.

Международный аэропорт "Киев" был вообще убыточным. Там работали около 550 сотрудников, задолженность по заработной плате составляла более 3 миллионов гривен. Работников аэропорта отправляли в отпуска за свой счет, не было даже средств, чтобы купить бумагу для печати ответов на запросы правоохранительных органов в отношении задолженности по заработной плате!

Для того чтобы коммунальное предприятие "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) не обанкротилось, из городского бюджета почти ежегодно выделялись дотации на десятки миллионов гривен. Кроме того, для выплаты заработной платы сотрудникам привлекались банковские кредиты. И так продолжалось из года в год. Киевляне хорошо помнят те времена. В течение последних 20 лет (с 1991 по 2010) предприятие только потихоньку угасало.

Именно поэтому в мае 2010 года в рамках программы подготовки инфраструктуры к "Евро-2012" Киевский городской совет объявил конкурс на право аренды комплекса зданий, сооружений и техники, принадлежащих коммунальному предприятию "Международный аэропорт "Киев".

Это был не просто конкурс по передаче в аренду имущества, порядок которого урегулирован ЗУ "Об аренде государственного и коммунального имущества" и подзаконными нормативными актами. Это был конкурс с инвестиционными обязательствами, причем очень весомыми и капиталозатратными. Победитель конкурса, например, обязывался трудоустроить работников коммунального предприятия, погасить более 22 миллионов гривен, а это на то время почти 3 миллиона долларов, кредитных обязательств.

Успеть до проведения "Евро-2012" построить дополнительные терминалы для обслуживания 520 международных пассажиров в час, а это 25 тысяч туристов ежедневно. Добавьте сюда международные стандарты, в том числе по вопросам безопасности международных аэропортов. Фактически этот конкурс – это отношения государственно-частного партнерства, урегулированные ЗУ "О государственно-частном партнерстве".

Конечно, для такого проекта были необходимы соответствующие гарантии, в том числе банковские. Ведь вопрос был не только функционирования отдельного коммунального предприятия, планка была значительно выше – международный авторитет Украины среди стран Европейского Союза. Строительство находилось на контроле Кабинета Министров и УЕФА.

ООО "Мастер-Авиа" выиграло конкурс на право аренды. На сессии Киевского городского совета 17.02.2011 было принято решение "О передаче имущества территориальной громады города Киева на конкурсной основе", которым было решено передать комплекс зданий и сооружений, а также оборудования в аренду обществу.

Во исполнение решения КГГА между ООО "Мастер-Авиа" и коммунальным предприятием "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) было заключено соответствующее соглашение.

- И что же дальше? "Мастер-Авиа" выполнило взятые на себя обязательства?

Выполнило и перевыполнило! Хотя это было довольно нелегко. Вы помните — одно из основных обязательств выполнено безупречно. Летом 2012 года городской аэропорт достойно принял участников и туристов футбольного турнира Европейского Союза. Тогда вновь построенные терминалы аэропорта ежедневно обслуживали 25 тысяч пассажиров, а в целом за весь период футбольного чемпионата 200 тысяч пассажиров.

Вообще построен не один, а три современных терминала общей пропускной способностью 2200 пассажиров в час, построена котельная, паркинги, места для стоянок самолетов, полностью реконструирован склад горюче-смазочных материалов и так далее. Общая сумма инвестиций превысила 600 миллионов гривен. Это были банковские кредиты, которые ООО "Мастер-Авиа" возвращает и по сей день.

И представьте себе – инфраструктура аэропорта была построена ООО "Мастер-Авиа" за 10 месяцев.

Сегодня Международный аэропорт "Киев", которым руководит "Мастер-Авиа", сотрудничает с более чем 50 авиакомпаниями, выполняя рейсы в 52 города 28 стран мира. Ежемесячно выполняется около 2800 рейсов, а ежегодно обслуживается почти 3 миллиона пассажиров.

- Конечно, авторитет Украины среди государств Европейского союза во время футбольного турнира достаточно важен. А что с выполнением обществом других обязательств?

- Инвестиции в аэропорт превысили 80 млн долл. США. Создано более 15 тысяч рабочих мест. Аэропорт "Киев" стал вторым аэропортом по объемам перевозок в Украине. Предприятие — второй по величине налогоплательщик среди столичных коммунальных предприятий. Конечно, погашены абсолютно все долги коммунального предприятия.

Выгоды от такого государственно-частного партнерства между ООО "Мастер-Авиа" и КП "МА "Киев" (Жуляны) не видят только детективы НАБУ. Мне кажется, она очевидна даже для учеников старших классов.

Вот посудите сами, динамика убыточности КП "МА "Киев" (Жуляны) прогрессировала из года в год, в 2009 году городской бюджет Киева дотировал аэропорт на 9 миллионов гривен, в 2010 – на 10 миллионов гривен.

С учетом общей картины развития бизнеса в стране, даже рядовые граждане могут спрогнозировать, что было бы с аэропортом, если бы тогда ООО "Мастер-Авиа" не инвестировало в его инфраструктуру десятки миллионов долларов и не обеспечило организацию работы профессиональными кадрами.

В результате же государственно-частного партнерства ООО "Мастер-Авиа" и коммунального предприятия последнее получило 50,2 млн гривен прибыли в 2017 году, 58,8 — в прошлом. Всего за все время сотрудничества коммунальное предприятие, а соответственно и громада города Киева получили более 1 миллиарда 300 миллионов гривен. ООО "Мастер-Авиа" уплатило в бюджеты 380 миллионов гривен налогов и обязательных платежей и является одним из основных бюджетообразующих предприятий столицы. И это на фоне финансовых кризисных явлений в мире и Еврозоне в частности.

Согласитесь, что для сравнения указанных показателей и оценки эффективности работы не нужно высшее образование.

Показатели деятельности "Международного аэропорта "Киев" 2010 2018 Количество пассажиров 28494 2 779 369 Налоги в миллионах гривен 6,0 215,8 Количество сотрудников 550 2000 Площадь терминалов в метрах квадратных 2100 29800 Площадь перронов в метрах квадратных 150000 230000 Количество спецтехники 50 250 Емкость склада ГСМ в метрах кубических 2950 7950

- ООО "Мастер-Авиа" за 10 месяцев фактически с нуля построило аэропорт международного уровня. А что же сделали детективы НАБУ за 12 месяцев? Какие обвинения Вам выдвигают?

- Официальных обвинений руководство ООО "Мастер-Авиа" пока не слышало. Есть уголовное производство по факту возможного нарушения. И само наличие факта нарушения или его отсутствие и должно установить следствие. И еще резонанс в СМИ, которые оперируют неподтвержденными и искаженными фактами. Мне вообще кажется, что само уголовное производство зарегистрировано для того, чтобы использовать его возможности для действий, не имеющих ничего общего с задачей уголовного производства.

Например, для проведения в течение 20 часов обысков в режимных помещениях аэропорта и запрета работникам покидать помещение; запугивания и изъятие телефонов и частной переписки без постановления следственного судьи апелляционной инстанции, изъятие документов, которые никак не относятся к предметам доказывания. В кого собирались стрелять из автоматического оружия работники НАБУ на гражданском предприятии?

Например, зачем детективы без постановления суда собирают документы предприятия за 2018-2019 годы, в то время как зарегистрировано уголовное производство о возможном совершении преступлений в 2014-2017 годах? Где такие документы будут использованы и кем? Или зачем им все без исключения договорные документы предприятий за 10 лет деятельности при регистрации в ЕРДР только вопросов по выполнению 4 договоров. Не говоря уже о том, что предприятие существует лишь 9 лет. Неужели это для улучшения инвестиционного климата для бизнеса?

Знаете, в средствах массовой информации звучит все больше обвинений НАБУ в выполнении политических заказов. Анализируя действия отдельных детективов НАБУ в событиях вокруг аэропорта, я начинаю задумываться, а не может ли это быть тоже выполнением заказа, но уже в сфере чьих-то бизнес-интересов. Убежденность в том, что это так и есть, со временем становится все глубже.

- И все же какие обвинения?

- В ЕРДР детективы зарегистрировали несколько событий, которые они считают уголовно наказуемыми. Формируя мнение общества о якобы раскрытой ними коррупции и хищениях в аэропорту, детективы распространяют это через СМИ, чем наносят ущерб трудовым коллективам и репутации аэропорта, в том числе среди иностранных партнеров.

Но дальше средств массовой информации их воображаемая коррупция не движется, потому что ее не существует.

Первое, что не нравится НАБУ, это ставка аренды имущественного комплекса. Они себе посчитали, что если бы она была больше, то община города Киева, скажем, за три года дополнительно получила бы 22 миллиона гривен. Чисто математически, вероятно так могло бы быть. Но детективы утверждают, что такой, больший, уровень арендной платы за имущественный комплекс предлагало ООО "Промсоцразвитие".

Это общество действительно в 2010 году участвовало в конкурсе на аренду, однако не смогло выполнить условия конкурса. В частности, ООО "Промсоцразвитие" не смогло предоставить установленную законом банковскую гарантию, вместо которой подало письмо Расчетно-кредитного банка г. Москвы.

Не предоставив банковской гарантии и сертификата соответствия авиационным правилам Украины, ООО "Промсоцразвитие" не смогло выиграть конкурс, как и еще один из трех участников. Победителем конкурса стало ООО "Мастер-Авиа".

Кстати, ООО "Промсоцразвитие" обращалось в суд с иском о признании противоправным и отмене решения Киевского городского совета "О передаче имущества территориальной громады города Киева на конкурсной основе". Постановлением окружного административного суда. Киева от 04.11.2011 по делу №2ф-5790/11/2670 в удовлетворении иска отказано. Этим же решением определена законность применения процентной ставки аренды имущественного комплекса для ООО "Мастер-Авиа". Это решение оставлено без изменений постановлением Киевского апелляционного административного суда 15 марта 2012 года.

Вот так, суд уже дал оценку обстоятельствам почти десятилетней давности, а НАБУ тщательно расследует такие обстоятельства.

Может, цель детективов – прекратить договор аренды с ООО "Мастер-Авиа" и заключить договор аренды аэропорта с ООО "Промсоцразвитие", подконтрольным Москве?

Другие эпизоды не менее абсурдны! Например, согласно выписки из ЕРДР, руководство КП "МА" Киев" (Жуляны) в течение 2014-2017 годов выплачивало заработную плату работникам, которые выполняли работы для ООО "Мастер-Авиа" и таким образом разворовало больше 40 миллионов гривен. Эти обвинения просто придуманы детективами и тому есть доказательства, я на них остановлюсь далее.

Или, например, ООО "Мастер-Авиа" нанесло больше 40 миллионов убытков коммунальному предприятию, поскольку осуществляло деятельность по заправке воздушных судов. По мнению детективов, если бы заправку осуществляло коммунальное предприятие, то оно бы дополнительно заработало 40 миллионов гривен. Как по мне, мысль логичная.

Вероятно, НАБУ тоже могло бы получить эти 40 миллионов, если бы вложило 80 миллионов долларов в строительство терминалов, реконструкцию склада ГСМ, закупку соответствующей техники, получило бы разрешительные документы и осуществляло хозяйственную деятельность по обслуживанию воздушных судов. Пока ООО "Мастер-Авиа" всего этого не сделало, не было ни кого заправлять, ни чем!

Поразительно, что чисто финансово-хозяйственные отношения детективы НАБУ квалифицируют как злоупотребление служебным положением по ст. 364 УК Украины.

- Но НАБУ оперирует фактами, цифрами. Откуда у них эта информация?

- В 2017 году Северный офис Госаудитслужбы провел проверку коммунального предприятия "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) за период с 1 января 2014 по 30 сентября 2017 года. Отчет был опубликован на официальном сайте Госаудитслужбы.

В целом по результатам проверки аудиторами дана условно-положительная оценка деятельности коммунального предприятия. Утверждения же детективов в документах и выписке из ЕРДР о мифических преступлениях явно не совпадают с выводами самих аудиторов. В документах детективы изложили выводы на свой лад, искажая и подтасовывая слова по-своему. Зачем это сделано — понятно, чтобы было что зарегистрировать и побольше миллионов насчитать для красивой картинки в СМИ.

Мои слова не голословны. Мы обратились в Северный офис Госаудитслужбы с запросом и просьбой разъяснить, правда ли, что в их заключении написано так, как в своих документах пишут детективы. В ответ получили письмо за подписью руководства — здесь я хочу процитировать близко к тексту.

Так вот, в письме руководство Госаудитслужбы черным по белому пишет:

1. "В тексте Аудиторского отчета и в выводах отчета вообще не задокументирован факт выплаты заработной платы внешним совместителям на сумму 41286,9 тыс. гривен с нарушением законодательства".

2. "Аудиторский отчет не содержит утверждений о недополучении дохода и нанесении убытков" на указанные НАБУ суммы вследствие:

– занижения арендной ставки по договору №240-2011 от 24.06.2011 (на сумму 22559,3 тыс. гривен);

– заключения договора №10502012 от 31.05.2012 между КП "МА "Киев" (Жуляны) и ООО "Мастер-Авиа" (на сумму 12271,95 тыс. гривен);

– заключение Генерального соглашения между КП "МА "Киев" (Жуляны) и ООО "Мастер-Авиа" №139/2012 от 22.06.2012 и "потери возможности получить доход от заправки воздушных судов на сумму 23048,72 тыс. грн и от предоставления услуг хранения горюче-смазочных материалов расчетно на сумму 18249,75 тыс. грн",

– "Северный офис Госаудитслужбы не обращался с исками в суд с целью устранения нарушений законодательства, поскольку в аудиторском отчете не указано нанесение ущерба Предприятию (территориальной громаде Киева, государству), в аудиторском отчете не задокументировано нарушение законодательства по вопросам сохранения и использования активов.

Основания для обращения с иском в суд отсутствуют, поскольку в аудиторском отчете от 22.12.2017 года №08-32/1129 отсутствуют выводы о заключении договоров с нарушением законодательства, а лишь дана оценка влияния отдельных положений договоров на уровень управления финансово-хозяйственной деятельностью объекта аудита и получения экономических выгод".

Вопрос – детективы что, не умеют читать по-украински?

Хочу больше сказать: в предусмотренном законом порядке специализированной государственной организацией была проведена судебно-экономическая экспертиза этих же вопросов. Судебные эксперты государственного учреждения тоже не нашли в отчете Госаудитслужбы документального подтверждения убытков хотя бы на одну тысячу гривен, не то что на десятки миллионов, о которых так отчитываются детективы НАБУ и пишут в средствах массовой информации.

Судебно-экономическая экспертиза в такой категории дел обязательна, однако, насколько мне известно, детективы НАБУ такой экспертизы за 12 месяцев расследования даже не назначали. Почему? Все просто. Потому что проведение экспертизы опровергнет их воображаемые преступления, и дело нужно будет закрыть, вернуть изъятые телефоны, объяснить, зачем обыскивали и блокировали аэропорт.

Глядя новости, я представляю, сколько сегодня работы у правоохранительных органов, и одновременно удивляюсь и спрашиваю себя: куда идут деньги налогоплательщиков? Сколько документов "в мусорник", а главное – рабочего времени детективов, прокуроров, судей, экспертов.

- С Вашей точки зрения, почему так происходит? Вы думаете, руководство НАБУ знает обо всем этом?

- Безусловно, руководство знает о существовании этого уголовного производства, однако сомневаюсь, что владеет подробностями. Воспринимает всю информацию со слов или документов руководителя следственной группы.

Детектив, конечно, не признает, что в деле отсутствуют доказательства преступления, что когда-то он по своему усмотрению исказил изложенные в отчете факты и ввел в заблуждение руководство и, собственно, продолжает это делать дальше.

Иначе дело нужно закрывать, возвращать изъятые телефоны, компьютеры. Объяснить руководству, зачем проводились обыски на режимных объектах, привлекался спецназ и что делалось в деле 12 месяцев группой из 40 детективов.

Наоборот, опасаясь огласки ситуации, детектив в своих письмах запугивает адресатов и подчеркивает уголовную ответственность за разглашение содержания письма об истребовании какого-то документа.

Кроме того, угрожая уголовной ответственностью за разглашение данных досудебного следствия, детектив запретил Госаудитслужбе предоставлять нам отчет и расчеты аудиторов, хотя сам отчет был вручен после проверки.

Грубо нарушая право на защиту и доступ к правосудию и, собственно, безальтернативные нормы УПК Украины, детектив позволяет себе вместе с прокурором и следственным судьей тайно арестовывать временно изъятое имущество граждан.

Руководители же среднего звена и служба внутренней безопасности НАБУ, безусловно, понимают ситуацию но, мне кажется, защищают "честь мундира". Думаю, все они надеются, что со временем что-то изменится, что-то забудется, дело утратит актуальность, вот тогда и закроют.

То же самое с прокурорами в уголовном производстве, ведь действия детективов проведены с их легкой руки, они же рассматривали жалобы, одним словом – в одной лодке.

У руководителей САП, как говорится, руки не доходят.

Я в бизнесе десятки лет, однако такого произвола не помню. Думаю, именно поэтому социологические исследования все чаще сообщают о стремительном уменьшении уровня доверия к НАБУ.

- Вы обращались в суд за защитой?

- Конечно, обращались. Я не хочу комментировать решения судов и, наверное, не имею на это права. Единственное, что хочу сказать – трудно надеяться на справедливый суд следственного судьи, который примерно за 3 минуты судебного заседания позволяет детективам провести обыск на режимных объектах, деятельность которых обусловлена особой опасностью для большого количества людей.

Представьте, когда люди, отвечающие за безопасность полетов воздушных судов и пассажиров в аэропорту, на 20 часов блокируются детективами и спецназом без права общения по телефону. Я бы не хотел быть на борту самолета, который совершает посадку в таком аэропорту.

Именно тогда, во время обыска произошел инцидент с самолетом компании "BRAVO" с пассажирами на борту. Лишь случайное стечение обстоятельств не привело тогда к страшным последствиям. Проверка по данному происшествию еще проводится, поэтому не буду забегать вперед.

Поэтому решения таких следственных судов о законности действий детективов меня совсем не удивляют, как и рассмотрение наших жалоб по 3-4 месяца. Для сравнения: 3 минуты на рассмотрение ходатайства детектива и 3 месяца на рассмотрение жалобы о неправомерных действиях детектива. Как вам беспристрастность и непредвзятость отдельных следственных судов, или это, наверное, у них своя логика равенства сторон.

Справедливости ради скажу, что отдельные следственные судьи все же решились и указали детективам, что исследование переписки граждан в мобильных телефонах является вмешательством в частную жизнь.

В общем, могу сказать, что эффективной судебной защиты в национальных судах мы не нашли. Именно поэтому обратились в Европейский суд по правам человека с шестью заявлениями, в том числе на нарушение права на доступ к правосудию и незаконное вмешательство в частную жизнь. Ограничимся ли этим, пока сказать трудно.

Думаю, именно из-за таких "горе-детективов" и судей государство Украина занимает "почетное" третье место после России и Румынии по количеству жалоб граждан, находящихся на рассмотрении в ЕСПЧ. Всего на рассмотрении в суде находится 7250 жалоб против Украины. Только по результатам рассмотрения 95 таких жалоб в 2018 году Украину обязали выплатить более одного миллиона евро. В том же 2018 году во исполнение решений ЕСПЧ из государственного бюджета уплачено 32,6 млн гривен.

Вероятно, детективам до этой статистики дела нет, у них собственные, известные только им цели.

- Можете ли Вы назвать фамилии детективов и судей, которые, по Вашему мнению, нарушают закон?

- Несмотря на то, что мои персональные данные неоднократно подавались в средствах массовой информации в негативном свете, думаю, не без помощи детективов, я не желаю персонализировать в этом интервью ни детективов, ни следственных судей. Хотя думаю, что их имена интересны пассажирам самолетов, совершавших посадку в аэропорту, работники по вопросам безопасности полетов которого были заблокированы.

- Не повлияет ли данное расследование на развитие аэропорта, планы на будущее?

- Вы знаете, как ни странно – нет. Коллектив предприятия чувствует свою правоту, и каждый сотрудник знает, что делает полезное правильное дело для общества и государства. Сейчас завершается очень большой этап расширения терминала. Это позволит увеличить площади терминалов для обслуживания пассажиров почти вдвое, повысится комфорт и качество обслуживания. Будет создано еще несколько сотен рабочих мест, увеличатся отчисления в бюджет.

За прошедший 2018 год количество пассажиров, воспользовавшихся аэропортом, увеличилось по сравнению с 2017 годом на 45 процентов. Соответственно, в 2019 году аэропорт ожидает сохранения таких же темпов роста. Более того, в планах ООО "Мастер-Авиа" – еще увеличить доходы бюджета города.

- Что Вы хотели бы сказать в завершение?

- Вы знаете, во время того 20-часового обыска один из детективов меня спросил: "А чего вы все такие спокойные, у вас часто обыски бывают, вы уже привыкли?". Я ему ответил:

"За всю мою историю работы в бизнесе обыск у меня впервые. А спокойны мы все потому, что за нами нет никакой вины и сомнений, что мы делаем полезное, честное дело!".

И не думаю, что будет "весело", когда народ Украины спросит, а рано или поздно народ спросит, куда и на что тратились средства налогоплательщиков...