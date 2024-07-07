"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон

О том, как киевские волонтеры эвакуируют животных с прифронтовых и деоккупированных территорий, адаптируют их в новых семьях в Украине и даже за границей, - читайте в материале РБК-Украина.

В начале войны, когда сотни животных в Киеве и окрестностях по разным причинам оказались запертыми в своих домах, группа энтузиастов вызвалась освобождать их. За первый день более 700 владельцев оставили заявки о необходимости спасения. Волонтерам приходилось разбивать стены и вырезать дыры в дверях, чтобы выманить животных наружу или передать им еду.

Это волонтерское движение переросло в общественную организацию "ЗооПатруль". Именно его представители первыми эвакуировали животных из деоккупированных Бучи, Ирпеня и Бородянки. Затем начали спасать собак и кошек в Херсоне, Константиновке, Волчанске и многих других регионах, которые страдают от боевых действий.

РБК-Украина рассказывает, как волонтеры "ЗооПатруля" ежедневно спасают попавших в беду животных, занимаются их лечение и поисками дома.

На страже жизни животных

В первые месяцы полномасштабной войны волонтеры собрали 52 тыс. долларов донатов, на эти деньги начали строительство приюта на окраине Ирпеня. Сейчас здесь находится около 500 животных, еще около сотни на передержке в Киеве. За время работы "ЗооПатруля" волонтеры пристроили более полутора тысяч животных, еще примерно столько же освободили из закрытых квартир и вернули владельцам.

"Никто из зарубежных коллег не верит, что украинцы смогли столько задонатить на спасение животных, чтобы приют построить. Нам рассказывали, что в Югославии во время военного конфликта никто животными толком не занимался. А вот украинцы своих спасали. Это еще один плюс был перед европейским сообществом, потому что они понимали, что нас объединяет любовь к животным. В начале войны европейцы оказывали давление на свои правительства, чтобы они нам помогали", - говорит основатель "ЗооПатруля" Дмитрий Ревнюк.

До войны мужчина занимался съемками рекламных роликов. В первые дни полномасштабного вторжения его друг, находясь в командировке, попросил вызволить собаку из закрытой квартиры. Дмитрий понял, что в подобной ситуации могли оказаться много других животных. Поэтому опубликовал объявление в Facebook о возможности помочь. Так и зародился будущий "ЗооПатруль".

Дмитрий Ревнюк (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"В первый период мы не имели, где держать спасенных животных, они жили у нас в офисе на Печерске. Тогда остро встал вопрос, где их размещать. Поскольку мы первые спасали "хвостиков" в деоккупированных Буче и Ирпени, мэр дал нам это место под приют бесплатно. По договоренности, мы должны первоочередно спасать животных Ирпени и Киевской области. Этот приют мы построили без единой копейки от государства", - добавляет волонтер, показывая на вольеры. Собаки у них уже узнали Дмитрия и просунув мордочки сквозь решетки, ждут, чтобы он их погладил.

В приюте 76 вольеров, все построены по европейскому стандарту, оборудованы полом с подогревом и утепленными стенами. Есть отдельная большая зона для выгула животных. Приют круглосуточно находится под охраной.

"Мы специально поездили по немецким приютам, чтобы посмотреть, как они функционируют и переняли лучший опыт. Фактически это первый такой приют в Украине", - добавляет Дмитрий.

В "ЗооПатруле" приютили животных с самыми страшными судьбами, об их истории информируют таблички на вольерах. К примеру, Шарик из Бучи пережил ДТП и перенес три операции, поэтому до сих пор ему тяжело ступать на передние лапы. Ирпенский Хэнк после укусов собак потерял кожу на половине мордочки, хирургически ее не удалось восстановить.

Рыжая Аленка раньше жила на территории аэропорта, пока ей не сломали челюсть, скорее всего, ударом ноги. Пса Пирата в Буче в начале войны хозяева оставили привязанным к будке, с тех пор он в приюте ждет новую семью.

Сейчас в приюте более 250 собак (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Животные сюда попадают двумя способами - это либо эвакуационная миссия, когда мы забираем их с деоккупированных или прифронтовых территорий, либо через заявки жителей Киевской области на нашу горячую линию, когда они видят, что какой-то "хвостик" в беде, например, сбила машина или выпал из окна", - объясняет волонтер Ирэна Скакун.

Она помогает "ЗооПатрулю" с первых дней их создания, но спасением животных занималась и раньше. Застенчиво признается, что дома имеет только 8 кошек, потому что в квартире больше не помещается, а вот у ее родителей 14 кошек и 2 собаки.

"Мы беремся за спасение самых сложных. Поэтому на некоторые запросы нам приходится отказывать. Котят и щенков, которые появились на свет, потому что владелец не стерилизовал животное, люди могут и сами попытаться пристроить. А вот спасать животное после тяжелого ДТП мало кто возьмется", - говорит Ирэна.

Ирэна Скакун (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Самое трудное - что не всем можно помочь

В конце мая волонтеры "ЗооПатруля" приютили более двух десятков животных из фронтового Волчанска. Некоторые из них здесь на передержке, пока владельцы не найдут новое жилье, некоторые - ждут новую семью, потому что предыдущий хозяин либо погиб, либо не эвакуировался.

Как только все началось в Волчанске, мы связались с Аnimal rescue Kharkiv и сказали, что можем приехать и забрать животных. Они тогда уже активно вывозили их из Волчанска, Липцев, Ольховского. Когда мы приехали, в эти населенные пункты уже не впускали, поэтому мы забрали самых тяжелых животных, которых уже доставили в Харьков", - говорит Ирэна, поглаживая собаку, у которой сильно опухший глаз.

"Называю ее Булочка. Собаку забрали из Волчанска, ее хозяйка не захотела эвакуироваться. У Булочки опухоль на глазу, - объясняет. - Будем делать МРТ, смотреть, можно ли удалить".

Собака, эвакуированная из Волчанска (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В соседнем вольере пара собак тоже из Волчанска. Здесь они на передержке - хозяева в Хмельницкой области обустраивают дом со двором, чтобы забрать животных. Семья уже вторично убегает от войны. В 2014 году пришлось бежать из Донецкой области, теперь - из Харьковской.

"А вот там собаки - это киевские. Эти "прищепки" на ушах означают, что их стерилизовали другие волонтеры, после этого животных выпустили на улицу в Броварском районе. Их должны были уже потравить, а мы их спасти", - говорит Ирэна.

Признается, что труднее всего то, что не всем животным можно помочь.

"Мы ездили в Богородичное, что под Соледаром. Тогда как раз там велись активно бои. Эта история не перестает меня поражать... Село только деоккупировали, оно несколько раз переходило от наших к россиянам. Там ни одного целого дома нет, а когда-то его называли донецкой Швейцарией. Как только мы подъехали, животные сразу подбежали к нам и сами начали заскакивать в машины. Так же было в Ирпени и Буче после деоккупации", - говорит волонтерка.

В приюте живут животные из разных регионов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Добавляет, что больших собак очень тяжело транспортировать. Поэтому в Богородичном им пришлось оставить несколько таких. Волонтеры договорились с местными рабочими, что будут присылать корм, чтобы они кормили животных.

"Каждый раз болит сердце, если кого-то не можем забрать. Ведь невозможно выдержать, когда ты едешь, а оно бежит за тобой... это просто ужас", - говорит Ирэна.

Увеличилось количество травмированных животных

В последнее время увеличилось количество животных, попадающих под машины. Из-за отключения света водители не замечают собак и кошек на дорогах. О раненом животном небезразличные люди сообщают на горячую линию "ЗооПатруля". Волонтеры на собственной машине забирают пострадавших даже во время комендантского часа.

"Скорее всего, это была домашняя собака, просто выбежала на дорогу и попала под машину, - говорит ветеринар Дарья, жена Дмитрия. Она как раз в приюте оказывает первую помощь травмированной собаке, которую только что привезли из Ирпени. - У нас такие вызовы бывают почти каждый день - выключают свет и водители вечером просто не замечают животных на дорогах", - добавляет волонтер.

В приюте берутся за спасение самых тяжелых животных (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Пока Дарья сбривает шерсть собаки, та жалобно скулит, но лежит смиренно - животному уже укололи седативные и обезболивающие препараты.

"Шерсть нужно сбрить, потому что мухи в ней уже отложили личинки, вычистить их нереально. Если этого не сделать, то уже через сутки они превратятся в червей и будут ползать по собаке. Скорее всего, у нее есть переломы, сейчас ее заберут в нашу ветбольницу, сделают рентген и приступят к лечению", - говорит волонтер.

Добавляет, что даже если хозяева безответственно относятся к животному, то забрать его у владельца очень тяжело.

"У нас так составлено законодательство, что забрать животное у хозяина, даже не ответственного, очень тяжело. У нас был случай, когда приехали с полицией к женщине, которая не ухаживала за собакой. Она заперлась в квартире, а участковый нам ответил, что не имеет право ломать дверь. У нас было немного случаев, когда нам удалось забрать животное у таких хозяев", - говорит Дарья.

Животных с инвалидностью чаще всего забирают европейские пенсионеры (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Адопция животных за границу

Среди спасенных животных - как породистые, так и дворняжки. Забирают у семьи и тех, и тех. Чаще животных с инвалидностью на адопцию берут европейские пенсионеры. Больший спрос на котиков.

"У нас есть кот Огурец, у него мозговая атоксия, из-за чего он постоянно трясется и не может нормально передвигаться. За ним сложно ухаживать. Одна женщина из Канады увидела его в наших соцсетях, 5 месяцев отправляла на него деньги, хотела забрать его", - рассказывает Дмитрий.

Волонтеры с женщиной договорились, что привезут кота в Вену, а она прилетит за ним туда.

"Вот мы встретились в аэропорту, отдали ей Огурца. А через три дня она звонит и говорит, что заплатила какой-то украинке 3 тысячи долларов, чтобы та забрала его из Торонто и привезла нам обратно в Ирпень, потому что она с ним не справляется. Пока мы вернулись из Вены, Огурец нас ждал уже в приюте. Только потом мы узнали, что та женщина была россиянкой, вероятно они все там ненормальные", - говорит волонтер, показывая пушистого серого кота, который из-за болезни совершенно не может координировать свои движения.

Кот Огурец прожил в Канаде три дня (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Огурца нашли в Киеве, он жил в подвале. Чего так назвали, уже и никто не помнит. Он очень боится метлы, как только видит ее - у него начинается припадок. Неуверенно его избивали метлой. Кот хороший, но пока его никто не может забрать. До осени поживет здесь, а дальше возьму к себе. У меня уже дома живет 25 кошек и 7 собак", - говорит мужчина.

Для кошек в приюте отведена отдельная зона. Один домик предназначен для карантина. Там они находятся в отдельных боксах в течение двух недель, чтобы не заразить других. Их обрабатывают от блох, глистов и клещей, вакцинируют от бешенства. Если никакие болезни не проявились - животных переводят в котодом с большим загороженным двором.

Отдельно поселяют кошек, которые имеют вирус иммунодефицита - аналог ВИЧ. Болезнь для людей не представляет опасности, но ею могут заразиться здоровые кошки. Потому животных с вирусом изолируют.

Все коты проходят двухнедельный карантин после попадания в приют (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Раньше таких "хвостиков" держали в клетках, но что это за жизнь такая... Поэтому мы захотели сделать вагончик, где они нормально могут жить. Они безопасны друг для друга", - объясняет Дмитрий.

Тех кошек, которые нуждаются в лечении - отправят в ветеринарную клинику "ЗооПатруля" в Киев. Волонтеры открыли два медицинских учреждения, потому что поняли, что дешевле содержать клинику со своими врачами, чем каждый раз платить за лечение.

"В первые дни мы думали, что нас принимают бесплатно, а где-то через 7 дней начались счета. Мы платили по 250 тысяч гривен в неделю. Очень много было такого, что нас обманывали - писали диагноз, которого не было", - говорит Дмитрий.

Волонтеры периодически устраивают дни адопции на ВДНХ, чтобы найти им новые семьи. Все желающие могут прийти, чтобы погулять с собаками или познакомиться с котиками. Это помогает животным социализироваться. Нередко после таких мероприятий животное забирают в семью. Тогда новые владельцы подписывают договор с волонтерами, они обязуются периодически снимать фотоотчеты своих подопечных.

"Бывают случаи, когда животное возвращают в приют. Мы не осуждаем никого, потому что знаем, что бывают разные ситуации. Поэтому решение об адопции не должно быть импульсивным", - говорит Ирэна.

За время существования приюта волонтеры пристроили в новые семьи более полутора тысяч животных, еще столько же вернули владельцам после освобождения из запертых квартир (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Канистерапия для военных

После победы волонтеры планируют на территории приюта построить Центр реабилитации животных с пороками опорно-двигательного аппарата, а еще хотят запустить направление канистерапии для военных - это метод реабилитации с помощью специально обученных и отобранных собак.

"Мы хотим открыть это направление, потому что много животных нам передают военные. Канистерапия помогает социализировать животных, а ветеранам помогает ментально восстановиться. Но сейчас у нас горят вопросы с отоплением и светом, потому что с блекаутами приют будет тяжело отопить зимой. Поэтому пока центр только в планах", - говорит Ирэна.

Волонтеры отмечают, что, несмотря на войну и неуверенность в будущем, уровень поддержки людей вырос, но их приют, как и многие другие по Украине, переполнено.

"Я бы попросила, чтобы украинцы ответственнее относились к своим домашним животным. Не обижали их, потому что это живые существа. Волонтеры не справляются с таким количеством животных, а им больно, потому что они не понимают, за что их предали", - говорит Дарья.

Волонтеры периодически проводят дни адопции на ВДНХ (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)