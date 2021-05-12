Як COVID-вакцинація повертає країни до нормального життя

Експерт в області пацієнт-менеджменту першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман в колонці для РБК-Україна пояснює, чому масова вакцинація населення - єдиний спосіб боротьби з поширенням коронавірусу.

Вакцини щонайменше на 90% знижують ризик захворіти на відповідну хворобу, і за час, що минув з початку їх застосування, вони врятували більше людських життів, ніж будь-яке інше нововведення в галузі медицини.

Для розуміння, масова вакцинація населення двома дозами щеплення охопила майже 70% населення Ізраїлю. Зараз вже темпи вакцинації знизилися, але з однієї причини - всі, хто хотів, вже прищепилися. Залишилася категорія громадян, що мають медичні протипоказання і горезвісні ковід-дисиденти. Ті, хто скрізь бачить змови і світову закулісу.

Зараз очікується рішення FDA про безпеку препаратів для підлітків. Якщо точніше, коли американський регулятор дасть остаточний дозвіл (це питання вже багаторазово обговорювалося і підтримувалося національними педіатричними асоціаціями), почнеться вакцинація групи від 12 до 16 років.

За межами Ізраїлю все зовсім по-іншому.

Епідемія в розпалі, в Індії вирує нечуваний спалах, майже по півмільйона заражених в день. Жахливі черги в лікарні, смертність, як під час війни.

Епідемія в Україні, сотні заражених в день. Вакцинація фактично провалена. Число щеплених двома дозами менше статистичної похибки, ні про який колективний імунітет й мови поки бути не може.

Проблема в одному - своєї вакцини немає і не буде, а ділитися інші країни не поспішають. Не вистачає самим. З колишніх республік СРСР відносно непогано йдуть справи у Казахстану. Там дозволені до застосування три вакцини: російська "Супутник V", власної розробки казахстанська "QazVac2 і китайська "Hayat-Vax". Але темпи все одно-дуже низькі, вакциновано всього 15 відсотків населення.

У Європі вакцинація йде повним ходом, але катастрофічно не вистачає вакцини. Виробники обіцяють збільшити виробництво, чиновники ЄС без кінця відвідують заводи, але справа рухається повільно. Знову доводиться вводити непопулярні локдауни і жорсткі обмеження.

Відносно непогано на цьому тлі виглядають тільки Сполучені Штати, які розвинули небачені (по три мільйони осіб в день) темпи вакцинації. Хоча спочатку стратегія адміністрації Трампа була на ігнорування вірусу: мовляв, нічого страшного, перехворіємо і пройде. Величезна смертність і обвал охорони здоров'я коштували 45-му президенту США його поста.

У сусідній Канаді вакцини зовсім немає. На початку епідемії канадські вчені пропонували розробити власну вакцину, але їм відмовили у фінансуванні, під приводом, що поруч США і при необхідності вони поділяться. Вашингтон ділитися не поспішає і в Канаді вже вибухнула політична криза.

Фото: Експерт в області пацієнт-менеджменту першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман (facebook.com)

Для того, щоб зрозуміти ситуацію, варто ще раз розглянути деталі. Ізраїль фактично став випробувальним полігоном. Але всупереч думці тих, хто не підтримує щеплення й стверджував, що проводяться випробування на людях, мета була інша.

По-перше, необхідно було відпрацювати всі аспекти організації масової прищепної кампанії. Це і транспортування готових препаратів, і розгортання пунктів вакцинації, і залучення на ці пункти населення.

Друга важлива мета - показати й довести, що лише стрімка масова вакцинація в масштабах всієї країни може побороти вірус, з яким не впоратися звичайними епідеміологічними заходами. Якість вакцини не має першорядного значення.

Головне, кількість і швидкість вакцинації. Навіть препарати з 50 відсотковою ефективністю можуть серйозно змінити ситуацію із захворюваністю. А в питанні організації процесу, на перший план виходить держава. Це його завдання і відповідальність, саме за це громадяни платять податки.

В Ізраїлі в боротьбі з ковідом державна машина показала виняткову ефективність. Працювали всі. Прем'єр-міністр особисто домовлявся про постачання вакцини. Система охорони здоров'я боролася за кожного хворого. Зовнішня розвідка видобувала реактиви для тестів і апарати ШВЛ, стежила за розробками вакцини.

Коли стало відомо, що вакцина готова почалася небачена кампанія з агітації. Прем'єр Нетаніягу і міністр охорони здоров'я Едельштейн прищепилися першими в прямому ефірі.

Процес жорстко контролюється. Від запису до розподілу препарату. Купити приватним шляхом або вкрасти вакцину неможливо. На обліку кожна доза. Налагоджена система тестування, можливо, надалі її зроблять платною. Це питання ще обговорюється.

Агітація також триває, в Ізраїлі прекрасно розуміють, що успіхи можна швидко розгубити. Фахівці вирішують, чи має сенс прищепити громадян третьої, так званої, "бустерної" дозою для закріплення титру антитіл і пролонгації імунітету. Поки однозначної відповіді немає - занадто мало пройшло часу і накопичено недостатньо даних. Але професіонали працюють не покладаючи рук, адже від цього залежить не тільки стан економіки країни, а й життя людей.

Фахівці першого медичного центру Тель-Авіва, які працювали на передньому краї боротьби з COVID-19, з колегами солідарні повністю. Тільки вакцинація зупинить нову хвилю захворювання. Карантини, маски і локдауни - необхідна, але недостатня умова. Симптоматичне лікування, яке допомагає лише на час. Ізраїльський досвід однозначно свідчить - високоефективна система охорони здоров'я допомагає врятувати безліч життів, вакцинація перемагає вірус. Два ці фактори разом допомогли Ізраїлю здолати епідемію.

Зараз система охорони здоров'я країни готується до повноцінної доковідної допомоги пацієнтам. У тому числі іноземним пацієнтам, які з нетерпінням чекають можливості отримати сучасне, найчастіше, унікальне лікування в ізраїльських клініках.